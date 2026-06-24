вас проведут небольшой мастер-класс по приготовлению греческих сладостей. Вы познакомитесь с традиционными критскими винами и прогуляетесь по подземному погребу. На семейной маслобойне узнаете, как делают оливковое масло. А еще вы полюбуетесь красочными пейзажами, попробуете знаменитое мясо «антикристо» и искупаетесь в лазурно-голубой воде горного озера.

Описание экскурсии

Элегантный Ретимно

Дорога на северо-запад острова приведет вас к городу, который называют Венецией Крита. Красота Ретимно — в его чарующей неторопливой атмосфере, переплетении узких улочек и архитектурных стилей. Здесь вы увидите турецкие деревянные эркеры, нависающие прямо над головами прохожих, старинный хамам и мечети, богатые венецианские дворики и особняки, фонтаны, напоминающие Италию, бесподобные благоухающие навесы из лиловых цветов, византийские церкви с турецкими минаретами, крепость Фортеца и, конечно же, старинный венецианский порт. О том, как возник и развивался город, как вобрал в себя культуру и зодчество разных стран, и чем живет современный Ретимно я расскажу вам во время прогулки.

Гастрономический мастер-класс в венецианском доме

Опытный мастер продемонстрирует вам искусство изготовления греческих сладостей. Работа весьма не простая и требует большого терпения, ведь надо растянуть лист теста до состояния «копировальной бумаги» и при этом умудриться не прорвать его! Все действо будет происходить в старинном венецианском доме. Вы осмотрите фотографии на стенах цеха, отображающие весь путь творчества мастера, — здесь всегда можно встретить множество «папарацци» из всех уголков мира! А переступив через богатый архитектурный портал, вы осмотрите само помещение и сможете приобрести и отведать не только свежеиспеченную пахлаву, но и другие греческие сладости, как, например, кадаифи.

Старинная винодельня и маслобойня

По пути в Ретимно вас ждут потрясающие виды: это многочисленные курортные городки, где вы сможете остановится, практически не съезжая с дороги, и сделать несколько ярких снимков. На старинной винодельне с запылившимися бутылками, где приозводят редкое игристое вино, вы продегустируете критские традиционные вина и пройдетесь по семейным винным погребам, спрятанным в глубине гор. Кроме того, вы заедете на маслобойню, где познакомитесь с процессом отжима оливкового масла, попробуете мед и местные напитки раки и ракомело.

Живописные ущелья и обед в Аргируполи

В программе экскурсии вас ждут чудесные виды на горы и оливковые сады, авокадовые плантации и густые лесные участки, а также остановка в заброшенной церкви и других интересных часовнях. В деревушке Аргируполи, утопающей в зелени и водопадах, вас встретит колоритная таверна, где вы сможете пообедать — здесь прекрасно готовят знаменитое критское мясо «антикристо». После этого у вас будет свободное время для прогулок по окрестностям городка. По дороге мы отвезем вас на горное озеро, где в окружении красивых пейзажей вы сможете вдоволь накупаться.

Кому подходит экскурсия

Гурманам и виноманам, любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита.

В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.

Я сама составляю маршруты прогулок по Криту и тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама.

Организационные детали