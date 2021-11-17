Посмотрим пресноводное озеро Курнас, которое не имеет дна. На озере покатаемся на катамаранах, посмотрим черепах, обитающих в нем. Посетим деревню водопадов Аргируполи, где можно покушать вкуснейшего критского барашка по рецепту Антикристо и отправимся на юг острова в главный монастырь Крита, который называется Превели, где хранится частичка креста, на котором был распят Иисус. Там же можно искупаться в ливийском море на шикарном пляже с белым песочком.