5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии в Ретимно - с июня по сентябрь. В это время погода тёплая и комфортная для прогулок, а также можно насладиться всеми прелестями города без излишней загруженности. В апреле, мае и октябре также можно посетить Ретимно, когда температура немного ниже, но туристов меньше, что создаёт более спокойную атмосферу. В оставшиеся месяцы, хотя и прохладнее, всё равно можно насладиться историей и культурой города, особенно если вы предпочитаете более уединённые прогулки.

Эта экскурсия познакомит вас с захватывающей историей Ретимно, связанной с периодом туркократии и сериалом «Империя Кёсем».Вы увидите старинную архитектуру, узнаете о жизни султана Ибрагима и его гареме, а также о

венецианском облике города. Посетите крепость Фортеца, мечеть Нерадзе и Ретимненские ворота. Исторические персонажи, интриги и архитектурные памятники оживут перед вами. Даже если вы не поклонник турецких сериалов, разбираться в хитросплетениях монарших интриг и наслаждаться красотой Ретимно будет интересно каждому. Погружение в историю города через реальные события и мифы сделает ваше путешествие незабываемым

Описание экскурсии

Османы и венецианский облик города

Первым делом вы посетите городской порт и знаменитую крепость Фортеца, которая встречала турецкого неприятеля во время обороны Крита, и поймёте, каких усилий стоило османам покорение Ретимно. Мы пройдём по улочкам города, и вы заметите, как менялся его облик, когда турецкой рукой православные храмы перестраивались в мечети — вероломно, но эстетично! Вы восхититесь мечетью Нерадзе и Ретимненскими воротами, узнаете, чем отличаются венецианские арки от турецких и зачем балкон «сахниси» нужен в гареме. Утончённая архитектура Ретимно и главная улица древнего города Аркадиу, которые вы увидите на прогулке, никак не изменились за последние сто лет.

Исторические персонажи, интриги, гарем и хамам

История любого города — это не только его здания и памятники, но и жившие в нём в разные времена люди. Я расскажу вам о султане Ибрагиме и достоверно известных фактах о событиях в его гареме, о том, как он поступил со своим верным слугой Юсуфом Пашой и чем, кроме своей любвеобильности, знаменит этот правитель. Я раскрою вам тайну, кем была Турхан Султан, так внезапно появившаяся в сериале, и как повлиял на Ретимно приход к власти её сына Мехмеда. А сравнивать правду и вымысел, разбираясь в хитросплетениях монарших интриг, мы будем в настоящем турецком хамаме за чашкой ароматного кофе.

Организационные детали

Дополнительные расходы: вход в крепость Фортеца — 4 евро для взрослых старше 18 лет; кофе — 2-3 евро.