12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История, духовность, традиции и гастрономия в путешествии по всему острову

Одиссей
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Одиссей – ваш гид
За один день вы увидите и узнаете самое главное на Родосе, побывав во всех частях острова. Проследите его путь со времён первых поселенцев, прогуляетесь по сохранившему античную планировку Линдосу, познакомитесь с традициями и обычаями греков. Прикоснётесь к святыням острова в церквях Цамбики и Св. Пантелеймона. И конечно, вдоволь полюбуетесь морскими пейзажами, в том числе «Поцелуем» — местом встречи Эгейского и Средиземного морей.
280 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча У входа в Ваш Отель
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии12 отзывов
4.92
Добро пожаловать на Родос!
Добро пожаловать на Родос!

Что вас ожидает

История острова и древний Линдос
Дорога до первой остановки посвящена историческим рассказам: вы узнаете о первых поселенцах острова, его расцвете в эпоху Античности и турецком владычестве. И вот вы на обзорной площадке Св. Ильи: отсюда полюбуемся видами бухт и городка Фалираки. А знакомство с античным наследием Родоса продолжится в городе Линдос, где вы пройдёте по древним улицам и осмотрите Акрополь.

Христианские святыни Родоса
Вам предстоит подняться на вершину холма Цамбика: здесь открываются незабываемые панорамы побережья и расположен одноимённый монастырь покровительницы семьи и благополучия. Я расскажу о его истории и названии, о приходе христианства на Родос и о местной чудотворной иконе. В горной деревушке Сиана вы посетите Церковь Св. Пантелеймона. В этой обители вы сможете приложиться к мощам христианского целителя.

Богатства природы
В начале экскурсии вы пройдёте по тёмному тоннелю к семи источникам — по легенде их вода омолаживает и очищает от всех грехов. На мысе Прасониси увидите, как встречаются Эгейское и Средиземное море, а на другой смотровой полюбуетесь местной природой в сочетании с каменными стенами крепости Монолитос. В конце путешествия проедем по сказочному лесу Святого Пророка Илья, где скрывается одна легендарная дача.

Местные традиции и угощения
Одна из тем экскурсии — жизнь греков: я расскажу об особенностях местного быта, об образе жизни и обычаях. А в семейной керамической мастерской вы узнаете секреты родосских гончаров. И как же без греческих вкусностей! На дегустации в деревушке Эмбона вы попробуете местные вина, сыры, оливки и масла.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Мы заберём вас в вашем отеле и отвезём обратно. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Предусмотрено время для обеда (оплачивается дополнительно).
  • Дополнительных расходов нет.
Добро пожаловать на Родос!
Добро пожаловать на Родос!
Добро пожаловать на Родос!
Добро пожаловать на Родос!
Добро пожаловать на Родос!
Добро пожаловать на Родос!
Добро пожаловать на Родос!
Добро пожаловать на Родос!
Добро пожаловать на Родос!
Добро пожаловать на Родос!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У входа в Ваш Отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Одиссей
Одиссей
Меня зовут Одиссей. Родившись в греко-русской семье, мне ничего не оставалось, как впитывать в себя менталитет этих двух наций. Любовь к чтению русских писателей мама привила мне с детства. Отец передал любовь к Греции и ее Истории. На острове Родос живу с 2005 года. Моему восхищению не было предела, когда я увидел, насколько этот остров красив и разнообразен, а его история очень интересна и увлекательна! Профессиональные экскурсии на Родосе провожу с 2010 года. С каждым новым сезоном мои путешествия становятся интересней, удобней и насыщенней!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 сентября 2019
Провели чудесный день в компании обаятельного экскурсовода Одиссея, профессионала своего дела. Эта экскурсия будет полезна тем, кто впервые собирается посетить Родос. Увлекательный рассказ Одиссея и чудесная природа острова никого не оставят равнодушным. Надеемся, побывать в этих краях ещё раз и обязательно снова обратимся к нему.
7 августа 2019
Одиссей, ещё раз благодарю за чудесную, душевную экскурсию! Легкое общение с Вами и неперегруз информацией оставил одно из самых приятных впечатлений! Очень порадовал индивидуальный подход во всём, благодаря чему осталось ощущение, что экскурсия создана специально для меня) Одиссей найдёт решение в самых непростых и непредвиденных ситуациях! Хочется отметить умение гида найти контакт со всеми путешественниками и в соответствии с их потребностями отбирать материал, например, когда Одиссей узнал, что я была на одной из локаций, он тут же принял решение показать мне другое не менее прекрасное место! На винодельне я попробовала лучшие вина (могу сказать, что даже в Барселоне вина проще и не такие вкусные) и настоящие греческие закуски! Я увидела самые красивые места на острове, целый экскурсионный день пролетел незаметно благодаря опытному гиду Одиссею и дружеской атмосфере! Получила море позитива и влюбилась в Родос!!! Одиссей, успехов Вам в работе, благодарных клиентов и до новых встреч! Рекомендую всем !!!
5 августа 2019
Невероятная экскурсия! Большой объем информации, разные планы знакомства с Родосом!! Эта экскурсия была построена так, что вместила в себя историю острова и сообщества, очень большой христианский план, великолепную природу в разных уголках этого благословенного края, хорошо раскрыта уникальность этого места, уникальность жемчужин острова. Внимательность экскурсовода к взглядам и предпочтениям туристов. Браво Одисей! Браво Родос!
31 июля 2019
Понравилось все! И сама экскурсия, и качество исполнения, все подробно и интересно! Побывали в таких местах, где на транспорте туроператора не попадешь! За один день объездили весь остров , посмотрели все и даже больше, чем это возможно!!! Все без спешки, с чувством, с толком!!!
Одиссей, замечательный человек, отличный гид! Рекомендую всем, на все 200%!!!
22 июля 2019
Были вчера на экскурсии по Родосу.2 е взрослых и 3е детей. Экскурсия очень понравилась. Попросили Одиссея, что бы провел экскурсию с ориентацией на детей, он любезно согласился. Экскурсия проходила в очень интересной и непринуждённо обстановке. Все остались довольны! Спасибо огромное!
11 июля 2019
Были на экскурсии сегодня. Потрясающе! Все очень понравилось! За день объехали весь остров,побывали в лучших его местах! Одиссей молодец! Дал возможность полюбоваться каждой достопримечательностью,никуда не торопил, показал остров с лучших точек и смотровых площадок, очень интересно рассказывает историю Родоса и о каждом историческом объекте! Остались очень довольны экскурсией! Рекомендуем! Одиссею-спасибо огромное ещё раз!))
8 июля 2019
добрый день! 28 июня были на экскурсии по Родосу двое взрослых и ребенок 11 лет. Интересно, красиво, живописно. Как-то мимо меня прошли Монолитос и дача Мусоллини - то ли не проезжали, то ли не обратили внимания..
Не очень информативный рассказ от гида, совсем обзорно..
Не очень удачное время для посещения Линдоса, приехали к 12.00 в самый солнцепек, времени было до 13.00, в акрополе - ни тенечка ни ветерочка, тяжеловато, ребенок не пошел. Плюс, конечно же, надо указать в описании экскурсии, что вход в Акрополь оплачивается отдельно 12евро/чел и осмотр Акрополя проходит самостоятельно и занимает минут 20 :)
Также от дегустации вин ожидали немного большего - хотя бы какого-то рассказа о виноделии. К слову сказать пробовали сухие и сладкие, приобрели себе вместе с сыром и вялеными томатами. Просто божественно!
Жаль, что в программе нет посещения Филеримос.
5 июля 2019
Всё отлично прошло, всё вовремя, интересно, не напряжно.
23 июня 2019
Очень понравилась экскурсия, Одисей показал красивейшие места, особенно понравились старинные храмы, дигустация местных вин. Спасибо Одисею!
5 октября 2018
Была на этой Экскурсии с Одиссеем 04 октября 2018. Прекрасный гид и насыщенная, интересная экскурсия. Остров Родос Вы сможете изучить со всех сторон света. Остров очень красивый и достоин внимания. Автобусная экскурсия конечно не позволит преодолеть такие расстояния и посетить все островные достопримечательности. Никто и никуда Вас не подгоняет, Одиссей с понимание относится к желанию некоторыми местами насладиться подольше. При этом Одиссей ещё и замечательный водитель. Очень рекомендую этого гида и экскурсию, не пожалеете.
Ещё 2 отзыва

Одиссей проводит ещё 1 экскурсию

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