5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать, как жил венецианский город в эпоху правления османов и в чём правдив турецкий сериал

Tatiana
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Tatiana – ваш гид
Я познакомлю вас с красивой и кровавой историей критского Ретимно через отсылки к сериалу «Империя Кёсем».

Вы увидите старинную архитектуру периода туркократии, узнаете о том, как непокорный Крит принимал захватчиков и как изменился облик города благодаря одному любвеобильному султану.

И даже если вы не поклонник турецких сериалов, поверьте: разбираться, где подлинные исторические события, а где мифы и вымысел, вам обязательно понравится.

Ведь делать это мы будем прямо среди «декораций» «Великолепного века»!
106 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
История Ретимно — в «Великолепном веке»
История Ретимно — в «Великолепном веке»

Что вас ожидает

Османы и венецианский облик города
Первым делом вы посетите городской порт и знаменитую крепость Фортеца, которая встречала турецкого неприятеля во время обороны Крита, и поймёте, каких усилий стоило османам покорение Ретимно. Мы пройдём по улочкам города, и вы заметите, как менялся его облик, когда турецкой рукой православные храмы перестраивались в мечети — вероломно, но эстетично! Вы восхититесь мечетью Нерадзе и Ретимненскими воротами, узнаете, чем отличаются венецианские арки от турецких и зачем балкон «сахниси» нужен в гареме. Утончённая архитектура Ретимно и главная улица древнего города Аркадиу, которые вы увидите на прогулке, никак не изменились за последние сто лет.

Исторические персонажи, интриги, гарем и хамам
История любого города — это не только его здания и памятники, но и жившие в нём в разные времена люди. Я расскажу вам о султане Ибрагиме и достоверно известных фактах о событиях в его гареме, о том, как он поступил со своим верным слугой Юсуфом Пашой и чем, кроме своей любвеобильности, знаменит этот правитель. Я раскрою вам тайну, кем была Турхан Султан, так внезапно появившаяся в сериале, и как повлиял на Ретимно приход к власти её сына Мехмеда. А сравнивать правду и вымысел, разбираясь в хитросплетениях монарших интриг, мы будем в настоящем турецком хамаме за чашкой ароматного кофе.

Организационные детали

Дополнительные расходы: вход в крепость Фортеца — 4 евро для взрослых старше 18 лет; кофе — 2-3 евро.

История Ретимно — в «Великолепном веке»
История Ретимно — в «Великолепном веке»

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Tatiana
Tatiana
Я Татьяна, рада знакомству! Я ваш проводник и навигатор в океане информации о Крите, его жизни и традициях, интересных маршрутах, полезных советах и многом-многом другом. Я живу на Крите уже почти 20 лет и за это время прониклась культурой и атмосферой острова настолько, что могу смело назвать Крит второй родиной. Готова поделиться с вами секретами, рассказать, где интересно погулять, вкусно поесть и какие места посетить. Даже если вы приедете сюда в пятый или сотый раз, я найду, чем удивить вас.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 октября 2019
В Ретимно мы уже второй раз. Многое видели ,о многом слышали. Хотели получить новую информацию о городе, познакомиться с ним поближе. Сегодня побывали на экскурсии вместе с гидом Татьяной. В целом, все что заявлено в анонсе к экскурсии было показано и рассказано. Время пролетело незаметно. Узнали много интересного из жизни жителей Крита, а также о флоре и фауне острова. Татьяна ответила на все наши вопросы. Спасибо за интересную экскурсию!
7 октября 2019
Четыре (заметьте даже не 3!) часа прогулки по городу пролетели не заметно. Татьяна рассказывает легко, красиво, с юмором, ощущение, что мы не только что встретились, а знакомы уже давно! Мы ныряли в такие улочки, которые потом сами даже не смогли найти, и на которых порой никого кроме нас не было! Познакомились с замечательными местными жителями, мастерами в различных ремеслах, что для меня даже намного интереснее самой истории, т.к. они и есть сердце, лицо и история города! Спасибо, Татьяна, за такое приятное, интересное знакомство с ними, с городом и Критом! Эта прогулка оставила во всех нас самые теплые воспоминания о поездке! Очень рекомендую всем!!!
1 сентября 2019
Вы когда-нибудь хотели прогуляться в новом для вас городе по самым узким, самым скрытым от толп туристов, жемчужинам уютного городка с многовековой историей? Если ответ да - идти надо без раздумий. Татьяна гид экстра-класса. Хотя, я бы сказал, что она даже больше, чем гид, потому что мы чувствовали себя на экскурсии просто как в гостях. Исторические особенности, особенности архитектуры, визиты к мастерам своего дела в Ретимно (кофейни, рестораторы, кондитеры) и все это без какой-либо коммерции и с полным правом выбора по желанию, мы заходили куда-то не покупать, а общаться и узнавать о городке и его истории больше. Каждый раз заходя куда-либо мы чувствовали себя в настолько тёплой и душевной атмосфере, чувствовали, что знакомились с «друзьями» или даже одной большой критской «семьёй» Татьяны.
Самая большая благодарность и самые тёплые воспоминания о прогулке!
10 августа 2019
Дорогие любители истории и экскурсий! Мы всей семьей ОЧЕНЬ рекомендуем Татьяну! Мы брали 2 экскурсии: Ханья и Ретимно! Обе понравились, но хочется сказать о Татьяне! Прекрасный гид, увлеченный профессионал, тонко чувствующий людей и что им интересно! Веселая, легкая, любознательная и очень по-человечески приятная! А самое главное - влюбленная в Крит! Всем рекомендуем от души!
5 августа 2018
Экскурсия очень понравилась, гид Татьяна прекрасно рассказывает историю Ретимно, и также много нового мы узнали о современной жизни греков-критян. Спасибо!

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Семейные винодельня и маслобойня, архитектурная мозаика Ретимно, живописные ущелья и дикий пляж
На северо-западе Крита вам предстоит встреча с бесподобным Ретимно — вы откроете интересное сплетение архитектурных стилей, увидите римские фонтаны и акведуки, турецкую мечеть и византийскую церковь. В старинном венецианском доме опытный кулинар устроит для вас небольшой мастер-класс по изготовлению греческих сладостей. Вы познакомитесь с традиционными критскими винами и прогуляетесь по горному погребу. На семейной маслобойне узнаете, как делают оливковое масло. А еще вы побываете в красивых ущельях, попробуете знаменитое мясо «антикристо» и искупаетесь на диком пляже!

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