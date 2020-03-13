25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с самой захватывающей частью истории острова

Svetlana
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Svetlana – экскурсионное агентство
Уехать с Родоса, не познакомившись с его средневековой историей в одноимённом городе, — значит упустить много интересных фактов, шанс пройти вдоль крепостного рва и увидеть стены, которые помнят осады.

Македония, Римская империя, Турция — Родос менял своих «хозяев» и бережно сохранил память о каждой исторической вехе.

О них вы и узнаете на моей экскурсии.
€155
132 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии25 отзывов
4.56
Город Родос — обитель рыцарей
Город Родос — обитель рыцарей

Что вас ожидает

Путь Родоса к независимости
Вы услышите историю основания города, находившегося в разные времена под влиянием Македонии, Рима, Турции, узнаете о множестве событий, связанных также с венецианским периодом, и эпохе, когда Родосом правил орден рыцарей Святого Иоанна Иерусалимского. Иными словами, я расскажу вам о тернистой дороге острова к независимости. А вы сможете пройти по рву, окружающему город-крепость, и благодаря моим рассказам вообразить себе события давно минувших лет.

Архитектура и древние памятники города
Экскурсия начинается в Мандраках — на главной набережной острова возле колонн со скульптурами оленя и оленихи. У этого места я расскажу вам, почему символом Родоса стали именно эти животные и историю Колосса Родосского — ведь именно здесь он и стоял более 2 тысяч лет назад. Вы прогуляетесь по набережной мимо венецианского фонтана и главной церкви города, построенной по чертежам кафедрального собора рыцарей-ионитов, вдоль целого ряда внушительных административных зданий итальянского периода, чтобы выйти к стенам средневекового города-крепости. А после увидите Замок великих магистров, спуститесь по улице рыцарей, побродите по еврейскому кварталу, посмотрите на площадь Гиппократа с фонтаном и мечеть Сулеймана Великолепного.

При желании можно посетить археологический музей и замок великих магистров

Город Родос — обитель рыцарей
Город Родос — обитель рыцарей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Svetlana
Svetlana
Я Светлана, и мне 40 лет, 18 из них живу на Родосе. Уже 9 лет я работаю гидом в туристических компаниях. Я или гид из моей команды познакомим вас с историей острова и греческой культурой, покажем самые интересные места.
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Восхищаюсь старым городом ! И подача истории порадовала.
Светлана,огромное вам спасибо!
25 сентября 2019
Наш гид Светлана нам понравилась ещё на предыдущей экскурсии на остров Сими. Очень интересно и понятно всё рассказывает. Экскурсия понравилась, полезно и приятно провели время. Даже наш 5-летний сын прошёл с нами весь маршрут, не устал и остался доволен.
27 августа 2019
Экскурсией очень довольны: было очень интересно, содержательно и только для моей семьи. Гид отвечала обстоятельно на все возникающие по ходу дела вопросы, давала возможность пофотографировать. Наши ожидания полностью реализовались. Однозначно рекомендую Светлану в качестве индивидуального гида. Ходили без толпы, интересный рассказ был только для нас, учитывались все наши пожелания. Что ещё желать. Высший балл!!!
14 августа 2019
Мы на Родосе второй раз и уже гуляли по старому городу . На этот раз решили с гидом, чтоб историю послушать и очень хотелось в музеи. Но там не особо разберешься, табличек даже на английском нет. С нами была Светлана и греческий гид . Очень понравился замок великих магистров, хотя от старины там мало что осталось. Зато там была очередная экспозиция мозаичных полов с Коса! Археологический музей расположен в здании госпиталя , основанного рыцарями, что уже само по себе впечатляет. Несколько экспонатов этого музея я еще помню из учебников истории!
Мы все очень остались довольны! Рекомендуем всем!
13 августа 2019
Вчера у нас был тур по старрму городу Родос. Совершенно не ожидали увидеть такую красоту. Мы прошли по мандракам, главная набережная города. Видели колонны с оленями и форт св Николая, ветряные мельницы и самый древний порт родоса. Немного прогулялись снаружней стороны города и вошли в него с главных,, морских,, ворот. Ещё мы прошли по рву, где до сих пор лежат огромные ядра с до христианского периода и по подземному тайном ходу!! (дети были в восторге) Были мы и в туристической части, но особенно произвели впечатления узенькие улочки-лабиринт с древними церквями, мечетями, турецким и банями и тд. Замок великих магистров и улица рыцарей, древние входы в город с сохранившимися 500 летними воротами! Эта экскурсия стала одним из самых ярких событий за последние годы. Светлана - умничка! эрудит, внимательная, не грузит датами и именами. История в её устах звучит как поэма. Спасибо огромное!
11 августа 2019
Непрофессинально и малоинформативно. Скорее прогулка с цитатами из Википедии, чем экскурсия. Прошли молча мимо многих интересных мест, мало ссылок на исторический контекст событий. К счастью, днём позже повезло и мы попали к профессиональному гиду. Соверешенно другие впечатления от всего лишь полуторочасового тура.
2 июля 2019
Очень содержательно, на все вопросы ответила, провела по интересным местам, экскурсией довольна!!!!
2 июля 2019
Сходили на экскурсию в Старый город. Все очень понравилось! Прикоснулись к истории, благодаря Светлане. Узнали много интересного и про сам остров и про старый город. Светлана отвечала на все наши многочисленные вопросы по теме и нет)) несмотря на жару, время прошло быстро. Впечатлений море! Спасибо большое Светлане.
26 июня 2019
Всё прекрасно. Советую экскурсию и гида другим путешественникам.
25 июня 2019
Нам экскурсия понравилась. Даже 12летний подросток её выдержал и ДАЖЕ запомнил какую-то информацию.
Ещё 15 отзывов

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