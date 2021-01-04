Как добраться до Митилини на самолёте
В Митилини 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mytilene International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Митилини
- Митилини MJTMytilene International Airport
Самые дешёвые билеты в Митилини из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|04.01.2021
|из 🇬🇷Афин
|5 187
|55м
|10.11.2020
|из 🇬🇷Хиоса
|6 440
|13ч 45м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇬🇷Салоников
|7 362
|1ч
|20.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|9 446
|44ч 25м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|21 824
|31ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Митилини
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Митилини, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Копенгаген, Крит и Салоники
- 09.11.202014.11.2020
- 07.12.202018.12.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону