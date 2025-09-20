Исторический квест в Родосе: расследование дела 500-летней давности

Во время осады рыцарского Родоса Сулейманом Великолепным в 1522 году, был обвинен в государственной измене Канцлер Ордена рыцарей, за что в последствие был казнен.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание квестаВо время осады Родоса султаном Сулейманом Великолепным в 1522 году среди защитников города появился то ли предатель, то ли шпион, передававший во вражеский стан критически важную информацию. В результате расследования было установлено, что предателем является Канцлер Ордена рыцарей и его слуга. Приговором священного Синода обвиняемые были казнены. Кем же был Канцлер – козлом отпущения или действительно предателем? В этом деле много темных сторон, а доказательства, представленные в суде имели косвенный характер. Задача игроков – в рамках оперативно-следственных мероприятий собрать сведения, касающиеся данного уголовного дела с целью установления истины по делу 500-летней давности. Экскурсия-квест позволит участникам:
- в игровой форме ознакомиться с историей рыцарского периода Родоса и самого Ордена;
- увидеть важные достопримечательности Средневекового Родоса;
- на время стать детективом, работая с аналогичной документацией уголовного делопроизводства, адаптированной под нужды квеста. Важная информация: Внимание, данный квест основывается на исторических событиях с участием реальных исторических лиц. При этом сюжет, сценарий, структура, маршрут и задания, а также сама идея являются интеллектуальной собственностью его создателя и защищены законом об Авторских и смежных правах.
