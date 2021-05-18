Всё о Митилини

Полезная информация о Митилини

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Местное время в Митилини
20:5002
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇷 Греция
Название городаМитилини
По-английскиMytilene
Столица регионаМитилини является столицей региона
Население города28 322 чел.
АэропортМитилини MJT
Часовой поясEurope/Athens
Средняя высота14 м. от уровня моря

Где находится Митилини на карте

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Митилини

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