5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Познакомьтесь с историей Ретимно через сериал «Империя Кёсем». Узнайте о султане Ибрагиме, его гареме и венецианской архитектуре. Погрузитесь в прошлое Крита
Эта экскурсия познакомит вас с захватывающей историей Ретимно, связанной с периодом туркократии и сериалом «Империя Кёсем».
Вы увидите старинную архитектуру, узнаете о жизни султана Ибрагима и его гареме, а также о читать дальшеуменьшить
венецианском облике города. Посетите крепость Фортеца, мечеть Нерадзе и Ретимненские ворота. Исторические персонажи, интриги и архитектурные памятники оживут перед вами.
Даже если вы не поклонник турецких сериалов, разбираться в хитросплетениях монарших интриг и наслаждаться красотой Ретимно будет интересно каждому. Погружение в историю города через реальные события и мифы сделает ваше путешествие незабываемым
Лучшие месяцы для экскурсии в Ретимно - с июня по сентябрь. В это время погода тёплая и комфортная для прогулок, а также можно насладиться всеми прелестями города без излишней загруженности. В апреле, мае и октябре также можно посетить Ретимно, когда температура немного ниже, но туристов меньше, что создаёт более спокойную атмосферу. В оставшиеся месяцы, хотя и прохладнее, всё равно можно насладиться историей и культурой города, особенно если вы предпочитаете более уединённые прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Городской порт
Крепость Фортеца
Мечеть Нерадзе
Ретимненские ворота
Улица Аркадиу
Описание экскурсии
Османы и венецианский облик города
Первым делом вы посетите городской порт и знаменитую крепость Фортеца, которая встречала турецкого неприятеля во время обороны Крита, и поймёте, каких усилий стоило османам покорение Ретимно. Мы пройдём по улочкам города, и вы заметите, как менялся его облик, когда турецкой рукой православные храмы перестраивались в мечети — вероломно, но эстетично! Вы восхититесь мечетью Нерадзе и Ретимненскими воротами, узнаете, чем отличаются венецианские арки от турецких и зачем балкон «сахниси» нужен в гареме. Утончённая архитектура Ретимно и главная улица древнего города Аркадиу, которые вы увидите на прогулке, никак не изменились за последние сто лет.
Исторические персонажи, интриги, гарем и хамам
История любого города — это не только его здания и памятники, но и жившие в нём в разные времена люди. Я расскажу вам о султане Ибрагиме и достоверно известных фактах о событиях в его гареме, о том, как он поступил со своим верным слугой Юсуфом Пашой и чем, кроме своей любвеобильности, знаменит этот правитель. Я раскрою вам тайну, кем была Турхан Султан, так внезапно появившаяся в сериале, и как повлиял на Ретимно приход к власти её сына Мехмеда. А сравнивать правду и вымысел, разбираясь в хитросплетениях монарших интриг, мы будем в настоящем турецком хамаме за чашкой ароматного кофе.
Организационные детали
Дополнительные расходы: вход в крепость Фортеца — 4 евро для взрослых старше 18 лет; кофе — 2-3 евро.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Ретимно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 827 туристов
Я Татьяна, рада знакомству! Я ваш проводник и навигатор в океане информации о Крите, его жизни и традициях, интересных маршрутах, полезных советах и многом-многом другом.
Я живу на Крите уже почти читать дальшеуменьшить
20 лет и за это время прониклась культурой и атмосферой острова настолько, что могу смело назвать Крит второй родиной. Готова поделиться с вами секретами, рассказать, где интересно погулять, вкусно поесть и какие места посетить. Даже если вы приедете сюда в пятый или сотый раз, я найду, чем удивить вас.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
Несмотря на довольно жаркую погоду наша экскурсия была очень комфортной. Татьяна увлекательно рассказала о веницианской и османской истрии острова. В крепости Фортецца мы прямо окунулись в 16 век. Детям (16 и 8 лет) также очень понравилось.
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Валентина
На Крите мы уже второй раз, но обзорной экскурсии по Ретимно у нас не было. В этот раз мы решили восполнить пробел и заказали экскурсию у Татьяны. Она помогла нам читать дальшеуменьшить
увидеть красоты этого прекрасного города. Татьяна замечательный гид, увлеченный профессионал. Она рассказыает легко, красиво, с юмором. Для нас город Ретимно открылся с другой стороны. На все наши вопросы мы получили исчерпывающие ответы. Темп и маршрут экскурсии были очень комфортными. Сердечно благодарим Татьяну за доставленное удовольствие!
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Екатерина
В ноябре побывали на Крите и ни чуть не пожалели. Не считая везения с погодой (+24-25), нам несказанно повезло с экскурсоводом. Татьяна - это однозначно профессиональный гид и очень душевный читать дальшеуменьшить
человек. Экскурсия прошла на одном дыхании. Но, есть подозрение, что с Татьяной можно было ходить и целый день и нисколько не устать. Настолько все легко, интересно, познавательно, непринужденно, артистично. Глубокое знание материала и истории. Столько много интересных фактов. Обычные курортные городки открываются абсолютно с другой стороны! Однозначно рекомендуем! Татьяна, спасибо большое за отлично и с пользой проведенное время! P/s у Татьяны несколько экскурсий. Идите на все - не пожалеете. Мы и в Ханье тоже с ней побывали и нагулялись вдоволь.
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Е
Евгений
Татьяна - супер экскурсовод! Очаровательная женщина, умница, предупредительная, замечательный рассказчик. Наша прогулка была захватывающе интересной, а Танин рассказ превзошел все ожидания, он охватил всю историю Ретимно. Причем подача была доступной, читать дальшеуменьшить
без длиннот и лишних подробностей. Очень важно, что многое из рассказанного запало в голову и запомнилось, что свидетельствует о высокой квалификации гида. Вместо положенных 3-х часов экскурсия продолжалась почти 6!! За это время мы с Таней познакомились основательно, поболтали, посидели в кафе, поделились впечатлениями о Греции, Крите, узнали много нового и просто отлично провели время. Экскурсия по Ретимно стоит особняком в ряду наших впечатлений об острове. Всем отдыхающим я настоятельно рекомендую познакомиться с Таней. Вы получите удовольствие и разнообразите свой замечательный отпуск.
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Ольга
Четыре (заметьте даже не 3!) часа прогулки по городу пролетели не заметно. Татьяна рассказывает легко, красиво, с юмором, ощущение, что мы не только что встретились, а знакомы уже давно! Мы читать дальшеуменьшить
ныряли в такие улочки, которые потом сами даже не смогли найти, и на которых порой никого кроме нас не было! Познакомились с замечательными местными жителями, мастерами в различных ремеслах, что для меня даже намного интереснее самой истории, т. к. они и есть сердце, лицо и история города! Спасибо, Татьяна, за такое приятное, интересное знакомство с ними, с городом и Критом! Эта прогулка оставила во всех нас самые теплые воспоминания о поездке! Очень рекомендую всем!!!
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А
Андрей
Вы когда-нибудь хотели прогуляться в новом для вас городе по самым узким, самым скрытым от толп туристов, жемчужинам уютного городка с многовековой историей? Если ответ да - идти надо без читать дальшеуменьшить
раздумий. Татьяна гид экстра-класса. Хотя, я бы сказал, что она даже больше, чем гид, потому что мы чувствовали себя на экскурсии просто как в гостях. Исторические особенности, особенности архитектуры, визиты к мастерам своего дела в Ретимно (кофейни, рестораторы, кондитеры) и все это без какой-либо коммерции и с полным правом выбора по желанию, мы заходили куда-то не покупать, а общаться и узнавать о городке и его истории больше. Каждый раз заходя куда-либо мы чувствовали себя в настолько тёплой и душевной атмосфере, чувствовали, что знакомились с «друзьями» или даже одной большой критской «семьёй» Татьяны. Самая большая благодарность и самые тёплые воспоминания о прогулке!
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