Сейчас актуально
Групповая
до 25 чел.
Экскурсия на остров Сими на катере
Погулять по городу в пастельных тонах и попробовать симских креветок
Начало: В Коммерческом порту Родоса или по договоренности
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Город Родос - обитель рыцарей
Знакомство с самой захватывающей частью истории острова
Начало: В городе по договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €140 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Обзорное путешествие по всему Родосу
С дегустациями вин и сыров, купанием в бухтах и посещением оленьей фермы
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€95 за человека
Групповая
до 25 чел.
Из Родоса в Мармарис - однодневный вояж на корабле
Насладиться морскими пейзажами, погулять по современному турецкому курорту и вдоволь пошопиться
Начало: В городе Родос
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€47 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Родос - столица рыцарей
Открыть для себя историю и легенды острова и увидеть его главные достопримечательности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €230 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Увлекательное путешествие по Родосу
Познавательное и активное знакомство с историей и традициями острова на групповой экскурсии
Начало: Группа собирается из ваших отелей проживания. Начи...
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€80 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп красот и главных достопримечательностей Родоса
Познакомиться с поразительными местами острова на большой автомобильной экскурсии
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €248 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на Родос
История, духовность, традиции и гастрономия в авто-путешествии по всему острову
Начало: У входа в ваш отель
10 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от €239
€265 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
На машине по Родосу - от крепости до винодельни
Увидеть живописные бухты, заглянуть к гончарам и узнать, как формировался Родос
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€95 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Родос: предзакатный круиз на яхте по бухтам
Отдохнуть на белоснежном судне и понырять к глубинам Средиземного моря
Начало: В гавани Мандраки или Линдоса
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 16:30, в субботу в 16:15
Завтра в 16:30
10 авг в 16:30
€60 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Родос за один день
Познакомиться с природой, культурой и историей Родоса на автоэкскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Линдос - наследие Античности
Автопрогулка с элементами квеста: Акрополь, гончары, маслобойня и храм Богородицы Цамбики
Начало: В вашем отеле, если он расположен не далее 50 км о...
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
от €260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Родос глазами местного жителя
Большое автомобильное путешествие по известным и неизведанным уголкам острова
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Историко-археологическая экскурсия по Родосу
Прогулка по старому и новому городу с посещением двух музеев
Начало: Порт Мандраки
Сегодня в 20:00
Завтра в 15:00
от €290 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Пикник в горах и прогулка по заповедникам Родоса
Долина бабочек, страусиная ферма, семейный пикник и фотосессия в колоритной деревушке
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от €280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Православное наследие Родоса
Познакомиться с христианскими святынями и открыть красивые уголки острова
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €248 за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Родос и Колосс Родосский с гидом-археологом
Насыщенный историко-археологический тур с лицензированным гидом
Начало: Порт мандраки
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
от €180
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Иерусалим на острове Родос
Прогуляться по еврейскому кварталу, узнать историю родосской диаспоры и посетить синагогу
Начало: У входа в средневековый город напротив гавани Коло...
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Родос + Линдос: для пассажиров круизных лайнеров (на вашем автомобиле)
Знакомство с античным Линдосом и средневековым Родосом в компании лицензированного гида-археолога
Начало: В порту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €470 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер на Родосе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €40 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса Богородицы и купание на пляже Цамбика
Посетить храм покровительницы острова и понежиться под солнцем Родоса
Начало: В вашем отеле, если он находится не далее 20 км от...
Сегодня в 12:30
11 авг в 08:00
от €220 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Из Родоса - на остров Халки
Устроить себе полноценный отдых: живописные виды, вкусная еда, прогулки по улочкам и купание
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу в 08:00
15 авг в 08:00
22 авг в 08:00
€80 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Линдос - баловень капризной фортуны
Секреты истории и археологии на прогулке по городу и посещение Акрополя в сопровождении гида
Начало: Площадь линдоса
Завтра в 16:30
10 авг в 16:30
от €350 за всё до 4 чел.
Квест
до 4 чел.
Авторская экскурсия-квест на Родосе - для детей и взрослых
Узнать историю города и выяснить обстоятельства уголовного дела 500-летней давности
Начало: В Старом городе
Сегодня в 20:00
Завтра в 17:00
от €295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Христианство на Родосе: наука, религия и традиции (на вашем автомобиле)
Посетить православные храмы и прикоснуться к религиозной истории острова с профессиональным гидом
Завтра в 08:00
10 авг в 16:00
от €400 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Морская рыбалка и барбекю на острове Родос
Отправиться за уловом в воды Средиземноморья и приготовить из него аппетитный обед
Сегодня в 16:30
Завтра в 14:30
от €700 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Родос для детей и взрослых: лемуры, страусы, бабочки, минералы и не только
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
€350 за всё до 8 чел.
Аудиогид
Средневековый город Родос: аудиоэкскурсия по старому городу
Начало: Д’Амбуаз Гейт, Платанакия
Расписание: Ежедневно, в удобное время
€6 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Зоологические приключения на Родосе для детей и взрослых
Долина бабочек, Музей пчёл, страусиная ферма, музей геологии и аквариум Родоса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €480 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя экскурсия по городу Родос с посещением Дворца Магистров
Начало: Порт Мандраки
€190 за всё до 4 чел.
Родос полон разнообразных достопримечательностей, помимо знаменитого Старого города входящего в наследие ЮНЕСКО, вы можете полюбоваться различными музеями, храмами и мечетями, старинными площадями и многочисленными привлекательными местами находящимися за пределами города
Исследовать Родос не составит труда, но чтобы попасть в самые удаленные уголки, рекомендуем воспользоваться экскурсиями. Наша команда собирает самые лучшие, которые вы можете найти в нашем каталоге. Ваша задача только выбрать подходящие, все остальное возьмут на себя профессиональные гиды
Последние отзывы на экскурсии
Л
Дата посещения: 30 авг 2025
Посетили много локаций, получили массу впечатлений
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Спасибо Светлане за прекрасную поездку на остров Сими! Все было четко организовано. Светлана отправила нам подробную инструкцию и ответила на все наши вопросы! Мы получили море удовольствия, поели симских креветок и посетили монастырь! Всем рекомендуем поездку на этот чудесный остров.
+6
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Очень рекомендую гида Светлану! Мы провели на Родосе замечательный день! Светлана составила маршрут в соответствии с нашими пожеланиями, показала и
+6
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А
Хочу выразить огромную благодарность Якову за потрясающую экскурсию!
Очень понравилось, что материал подается не как сухая лекция из учебника, а как
Очень понравилось, что материал подается не как сухая лекция из учебника, а как
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А
Все супер! Спасибо, нам все понравилось
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Хорошая экскурсия, Одиссей хорошо водит, много знает и интересно рассказывает, всем рекомендую к сотрудничеству.)
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Отлично
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Хочу поблагодарить Одиссея за прекрасную экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне. Очень интересный рассказ, отличная атмосфера и хорошо продуманный
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В
Индивидуальный подход, доброта, хорошее настроение! экскурсия понравилась!
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В
Все хорошо прошло
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Всего 1193 отзыва в Родосе
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Ответы на вопросы от путешественников по Родосу
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