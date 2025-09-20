Исторический квест в Родосе: расследование дела 500-летней давности

читать дальше в котором напрямую указано, что канцлер невиновен, что становится основанием для возбуждения дела по вновь открывшимся обстоятельствам.



В задачу игроков входит установить истину по делу в рамках оперативно-следственных мероприятий с целью реабилитации чести и доброго имени Канцлера.

Во время осады рыцарского Родоса Сулейманом Великолепным в 1522 году, был обвинен в государственной измене Канцлер Ордена рыцарей, за что в последствие был казнен.В руки археологов попадает письмо одного рыцаря,