12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За один день вы увидите и узнаете самое главное на Родосе, побывав во всех частях острова. Проследите его путь со времён первых поселенцев, прогуляетесь по сохранившему античную планировку Линдосу, познакомитесь с традициями и обычаями греков. Прикоснётесь к святыням острова в церквях Цамбики и Св. Пантелеймона. И конечно, вдоволь полюбуетесь морскими пейзажами, в том числе «Поцелуем» — местом встречи Эгейского и Средиземного морей.

Описание экскурсии

История острова и древний Линдос

Дорога до первой остановки посвящена рассказу об интересных и важных моментах в истории острова. Вы узнаете, чем гордятся местные жители и чем манит Родос туристов со всего мира. И вот вы на обзорной площадке Св. Ильи: отсюда полюбуемся видами бухт и панорамами пляжа и городка Фалираки. Я расскажу о первых поселенцах острова, его расцвете в эпоху Античности и турецком владычестве, а так же о периоде правления Ордена Рыцарей. Знакомство с античным наследием Родоса продолжится в городе Линдос, где мы окунёмся в колоритную и незабываемую атмосферу, пройдёмся по древним улицам. Здесь у вас будет возможность по желанию осмотреть Акрополь.

Богатства природы и Христианские святыни острова

Мы проедем по живописным дорогам острова, увидим разные его части и поймём, чем они отличаются друг от друга. Нас ждёт путешествие по сказочному лесу Святого Пророка Илья, где скрывается одна легендарная дача. Посетим интересные христианские церкви, и я расскажу о влиянии религии на современную жизнь в Греции.

Богатства природы

Нас ждут знаменитые 7 источников — по легенде их вода омолаживает и очищает от всех грехов. Самые смелые смогут пройти по узкому тоннелю по воде. На мысе Прасониси увидите, как встречаются Эгейское и Средиземное море, а на другой смотровой полюбуетесь местной природой в сочетании с каменными стенами крепости Монолитос.

Местные традиции и угощения

Одна из тем экскурсии — жизнь греков: я расскажу об особенностях местного быта, об образе жизни и обычаях. А в семейной керамической мастерской вы узнаете секреты родосских гончаров. И как же без греческих вкусностей! На дегустации в деревушке Эмбона вы попробуете местные вина, сыры, оливки и масла.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии. Мы заберём вас в вашем отеле и отвезём обратно.

Дегустация включена в цену экскурсии. По желанию вы можете купить понравившиеся продукты.

Дополнительные расходы