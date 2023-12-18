8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Погрузитесь в атмосферу Ретимно, прогуляйтесь по узким улочкам, насладитесь вкусом критских вин и оливкового масла. Откройте для себя культурное наследие Крита
Завтра в 10:30
9 авг в 10:30
от €480 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия на юг Крита: природа, история и критская кухня
Путешествие на юг Крита из Ретимно предлагает увидеть природные красоты, исторические монастыри и насладиться местной кухней. Индивидуальная экскурсия
Начало: Удобное для туристов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Критская кухня как предмет национальной гордости: гастрономический тур
Погрузитесь в мир критской кухни: дегустация сыра, масла и вина. Узнайте секреты приготовления и насладитесь вкусами острова
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия Западный Крит: Ретимно, Ханья, озеро Курнас, Аргируполи
Погрузитесь в атмосферу Западного Крита, посетив Ретимно, Ханью, озеро Курнас и деревушку Аргируполи. Откройте для себя уникальные достопримечательности
Начало: Ваш отель в регионе Ханья и Ретимно
Расписание: Каждый день с 09:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €349.99 за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Тур Православия. Запад: Превели и монастырь Святой Троицы
Погрузитесь в мир православных святынь Крита. Посетите монастырь Превели и монастырь Святой Троицы, а также другие важные православные достопримечательности
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Тур Православия. Восток: экскурсия по святыням Крита
Погрузитесь в атмосферу православных святынь Крита. Тур включает посещение монастырей Богородицы Фанеромени, Панагия Палиани и Богородицы Сердечной
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие в бухту Балос и Ботанический сад Крита
Путешествие в бухту Балос на Крите. Насладитесь лазурной водой, белым песком и прокатитесь на осликах. Завершите день греческим кофе на закате в Ханье
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия в Ретимно: Природа шепчет
Устали от городской суеты? Присоединяйтесь к экскурсии по острову Крит и насладитесь красотой озера Курнас, водопадов Аргируполи и пляжа Превели
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Винный тур в Ретимно: Индивидуальная экскурсия по винодельням Крита
Погрузитесь в мир кретских вин, наслаждаясь индивидуальной экскурсией по винодельням. Откройте для себя секреты виноделия и дегустации под руководством мастеров
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€260 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Посетите лучшие пляжи Крита! Озеро Курнас, розовый песок Элафониси и лазурное море Фаласарны ждут вас. Насладитесь природой и купанием
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади
Погрузитесь в атмосферу Ретимно: монастырь Аркади, гончарная деревня Маргаритос и романтичные венецианские улочки
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Православные монастыри Крита - индивидуальная экскурсия в Ретимно
Индивидуальная экскурсия по монастырям Крита в Ретимно. Погрузитесь в атмосферу древних святынь и откройте для себя богатую историю православия
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Гастрономический тур по острову Крит: индивидуальная экскурсия в Ретимно
Критская кухня - одна из самых здоровых в мире. Погрузитесь в уникальные кулинарные традиции острова, посетив фермы и местные предприятия
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Весь Крит за один день: от Кносского дворца до пещеры Зевса
Погрузитесь в древнюю историю Крита, начиная с Кносского дворца и мифов о Минотавре и Ариадне
Начало: Удобное для туристов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛена18 декабря 2023Прекрасный гид, один из лучших
- ММарина12 октября 2023Огромное спасибо Анне и замечательному водителю (!) и её мужу Стергиосу за прекрасно проведенный день. Казалось бы, что так много
- ДДмитрий28 июля 2023Спасибо Анне и ее мужу Сергею за чудесную экскурсию! Очень комфортный маршрут, подробные и увлекательные рассказы Анны о Крите, остались в памяти и у взрослых и у детей!
- ТТатьяна11 июня 2023Огромное спасибо Елене и Михаилу за идеально подобранный маршрут и множество интересных сведений о жизни на Крите. В силу определенных
Ответы на вопросы от путешественников по Ретимно в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Ретимно в августе 2024
Сейчас в Ретимно в категории "На весь день" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 100 до 480. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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