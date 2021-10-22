Все экскурсии в Ретимно
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ретимно – доступно 14 экскурсий на 2021 год, 17 ⭐ отзывов, цены от €60. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ретимно почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Греции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
5ч
€125
за 1 чел.
В объятиях критских гор
Мы поднимемся в горы на высоту 600 м
по договоренности
6ч
€100
за 1 чел.
Критская кухня как предмет национальной гордости
Приглашаю Вас в гастрономический тур по солнечному Криту
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€100
за 1-40 чел.
Ретимно впервые
Обзорная экскурсия по старинному городу, пропитанному венецианским духом
4ч
€145
за 1 чел.
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
Давайте отправимся на прогулку в горы! Я проведу Вас по частным владениям островитянина, мы увидим...
по договоренности
8ч
€60
за 1 чел.
Монастырь Агиа Триада и Чертова Гавань
Погрузиться в исторические дебри венецианского правления на острове и нетронутую красоту его природы
в понедельник и пятницу в 08:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-5 чел.
Вечерняя прогулка по Венецианскому Ретимно
Двухчасовая экскурсия по греческой венеции, где вы сможете посетить старинную мастерскую изделий из...
По желанию туристов в любой день по запросу. .
Индивидуальная экскурсия
3ч
€106
за 1-3 чел.
История Ретимно — в «Великолепном веке»
Узнать, как жил венецианский город в эпоху правления османов и в чём правдив турецкий сериал
4ч
€95
за 1 чел.
Ретимно - жемчужина западного Крита
Я приглашаю Вас на прогулку по городу Ретимно
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
€385
за 1-7 чел.
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Семейные винодельня и маслобойня, архитектурная мозаика Ретимно, живописные ущелья и дикий пляж
Индивидуальная экскурсия
6ч
€280
за 1-3 чел.
По желанию туристов в любой день по запросу
10ч
€70
за 1 чел.
Дикая природа Крита: ущелье Арадена и южное побережье
Проехать остров с севера на юг, пройти сквозь сказочные Белые Горы и отдохнуть на пляже Мармара
в среду в 08:00
2ч
€72
за 1 чел.
Билеты на паром на греческие острова
Отправиться в морское приключение по греческим островам
Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
6ч
€63
за 1 чел.
Попробовать Крит на вкус!
Открыть секреты производства и отведать традиционные продукты на сыроварне и семейной винодельне
в субботу в 10:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€260
за 1-8 чел.
Каждый день с 09:00
Последние отзывы «Экскурсии Ретимно»
- ВВера22 октября 2021На экскурсии у Татьяны были семьей с 2 -мя детьми 10 и 11 лет. Экскурсия прошла на одном дыхании, Татьяна очень интересный рассказчик, отвечала на все наши вопросы. В экскурсии нет труднозапоминающихся дат и названий архитектурных стилей, но много исторических фактов, интересных историй, легенд, мифов и реальности. Нам очень понравилось гулять по улочкам Ретимно, неспешно и интересно.
- AAlexander19 октября 2021Все прошло замечательно. Татьяна очень хороший гид. Мастер своего дела, очень много знает и очень интересно рассказывает. Всё показала и про все рассказала. После её экскурсии захотелось больше побыть в этом замечательном месте. СПАСИБО ТАТЬЯНА БОЛЬШОЕ ВЫ СУПЕР. буду рекомендовать экскурсии с Татьяной всем друзьям и знакомым, которые приедут на Крит. Спасибо
- GGalina8 октября 2021Экскурсия понравилась. Гид была внимательна и дружелюбна, рассказала много интересного о Крите. Спасибо, всем рекомендуем эту экскурсию.
- ЕЕлена27 сентября 2021Были на экскурсии семьей, все прошло замечательно, очень комфортно и достаточно информативно прошла экскурсия. Общение с гидом Натальей и водителем Сергиосом было очень душевное, учитывают все ваши пожелания. Узнали и увидели много интересных и красивых мест. Нам все понравилось, рекомендую отправиться на данную экскурсию.
- ЕЕвгений8 сентября 2021Татьяна - супер экскурсовод! Очаровательная женщина, умница, предупредительная, замечательный рассказчик. Наша прогулка была захватывающе интересной, а Танин рассказ превзошел все ожидания, он охватил всю историю Ретимно. Причем подача была доступной, без длиннот и лишних подробностей. Очень важно, что многое из рассказанного запало в голову и запомнилось, что свидетельствует о высокой квалификации гида. Вместо положенных 3-х часов экскурсия продолжалась почти 6!! За это время мы с Таней познакомились основательно, поболтали, посидели в кафе, поделились впечатлениями о Греции, Крите, узнали много нового и просто отлично провели время. Экскурсия по Ретимно стоит особняком в ряду наших впечатлений об острове. Всем отдыхающим я настоятельно рекомендую познакомиться с Таней. Вы получите удовольствие и разнообразите свой замечательный отпуск.
- ППаша4 сентября 2021Все фотографии врут, там ещё красивее! 😋На этой экскурсии мы первый раз прыгали со скалы и первый раз пробовали настоящую греческую кухню 🔥 день, который запомниться на долгие годы и всё благодаря Юлии 💕
- ММарина4 сентября 2021Отличная экскурсия с гидом Натальей! Мы брали индивидуальную на 5 человек. Приехал комфортабельный минибас. Первая остановка была в г. Ретимно. Это великолепный живописный город со своей историей, архитектурой. Его узкие старые улочки, венецианская гавань, уютные магазинчики и таверны никого не оставят равнодушным. Наталья рассказала много интересного, мы попробовали мороженое на козьем молоке. Далее поехали на оз. Курнас, искупались в прозрачной воде. Потом дегустация на винодельне Dourakis, потрясающий обед в красивом месте в самобытной таверне! И даже в монастырь Превели успели заехать! Спасибо большое гиду Наталье за такой насыщенный событиями и эмоциями день! Отдельное спасибо водителю Сергио и гиду Анне за организацию экскурсии!
- NNatalia7 сентября 2019Большое спасибо гиду Юле. экскурсия просто огонь, начиная с подготовки и трансфера все было просто волшебно. Экскурсия очень интересная, места живописные, сами бы туда точно не добрались. Отдельно спасибо за завершающий экскурсию ужин в местной таверне, все было вкусно и душевно:)
- ССветлана19 августа 2019Спасибо огромное за экскурсию, было очень интересно и комфортно!