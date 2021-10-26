Отзыв на: Увлекательное путешествие по Родосу

Л Любовь 5

Хотите ощутить на себе улыбку ласкового солнца, свежее дыхание хвойного леса, бесконечный простор и характер двух, таких разных по своей природе, морей! Хотите почувствовать искренность, непосредственность и радушие местных жителей! А на целый день стать частью дружной интернациональной семьи, и с первых минут понимать, что вы, не иначе как, в гостях у близкого, родного и давно знакомого человека. Человека, который с нетерпением ждал вашего приезда и теперь с огромным желанием и большой радостью показывает и рассказывает вам о своих любимых и милых сердцу местах! Тогда вы по адресу! Конечно, вы объедите и увидите все места, указанные в маршруте, но мне бы не хотелось останавливаться на них подробно, и только потому, что так рассказать, как делает это автор, носитель культуры и традиций, при всем желании, у меня не получится. Поэтому хочу поделиться не основной, а произвольной программной этой прогулки, которая, уверяю вас, у каждого будет своя единственная и неповторимая. Итак, моя прогулка началась! В автомобиле уже были ребята из Германии, с которыми мы очень быстро нашли общих знакомых в Мюнхене. Затем мы забрали пару с Украины, с которыми тоже были общие темы. Так мы и стали одной большой дружной интернациональной семьей. Затем, следуя по основному маршруту, мы случайно попадаем на приготовление к важному в Греции событию – крестинам. В процессе путешествия попутно узнаем о Греческих школах, армии, имуществе, работе, ПМЖ, козах и козлах, змеях и оленях, вспомогательных светофорах и даже «профсоюзах» для ослов. А самым трогательным событием в моем путешествии было попасть на Греческую свадьбу: когда играет живая музыка, все гости красивые, жених волнуется… и все это в романтичной бухте, закат на фоне древнего акрополя… нет слов, просто слезы счастья… Это лишь малая доля моих чувств и эмоций, которые я пережила за этот волшебный день. Наверное, каждый из нас видит то, что хочет видеть, ведь, как говорят: «красота в глазах смотрящего… » И сегодня, когда у нас выпал первый снег, мне особенно тепло и приятно от этих воспоминаний о волшебном, незабываемом отпуске, который перевернул мою жизнь…