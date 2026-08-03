18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Родос подарит вам море впечатлений, переместит в таинственное средневековье и эпоху далекой античности, которая причудливо переплетается с современностью. Вы увидите главные архитектурные памятники старины, услышите местные легенды, в которые верили древние греки, и, оказавшись на самой высокой смотровой площадке острова, почувствуете, каково это — отправиться в настоящее путешествие во времени.

Описание экскурсии

История и легенды острова

Вы пройдёте по стопам Сулеймана Великолепного, узнаете историю дворца Великих Магистров и рыцарей ордена Святого Иоанна. Посетите церковь Святого Пантелеймона 15в., где хранится чудотворная икона и частицы мощей епископа Клементия. Здесь же, хранятся пояс и шапочка святого Иоанна Русского. Не обойдётся и без легенды о грозном родосском драконе и рассказов о грандиозном седьмом чуде света — Колоссе Родосском. Я расскажу вам, что значит понятие «филоксения» и о том, какое животное является символом острова. Вы окунётесь в разные эпохи и попытаетесь разгадать сокровенные тайны древнего Родоса, где овладевали искусством красноречия Юлий Цезарь и Цицерон и соревновались самые лучшие атлеты на Пифийском стадионе.

Разнообразие впечатлений

Вы увидите северный мыс острова, где встречаются Эгейское и Средиземные моря, и знаменитые мельницы у маяка святого Николая, напоминающие о былой важной роли Родоса в мировой торговле. Прогуляетесь по улочкам острова, которые до сих пор хранят дух рыцарской эпохи, и посмотрите на дома, в которых люди живут с XIV века, спуститесь в настоящий ров и посетите живой древнегреческий театр, в котором каждый год по-прежнему проходят концерты и драматические постановки. Я отведу вас к храму Аполлона Пифийского, где вы прикоснётесь к колоннам, которым более 2000 лет, а потом попадёте к таинственным гротам, где зажжёте свечи в пещере Николая Угодника. Вы увидите Родос древний и Родос современный с высоты птичьего полёта, попивая вкуснейший греческий кофе, и от этого зрелища у вас непременно захватит дух.

Организационные детали