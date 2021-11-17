Если вы устали от городской суеты и постоянной спешки
Если вы устали от городской суеты и постоянной спешки.
Если вы хотите вдохнуть глоток чистого воздуха и насладиться природой — присоединяйтесь к моей экскурсией по острову Крит. Со мной вы увидите бездонное озеро Курнас, маленькие водопады Аргируполи и белоснежный пляж.
Если вы хотите вдохнуть глоток чистого воздуха и насладиться природой — присоединяйтесь к моей экскурсией по острову Крит. Со мной вы увидите бездонное озеро Курнас, маленькие водопады Аргируполи и белоснежный пляж.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посмотрим пресноводное озеро Курнас, которое не имеет дна. На озере покатаемся на катамаранах, посмотрим черепах, обитающих в нем. Посетим деревню водопадов Аргируполи, где можно покушать вкуснейшего критского барашка по рецепту Антикристо и отправимся на юг острова в главный монастырь Крита, который называется Превели, где хранится частичка креста, на котором был распят Иисус. Там же можно искупаться в ливийском море на шикарном пляже с белым песочком.
Ответы на вопросы
- Что входит?
- Гид на автомобиле (он же водитель)
- экскурсия на 6-8 часов
- Что не входит?
- Обед
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: по договоренностиЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- Что если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по договоренности
Moris M.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопрос
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