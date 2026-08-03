18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Открыть для себя историю и легенды острова и увидеть его главные достопримечательности
Родос подарит вам море впечатлений, переместит в таинственное средневековье и эпоху далекой античности, которая причудливо переплетается с современностью.
Вы увидите главные архитектурные памятники старины, услышите местные легенды, в которые верили древние греки, и, оказавшись на самой высокой смотровой площадке острова, почувствуете, каково это — отправиться в настоящее путешествие во времени.
Вы пройдёте по стопам Сулеймана Великолепного, узнаете историю дворца Великих Магистров и рыцарей ордена Святого Иоанна. Посетите церковь Святого Пантелеймона 15в., где хранится чудотворная икона и частицы мощей епископа Клементия. Здесь же, хранятся пояс и шапочка святого Иоанна Русского. Не обойдётся и без легенды о грозном родосском драконе и рассказов о грандиозном седьмом чуде света — Колоссе Родосском. Я расскажу вам, что значит понятие «филоксения» и о том, какое животное является символом острова. Вы окунётесь в разные эпохи и попытаетесь разгадать сокровенные тайны древнего Родоса, где овладевали искусством красноречия Юлий Цезарь и Цицерон и соревновались самые лучшие атлеты на Пифийском стадионе.
Разнообразие впечатлений
Вы увидите северный мыс острова, где встречаются Эгейское и Средиземные моря, и знаменитые мельницы у маяка святого Николая, напоминающие о былой важной роли Родоса в мировой торговле. Прогуляетесь по улочкам острова, которые до сих пор хранят дух рыцарской эпохи, и посмотрите на дома, в которых люди живут с XIV века, спуститесь в настоящий ров и посетите живой древнегреческий театр, в котором каждый год по-прежнему проходят концерты и драматические постановки. Я отведу вас к храму Аполлона Пифийского, где вы прикоснётесь к колоннам, которым более 2000 лет, а потом попадёте к таинственным гротам, где зажжёте свечи в пещере Николая Угодника. Вы увидите Родос древний и Родос современный с высоты птичьего полёта, попивая вкуснейший греческий кофе, и от этого зрелища у вас непременно захватит дух.
Организационные детали
Вся прогулка займет от 3 до 4 часов в зависимости от вашего желания
Дополнительно может быть включено посещение древнего города Линдос (+ 3 часа времени). Каждый дополнительный час стоит 40 евро.
В стоимость экскурсии не входит кофе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 5 часов 50 минут
Провела экскурсии для 580 туристов
Привет! Мне 44 года. Живу в Греции 23 года и более 10 лет работаю в туризме. Люблю Грецию и хочу, чтобы каждый гость влюбился в этот магический уголок земли! Изучаю историю, традиции и, конечно же, гастрономические особенности страны. Люблю делиться с моими гостями интересными фактами о быте, привычках и характере современных эллинов.
Быть гидом – это постоянное саморазвитие, это образ жизни!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Очень рекомендую гида Светлану! Мы провели на Родосе замечательный день! Светлана составила маршрут в соответствии с нашими пожеланиями, показала и рассказала много интересного. Сверх программы мы даже увидели малюсеньких птенцов павлинов)) Успели ознакомиться и с историей Родоса и Линдоса, и искупаться на красивом и уютном пляже! Светлана, огромное спасибо!
+2
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Ilia
Светлана очень хороший экскурсовод прекрасно знающий историю Греции Родоса и греческой мифологии. Экскурсия отлично спланирована и проведена. Светлана Очень (можно использовать в каждом предложении) приветлива внимательна и доброжелательна. Экскурсия прошла как на одном дыхании. Очень благодарна и рекомендуем всем.
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М
Михаил
Гид Светлана встретила нас в порту Родоса точно в назначенное время и проводила до парома после экскурсии. Светлана сделала недолгие 4 часа нашего пребывания на острове увлекательным путешествием в историю Родоса, населявших его народов и рыцарских орденов.
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И
Илья
Были на экскурсии с двумя девочками 6 и 10 лет. Светлана приехала за нами на машине в отель (ялисос), интересно рассказывает, девочки слушали с интересом. Очень порадовал маршрут, составленный гидом читать дальшеуменьшить
(родини, церковь св. Николая в пещере, пещера нимф, старый город). Особенно парк Родини, в котором дети покормили уточек, а младшая сделала кучу красивых фото. В целом все непринуждённо и ненавязчиво. Информация подаётся легко и доступно. Нам с женой очень понравилась работа гида. Обязательно сходим ещё на экскурсию с Светланой.
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Михаил
Все очень хорошо. Интересно и не утомительно. Светлана встретила нас (нас - двое) на автомобиле в условленном месте и провезла по нескольким основным точкам Родоса - ландшафтный парк Родини, Родосский читать дальшеуменьшить
акрополь, Порт и, конечно, старый город. Для меня не так важна перегруженность информации, как интересный и приятный собеседник, который хорошо знает и любит город, в котором живет, тем более, что за три с лишним часа все равно невозможно узнать и видеть все. Рекомендую
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Е
Екатерина
Отличная экскурсия! Светлана показала нам основные достопримечательности и очень интересно все рассказывала! Всем рекомендую эту экскурсию!