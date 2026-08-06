25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Город Родос - обитель рыцарей

Знакомство с самой захватывающей частью истории острова
Уехать с Родоса, не познакомившись с его средневековой историей в одноимённом городе, — значит упустить много интересных фактов, шанс пройти вдоль крепостного рва и увидеть стены, которые помнят осады.

Македония, Римская империя, Турция — Родос менял своих «хозяев» и бережно сохранил память о каждой исторической вехе. О них вы и узнаете на моей экскурсии.
5
125 отзывов
Город Родос - обитель рыцарей
Город Родос - обитель рыцарей
Город Родос - обитель рыцарей

Описание экскурсии

Путь Родоса к независимости

Вы услышите историю основания города, находившегося в разные времена под влиянием Македонии, Рима, Турции, узнаете о множестве событий, связанных также с венецианским периодом, и эпохе, когда Родосом правил орден рыцарей Святого Иоанна Иерусалимского. Иными словами, я расскажу вам о тернистой дороге острова к независимости. А вы сможете пройти по рву, окружающему город-крепость, и благодаря моим рассказам вообразить себе события давно минувших лет.

Архитектура и древние памятники города

Экскурсия начинается в Мандраках — на главной набережной острова возле колонн со скульптурами оленя и оленихи. У этого места я расскажу вам, почему символом Родоса стали именно эти животные и историю Колосса Родосского — ведь именно здесь он и стоял более 2 тысяч лет назад. Вы прогуляетесь по набережной мимо венецианского фонтана и главной церкви города, построенной по чертежам кафедрального собора рыцарей-ионитов, вдоль целого ряда внушительных административных зданий итальянского периода, чтобы выйти к стенам средневекового города-крепости. А после увидите Замок великих магистров, спуститесь по улице рыцарей, побродите по еврейскому кварталу, посмотрите на площадь Гиппократа с фонтаном и мечеть Сулеймана Великолепного.

При желании можно посетить археологический музей и замок великих магистров

Организационные детали

Указанная стоимость действует для 1–3 человек. Для группы 4–6 человек доплата — €40. Для большего количества участников стоимость согласовывается с гидом.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В городе по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1432 туристов
Я Светлана, и мне 40 лет, 18 из них живу на Родосе. Уже 9 лет я работаю гидом в туристических компаниях. Я познакомлю вас с историей острова и греческой культурой, покажу самые интересные места.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 125 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
115
4
4
3
2
2
2
1
2
А
Спасибо большое за экскурсию, все было замечательно, остров Родос в нашем сердце останется навсегда)
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М
Спасибо за отличный тур. Получили массу удовольствия. Рекомендуем всем!
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Лариса
Визит на Родос не может считаться завершенным без осмотра Старого города, и в прошлом году я осмотрела его с аудио гидом. Но, конечно, это нельзя сравнить с тем удовольствием, которое
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получаешь от прогулки с настоящим гидом, и прогулка со Светланой не обманула соих ожиданий. Она рассказала о главных моментах истории Родоса, показала памятники культуры и архитектуры, дополнив его сведениями и историями из жизни современных жителей. Она даже подарила мне баночку домашнего варенья, что безусловно подпадает под категорию «over and above”. Маршрут был построен очень удобно, темп был комфортабельный, и погода тоже не подвела. Подъемом было очень мало, так что подходит всем. Время прошло незаметно; не пропустите этой экскурсии.

Визит на Родос не может считаться завершенным без осмотра Старого города, и в прошлом году я
Визит на Родос не может считаться завершенным без осмотра Старого города, и в прошлом году я
Визит на Родос не может считаться завершенным без осмотра Старого города, и в прошлом году я
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Анна
Мы получили огромное удовольствие от нашей прогулки со Светланой по старому город. Дети слушали ее с открытыми ртами! В какой-то момент одна из подростков сказала - «почему в школе не преподают историю так интересно, тогда это стал бы мой любимый предмет!»
Спасибо большое за экскурсию и полученное удовольствие!!!
Мы получили огромное удовольствие от нашей прогулки со Светланой по старому город. Дети слушали ее с
Мы получили огромное удовольствие от нашей прогулки со Светланой по старому город. Дети слушали ее с
Мы получили огромное удовольствие от нашей прогулки со Светланой по старому город. Дети слушали ее с
Мы получили огромное удовольствие от нашей прогулки со Светланой по старому город. Дети слушали ее с
Мы получили огромное удовольствие от нашей прогулки со Светланой по старому город. Дети слушали ее с
Мы получили огромное удовольствие от нашей прогулки со Светланой по старому город. Дети слушали ее с
Мы получили огромное удовольствие от нашей прогулки со Светланой по старому город. Дети слушали ее с
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Светлана
Отлично
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А
Мы прибыли на Родос на круизном лайнере,имели ограниченное время и экскурсия очень удачно соответствовала нам по времени и местоположению (Старый город начинается прямо у порта). Светлана замечательно рассказывала,очень живо и
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увлекательно,отвечала подробно на все вопросы,сам маршрут очень интересный,мы получили огромное удовольствие от экскурсии с таким приятным и знающим гидом.
Очень рекомендуем(нас было 5 человек -2 семьи,только взрослые,но по моему и детям подросткам будет интересно).
Большое спасибо Светлане.

Мы прибыли на Родос на круизном лайнере,имели ограниченное время и экскурсия очень удачно соответствовала нам по
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