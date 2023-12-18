Познавательные экскурсии на природе в Ретимно

Найдено 5 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Ретимно на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Погрузитесь в атмосферу Ретимно, прогуляйтесь по узким улочкам, насладитесь вкусом критских вин и оливкового масла. Откройте для себя культурное наследие Крита
«Гурманам и виноманам, любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 385 за всё до 7 чел.
В объятиях критских гор
Мини-группа
5 часов
В объятиях критских гор: экскурсия в Ретимно
Погрузитесь в атмосферу Крита, поднимитесь на высоту 600 м, посетите древние храмы и насладитесь обедом в таверне у горных источников
«Что вас ждет Душа Крита живет именно в горах, именно в горах сохранился самобытный патриархальный образ острова, который заставляет туристов возвращаться сюда вновь и вновь, чтобы снова ощутить неторопливо текущее время и запах горных трав»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
125 за человека
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
Отправьтесь в увлекательное путешествие по горам Крита с русскоговорящим гидом. Откройте для себя заповедные уголки и насладитесь традиционными угощениями
«Горная прогулка проходит в сопровождении русскоговорящего гида»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
145 за человека
Природа шепчет
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия в Ретимно: Природа шепчет
Устали от городской суеты? Присоединяйтесь к экскурсии по острову Крит и насладитесь красотой озера Курнас, водопадов Аргируполи и пляжа Превели
Начало: По договоренности
«Если вы хотите вдохнуть глоток чистого воздуха и насладиться природой — присоединяйтесь к моей экскурсией по острову Крит»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 228 за всё до 3 чел.
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Индивидуальная
8 часов
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Посетите лучшие пляжи Крита! Озеро Курнас, розовый песок Элафониси и лазурное море Фаласарны ждут вас. Насладитесь природой и купанием
Начало: По договоренности
«Природа, окружающая озеро, замечательна: растительность здесь буйная, очень много кустарников, камышей, множество масличных деревьев»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
280 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лена
    18 декабря 2023
    Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
    Прекрасный гид, один из лучших
  • М
    Марина
    12 октября 2023
    Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
    Огромное спасибо Анне и замечательному водителю (!) и её мужу Стергиосу за прекрасно проведенный день. Казалось бы, что так много
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    всего запланировано, но мы это сделали! Не хотелось что-то менять или от чего-то отказываться. Время пролетело на столько быстро и незаметно, прихватили еще часок, не хотелось расставаться)) Узнали массу познавательного: погрузились в историю острова, прогулялись по уютным улочкам старого Ритимнон, с его древними магазинчиками и лавочками переходящими по наследству, отелями и тавернами, жилыми домами, где в архитектуре прослеживается эпохи правления венецианцев и турков; побывали на маслобойне (были впервые и впервые дегустировали оливковое масло, это ОЧЕНЬ вкусно) и винодельне, отведали вкуснейший обед в таверне в красивейшем месте и многое многое другое. На всем протяжении маршрута интереснейший рассказ об острове и всё, что с ним связано (история и архитектура, традиции и уклад, природа и ремесла …). Однозначно рекомендую эту экскурсию в тандеме Анна+ Стергиос. Словами не передать тот объем информации и впечатлений, что мы получили за проведенной с ребятами время! Будем на Крите, обязательно закажем с вами ещё экскурсию! Огромное ВАМ спасибо)) С уважением, Виктор и Марина.

  • Д
    Дмитрий
    28 июля 2023
    Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
    Спасибо Анне и ее мужу Сергею за чудесную экскурсию! Очень комфортный маршрут, подробные и увлекательные рассказы Анны о Крите, остались в памяти и у взрослых и у детей!

Ответы на вопросы от путешественников по Ретимно в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
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  3. Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
  4. Природа шепчет
  5. Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Сколько стоит экскурсия по Ретимно в июне 2024
Сейчас в Ретимно в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 125 до 385. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Ретимно (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 8 ⭐ отзывов, цены от €125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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