Все экскурсии в Родосе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Родосе – доступно 38 экскурсий на 2021 год, 693 ⭐ отзыва, цены от €30, посетите достопримечательности: Линдос, Колосс Родосский, Родосская крепость, Форты, Остров Сими. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Родосе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Греции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
2ч
€175
за 1-4 чел.
Первые шаги по Родосу
Вы увидете основные достопримечательности острова Родос, познакомитесь с историей, архитектурой и мифами...
Индивидуальная экскурсия
6ч
€260
за 1 чел.
Видеотур по острову
Хотите сохранить память о своем путешествии? Снимите фильм, главным героем которого будете вы
Индивидуальная экскурсия
4ч
155€132
за 1-6 чел.
Город Родос — обитель рыцарей
Знакомство с самой захватывающей частью истории острова
Индивидуальная экскурсия
4ч
€150
за 1 чел.
Свидание мечты
У вас особое событие? Юбилей, День рождения или помолвка? Мы организуем вам самое романтичное свидание,...
10ч
€60
за 1 чел.
Увлекательное путешествие по Родосу
Познавательное и активное знакомство с историей и традициями острова на групповой экскурсии
ежедневно в 08:30
Индивидуальный трансфер
1ч
€80
за 1-16 чел.
Трансферы на minibus мерседес
Если вы приезжаете большой компанией на какие-то события или мероприятия, а может быть просто с друзьями...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
11ч
€235
за 1-4 чел.
Большое путешествие по Родосу
Посетить все части острова за один день и увидеть его главные достопримечательности
Индивидуальная экскурсия
5ч
€125
за 1-4 чел.
Шопинг на Родосе
Родос является островом в одинаковой степени притягательным как для любителей отдыха, так и для фанатов...
По договоренности, длительность 5 часа
Индивидуальная экскурсия
8ч
€200
за 1-4 чел.
Ваш идеальный день на Родосе!
Насыщенная автомобильная экскурсия по всем знаковым местам острова
Индивидуальная экскурсия
1д
€1 350
за 1 чел.
Девичники в Греции на острове Родос
Это будет неделя перезагрузки для любой девушки, которая устала от работы, возможно, у нее сложный период...
Индивидуальная экскурсия
9ч
170€145
за 1-4 чел.
Калейдоскоп красот Родоса
Познакомиться с поразительными местами острова на большой автомобильной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
6ч
€300
за 1-9 чел.
Пикник на природе и прогулка по заповедникам с детьми
Приглашаем вас на замечательную экскурсию, где вы сможете не только насладиться природой Родоса, но и...
по договоренности
7ч
€80
за 1 чел.
Морская прогулка на парусной яхте
Покорить Средиземное море и провести день на уютных пляжах и в живописных бухтах Родоса
ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€400
за 1-8 чел.
Рыбалка на парусной яхте и купание в бухтах
Парусная яхта даст вам возможность полюбоваться бухтами Средиземноморья, позагорать на палубе, ну а капитан...
по договоренности, вторая половина дня, длительность 3.5 часа
Индивидуальная экскурсия
10ч
€190
за 1-6 чел.
Добро пожаловать на Родос!
История, духовность, традиции и гастрономия в авто-путешествии по всему острову
Индивидуальная экскурсия
9ч
€290
за 1-4 чел.
По запросу
Индивидуальная экскурсия
11ч
230€161
за 1-4 чел.
Калимэра, Родос!
Посетить древние храмы и Акрополь Линдоса, насладиться красотой природы и узнать об истории острова
Индивидуальная экскурсия
4ч
€200
за 1-4 чел.
Линдос - Магия эпох
Линдос - это самое очаровательное и живописное селение
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
9ч
€185
за 1-4 чел.
Весь Родос за один день!
Познакомиться с природой, культурой и историей Родоса на автоэкскурсии
Индивидуальная экскурсия
5ч
€300
за 1-9 чел.
Православные места силы
Мы посетим православные храмы Родоса, которые потрясают своей историей, настенными фресками и своей энергетикой,...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
152€137
за 1-6 чел.
Православное наследие Родоса
Познакомиться с христианскими святынями и открыть красивые уголки острова
Индивидуальный тур
8ч
€400
за 1-4 чел.
Тур вокруг Родоса с купанием в озере
Если вы хотите за один день проехать вокруг всего острова, получить все 33 удовольствия и узнать историю...
по договоренности
8ч
€30
за 1 чел.
Групповая экскурсия на остров Сими на катере
Погулять по городу в пастельных тонах и попробовать симских креветок
во вторник и пятницу в 08:30
Индивидуальная экскурсия
3ч
€160
за 1-4 чел.
Родос — столица рыцарей
Открыть для себя историю и легенды острова и увидеть его главные достопримечательности
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Последние отзывы «Экскурсии Родоса»
- Отзыв на: Город Родос — обитель рыцарейННаталья26 октября 2021Получила огромное удовольствия от рыцарского города и от общения со Светланой. Желаю всем хорошего отдыха и профессиональных экскурсоводов!
- Отзыв на: Морская прогулка на парусной яхтеННаталья26 октября 2021Все понравилось. Спасибо за морскую прогулку
- Отзыв на: Морская прогулка на парусной яхтеССветлана25 октября 2021Все прошло замечательно. Будем рекомендовать всем своим друзьям. Спасибо!
- Отзыв на: Калейдоскоп красот РодосаММария25 октября 2021Замечательная Светлана, великолепный Родос, прекрасно проведенный день! Получили огромное удовольствие! Понравилось абсолютно всё, Светлана легко корректировала маршрут с учётом наших предпочтений, а в конце порекомендовала, что ещё можно посмотреть самостоятельно. Большое спасибо за чудесное знакомство с Родосом!
- ААнастасия24 октября 2021Были на экскурсии 16.10.2021, хотим поблагодарить Одиссея за настоящее мини-путешествие по Родосу. Данной экскурсией удалось охватить все основные достопримечательности острова. Маршрут составлен крайне удачно, за дневную экскурсию мы совсем не устали и наслаждались каждой минутой поездки. С уважением, Анастасия и Ярослав
- Отзыв на: Ваш идеальный день на Родосе!ИИлья24 октября 2021Все очень понравилось, спасибо Алене!
- ИИрина23 октября 2021День прошел на одном дыхании. Все очень организованно, интересно. Потрясающие фото получились на Сими. Рекомендую всем!
- ППавел22 октября 2021Одиссей стал для меня и всей нашей небольшой, но очень активной, доброжелательной и приятной группы, настоящим проводником по истории, культуре, традициям и природе Родоса. Маршрут грамотно продуман, регулярные короткие и более длинные остановки делают путешествие насыщенным, ярким, и целый день пролетел просто незаметно. Мы то заворожённо любовались видами бухт, гор и морей, то омолаживались в семи источниках, то дегустировали вино местных сортов винограда, то попеременно купались в Эгейском и Средиземном морях на самом юге острова. Одиссей эрудированный, внимательный и доброжелательный гид. Если у вас есть время и желание поехать только на одну экскурсию по Родосу - выберите эту!
- ЛЛюбовь21 октября 2021Хотите ощутить на себе улыбку ласкового солнца, свежее дыхание хвойного леса, бесконечный простор и характер двух, таких разных по своей природе, морей! Хотите почувствовать искренность, непосредственность и радушие местных жителей! А на целый день стать частью дружной интернациональной семьи, и с первых минут понимать, что вы, не иначе как, в гостях у близкого, родного и давно знакомого человека. Человека, который с нетерпением ждал вашего приезда и теперь с огромным желанием и большой радостью показывает и рассказывает вам о своих любимых и милых сердцу местах! Тогда вы по адресу! Конечно, вы объедите и увидите все места, указанные в маршруте, но мне бы не хотелось останавливаться на них подробно, и только потому, что так рассказать, как делает это автор, носитель культуры и традиций, при всем желании, у меня не получится. Поэтому хочу поделиться не основной, а произвольной программной этой прогулки, которая, уверяю вас, у каждого будет своя единственная и неповторимая. Итак, моя прогулка началась! В автомобиле уже были ребята из Германии, с которыми мы очень быстро нашли общих знакомых в Мюнхене. Затем мы забрали пару с Украины, с которыми тоже были общие темы. Так мы и стали одной большой дружной интернациональной семьей. Затем, следуя по основному маршруту, мы случайно попадаем на приготовление к важному в Греции событию – крестинам. В процессе путешествия попутно узнаем о Греческих школах, армии, имуществе, работе, ПМЖ, козах и козлах, змеях и оленях, вспомогательных светофорах и даже «профсоюзах» для ослов. А самым трогательным событием в моем путешествии было попасть на Греческую свадьбу: когда играет живая музыка, все гости красивые, жених волнуется… и все это в романтичной бухте, закат на фоне древнего акрополя… нет слов, просто слезы счастья… Это лишь малая доля моих чувств и эмоций, которые я пережила за этот волшебный день. Наверное, каждый из нас видит то, что хочет видеть, ведь, как говорят: «красота в глазах смотрящего… » И сегодня, когда у нас выпал первый снег, мне особенно тепло и приятно от этих воспоминаний о волшебном, незабываемом отпуске, который перевернул мою жизнь…
- ддарья21 октября 2021Все супер! Спасибо