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Летим в Митилини

Как добраться до Митилини на самолёте

В Митилини 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mytilene International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Митилини

  1. Митилини MJT
    Mytilene International Airport

Самые дешёвые билеты в Митилини из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
04.01.2021из 🇬🇷Афин5 18755м
10.11.2020из 🇬🇷Хиоса6 44013ч 45м (⇵1)
16.10.2020из 🇬🇷Салоников7 362
20.10.2020из 🇱🇻Риги9 44644ч 25м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Москвы21 82431ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Митилини, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Копенгаген, Крит и Салоники

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