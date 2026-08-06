25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Уехать с Родоса, не познакомившись с его средневековой историей в одноимённом городе, — значит упустить много интересных фактов, шанс пройти вдоль крепостного рва и увидеть стены, которые помнят осады. Македония, Римская империя, Турция — Родос менял своих «хозяев» и бережно сохранил память о каждой исторической вехе. О них вы и узнаете на моей экскурсии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путь Родоса к независимости

Вы услышите историю основания города, находившегося в разные времена под влиянием Македонии, Рима, Турции, узнаете о множестве событий, связанных также с венецианским периодом, и эпохе, когда Родосом правил орден рыцарей Святого Иоанна Иерусалимского. Иными словами, я расскажу вам о тернистой дороге острова к независимости. А вы сможете пройти по рву, окружающему город-крепость, и благодаря моим рассказам вообразить себе события давно минувших лет.

Архитектура и древние памятники города

Экскурсия начинается в Мандраках — на главной набережной острова возле колонн со скульптурами оленя и оленихи. У этого места я расскажу вам, почему символом Родоса стали именно эти животные и историю Колосса Родосского — ведь именно здесь он и стоял более 2 тысяч лет назад. Вы прогуляетесь по набережной мимо венецианского фонтана и главной церкви города, построенной по чертежам кафедрального собора рыцарей-ионитов, вдоль целого ряда внушительных административных зданий итальянского периода, чтобы выйти к стенам средневекового города-крепости. А после увидите Замок великих магистров, спуститесь по улице рыцарей, побродите по еврейскому кварталу, посмотрите на площадь Гиппократа с фонтаном и мечеть Сулеймана Великолепного.

При желании можно посетить археологический музей и замок великих магистров

Организационные детали

Указанная стоимость действует для 1–3 человек. Для группы 4–6 человек доплата — €40. Для большего количества участников стоимость согласовывается с гидом.