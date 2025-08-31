читать дальше уменьшить

маршрут.

За один день мы увидели невероятно красивые виды с гор, живописные бухты, пляж Энтони Куинна, посетили гончарную мастерскую, прошлись по подземному тоннелю Семи источников, посетили город Линдос, деревню Эмбона, где нас ждала дегустация местных вин, «Поцелуй двух морей», а также посетили Храм Святого Пантелеймона, церковь Святого Николая и Храм Богородицы Цамбики с чудотворной иконой. Отдельно хочется отметить вкуснейшую местную кухню в уютной таверне-всё было очень вкусно, по-домашнему и с большим греческим гостеприимством.

Отдельное спасибо Одиссею за профессионализм и внимательное отношение. Он не только замечательный гид, но и очень аккуратный и уверенный водитель, поэтому всю поездку мы чувствовали себя спокойно и безопасно.

Экскурсия оставила самые лучшие впечатления. Искренне рекомендую всем, кто хочет увидеть настоящий Родос! 🩷🩷🩷