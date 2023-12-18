1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Погрузитесь в атмосферу Ретимно, прогуляйтесь по узким улочкам, насладитесь вкусом критских вин и оливкового масла. Откройте для себя культурное наследие Крита
«Гурманам и виноманам, любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €385 за всё до 7 чел.
Мини-группа
5 часов
В объятиях критских гор: экскурсия в Ретимно
Погрузитесь в атмосферу Крита, поднимитесь на высоту 600 м, посетите древние храмы и насладитесь обедом в таверне у горных источников
«Что вас ждет Душа Крита живет именно в горах, именно в горах сохранился самобытный патриархальный образ острова, который заставляет туристов возвращаться сюда вновь и вновь, чтобы снова ощутить неторопливо текущее время и запах горных трав»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€125 за человека
Мини-группа
4 часа
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
Отправьтесь в увлекательное путешествие по горам Крита с русскоговорящим гидом. Откройте для себя заповедные уголки и насладитесь традиционными угощениями
«Горная прогулка проходит в сопровождении русскоговорящего гида»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€145 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия в Ретимно: Природа шепчет
Устали от городской суеты? Присоединяйтесь к экскурсии по острову Крит и насладитесь красотой озера Курнас, водопадов Аргируполи и пляжа Превели
Начало: По договоренности
«Если вы хотите вдохнуть глоток чистого воздуха и насладиться природой — присоединяйтесь к моей экскурсией по острову Крит»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Посетите лучшие пляжи Крита! Озеро Курнас, розовый песок Элафониси и лазурное море Фаласарны ждут вас. Насладитесь природой и купанием
Начало: По договоренности
«Природа, окружающая озеро, замечательна: растительность здесь буйная, очень много кустарников, камышей, множество масличных деревьев»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛена18 декабря 2023Прекрасный гид, один из лучших
- ММарина12 октября 2023Огромное спасибо Анне и замечательному водителю (!) и её мужу Стергиосу за прекрасно проведенный день. Казалось бы, что так много
- ДДмитрий28 июля 2023Спасибо Анне и ее мужу Сергею за чудесную экскурсию! Очень комфортный маршрут, подробные и увлекательные рассказы Анны о Крите, остались в памяти и у взрослых и у детей!
Ответы на вопросы от путешественников по Ретимно в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Ретимно в июне 2024
Сейчас в Ретимно в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 125 до 385. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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