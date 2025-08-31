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Экскурсии в Родосе

Найдено 52 экскурсии в Родосе на русском языке, цены от €6, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Экскурсия на остров Сими на катере
На яхте
На катере
8 часов
151 отзыв
Групповая
до 25 чел.
Экскурсия на остров Сими на катере
Погулять по городу в пастельных тонах и попробовать симских креветок
Начало: В Коммерческом порту Родоса или по договоренности
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€40 за человека
Город Родос - обитель рыцарей
Пешая
3.5 часа
125 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Город Родос - обитель рыцарей
Знакомство с самой захватывающей частью истории острова
Начало: В городе по договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €140 за всё до 3 чел.
Обзорное путешествие по всему Родосу
На машине
9 часов
36 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Обзорное путешествие по всему Родосу
С дегустациями вин и сыров, купанием в бухтах и посещением оленьей фермы
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€95 за человека
Из Родоса в Мармарис - однодневный вояж на корабле
8 часов
43 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Из Родоса в Мармарис - однодневный вояж на корабле
Насладиться морскими пейзажами, погулять по современному турецкому курорту и вдоволь пошопиться
Начало: В городе Родос
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€47 за человека
Родос - столица рыцарей
На машине
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Родос - столица рыцарей
Открыть для себя историю и легенды острова и увидеть его главные достопримечательности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €230 за всё до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Родосу
На машине
На микроавтобусе
10 часов
254 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Увлекательное путешествие по Родосу
Познавательное и активное знакомство с историей и традициями острова на групповой экскурсии
Начало: Группа собирается из ваших отелей проживания. Начи...
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€80 за человека
Калейдоскоп красот и главных достопримечательностей Родоса
На машине
8 часов
138 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп красот и главных достопримечательностей Родоса
Познакомиться с поразительными местами острова на большой автомобильной экскурсии
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €248 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать на Родос
На машине
10 часов
-
10%
130 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на Родос
История, духовность, традиции и гастрономия в авто-путешествии по всему острову
Начало: У входа в ваш отель
10 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от €239€265 за всё до 4 чел.
На машине по Родосу - от крепости до винодельни
На машине
8 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
На машине по Родосу - от крепости до винодельни
Увидеть живописные бухты, заглянуть к гончарам и узнать, как формировался Родос
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€95 за человека
Родос: предзакатный круиз на яхте по бухтам
На яхте
Круизы
3.5 часа
15 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Родос: предзакатный круиз на яхте по бухтам
Отдохнуть на белоснежном судне и понырять к глубинам Средиземного моря
Начало: В гавани Мандраки или Линдоса
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 16:30, в субботу в 16:15
Завтра в 16:30
10 авг в 16:30
€60 за человека
Весь Родос за один день
На машине
9 часов
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Родос за один день
Познакомиться с природой, культурой и историей Родоса на автоэкскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €299 за всё до 4 чел.
Линдос - наследие Античности
На машине
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Линдос - наследие Античности
Автопрогулка с элементами квеста: Акрополь, гончары, маслобойня и храм Богородицы Цамбики
Начало: В вашем отеле, если он расположен не далее 50 км о...
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
от €260 за всё до 4 чел.
Родос глазами местного жителя
На машине
8 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Родос глазами местного жителя
Большое автомобильное путешествие по известным и неизведанным уголкам острова
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €280 за всё до 3 чел.
Историко-археологическая экскурсия по Родосу
Пешая
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Историко-археологическая экскурсия по Родосу
Прогулка по старому и новому городу с посещением двух музеев
Начало: Порт Мандраки
Сегодня в 20:00
Завтра в 15:00
от €290 за всё до 4 чел.
Пикник в горах и прогулка по заповедникам Родоса
На машине
5.5 часов
21 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Пикник в горах и прогулка по заповедникам Родоса
Долина бабочек, страусиная ферма, семейный пикник и фотосессия в колоритной деревушке
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от €280 за всё до 4 чел.
Православное наследие Родоса
На машине
7 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Православное наследие Родоса
Познакомиться с христианскими святынями и открыть красивые уголки острова
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €248 за всё до 7 чел.
Вечерний Родос и Колосс Родосский с гидом-археологом
Пешая
2 часа
-
10%
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Родос и Колосс Родосский с гидом-археологом
Насыщенный историко-археологический тур с лицензированным гидом
Начало: Порт мандраки
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
от €180€200 за всё до 3 чел.
Иерусалим на острове Родос
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Иерусалим на острове Родос
Прогуляться по еврейскому кварталу, узнать историю родосской диаспоры и посетить синагогу
Начало: У входа в средневековый город напротив гавани Коло...
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 5 чел.
Родос + Линдос: для пассажиров круизных лайнеров (на вашем автомобиле)
Круизы
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Родос + Линдос: для пассажиров круизных лайнеров (на вашем автомобиле)
Знакомство с античным Линдосом и средневековым Родосом в компании лицензированного гида-археолога
Начало: В порту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €470 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер на Родосе
На машине
30 минут
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер на Родосе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €40 за всё до 3 чел.
Чудеса Богородицы и купание на пляже Цамбика
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса Богородицы и купание на пляже Цамбика
Посетить храм покровительницы острова и понежиться под солнцем Родоса
Начало: В вашем отеле, если он находится не далее 20 км от...
Сегодня в 12:30
11 авг в 08:00
от €220 за всё до 4 чел.
Из Родоса - на остров Халки
Пешая
8 часов
3 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Из Родоса - на остров Халки
Устроить себе полноценный отдых: живописные виды, вкусная еда, прогулки по улочкам и купание
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу в 08:00
15 авг в 08:00
22 авг в 08:00
€80 за человека
Линдос - баловень капризной фортуны
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Линдос - баловень капризной фортуны
Секреты истории и археологии на прогулке по городу и посещение Акрополя в сопровождении гида
Начало: Площадь линдоса
Завтра в 16:30
10 авг в 16:30
от €350 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия-квест на Родосе - для детей и взрослых
Пешая
3 часа
1 отзыв
Квест
до 4 чел.
Авторская экскурсия-квест на Родосе - для детей и взрослых
Узнать историю города и выяснить обстоятельства уголовного дела 500-летней давности
Начало: В Старом городе
Сегодня в 20:00
Завтра в 17:00
от €295 за всё до 4 чел.
Христианство на Родосе: наука, религия и традиции (на вашем автомобиле)
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Христианство на Родосе: наука, религия и традиции (на вашем автомобиле)
Посетить православные храмы и прикоснуться к религиозной истории острова с профессиональным гидом
Завтра в 08:00
10 авг в 16:00
от €400 за всё до 2 чел.
Морская рыбалка и барбекю на острове Родос
На катере
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Морская рыбалка и барбекю на острове Родос
Отправиться за уловом в воды Средиземноморья и приготовить из него аппетитный обед
Сегодня в 16:30
Завтра в 14:30
от €700 за всё до 5 чел.
Родос для детей и взрослых: лемуры, страусы, бабочки, минералы и не только
5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Родос для детей и взрослых: лемуры, страусы, бабочки, минералы и не только
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
€350 за всё до 8 чел.
Средневековый город Родос: аудиоэкскурсия по старому городу
Пешая
2 часа
5 отзывов
Аудиогид
Средневековый город Родос: аудиоэкскурсия по старому городу
Начало: Д’Амбуаз Гейт, Платанакия
Расписание: Ежедневно, в удобное время
€6 за человека
Зоологические приключения на Родосе для детей и взрослых
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Зоологические приключения на Родосе для детей и взрослых
Долина бабочек, Музей пчёл, страусиная ферма, музей геологии и аквариум Родоса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €480 за всё до 3 чел.
Вечерняя экскурсия по городу Родос с посещением Дворца Магистров
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя экскурсия по городу Родос с посещением Дворца Магистров
Начало: Порт Мандраки
€190 за всё до 4 чел.

Что посмотреть в Родосе на экскурсиях?

Родос полон разнообразных достопримечательностей, помимо знаменитого Старого города входящего в наследие ЮНЕСКО, вы можете полюбоваться различными музеями, храмами и мечетями, старинными площадями и многочисленными привлекательными местами находящимися за пределами города

Местные экскурсоводы

Исследовать Родос не составит труда, но чтобы попасть в самые удаленные уголки, рекомендуем воспользоваться экскурсиями. Наша команда собирает самые лучшие, которые вы можете найти в нашем каталоге. Ваша задача только выбрать подходящие, все остальное возьмут на себя профессиональные гиды

Последние отзывы на экскурсии

Л
Добро пожаловать на Родос
Дата посещения: 30 авг 2025
Посетили много локаций, получили массу впечатлений
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Дарья
Экскурсия на остров Сими на катере
Спасибо Светлане за прекрасную поездку на остров Сими! Все было четко организовано. Светлана отправила нам подробную инструкцию и ответила на все наши вопросы! Мы получили море удовольствия, поели симских креветок и посетили монастырь! Всем рекомендуем поездку на этот чудесный остров.
Спасибо Светлане за прекрасную поездку на остров Сими! Все было четко организовано. Светлана отправила нам подробную
Спасибо Светлане за прекрасную поездку на остров Сими! Все было четко организовано. Светлана отправила нам подробную
Спасибо Светлане за прекрасную поездку на остров Сими! Все было четко организовано. Светлана отправила нам подробную
Спасибо Светлане за прекрасную поездку на остров Сими! Все было четко организовано. Светлана отправила нам подробную+6
Спасибо Светлане за прекрасную поездку на остров Сими! Все было четко организовано. Светлана отправила нам подробную
Спасибо Светлане за прекрасную поездку на остров Сими! Все было четко организовано. Светлана отправила нам подробную
Спасибо Светлане за прекрасную поездку на остров Сими! Все было четко организовано. Светлана отправила нам подробную
Спасибо Светлане за прекрасную поездку на остров Сими! Все было четко организовано. Светлана отправила нам подробную
Спасибо Светлане за прекрасную поездку на остров Сими! Все было четко организовано. Светлана отправила нам подробную
Спасибо Светлане за прекрасную поездку на остров Сими! Все было четко организовано. Светлана отправила нам подробную
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Екатерина
Родос - столица рыцарей
Очень рекомендую гида Светлану! Мы провели на Родосе замечательный день! Светлана составила маршрут в соответствии с нашими пожеланиями, показала и
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рассказала много интересного. Сверх программы мы даже увидели малюсеньких птенцов павлинов)) Успели ознакомиться и с историей Родоса и Линдоса, и искупаться на красивом и уютном пляже! Светлана, огромное спасибо!

Очень рекомендую гида Светлану! Мы провели на Родосе замечательный день! Светлана составила маршрут в соответствии с
Очень рекомендую гида Светлану! Мы провели на Родосе замечательный день! Светлана составила маршрут в соответствии с
Очень рекомендую гида Светлану! Мы провели на Родосе замечательный день! Светлана составила маршрут в соответствии с
Очень рекомендую гида Светлану! Мы провели на Родосе замечательный день! Светлана составила маршрут в соответствии с+6
Очень рекомендую гида Светлану! Мы провели на Родосе замечательный день! Светлана составила маршрут в соответствии с
Очень рекомендую гида Светлану! Мы провели на Родосе замечательный день! Светлана составила маршрут в соответствии с
Очень рекомендую гида Светлану! Мы провели на Родосе замечательный день! Светлана составила маршрут в соответствии с
Очень рекомендую гида Светлану! Мы провели на Родосе замечательный день! Светлана составила маршрут в соответствии с
Очень рекомендую гида Светлану! Мы провели на Родосе замечательный день! Светлана составила маршрут в соответствии с
Очень рекомендую гида Светлану! Мы провели на Родосе замечательный день! Светлана составила маршрут в соответствии с
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А
На машине по Родосу - от крепости до винодельни
Хочу выразить огромную благодарность Якову за потрясающую экскурсию!
Очень понравилось, что материал подается не как сухая лекция из учебника, а как
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увлекательная и живая история. Яков великолепно владеет материалом, легко отвечает на любые дополнительные вопросы и умеет удержать внимание с первой до последней минуты.
Время пролетело совершенно незаметно! Очень ценно, что нас провели не только по избитым туристическим тропам, но и показали скрытые, атмосферные уголки. Обязательно будем рекомендовать Якова друзьям и с удовольствием пойдем на другие маршруты. Спасибо за яркие впечатления!

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А
Экскурсия на остров Сими на катере
Все супер! Спасибо, нам все понравилось
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Дмитрий
Увлекательное путешествие по Родосу
Хорошая экскурсия, Одиссей хорошо водит, много знает и интересно рассказывает, всем рекомендую к сотрудничеству.)
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Светлана
Город Родос - обитель рыцарей
Отлично
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Светлана
Добро пожаловать на Родос
Хочу поблагодарить Одиссея за прекрасную экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне. Очень интересный рассказ, отличная атмосфера и хорошо продуманный
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маршрут.
За один день мы увидели невероятно красивые виды с гор, живописные бухты, пляж Энтони Куинна, посетили гончарную мастерскую, прошлись по подземному тоннелю Семи источников, посетили город Линдос, деревню Эмбона, где нас ждала дегустация местных вин, «Поцелуй двух морей», а также посетили Храм Святого Пантелеймона, церковь Святого Николая и Храм Богородицы Цамбики с чудотворной иконой. Отдельно хочется отметить вкуснейшую местную кухню в уютной таверне-всё было очень вкусно, по-домашнему и с большим греческим гостеприимством.
Отдельное спасибо Одиссею за профессионализм и внимательное отношение. Он не только замечательный гид, но и очень аккуратный и уверенный водитель, поэтому всю поездку мы чувствовали себя спокойно и безопасно.
Экскурсия оставила самые лучшие впечатления. Искренне рекомендую всем, кто хочет увидеть настоящий Родос! 🩷🩷🩷

Хочу поблагодарить Одиссея за прекрасную экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне. Очень интересный рассказ, отличная
Хочу поблагодарить Одиссея за прекрасную экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне. Очень интересный рассказ, отличная
Хочу поблагодарить Одиссея за прекрасную экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне. Очень интересный рассказ, отличная
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В
Добро пожаловать на Родос
Индивидуальный подход, доброта, хорошее настроение! экскурсия понравилась!
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В
Экскурсия на остров Сими на катере
Все хорошо прошло
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Всего 1193 отзыва в Родосе

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Ответы на вопросы от путешественников по Родосу

Самые популярные экскурсии в Родосе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Экскурсия на остров Сими на катере;
  2. Город Родос - обитель рыцарей;
  3. Обзорное путешествие по всему Родосу;
  4. Из Родоса в Мармарис - однодневный вояж на корабле;
  5. Родос - столица рыцарей.
Что посмотреть в Родосе
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Линдос;
  2. Мармарис;
  3. Колосс Родосский;
  4. Дворец Великих магистров;
  5. Порт Мандраки;
  6. Родосская крепость;
  7. Акрополь Линдоса.
Сколько стоит экскурсия по Родосу в августе 2026
Сейчас в Родосе можно забронировать 52 экскурсии от 6 до 700 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1193 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Родосе (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 52 экскурсии на 2026 год, 1193 ⭐ отзыва, цены от €6. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь