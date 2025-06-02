Экскурсия по Ретимно предлагает уникальный взгляд на русский период в истории города.
Участники увидят Кафедральный собор Митрополита и церковь Святой Варвары, а также дом русского полковника. Улицы, которые когда-то носили имена русских царей, расскажут о связи России и Греции.
История любви русского офицера и критской аристократки оживет на фоне местных достопримечательностей. Это путешествие по следам прошлого оставит незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🇷🇺 Узнать о русском влиянии в Ретимно
- ⛪ Посетить исторические храмы
- 🏛️ Увидеть дом русского полковника
- 💑 Услышать историю любви офицера и аристократки
- 🗺️ Прогуляться по улицам с русскими именами
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Кафедральный собор Митрополита
- Церковь Святой Варвары
- Католическая церковь святого Антония Падуанского
- Дом русского полковника
- Улица Николая II
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Кафедральный собор Митрополита со знаменитой колокольней.
- Церковь Святой Варвары — покровительницы Ретимно.
- Католическую церковь Святого Антония Падуанского.
- Дом русского полковника — губернатора Ретимно.
- «Улицу Николая II».
Вы узнаете:
- Каким образом россияне связаны с греческим городом Ретимно.
- Почему главную улицу города называли улицей царя.
- Где находилась Царская больница и что стало с ней сегодня.
- Почему одна из городских улиц носила имя русской княжны.
- Почему на старинных постройках города уничтожались эркеры.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Четырёх Мучеников
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня — ваш гид в Ретимно
Провёл экскурсии для 104 туристов
Около 30 лет назад в моей жизни произошла роковая встреча с красавцем-греком, капитаном дальнего плавания, в результате чего я оказалась на острове. И сегодня Крит является для меня второй родиной.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
2 июн 2025
Мы посетили несколько городов на Крите и были в Историческом музее Ираклиона. Поэтому выбирая экскурсию в Ретимно, я ориентировалась на название, мне хотелось увидеть еще одну грань Крита и его
