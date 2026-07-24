12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История, духовность, традиции и гастрономия в авто-путешествии по всему острову
За один день вы увидите и узнаете самое главное на Родосе, побывав во всех частях острова.
Проследите его путь со времён первых поселенцев, прогуляетесь по сохранившему античную планировку Линдосу, познакомитесь с традициями и обычаями греков. Прикоснётесь к святыням острова в церквях Цамбики и Св. Пантелеймона.
И конечно, вдоволь полюбуетесь морскими пейзажами, в том числе «Поцелуем» — местом встречи Эгейского и Средиземного морей.
Дорога до первой остановки посвящена рассказу об интересных и важных моментах в истории острова. Вы узнаете, чем гордятся местные жители и чем манит Родос туристов со всего мира. И вот вы на обзорной площадке Св. Ильи: отсюда полюбуемся видами бухт и панорамами пляжа и городка Фалираки. Я расскажу о первых поселенцах острова, его расцвете в эпоху Античности и турецком владычестве, а так же о периоде правления Ордена Рыцарей. Знакомство с античным наследием Родоса продолжится в городе Линдос, где мы окунёмся в колоритную и незабываемую атмосферу, пройдёмся по древним улицам. Здесь у вас будет возможность по желанию осмотреть Акрополь.
Богатства природы и Христианские святыни острова
Мы проедем по живописным дорогам острова, увидим разные его части и поймём, чем они отличаются друг от друга. Нас ждёт путешествие по сказочному лесу Святого Пророка Илья, где скрывается одна легендарная дача. Посетим интересные христианские церкви, и я расскажу о влиянии религии на современную жизнь в Греции.
Богатства природы
Нас ждут знаменитые 7 источников — по легенде их вода омолаживает и очищает от всех грехов. Самые смелые смогут пройти по узкому тоннелю по воде. На мысе Прасониси увидите, как встречаются Эгейское и Средиземное море, а на другой смотровой полюбуетесь местной природой в сочетании с каменными стенами крепости Монолитос.
Местные традиции и угощения
Одна из тем экскурсии — жизнь греков: я расскажу об особенностях местного быта, об образе жизни и обычаях. А в семейной керамической мастерской вы узнаете секреты родосских гончаров. И как же без греческих вкусностей! На дегустации в деревушке Эмбона вы попробуете местные вина, сыры, оливки и масла.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии. Мы заберём вас в вашем отеле и отвезём обратно.
Дегустация включена в цену экскурсии. По желанию вы можете купить понравившиеся продукты.
Дополнительные расходы
Вход в Акрополь Линдоса 12€ (по желанию)
Обед в деревушке виноделов (по желанию), время предусмотрено
Возможно проведение экскурсии для групп 5-6 человек — доплата 70€ за экскурсию; для групп 7-8 человек — доплата 160€ за экскурсию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Одиссей — ваш гид в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1956 туристов
Привет, меня зовут Одиссей. Я родился в греко-русской семье. Поэтому впитал в себя ментальность сразу двух народов — народа Эллады и народа России.
Уважение к русскому языку и русским писателям передалось читать дальшеуменьшить
мне от мамы. А отец передал уважение к родной земле и ее истории. Вместе они назвали меня Одиссеем, соединив в этом имени любовь к древним традициям, античной литературе и самому прекрасному месту во всей вселенной — Греции.
На Родосе я впервые побывал со школьной экскурсией. И моему восхищению не было предела — нет предела ему до сих пор. Ведь этот остров не похож на все остальные. Его история и природа никого не оставят равнодушным.
Я с радостью готов поделиться с вам своими знаниями и впечатлениями. Экскурсии на Родосе веду с 2010 года. И с каждым новым сезоном они становятся все интереснее, комфортнее и насыщенней! Ведь я всегда открываю Родос как будто заново, вместе с вами.
Буду рад видеть вас среди своих гостей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 130 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светлана
Хочу поблагодарить Одиссея за прекрасную экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне. Очень интересный рассказ, отличная атмосфера и хорошо продуманный маршрут. За один день мы увидели невероятно красивые виды с гор, читать дальшеуменьшить
живописные бухты, пляж Энтони Куинна, посетили гончарную мастерскую, прошлись по подземному тоннелю Семи источников, посетили город Линдос, деревню Эмбона, где нас ждала дегустация местных вин, «Поцелуй двух морей», а также посетили Храм Святого Пантелеймона, церковь Святого Николая и Храм Богородицы Цамбики с чудотворной иконой. Отдельно хочется отметить вкуснейшую местную кухню в уютной таверне-всё было очень вкусно, по-домашнему и с большим греческим гостеприимством. Отдельное спасибо Одиссею за профессионализм и внимательное отношение. Он не только замечательный гид, но и очень аккуратный и уверенный водитель, поэтому всю поездку мы чувствовали себя спокойно и безопасно. Экскурсия оставила самые лучшие впечатления. Искренне рекомендую всем, кто хочет увидеть настоящий Родос! 🩷🩷🩷
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Светлана
Одиссей, великолепный гид. Мы прибыли на круизном лайнере и времени у нас было на так много как хотелось бы, но успели посмотреть очень много. Экскурсия была не скучная, время пролетело читать дальшеуменьшить
не заметно. Свозил нас на ферму, где мы купили сыр и оливковое масло прямо у производителей. Показал остров с разных сторон и просто влюбил нас в Грецию. Планируем обязательно вернуться. Было очень интересно и увлекательно.
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Л
Лариса
Дата посещения: 30 авг 2025
Посетили много локаций, получили массу впечатлений
Спасибо Одиссея за экскурсию! Выбрав её мы не прогадали! За один день нам удалось охватить невозможное. 🤗🤗🤗. Увидеть замечательные виды на море, бухты, старинные храмы с древними фресками, храм Святого читать дальшеуменьшить
Пантелиимона. В гончарной мастерской удалось попробовать создать чашу и почувствовать себя немного мастером гончарного дела. Дача Муссолини оставивила очень интересное впечатление, невероятно красивое место положение и огромное, огромное сожаление,что очень красивое здание и огромные человеческие ресурсы вложенные в создание дачи уходят в небытие. Горные ландшафты захватывают дух от красоты и горных запахов, перемешанных с морским воздухом. . Местечко Прасониси,где встречаются два моря и тусуются сёрферы дышит соленым ветром и свобой. Туристам с детками будет интересно покормить осликов,котиков,пятнистых оленей. А вот город Линдос,жемчужина острова имеет чудесную историю и очень древний акрополь и мы конечно забрались на него. Сделали мы это ближе к концу дня,когда жара спадает (что очень грамотно продумано организатором),и греческие боги подарили нам сюрприз бесплатный вход- был день туризма!! И конечно же, как можно было обойтись в Греции без дегустации вина,масла,сыра и греческой таверны,которая работает более ста лет! Спасибо Одиссей! Мы влюбились в Родос! Благодарим тебя за этот замечательный день!!!!
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С
Святослав
Олиссей прекрасный рассказчик и водитель. То, что можно было бы проехать за 3-4 дня, проехали с ним за один, без излишней спешки, но с максимальным качеством за сжатое время.