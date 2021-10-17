Весь Родос за один день!

Познакомиться с природой, культурой и историей Родоса на автоэкскурсии

5
7 отзывов
За один день вы проедете по самым красивым и значимым местам острова, окунетесь в местный колорит, познакомитесь с историей Родоса и продегустируете домашние вина и деликатесы.

Средневековые церкви, памятники античной культуры, оливковые рощи и потрясающие морские пейзажи – в такой Родос невозможно не влюбиться!
Весь Родос за один день!
Весь Родос за один день!
Весь Родос за один день!
Весь Родос за один день!
Весь Родос за один день!
Весь Родос за один день!
Весь Родос за один день!
Весь Родос за один день!
Весь Родос за один день!
Весь Родос за один день!
Весь Родос за один день!
Весь Родос за один день!
Весь Родос за один день!
Весь Родос за один день!
Весь Родос за один день!
Весь Родос за один день!
Весь Родос за один день!

Что вас ожидает

Культурные достопримечательности

Мы проедем по главным исторически и культурно значимым объектам Родоса. Вы побываете в знаменитом тоннеле на Семи источниках и узнаете рецепт молодости. Увидите чудотворную икону святой Тсамбики, потрясающие свойства которой много раз доказаны на практике. Посетите колоритный город Линдос, где на ослике подниметесь на древнейший греческий Акрополь. А если захотите, можем заглянуть в гончарную мастерскую, чтобы увидеть процесс изготовления греческой керамики и купить необычные сувениры.

Знакомство с местной кухней

Посетив церковь святого Пантелеймона, вы сможете продегустировать вкуснейшее домашнее оливковое масло, мёд, вино и другие продукты, а так же узнать, как эти деликатесы выращиваются здесь семьёй местного священника. А затем на склоне самой высокой горы Атавирос нас будет ждать отличный обед в настоящей семейной таверне. Здесь можно попробовать традиционную греческую баранину, приготовленную на углях, и много других блюд местной кухни, о которых вы даже не слышали! А после обеда мы посетим дегустацию местных родосских вин, которые изготавливают три семьи на маленьких семейных винодельнях.

Невероятная природа Родоса

Вам откроются красивейшие виды острова: виноградные и оливковые рощи, горные панорамы и морские пейзажи. Мы поднимемся на смотровую площадку средневековой крепости Монолитос. Искупаемся в двух морях на пляже «Поцелуй двух морей» и проверим, в каком из них вода теплее. После плотного обеда вас ждут не менее интересные места: дача Муссолини в кипарисовой роще, церковь святого Николая с древними фресками, огромный платан желаний, святые источники с самой вкусной водой на Родосе, а также живописная бухта Энтони Квин.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях или мини басах.
  • Дегустации входят в стоимость экскурсии, отдельно по желанию оплачиваются: входные билеты на Акрополь (12 евро с человека), ослики на Акрополь (8 евро с человека в одну сторону), обед в таверне (10-20 евро).
  • С собой рекомендуем взять удобную обувь, воду, а также купальники (по желанию).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Иван
Иван
Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Иван, гид на Родосе! Если вы хотите открыть для себя этот неповторимый остров, познакомиться с его историей, культурой, традициями и даже, возможно, стать участником уникального события, вам необходим не просто профессиональный гид, а такой человек, который давно живет на Родосе, любит его, хорошо знает изнутри, и для кого никакие аспекты здешней жизни не являются секретом. Я с радостью познакомлю вас с Родосом, поделюсь знаниями о нем.
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7 реальных отзывов от туристов

Sergei
17 окт 2021
Мы остались очень довольны экскурсией! Иван интересно и увлекательно рассказал историю острова. За одну экскурсию мы объехали остров вдоль и поперёк, посетили самые красивые места и узнали много интересных фактов. Иван местный житель и вместе с ним нам удалось погрузится в удивительную душевную атмосферу острова. . это было великолепно! Благодаря нашему гиду мы просто влюбились в Родос!
Ирина
11 окт 2021
Огромное спасибо Ивану за экскурсию. Подстроился под наши пожелания, показал много красивых и интересных мест, рассказал много историй, ответил на все наши вопросы. Познакомил нас с животным миром острова, от чего девятилетний член экскурсии был в полном восторге (тем более всех удалось потрогать и покормить). Вкусно накормил и помог сделать сюрприз дочери на ДР. День пролетел незаметно. Однозначно рекомендуем Ивана. Мы всегда берём индивидуального гида для знакомства с местным колоритом, нам есть, с кем сравнивать. Спасибо ещё раз!
Елена
8 окт 2021
Спасибо Иван Родосский!
Е
15 июля 2019
Иван - лучшее, что мы встретили на Родосе! Если бы не он, многое бы не увидели, не узнали и не попробовали. Самое главное, что этой экскурсии хватает, чтобы прекрасно узнать остров, если вы ещё и сами по себе поездите в Родос (город) и по бухтам. Непременно рекомендую!
А
7 июля 2019
Роскошная экскурсия за скромную цену. Иван - очень эрудированный гид с редкой для цеха эмпатией к каждому участнику группы.
Марина
23 июня 2019
Всем калимера! Заказала эту экскурсиию, т. к. очень понравился маршрут. Нас было всего 5 человек. Машина чистейшая, что было очень приятно, т. к. я была в белом. Иван позаботился и взял всем упаковку воды(хотя мы брали и свою), но это было опять же приятно. Как только мы начали путь, Иван сразу же начал исторический рассказ о Родосе. Рассказывал много фактов и легенд, было очень познавательно и интересно. Я ездила одна, брала с собой селфи палку, но она мне не понадобилась! Спасибо большое Ивану, что предложил пофоткать. Я рада, что фотки у меня есть в полный рост, и их много. Во время осмотра мест и фотографирования, Иван терпеливо всех ждал, не было никакой гонки, как бывает в больших группах. Спасибо! Эвхаристо! К моменту, когда мы все уже сидели в таверне, мне кажется, мы настолько уже все привыкли друг к другу, что за столом все как друзья уже сидели! Цены в таверне отличные, вино очень вкусное. А потом нас ждал сюрприз: тарелка фруктов и по стопочке домашней настоечки… В общем, вышли мы сытые, веселые и счастливые! Во время экскурсии мы много узнали интересного, Иван даже рассказал про остров Сими. Мы также много смеялись, т. к. у гида отличное чувство юмора! Рекомендую Ивана, бронируйте, не пожалеете!
В
16 июня 2019
Отличная экскурсия. На мой взгляд, это лучший способ познакомиться с островом за один день. Вкусно, весело, доступно)

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