Путешествие на яхте по Критскому морю

Побалуйте себя плаванием в кристально чистых водах острова Крит на паруснике, выбрав понравившийся...

Побалуйте себя плаванием в кристально чистых водах острова Крит на паруснике, выбрав понравившийся вам маршрут. Команда парусника предлагает различные варианты круизов с остановкой для купания, однодневного путешествия, ночного путешествия, рыбалки.

Мы будем стараться сделать ваше пребывание приятным и незабываемым.
Путешествие на яхте по Критскому морю
Путешествие на яхте по Критскому морю
Путешествие на яхте по Критскому морю
Путешествие на яхте по Критскому морю
Путешествие на яхте по Критскому морю
Путешествие на яхте по Критскому морю
Путешествие на яхте по Критскому морю

Что вы увидите 🤩

  • Пещеры
  • природу
  • закат солнца.
Побалуйте себя путешествием на паруснике по Критскому морю!
Побалуйте себя плаванием в кристально чистых водах острова Крит на паруснике, выбрав понравившийся вам маршрут.
Команда парусника предлагает различные варианты круизов с остановкой для купания, однодневного путешествия, ночного путешествия, рыбалки. Мы будем стараться сделать ваше пребывание приятным и незабываемым.

Предлагаем следующие варианты путешествия:

  • полудневный круиз 4 часа, с остановкой для купания в удивительных местах. Включено вино и фрукты (до 9 человек),
  • полный день круиза 8 часов, с остановкой на пляже, с купанием и рыбалкой,
  • путешествие на закате 3 часа, даст вам возможность полюбоваться фантастическими красками заката солнца, наслаждаясь Критским вином и фруктами, купанием, рыбалкой,
  • особенное «рыбное место»,
  • возможна комбинация круизов и построение маршрута по вашему желанию.
  • Есть возможность доставить вас на другие острова Греции, на устраивающий вас срок.
  • На паруснике есть спальные места для 5 человек.
  • Команда парусника с нетерпением ждет вас и приложит все усилия, чтобы у вас остались прекрасные воспоминания о пребывании на Крите.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
€1 000

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на яхте
  • Вино
  • Фрукты
  • Соки
  • Закуски.
Что не входит
  • Трансфер до яхты.
Место начала и завершения
Удобное для туристов
Когда и сколько длится?
Когда: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По желанию туристов в любой день по запросу. .

Елена Я.
Елена Я.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ретимно

🎩Индивидуальные🧒Для детей🛥На яхте

Еще несколько похожих предложений в Ретимно

Критская кухня как предмет национальной гордости
100
за 1 чел.
Критская кухня как предмет национальной гордости
Приглашаю Вас в гастрономический тур по солнечному Криту
по договоренности
Билеты на паром на греческие острова
72
за 1 чел.
Билеты на паром на греческие острова
Отправиться в морское приключение по греческим островам
Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
Попробовать Крит на вкус!
63
за 1 чел.
Попробовать Крит на вкус!
Открыть секреты производства и отведать традиционные продукты на сыроварне и семейной винодельне
в субботу в 10:00
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
145
за 1 чел.
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
Давайте отправимся на прогулку в горы! Я проведу Вас по частным владениям островитянина, мы увидим...
по договоренности
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Индивидуальная экскурсия
5
3
385
за 1-7 чел.
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Семейные винодельня и маслобойня, архитектурная мозаика Ретимно, живописные ущелья и дикий пляж
В объятиях критских гор
125
за 1 чел.
В объятиях критских гор
Мы поднимемся в горы на высоту 600 м
по договоренности
Дикая природа Крита: ущелье Арадена и южное побережье
5
1
10ч
70
за 1 чел.
Дикая природа Крита: ущелье Арадена и южное побережье
Проехать остров с севера на юг, пройти сквозь сказочные Белые Горы и отдохнуть на пляже Мармара
в среду в 08:00
Ретимно - жемчужина западного Крита
95
за 1 чел.
Ретимно - жемчужина западного Крита
Я приглашаю Вас на прогулку по городу Ретимно
по договоренности
Индивидуальная экскурсия Западный Крит
Индивидуальная экскурсия
260
за 1-8 чел.
Индивидуальная экскурсия Западный Крит
Каждый день с 09:00
История Ретимно — в «Великолепном веке»
Индивидуальная экскурсия
5
10
106
за 1-3 чел.
История Ретимно — в «Великолепном веке»
Узнать, как жил венецианский город в эпоху правления османов и в чём правдив турецкий сериал
Монастырь Агиа Триада и Чертова Гавань
4.8
4
60
за 1 чел.
Монастырь Агиа Триада и Чертова Гавань
Погрузиться в исторические дебри венецианского правления на острове и нетронутую красоту его природы
в понедельник и пятницу в 08:00

Елена Я. проводит ещё 2 экскурсии

Вечерняя прогулка по Венецианскому Ретимно
Индивидуальная экскурсия
100
за 1-5 чел.
Вечерняя прогулка по Венецианскому Ретимно
Двухчасовая экскурсия по греческой венеции, где вы сможете посетить старинную мастерскую изделий из...
По желанию туристов в любой день по запросу. .
Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади
Индивидуальная экскурсия
280
за 1-3 чел.
Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади
По желанию туристов в любой день по запросу
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ретимно. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ретимно
🇬🇷