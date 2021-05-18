Полезная информация о Митилини
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Местное время в Митилини
20:5002
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇷 Греция
|Название города
|Митилини
|По-английски
|Mytilene
|Столица региона
|Митилини является столицей региона
|Население города
|28 322 чел.
|Аэропорт
|Митилини MJT
|Часовой пояс
|Europe/Athens
|Средняя высота
|14 м. от уровня моря
Где находится Митилини на карте
Митилини
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