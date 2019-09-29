12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История острова и древний Линдос

Дорога до первой остановки посвящена историческим рассказам: вы узнаете о первых поселенцах острова, его расцвете в эпоху Античности и турецком владычестве. И вот вы на обзорной площадке Св. Ильи: отсюда полюбуемся видами бухт и городка Фалираки. А знакомство с античным наследием Родоса продолжится в городе Линдос, где вы пройдёте по древним улицам и осмотрите Акрополь.

Христианские святыни Родоса

Вам предстоит подняться на вершину холма Цамбика: здесь открываются незабываемые панорамы побережья и расположен одноимённый монастырь покровительницы семьи и благополучия. Я расскажу о его истории и названии, о приходе христианства на Родос и о местной чудотворной иконе. В горной деревушке Сиана вы посетите Церковь Св. Пантелеймона. В этой обители вы сможете приложиться к мощам христианского целителя.

Богатства природы

В начале экскурсии вы пройдёте по тёмному тоннелю к семи источникам — по легенде их вода омолаживает и очищает от всех грехов. На мысе Прасониси увидите, как встречаются Эгейское и Средиземное море, а на другой смотровой полюбуетесь местной природой в сочетании с каменными стенами крепости Монолитос. В конце путешествия проедем по сказочному лесу Святого Пророка Илья, где скрывается одна легендарная дача.

Местные традиции и угощения

Одна из тем экскурсии — жизнь греков: я расскажу об особенностях местного быта, об образе жизни и обычаях. А в семейной керамической мастерской вы узнаете секреты родосских гончаров. И как же без греческих вкусностей! На дегустации в деревушке Эмбона вы попробуете местные вина, сыры, оливки и масла.