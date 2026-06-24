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Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите

Семейные винодельня и маслобойня, архитектурная мозаика Ретимно, живописные виды и деревни
На северо-западе Крита вам предстоит встреча с бесподобным Ретимно — вы откроете интересное сплетение архитектурных стилей, увидите римские фонтаны и акведуки, турецкую мечеть и византийскую церковь.

В традиционном венецианском доме для
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вас проведут небольшой мастер-класс по приготовлению греческих сладостей. Вы познакомитесь с традиционными критскими винами и прогуляетесь по подземному погребу. На семейной маслобойне узнаете, как делают оливковое масло.

А еще вы полюбуетесь красочными пейзажами, попробуете знаменитое мясо «антикристо» и искупаетесь в лазурно-голубой воде горного озера.

5
10 отзывов
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите

Описание экскурсии

Элегантный Ретимно

Дорога на северо-запад острова приведет вас к городу, который называют Венецией Крита. Красота Ретимно — в его чарующей неторопливой атмосфере, переплетении узких улочек и архитектурных стилей. Здесь вы увидите турецкие деревянные эркеры, нависающие прямо над головами прохожих, старинный хамам и мечети, богатые венецианские дворики и особняки, фонтаны, напоминающие Италию, бесподобные благоухающие навесы из лиловых цветов, византийские церкви с турецкими минаретами, крепость Фортеца и, конечно же, старинный венецианский порт. О том, как возник и развивался город, как вобрал в себя культуру и зодчество разных стран, и чем живет современный Ретимно я расскажу вам во время прогулки.

Гастрономический мастер-класс в венецианском доме

Опытный мастер продемонстрирует вам искусство изготовления греческих сладостей. Работа весьма не простая и требует большого терпения, ведь надо растянуть лист теста до состояния «копировальной бумаги» и при этом умудриться не прорвать его! Все действо будет происходить в старинном венецианском доме. Вы осмотрите фотографии на стенах цеха, отображающие весь путь творчества мастера, — здесь всегда можно встретить множество «папарацци» из всех уголков мира! А переступив через богатый архитектурный портал, вы осмотрите само помещение и сможете приобрести и отведать не только свежеиспеченную пахлаву, но и другие греческие сладости, как, например, кадаифи.

Старинная винодельня и маслобойня

По пути в Ретимно вас ждут потрясающие виды: это многочисленные курортные городки, где вы сможете остановится, практически не съезжая с дороги, и сделать несколько ярких снимков. На старинной винодельне с запылившимися бутылками, где приозводят редкое игристое вино, вы продегустируете критские традиционные вина и пройдетесь по семейным винным погребам, спрятанным в глубине гор. Кроме того, вы заедете на маслобойню, где познакомитесь с процессом отжима оливкового масла, попробуете мед и местные напитки раки и ракомело.

Живописные ущелья и обед в Аргируполи

В программе экскурсии вас ждут чудесные виды на горы и оливковые сады, авокадовые плантации и густые лесные участки, а также остановка в заброшенной церкви и других интересных часовнях. В деревушке Аргируполи, утопающей в зелени и водопадах, вас встретит колоритная таверна, где вы сможете пообедать — здесь прекрасно готовят знаменитое критское мясо «антикристо». После этого у вас будет свободное время для прогулок по окрестностям городка. По дороге мы отвезем вас на горное озеро, где в окружении красивых пейзажей вы сможете вдоволь накупаться.

Кому подходит экскурсия

  • Гурманам и виноманам, любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита.
  • В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.
  • Я сама составляю маршруты прогулок по Криту и тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама.

Организационные детали

  • На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне 2019 года выпуска, с кондиционированием воздуха. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости
  • Экскурсия начинается, как правило, ранним утром и заканчивается вечером
  • Транспортные расходы и услуги водителя входят в стоимость экскурсии
  • Мы встретим вас у отеля, если вы проживаете в Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, Agia Pelagia, Bali или Rethymno
  • Трансфер из Chania, Elounda, Agios Nikolaos, Ierapetra и Sitia возможен по договорённости
  • Дополнительные расходы: обед в таверне — €10–20 за чел., входные билеты в монастырь, музеи и археологические объекты, дегустация вина — €12–15 за чел.
  • Транспорт на 8 и более человек, а также проведение экскурсий на транспорте категории люкс — за дополнительную плату по договорённости
  • Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, купальные принадлежности, заряженный фотоаппарат со свободной памятью

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Ретимно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1043 туристов
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас
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ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Максим
Мы с семьёй остались в полном восторге! Если вы хотите на день погрузится в жизнь Крита и полностью растворится в ней смело обращайтесь только к Анне! Отдельное спасибо за время
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проведённое вместе! Мы обязательно вернёмся за новыми маршрутами! Всем кто ещё раздумывает о личных экскурсиях на Крите советуем заранее написать Анне и у вас будет отличная возможность откорректировать, обсудить маршрут или просто сделать правильным выбор маршрута в зависимости от ваших предпочтений и возможностей что сделает ваш отпуск более комфортным!

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Марина
Огромное спасибо Анне и замечательному водителю (!) и её мужу Стергиосу за прекрасно проведенный день. Казалось бы, что так много всего запланировано, но мы это сделали! Не хотелось что-то менять
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или от чего-то отказываться. Время пролетело на столько быстро и незаметно, прихватили еще часок, не хотелось расставаться)) Узнали массу познавательного: погрузились в историю острова, прогулялись по уютным улочкам старого Ритимнон, с его древними магазинчиками и лавочками переходящими по наследству, отелями и тавернами, жилыми домами, где в архитектуре прослеживается эпохи правления венецианцев и турков; побывали на маслобойне (были впервые и впервые дегустировали оливковое масло, это ОЧЕНЬ вкусно) и винодельне, отведали вкуснейший обед в таверне в красивейшем месте и многое многое другое. На всем протяжении маршрута интереснейший рассказ об острове и всё, что с ним связано (история и архитектура, традиции и уклад, природа и ремесла …). Однозначно рекомендую эту экскурсию в тандеме Анна+ Стергиос. Словами не передать тот объем информации и впечатлений, что мы получили за проведенной с ребятами время! Будем на Крите, обязательно закажем с вами ещё экскурсию! Огромное ВАМ спасибо)) С уважением, Виктор и Марина.

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Т
Мы получили массу удовольствия от такой продуманной и интересной экскурсии: за эти 8 часов нам удалось услышать очень много разносторонней информации об истории, традициях, жизненном укладе, природе и архитектуре этого
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замечательного острова. В каждом слове нашего гида Наташи звучала нескончаемая любовь к Криту. Казалось, что она знает про этот остров абсолютно все, и не один наш вопрос не вызвал у неё хоть долю растерянности. Стергиос, наш водитель, предвидел все мелочи чтобы мы вовремя успели по маршруту и при этом не торопясь насладились увиденным. И конечно, организатор этого тура, Анна: она терпеливо отвечала на множество вопросов во время подготовки и координации этой экскурсии, всегда была на связи, рекомендовала рестораны и другие интересные маршруты на острове; она сделана все, чтобы Крит оставил неизгладимое впечатление у всей нашей компании (2 семьи с детьми 10, 11, 15 лет). Спасибо вам огромное!

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М
Отличная экскурсия с гидом Натальей! Мы брали индивидуальную на 5 человек. Приехал комфортабельный минибас. Первая остановка была в г. Ретимно. Это великолепный живописный город со своей историей, архитектурой. Его узкие
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старые улочки, венецианская гавань, уютные магазинчики и таверны никого не оставят равнодушным. Наталья рассказала много интересного, мы попробовали мороженое на козьем молоке. Далее поехали на оз. Курнас, искупались в прозрачной воде. Потом дегустация на винодельне Dourakis, потрясающий обед в красивом месте в самобытной таверне! И даже в монастырь Превели успели заехать! Спасибо большое гиду Наталье за такой насыщенный событиями и эмоциями день! Отдельное спасибо водителю Сергио и гиду Анне за организацию экскурсии!

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А
Были на экскурсии в июне 2023 года. Нас было две пары и формат экскурсии нам очень подошел. Была возможность вносить изменения, Анна полностью подстраивалась под наши интересы. Например не планировалась
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остановка на озере Курнас, но нам очень понравился вид на озера и мы решили взть там катамаран и нисколько не пожалели. Увидели и погладили черепах, посмотрели на золотых рыбок. Водителю Сергею отдельное спасибо за аккуратный стиль вождения. С Анной нам было интересно, получили много информации об острове и традициях. Все было во время и корректно. Спасибо!

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J
Спасибо Анне за замечательную экскурсию! Анна прекрасный человек и компетентный гид! Экскурсия была познавательной и очень интересной, информация подавалась легко и доступно. Анна знает очень много и видно, что ей самой интересно всем этим делиться с другими.
Рекомендуем брать эту и другие экскурсии у Анны!
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