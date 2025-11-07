Познавательное и активное знакомство с историей и традициями острова на групповой экскурсии
Сложно вообразить, сколько всего умещается на небольшом клочке земли — острове Родос.
Два маршрута, способных раскрыть все грани его красот, к вашим услугам! Вы узнаете историю острова от античности до Средневековья читать дальше
и наших дней, побываете в православных храмах и на Акрополе (даже не одном!).
Узнаете, что осталось на Родосе от «стоянок» рыцарских орденов, искупаетесь в воде цвета аквамарина и попробуете настоящее родосское вино. Волшебный остров и его сюрпризы навсегда оставят след в вашем сердце.
Мы разработали для вас интересный обзорный маршрут для увлекательного знакомства с Родосом и его важными достопримечательностями.
От Линдоса до Поцелуя двух морей
Вы убедитесь, что на Родосе много природных чудес, и с одним из них вы познакомитесь в самом начале поездки — помочите ножки в воде Семи источников под платановыми деревьями и пройдете через тоннель, чтобы омолодиться. После наш путь пройдет через красивый лес, в котором уютно расположились итальянские санатории и спряталась дача Муссолини. Мы оценим архитектурное убранство Церкви святого Пантелеймона, а в Храме Богородицы Цамбики поговорим о приходе христианства на остров. Посетим керамическую мастерскую и насладимся красивейшим зрелищем — Поцелуем двух морей.
В жаркий Линдос мы доберемся, когда в город уже просочится вечерняя прохлада. Вы попадёте в самое сердце его Акрополя, побродите по лабиринту улочек, где сохранилась античная планировка. В Бухте апостола Павла в форме сердечка мы сделаем остановку для фотосессии и купания, а в замке Монолитос — откроем историю его возведения средневековыми рыцарями и увидим соседние острова и краешек Малой Азии с высоты. А в конце экскурсии заглянем в деревушку виноделов, чтобы попробовать родосские вина.
По пути мы будет часто останавливаться в эффектных смотровых точках, чтобы насладиться панорамами острова: даже начало нашего путешествия начнется с вида на две красивейшие бухты Средиземного моря — Энтони Куинна и Ладико.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Маршрут и ритм экскурсии рассчитаны на активных путешественников (предполагаются пешие прогулки, подъемы и спуски)
Для группы 1-3 человека, экскурсия проводится на легковом автомобиле, для группы 4-8 человек — на минивэне. Вас заберут прямо у отеля. Сразу после бронирования свяжитесь со мной и сообщите свой адрес: нам нужно будет договориться о времени.
Что входит в стоимость, а что — нет
Дегустация в деревне виноделов включена
Обед или перекус и вход в археологические зоны оплачиваются дополнительно
Если ваш отель находится более чем в 20 км от места сбора (Фалираки — Faliraki), трансфер оплачивается дополнительно (уточняйте)
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Группа собирается из ваших отелей проживания. Начинается в Фалираки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Одиссей — ваш гид в Родосе
Провёл экскурсии для 1925 туристов
Привет, меня зовут Одиссей. Я родился в греко-русской семье. Поэтому впитал в себя ментальность сразу двух народов — народа Эллады и народа России.
Уважение к русскому языку и русским писателям передалось читать дальше
мне от мамы. А отец передал уважение к родной земле и ее истории. Вместе они назвали меня Одиссеем, соединив в этом имени любовь к древним традициям, античной литературе и самому прекрасному месту во всей вселенной — Греции.
На Родосе я впервые побывал со школьной экскурсией. И моему восхищению не было предела — нет предела ему до сих пор. Ведь этот остров не похож на все остальные. Его история и природа никого не оставят равнодушным.
Я с радостью готов поделиться с вам своими знаниями и впечатлениями. Экскурсии на Родосе веду с 2010 года. И с каждым новым сезоном они становятся все интереснее, комфортнее и насыщенней! Ведь я всегда открываю Родос как будто заново, вместе с вами.
Буду рад видеть вас среди своих гостей.
Ж
Жанна
7 ноя 2025
Огромное спасибо за чудесную экскурсию по Родосу - Одиссею! Узнали столько интересных фактов, увидели потрясающие места и почувствовали атмосферу острова. Всё было организовано отлично — легко, увлекательно и с душой. Благодаря Одиссею Родос открылся с новой стороны и всегда останется во воспоминаниях!
Е
Елена
13 окт 2025
Экскурсия,была просто замечательная. Мы были в восторге. Одисей очень интересно обо всём рассказал и показал. Рекомендуем,не пожалеете.
т
татьяна
4 окт 2025
Спасибо Одессею за интересную экскурсию. Татьяна и Наталья.
Марина
25 сен 2025
Всё превзошло мои ожидания! Необыкновенная экскурсия,словами описать невозможно! Одиссей настолько хорошо знает историю Родоса,так интересно преподносит информацию, что можно слушать часами! Огромное спасибо ему!!! Волшебные,сказочные виды,дружеская обстановка! Спасибо громадное Илоне и Дмитрию,Елене и Лидии! Для меня было огромным счастьем знакомство с вами,друзья! Всем рекомендую Одиссея,как опытного гида и просто замечательного человека! И теперь я знаю точно-я обязательно сюда вернусь!
М
Михаил
22 сен 2025
Большое спасибо нашему гиду - Одиссею! Незабываемое путешествие по острову Родос! Мы получили огромное эстетическое наслаждение от восхитительной природы этого острова. Какие шикарные локации выбирал Одиссей! Каждый раз мы думали читать дальше
- ну все: красивей уже не будет! Но нет! Каждый следующий вид нас еще больше очаровывал! Не хотелось уходить… И у нас сложилось впечатление, что рядом никого не было. Так непосредственно, спокойно и незаметно подавалась информация. И все это - за рулем. Одиссей не только профессиональны гид, но и профессиональный водитель. Еще раз спасибо Вам Одиссей!!! Всем кто хочет увидеть все красоты Родоса очень рекомендуем этого гида! Не пожалеете!!
Ю
Юлия
17 сен 2025
Великолепная экскурсия, остались очень довольны
О
Ольга
9 сен 2025
Чудесная поездка. Замечательная, весëлая, дружелюбная компания. Благодарю Одиссея, Наталью и Виктора из Риги, Викторию и Андрея из Минска. С уважением, Ольга.
V
Valeryia
8 сен 2025
Благодарю Одиссея и нашу компанию 08.09.2025 за это путешествие. Маршрут построен идеально, локации для фото и для наблюдения - просто восторг. Одиссей досконально знает историю острова и может ответить на читать дальше
любой вопрос. Также благодарю Одиссея за то, что помог разобраться с некоторыми вопросами уже после экскурсии. Желаю дальнеших успехов! И я передаю привет своей маленькой группе, Наталье и Виктору, и Ольге, написавшей комментарий ниже)
Natalia
20 авг 2025
Провели прекрасный день с Одиссеем. Толково спланированый день. Было очень интересно и познавательно. Рекомендую Одиссея всем любителям путешествий.
Maksims
9 авг 2025
Очень увлекательное путешествие по Родосу за день мы обьехали почти весь остров! Посетили много красивых мест дегустровали вина,пробовали местную кухню,купались в море .Одисей очень отзывчивый и добрый дядя всем советую.
Хомутова
1 авг 2025
Одиссей знает отлично остров Родос и интересно умеет рассказать о истории и современной жизни Родоса.
Надежда
22 июл 2025
Как же мне нравятся люди, которые любят то место, где они живут. Когда они вдохновенно и интересно рассказывают о нём и показывают самые интересные, возможно не самые очевидные, уголки. Одиссей читать дальше
именно такой человек. С первой минуты видно, как сильно он любит остров Родос. Экскурсия, конечно, длинная и в жару некоторые могут устать. Но мне всё понравилось, для меня день пролетел быстро. Отдельно хочется отметить дегустацию. Она проходит у очень доброжелательной семейной пары, которая так же любит своё дело. Конечно я не смогла уехать с пустыми руками и всем советую купить там разные вкусности! Не пугайтесь длительности экскурсии! Вы точно не пожалеете! Одиссей прекрасный гид, который покажет вам интересные места, расскажет много интересного. И поможет сделать красивые фото на память. 😉
Г
Галина
19 июл 2025
Интересный маршрут. гид Одиссей деликатный и спокойный человек
Ирина
17 июл 2025
Прекрасное путешествие! Грамотно составленный маршрут, интересные локации. Одиссей хороший рассказчик. Хорошая русская речь, много интересных фактов, как исторических, так и о современной жизни острова. Большое спасибо, Одиссей, за увлекательный рассказ и чудесное путешествие по острову Родос! 🌺
Т
Татьяна
3 июл 2025
Ездили по маршруту «Весь Родос за один день» 02.07.2025 — поездка прошла великолепно! Всё было организовано на высшем уровне: удобный транспорт, интересные остановки, комфортный ритм экскурсии. Отдельная благодарность нашему гиду читать дальше
Иракли — очень эрудированный, увлечённый и доброжелательный человек. Рассказывал с душой, легко и увлекательно, делился не только историей, но и интересными фактами из жизни острова. Благодаря ему поездка получилась насыщенной, познавательной и при этом очень приятной, так же локации для фотосессий были топовыми! Большое спасибо за такой яркий день — однозначно рекомендуем🤝