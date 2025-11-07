Сложно вообразить, сколько всего умещается на небольшом клочке земли — острове Родос.Два маршрута, способных раскрыть все грани его красот, к вашим услугам! Вы узнаете историю острова от античности до Средневековья

и наших дней, побываете в православных храмах и на Акрополе (даже не одном!). Узнаете, что осталось на Родосе от «стоянок» рыцарских орденов, искупаетесь в воде цвета аквамарина и попробуете настоящее родосское вино. Волшебный остров и его сюрпризы навсегда оставят след в вашем сердце.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Мы разработали для вас интересный обзорный маршрут для увлекательного знакомства с Родосом и его важными достопримечательностями.

От Линдоса до Поцелуя двух морей

Вы убедитесь, что на Родосе много природных чудес, и с одним из них вы познакомитесь в самом начале поездки — помочите ножки в воде Семи источников под платановыми деревьями и пройдете через тоннель, чтобы омолодиться. После наш путь пройдет через красивый лес, в котором уютно расположились итальянские санатории и спряталась дача Муссолини. Мы оценим архитектурное убранство Церкви святого Пантелеймона, а в Храме Богородицы Цамбики поговорим о приходе христианства на остров. Посетим керамическую мастерскую и насладимся красивейшим зрелищем — Поцелуем двух морей.

В жаркий Линдос мы доберемся, когда в город уже просочится вечерняя прохлада. Вы попадёте в самое сердце его Акрополя, побродите по лабиринту улочек, где сохранилась античная планировка. В Бухте апостола Павла в форме сердечка мы сделаем остановку для фотосессии и купания, а в замке Монолитос — откроем историю его возведения средневековыми рыцарями и увидим соседние острова и краешек Малой Азии с высоты. А в конце экскурсии заглянем в деревушку виноделов, чтобы попробовать родосские вина.

По пути мы будет часто останавливаться в эффектных смотровых точках, чтобы насладиться панорамами острова: даже начало нашего путешествия начнется с вида на две красивейшие бухты Средиземного моря — Энтони Куинна и Ладико.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Маршрут и ритм экскурсии рассчитаны на активных путешественников (предполагаются пешие прогулки, подъемы и спуски)

Для группы 1-3 человека, экскурсия проводится на легковом автомобиле, для группы 4-8 человек — на минивэне. Вас заберут прямо у отеля. Сразу после бронирования свяжитесь со мной и сообщите свой адрес: нам нужно будет договориться о времени.

Что входит в стоимость, а что — нет