Индивидуальная
до 4 чел.
Ретимно - венецианская жемчужина Крита
Путешествие по Ретимно: откройте для себя уникальное сочетание арабского, турецкого, венецианского и русского влияния в архитектуре и культуре города
Начало: В центре Ретимно
Завтра в 16:00
10 авг в 16:00
от €135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Семейные винодельня и маслобойня, архитектурная мозаика Ретимно, живописные виды и деревни
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €580 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
История Ретимно - в «Великолепном веке»
Познакомьтесь с историей Ретимно через сериал «Империя Кёсем». Узнайте о султане Ибрагиме, его гареме и венецианской архитектуре. Погрузитесь в прошлое Крита
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
В объятиях Белых гор: экскурсия по области Ретимно
Откройте для себя самобытный Крит на индивидуальной экскурсии по Ретимно. Древние храмы, горные водопады и греческий колорит ждут вас
Начало: У вашего отеля
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €260 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия о «русском следе» в истории Ретимно
Прогуляйтесь по Ретимно, где улицы носили имена русских царей. Узнайте о любви русского офицера и критской аристократки
Начало: У церкви Четырёх Мучеников
Завтра в 10:30
10 авг в 18:00
от €140 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Расписание: по договоренности
€125 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Расписание: по договоренности
€100 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Расписание: по договоренности
€145 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Расписание: по договоренности
€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Д
Прекрасная экскурсия с чудесным гидом. Крайне рекомендую. У Татьяны обширные знания Крита и очень подкупающая манера рассказа.
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M
Татьяна - невероятно эрудированный знаток истории Крита, мы получили огромное удовольствие от экскурсии! Наша семья глубоко интересуется историей, археологией и
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В
Если было бы можно поставить 6, то поставил бы 6. Невероятно интересная экскурсия - поднялись на ~700 метров, попробовали уникальные
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Мы с семьёй остались в полном восторге! Если вы хотите на день погрузится в жизнь Крита и полностью растворится в
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Несмотря на довольно жаркую погоду наша экскурсия была очень комфортной. Татьяна увлекательно рассказала о веницианской и османской истрии острова. В крепости Фортецца мы прямо окунулись в 16 век. Детям (16 и 8 лет) также очень понравилось.
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Y
Экскурсия нам понравилась, Татьяна интересно преподнесла информацию о городе. Спасибо за приятно проведенное время❤️❤️❤️
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Н
Большое спасибо Татьяне за экскурсию. Понравилось мне и моему 12 летнему внуку. Узнали историю и быт Крита, увидили необычные места старого города. Было очень интересно.
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Татьяна отлично знает историю и места Крита, интересно рассказывает и отвечает на вопросы, подсказывает где можно купить уникальные местные вещи и сувениры. Видно, что многие местные ее знают, она действительно любит Крит и свою работу. Рекомендую.
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О
Хотим поблагодарить прекрасную Татьяну за чудесную экскурсию для нашей семьи.
Татьяна сумела адаптировать экскурсию для детей (7 и 9 лет), таким образом дети совершенно не устали и остались очень довольны прогулкой.
Татьяна сумела адаптировать экскурсию для детей (7 и 9 лет), таким образом дети совершенно не устали и остались очень довольны прогулкой.
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В
Отличная экскурсия по красивому городу с необычной историей, к сожалению почти забытой современными греками.
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Всего 56 отзывов в Ретимно
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Ответы на вопросы от путешественников по Ретимно
Самые популярные экскурсии в Ретимно
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
Сколько стоит экскурсия по Ретимно в августе 2026
Сейчас в Ретимно можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 100 до 580. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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