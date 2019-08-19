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Семейные винодельня и маслобойня, архитектурная мозаика Ретимно, живописные ущелья и дикий пляж

Anna
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Anna – ваш гид
На северо-западе Крита вам предстоит встреча с бесподобным Ретимно — вы откроете интересное сплетение архитектурных стилей, увидите римские фонтаны и акведуки, турецкую мечеть и византийскую церковь.

В старинном венецианском доме опытный кулинар устроит для вас небольшой мастер-класс по изготовлению греческих сладостей.

Вы познакомитесь с традиционными критскими винами и прогуляетесь по горному погребу.

На семейной маслобойне узнаете, как делают оливковое масло.

А еще вы побываете в красивых ущельях, попробуете знаменитое мясо «антикристо» и искупаетесь на диком пляже!
От 365 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
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Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите

Что вас ожидает

Элегантный Ретимно
Дорога на северо-запад острова приведет вас к городу, который называют Венецией Крита. Красота Ретимно — в его чарующей неторопливой атмосфере, переплетении узких улочек и архитектурных стилей. Здесь вы увидите стамбульские деревянные эркеры, нависающие прямо над головами прохожих, хамамы и мечети, богатые венецианские дворики и особняки, мраморные фонтаны, напоминающие Италию, бесподобные благоухающие навесы из лиловых цветов, византийские церкви с турецкими минаретами, крепость Фортеца и, конечно же, старинный венецианский порт. О том, как возник и развивался город, как вобрал в себя культуру и зодчество разных стран, и чем живет современный Ретимно я расскажу вам во время прогулки.

Гастрономический мастер-класс в венецианском доме
Опытный мастер продемонстрирует вам искусство изготовления греческих сладостей. Работа весьма не простая и требует большого терпения, ведь надо растянуть лист теста до состояния «копировальной бумаги» и при этом умудриться не прорвать его! Все действо будет происходить в старинном венецианском доме. Вы осмотрите фотографии на стенах цеха, отображающие весь путь творчества мастера, — здесь всегда можно встретить множество «папарацци» из всех уголков мира! А переступив через богатый архитектурный портал, вы осмотрите само помещение и сможете приобрести и отведать не только свежеиспеченную пахлаву, но и другие греческие сладости, как, например, кадаифи.

Старинная винодельня и маслобойня
По пути в Ретимно вас ждут потрясающие виды: это многочисленные курортные городки, где вы сможете остановится, практически не съезжая с дороги, и сделать несколько ярких снимков. На старинной винодельне с запылившимися бутылками, где приозводят редкое игристое вино, вы продегустируете критские традиционные вина и пройдетесь по семейным винным погребам, спрятанным в глубине гор. Кроме того, вы заедете на маслобойню, где познакомитесь с процессом отжима оливкового масла, попробуете мед и местные напитки раки и ракомело.

Живописные ущелья и обед в Аргируполи
В программе экскурсии будет красивое ущелье Хлопающих парусов, источник-водопад Святого Николая Курталиотского и старинный мост через «Великую реку» с ледяной лазурной водой. Вы побываете также в ущелье Черного дрозда — миниатюре Самарийского ущелья, и осмотрите часовню Николая Чудотворца в скале. А деревушке Аргируполи, утопающей в зелени и водопадах, вас встретит колоритная таверна, где вы сможете пообедать — здесь прекрасно готовят знаменитое критское мясо «антикристо». После этого у вас будет свободное время для прогулок по окрестностям городка. А в завершении мы отвезем вас на дикий, малоизвестный туристам пляж, где в окружении красивых пейзажей вы сможете вдоволь накупаться.

Кому подходит экскурсия

  • Гурманам и виноманам, любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита.
  • В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.
  • Я сама составляю маршруты прогулок по Криту и тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама.

Организационные детали

  • На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне 2019 года выпуска, с кондиционированием воздуха. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости.
  • Экскурсия начинается, как правило, ранним утром и заканчивается вечером.
  • Транспортные расходы и услуги водителя входят в стоимость экскурсии.
  • Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, область Lassiti, Agios Nikolaos, Ierapetra, Elounda, Sitia, Agia Pelagia, Bali, Rethymno.
  • Область Chania — по договоренности.
  • Не входит в стоимость: обед в таверне — 10-20 евро/чел; входные билеты в монастырь, музеи, археологические и исторические памятники, дегустация вина — 7 евро/чел.
  • Транспорт на 8 и более человек, а также проведение экскурсий на транспорте категории люкс — за дополнительную плату по договоренности.
  • Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, купальные принадлежности, заряженный фотоаппарат со свободной памятью.
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

19 августа 2019
Спасибо огромное за экскурсию, было очень интересно и комфортно!

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