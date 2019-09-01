18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Родос — столица рыцарей

Открыть для себя историю и легенды острова и увидеть его главные достопримечательности

Светлана
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Светлана – ваш гид
Родос подарит вам море впечатлений, переместит в таинственное средневековье и эпоху далекой античности, которая причудливо переплетается с современностью.

Вы увидите главные архитектурные памятники старины, услышите местные легенды, в которые верили древние греки, и, оказавшись на самой высокой смотровой площадке острова, почувствуете, каково это — отправиться в настоящее путешествие во времени.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии18 отзывов
4.61
Родос — столица рыцарей
Родос — столица рыцарей

Что вас ожидает

История и легенды острова
Вы пройдёте по стопам Сулеймана Великолепного, узнаете историю дворца Великих Магистров и рыцарей ордена Святого Иоанна. Посетите церковь Святого Пантелеймона 15в., где хранится чудотворная икона и частицы мощей епископа Клементия. Здесь же, хранятся пояс и шапочка святого Иоанна Русского. Не обойдётся и без легенды о грозном родосском драконе и рассказов о грандиозном седьмом чуде света — Колоссе Родосском. Я расскажу вам, что значит понятие «филоксения» и о том, какое животное является символом острова. Вы окунётесь в разные эпохи и попытаетесь разгадать сокровенные тайны древнего Родоса, где овладевали искусством красноречия Юлий Цезарь и Цицерон и соревновались самые лучшие атлеты на Пифийском стадионе.

Разнообразие впечатлений
Вы увидите северный мыс острова, где встречаются Эгейское и Средиземные моря, и знаменитые мельницы у маяка святого Николая, напоминающие о былой важной роли Родоса в мировой торговле. Прогуляетесь по улочкам острова, которые до сих пор хранят дух рыцарской эпохи, и посмотрите на дома, в которых люди живут с XIV века, спуститесь в настоящий ров и посетите живой древнегреческий театр, в котором каждый год по-прежнему проходят концерты и драматические постановки. Я отведу вас к храму Аполлона Пифийского, где вы прикоснётесь к колоннам, которым более 2000 лет, а потом попадёте к таинственным гротам, где зажжёте свечи в пещере Николая Угодника. Вы увидите Родос древний и Родос современный с высоты птичьего полёта, попивая вкуснейший греческий кофе, и от этого зрелища у вас непременно захватит дух.

Организационные детали

  • Вся прогулка займет от 3 до 4 часов в зависимости от вашего желания
  • Дополнительно может быть включено посещение древнего города Линдос (+ 3 часа времени). Каждый дополнительный час стоит 40 евро.
  • В стоимость экскурсии не входит кофе
Родос — столица рыцарей
Родос — столица рыцарей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Привет! Мне 44 года. Живу в Греции 23 года и более 10 лет работаю в туризме. Люблю Грецию и хочу, чтобы каждый гость влюбился в этот магический уголок земли! Изучаю историю, традиции и, конечно же, гастрономические особенности страны. Люблю делиться с моими гостями интересными фактами о быте, привычках и характере современных эллинов. Быть гидом – это постоянное саморазвитие, это образ жизни!
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 сентября 2019
Экскурсия со Светланой по городу Родос, очень понравилась. Светлана - доброжелательная, отлично владеет информацией. Увлекательно, познавательно. Время проведённое с пользой.
16 августа 2019
Мы заказали экскурсию, чтобы увлечь своих сыновей-(9 и 11 лет) . И тема рыцарства, как нельзя лучше могла для этого подойти. На вместо увлекательных историй о жизни и быте рыцарей, слушали монотонно заученный текст из путеводителя об общей истории Родоса, который мы сами уже в отеле прочитали. Конечно дети сразу перестали слушать, да и мы с мужем с трудом сдерживались, чтобы не развернуться и уйти. Были крайне расстроенны .
29 июля 2019
Отличная экскурсия! Спасибо нашему гиду Светлане - за три часа столько информации и впечатлений! Мы в восторге!
26 июля 2019
Экскурсия очень понравилась. Информации было ровно столько, сколько хотелось получить: не слишком глубоко и детально, но и не упрощённо. Удобно было и то, что Светлана забрала нас в отеле и провела по интересным и красивым местам Родоса. Я опасался, что 6-летней дочке будет неинтересно, но слово "скучно" я до конца экскурсии не услышал. В общем, мои ожидания полностью оправдались.
12 июля 2019
Замечательный гид! Спасибо большое!
1 июля 2019
Путешествуя с мальчишками 11 лет всегда не просто найти ключ к их вниманию, Светлане удалось заинтересовать как взрослых, так и подростков. Спасибо за интересную экскурсию!
29 июня 2019
Хочется просто сказать " спасибо" Светлане. Экскурсия прошла спокойно, интересно, с учётом наших интересов и вопросов. Очень вдохновили легенды о жизни Богов!!!!
Konstantin
17 июня 2019
Все чётко, интересно и понятно, - основные события истории острова без скучных подробностей.
Рекомендуем!
8 июня 2019
Спасибо, Светлана, за экскурсию. Нам всем понравилась поездка.
5 июня 2019
Всегда аккуратно подходим к выбору экскурсий, т.к. у нас двое маленьких детей. Семейная экскурсия по Родосу со Светланой всем понравилась, она нас забрала и доставила в отель, дети выдержали - были остановки в парках, где они могли подвигаться. Родители тоже довольны - проехали по местам, рядом с городом, куда сами бы не добрались.
Ещё 8 отзывов

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