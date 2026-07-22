читать дальше уменьшить

ней смело обращайтесь только к Анне! Отдельное спасибо за время проведённое вместе! Мы обязательно вернёмся за новыми маршрутами! Всем кто ещё раздумывает о личных экскурсиях на Крите советуем заранее написать Анне и у вас будет отличная возможность откорректировать, обсудить маршрут или просто сделать правильным выбор маршрута в зависимости от ваших предпочтений и возможностей что сделает ваш отпуск более комфортным!