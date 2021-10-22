Отзыв на: История Ретимно — в «Великолепном веке» В Вера 5 На экскурсии у Татьяны были семьей с 2 -мя детьми 10 и 11 лет. Экскурсия прошла на одном дыхании, Татьяна очень интересный рассказчик, отвечала на все наши вопросы. В экскурсии нет труднозапоминающихся дат и названий архитектурных стилей, но много исторических фактов, интересных историй, легенд, мифов и реальности. Нам очень понравилось гулять по улочкам Ретимно, неспешно и интересно.

Отзыв на: История Ретимно — в «Великолепном веке» A Alexander 5 Все прошло замечательно. Татьяна очень хороший гид. Мастер своего дела, очень много знает и очень интересно рассказывает. Всё показала и про все рассказала. После её экскурсии захотелось больше побыть в этом замечательном месте. СПАСИБО ТАТЬЯНА БОЛЬШОЕ ВЫ СУПЕР. буду рекомендовать экскурсии с Татьяной всем друзьям и знакомым, которые приедут на Крит. Спасибо

Отзыв на: Монастырь Агиа Триада и Чертова Гавань G Galina 4 Экскурсия понравилась. Гид была внимательна и дружелюбна, рассказала много интересного о Крите. Спасибо, всем рекомендуем эту экскурсию.

Отзыв на: Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите Е Елена 5 Были на экскурсии семьей, все прошло замечательно, очень комфортно и достаточно информативно прошла экскурсия. Общение с гидом Натальей и водителем Сергиосом было очень душевное, учитывают все ваши пожелания. Узнали и увидели много интересных и красивых мест. Нам все понравилось, рекомендую отправиться на данную экскурсию.

Отзыв на: История Ретимно — в «Великолепном веке» Е Евгений 5 Татьяна - супер экскурсовод! Очаровательная женщина, умница, предупредительная, замечательный рассказчик. Наша прогулка была захватывающе интересной, а Танин рассказ превзошел все ожидания, он охватил всю историю Ретимно. Причем подача была доступной, без длиннот и лишних подробностей. Очень важно, что многое из рассказанного запало в голову и запомнилось, что свидетельствует о высокой квалификации гида. Вместо положенных 3-х часов экскурсия продолжалась почти 6!! За это время мы с Таней познакомились основательно, поболтали, посидели в кафе, поделились впечатлениями о Греции, Крите, узнали много нового и просто отлично провели время. Экскурсия по Ретимно стоит особняком в ряду наших впечатлений об острове. Всем отдыхающим я настоятельно рекомендую познакомиться с Таней. Вы получите удовольствие и разнообразите свой замечательный отпуск.

Отзыв на: Монастырь Агиа Триада и Чертова Гавань П Паша 5 Все фотографии врут, там ещё красивее! 😋На этой экскурсии мы первый раз прыгали со скалы и первый раз пробовали настоящую греческую кухню 🔥 день, который запомниться на долгие годы и всё благодаря Юлии 💕

Отзыв на: Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите М Марина 5 Отличная экскурсия с гидом Натальей! Мы брали индивидуальную на 5 человек. Приехал комфортабельный минибас. Первая остановка была в г. Ретимно. Это великолепный живописный город со своей историей, архитектурой. Его узкие старые улочки, венецианская гавань, уютные магазинчики и таверны никого не оставят равнодушным. Наталья рассказала много интересного, мы попробовали мороженое на козьем молоке. Далее поехали на оз. Курнас, искупались в прозрачной воде. Потом дегустация на винодельне Dourakis, потрясающий обед в красивом месте в самобытной таверне! И даже в монастырь Превели успели заехать! Спасибо большое гиду Наталье за такой насыщенный событиями и эмоциями день! Отдельное спасибо водителю Сергио и гиду Анне за организацию экскурсии!

Отзыв на: Монастырь Агиа Триада и Чертова Гавань N Natalia 5 Большое спасибо гиду Юле. экскурсия просто огонь, начиная с подготовки и трансфера все было просто волшебно. Экскурсия очень интересная, места живописные, сами бы туда точно не добрались. Отдельно спасибо за завершающий экскурсию ужин в местной таверне, все было вкусно и душевно:)