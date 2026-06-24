В традиционном венецианском доме для
Описание экскурсии
Элегантный Ретимно
Дорога на северо-запад острова приведет вас к городу, который называют Венецией Крита. Красота Ретимно — в его чарующей неторопливой атмосфере, переплетении узких улочек и архитектурных стилей. Здесь вы увидите турецкие деревянные эркеры, нависающие прямо над головами прохожих, старинный хамам и мечети, богатые венецианские дворики и особняки, фонтаны, напоминающие Италию, бесподобные благоухающие навесы из лиловых цветов, византийские церкви с турецкими минаретами, крепость Фортеца и, конечно же, старинный венецианский порт. О том, как возник и развивался город, как вобрал в себя культуру и зодчество разных стран, и чем живет современный Ретимно я расскажу вам во время прогулки.
Гастрономический мастер-класс в венецианском доме
Опытный мастер продемонстрирует вам искусство изготовления греческих сладостей. Работа весьма не простая и требует большого терпения, ведь надо растянуть лист теста до состояния «копировальной бумаги» и при этом умудриться не прорвать его! Все действо будет происходить в старинном венецианском доме. Вы осмотрите фотографии на стенах цеха, отображающие весь путь творчества мастера, — здесь всегда можно встретить множество «папарацци» из всех уголков мира! А переступив через богатый архитектурный портал, вы осмотрите само помещение и сможете приобрести и отведать не только свежеиспеченную пахлаву, но и другие греческие сладости, как, например, кадаифи.
Старинная винодельня и маслобойня
По пути в Ретимно вас ждут потрясающие виды: это многочисленные курортные городки, где вы сможете остановится, практически не съезжая с дороги, и сделать несколько ярких снимков. На старинной винодельне с запылившимися бутылками, где приозводят редкое игристое вино, вы продегустируете критские традиционные вина и пройдетесь по семейным винным погребам, спрятанным в глубине гор. Кроме того, вы заедете на маслобойню, где познакомитесь с процессом отжима оливкового масла, попробуете мед и местные напитки раки и ракомело.
Живописные ущелья и обед в Аргируполи
В программе экскурсии вас ждут чудесные виды на горы и оливковые сады, авокадовые плантации и густые лесные участки, а также остановка в заброшенной церкви и других интересных часовнях. В деревушке Аргируполи, утопающей в зелени и водопадах, вас встретит колоритная таверна, где вы сможете пообедать — здесь прекрасно готовят знаменитое критское мясо «антикристо». После этого у вас будет свободное время для прогулок по окрестностям городка. По дороге мы отвезем вас на горное озеро, где в окружении красивых пейзажей вы сможете вдоволь накупаться.
Кому подходит экскурсия
- Гурманам и виноманам, любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита.
- В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.
- Я сама составляю маршруты прогулок по Криту и тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама.
Организационные детали
- На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне 2019 года выпуска, с кондиционированием воздуха. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости
- Экскурсия начинается, как правило, ранним утром и заканчивается вечером
- Транспортные расходы и услуги водителя входят в стоимость экскурсии
- Мы встретим вас у отеля, если вы проживаете в Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, Agia Pelagia, Bali или Rethymno
- Трансфер из Chania, Elounda, Agios Nikolaos, Ierapetra и Sitia возможен по договорённости
- Дополнительные расходы: обед в таверне — €10–20 за чел., входные билеты в монастырь, музеи и археологические объекты, дегустация вина — €12–15 за чел.
- Транспорт на 8 и более человек, а также проведение экскурсий на транспорте категории люкс — за дополнительную плату по договорённости
- Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, купальные принадлежности, заряженный фотоаппарат со свободной памятью
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