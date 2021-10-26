Экскурсии Родоса

Все экскурсии в Родосе

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Родосе – доступно 38 экскурсий на 2021 год, 693 ⭐ отзыва, цены от €30, посетите достопримечательности: Линдос, Колосс Родосский, Родосская крепость, Форты, Остров Сими. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Родосе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Греции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Первые шаги по Родосу
Индивидуальная экскурсия
5
1
175
за 1-4 чел.
Первые шаги по Родосу
Вы увидете основные достопримечательности острова Родос, познакомитесь с историей, архитектурой и мифами...
Видеотур по острову
Индивидуальная экскурсия
260
за 1 чел.
Видеотур по острову
Хотите сохранить память о своем путешествии? Снимите фильм, главным героем которого будете вы
Город Родос — обитель рыцарей
Индивидуальная экскурсия
4.8
70
155
132
за 1-6 чел.
Город Родос — обитель рыцарей
Знакомство с самой захватывающей частью истории острова
Свидание мечты
Индивидуальная экскурсия
150
за 1 чел.
Свидание мечты
У вас особое событие? Юбилей, День рождения или помолвка? Мы организуем вам самое романтичное свидание,...
Увлекательное путешествие по Родосу
4.9
140
10ч
60
за 1 чел.
Увлекательное путешествие по Родосу
Познавательное и активное знакомство с историей и традициями острова на групповой экскурсии
ежедневно в 08:30
Трансферы на minibus мерседес
Индивидуальный трансфер
80
за 1-16 чел.
Трансферы на minibus мерседес
Если вы приезжаете большой компанией на какие-то события или мероприятия, а может быть просто с друзьями...
по договоренности
Большое путешествие по Родосу
Индивидуальная экскурсия
5
22
11ч
235
за 1-4 чел.
Большое путешествие по Родосу
Посетить все части острова за один день и увидеть его главные достопримечательности
Шопинг на Родосе
Индивидуальная экскурсия
125
за 1-4 чел.
Шопинг на Родосе
Родос является островом в одинаковой степени притягательным как для любителей отдыха, так и для фанатов...
По договоренности, длительность 5 часа
Ваш идеальный день на Родосе!
Индивидуальная экскурсия
5
5
200
за 1-4 чел.
Ваш идеальный день на Родосе!
Насыщенная автомобильная экскурсия по всем знаковым местам острова
Девичники в Греции на острове Родос
Индивидуальная экскурсия
1 350
за 1 чел.
Девичники в Греции на острове Родос
Это будет неделя перезагрузки для любой девушки, которая устала от работы, возможно, у нее сложный период...
Калейдоскоп красот Родоса
Индивидуальная экскурсия
5
90
170
145
за 1-4 чел.
Калейдоскоп красот Родоса
Познакомиться с поразительными местами острова на большой автомобильной экскурсии
Пикник на природе и прогулка по заповедникам с детьми
Индивидуальная экскурсия
5
1
300
за 1-9 чел.
Пикник на природе и прогулка по заповедникам с детьми
Приглашаем вас на замечательную экскурсию, где вы сможете не только насладиться природой Родоса, но и...
по договоренности
Морская прогулка на парусной яхте
4.9
65
80
за 1 чел.
Морская прогулка на парусной яхте
Покорить Средиземное море и провести день на уютных пляжах и в живописных бухтах Родоса
ежедневно в 09:00
Рыбалка на парусной яхте и купание в бухтах
Индивидуальная экскурсия
400
за 1-8 чел.
Рыбалка на парусной яхте и купание в бухтах
Парусная яхта даст вам возможность полюбоваться бухтами Средиземноморья, позагорать на палубе, ну а капитан...
по договоренности, вторая половина дня, длительность 3.5 часа
Добро пожаловать на Родос!
Индивидуальная экскурсия
5
27
10ч
190
за 1-6 чел.
Добро пожаловать на Родос!
История, духовность, традиции и гастрономия в авто-путешествии по всему острову
Обзорная по острову 3 в 1
Индивидуальная экскурсия
290
за 1-4 чел.
Обзорная по острову 3 в 1
По запросу
Калимэра, Родос!
Индивидуальная экскурсия
5
3
11ч
230
161
за 1-4 чел.
Калимэра, Родос!
Посетить древние храмы и Акрополь Линдоса, насладиться красотой природы и узнать об истории острова
Линдос - Магия эпох
Индивидуальная экскурсия
200
за 1-4 чел.
Линдос - Магия эпох
Линдос - это самое очаровательное и живописное селение
по договоренности
Весь Родос за один день!
Индивидуальная экскурсия
5
7
185
за 1-4 чел.
Весь Родос за один день!
Познакомиться с природой, культурой и историей Родоса на автоэкскурсии
Православные места силы
Индивидуальная экскурсия
300
за 1-9 чел.
Православные места силы
Мы посетим православные храмы Родоса, которые потрясают своей историей, настенными фресками и своей энергетикой,...
по договоренности
Православное наследие Родоса
Индивидуальная экскурсия
4.8
18
152
137
за 1-6 чел.
Православное наследие Родоса
Познакомиться с христианскими святынями и открыть красивые уголки острова
Тур вокруг Родоса с купанием в озере
Индивидуальный тур
400
за 1-4 чел.
Тур вокруг Родоса с купанием в озере
Если вы хотите за один день проехать вокруг всего острова, получить все 33 удовольствия и узнать историю...
по договоренности
Групповая экскурсия на остров Сими на катере
4.7
191
30
за 1 чел.
Групповая экскурсия на остров Сими на катере
Погулять по городу в пастельных тонах и попробовать симских креветок
во вторник и пятницу в 08:30
Родос — столица рыцарей
Индивидуальная экскурсия
4.6
19
160
за 1-4 чел.
Родос — столица рыцарей
Открыть для себя историю и легенды острова и увидеть его главные достопримечательности

Последние отзывы «Экскурсии Родоса»

  • Отзыв на: Город Родос — обитель рыцарей
    Н
    Наталья
    26 октября 2021
    5
    Получила огромное удовольствия от рыцарского города и от общения со Светланой. Желаю всем хорошего отдыха и профессиональных экскурсоводов!
  • Отзыв на: Морская прогулка на парусной яхте
    Н
    Наталья
    26 октября 2021
    5
    Все понравилось. Спасибо за морскую прогулку
  • Отзыв на: Морская прогулка на парусной яхте
    С
    Светлана
    25 октября 2021
    5
    Все прошло замечательно. Будем рекомендовать всем своим друзьям. Спасибо!
  • Отзыв на: Калейдоскоп красот Родоса
    М
    Мария
    25 октября 2021
    5
    Замечательная Светлана, великолепный Родос, прекрасно проведенный день! Получили огромное удовольствие! Понравилось абсолютно всё, Светлана легко корректировала маршрут с учётом наших предпочтений, а в конце порекомендовала, что ещё можно посмотреть самостоятельно. Большое спасибо за чудесное знакомство с Родосом!
  • Отзыв на: Увлекательное путешествие по Родосу
    А
    Анастасия
    24 октября 2021
    5
    Были на экскурсии 16.10.2021, хотим поблагодарить Одиссея за настоящее мини-путешествие по Родосу. Данной экскурсией удалось охватить все основные достопримечательности острова. Маршрут составлен крайне удачно, за дневную экскурсию мы совсем не устали и наслаждались каждой минутой поездки. С уважением, Анастасия и Ярослав
  • Отзыв на: Ваш идеальный день на Родосе!
    И
    Илья
    24 октября 2021
    5
    Все очень понравилось, спасибо Алене!
  • Отзыв на: Групповая экскурсия на остров Сими на катере
    И
    Ирина
    23 октября 2021
    5
    День прошел на одном дыхании. Все очень организованно, интересно. Потрясающие фото получились на Сими. Рекомендую всем!
  • Отзыв на: Увлекательное путешествие по Родосу
    П
    Павел
    22 октября 2021
    5
    Одиссей стал для меня и всей нашей небольшой, но очень активной, доброжелательной и приятной группы, настоящим проводником по истории, культуре, традициям и природе Родоса. Маршрут грамотно продуман, регулярные короткие и более длинные остановки делают путешествие насыщенным, ярким, и целый день пролетел просто незаметно. Мы то заворожённо любовались видами бухт, гор и морей, то омолаживались в семи источниках, то дегустировали вино местных сортов винограда, то попеременно купались в Эгейском и Средиземном морях на самом юге острова. Одиссей эрудированный, внимательный и доброжелательный гид. Если у вас есть время и желание поехать только на одну экскурсию по Родосу - выберите эту!
  • Отзыв на: Увлекательное путешествие по Родосу
    Л
    Любовь
    21 октября 2021
    5
    Хотите ощутить на себе улыбку ласкового солнца, свежее дыхание хвойного леса, бесконечный простор и характер двух, таких разных по своей природе, морей! Хотите почувствовать искренность, непосредственность и радушие местных жителей! А на целый день стать частью дружной интернациональной семьи, и с первых минут понимать, что вы, не иначе как, в гостях у близкого, родного и давно знакомого человека. Человека, который с нетерпением ждал вашего приезда и теперь с огромным желанием и большой радостью показывает и рассказывает вам о своих любимых и милых сердцу местах! Тогда вы по адресу! Конечно, вы объедите и увидите все места, указанные в маршруте, но мне бы не хотелось останавливаться на них подробно, и только потому, что так рассказать, как делает это автор, носитель культуры и традиций, при всем желании, у меня не получится. Поэтому хочу поделиться не основной, а произвольной программной этой прогулки, которая, уверяю вас, у каждого будет своя единственная и неповторимая. Итак, моя прогулка началась! В автомобиле уже были ребята из Германии, с которыми мы очень быстро нашли общих знакомых в Мюнхене. Затем мы забрали пару с Украины, с которыми тоже были общие темы. Так мы и стали одной большой дружной интернациональной семьей. Затем, следуя по основному маршруту, мы случайно попадаем на приготовление к важному в Греции событию – крестинам. В процессе путешествия попутно узнаем о Греческих школах, армии, имуществе, работе, ПМЖ, козах и козлах, змеях и оленях, вспомогательных светофорах и даже «профсоюзах» для ослов. А самым трогательным событием в моем путешествии было попасть на Греческую свадьбу: когда играет живая музыка, все гости красивые, жених волнуется… и все это в романтичной бухте, закат на фоне древнего акрополя… нет слов, просто слезы счастья… Это лишь малая доля моих чувств и эмоций, которые я пережила за этот волшебный день. Наверное, каждый из нас видит то, что хочет видеть, ведь, как говорят: «красота в глазах смотрящего… » И сегодня, когда у нас выпал первый снег, мне особенно тепло и приятно от этих воспоминаний о волшебном, незабываемом отпуске, который перевернул мою жизнь…
  • Отзыв на: Групповая экскурсия на остров Сими на катере
    д
    дарья
    21 октября 2021
    5
    Все супер! Спасибо
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