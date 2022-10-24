Я покажу вам родной остров без спешки и суеты. За один день вы окунётесь в местный колорит, познакомитесь с историей Родоса и продегустируете домашние вина и деликатесы. Сделаете фото в удачных локациях без толп на фоне. Средневековые церкви, памятники античной культуры, оливковые рощи и потрясающие морские пейзажи – в такой Родос невозможно не влюбиться!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дружеская прогулка с экспертом, который ответит на любой вопрос об истории и жизни в Греции. Вы почувствуете себя желанным гостем, а не случайным туристом.

Культурные достопримечательности

Вы увидите визитные карточки Родоса. Побываете в знаменитом тоннеле на Семи источниках и узнаете рецепт молодости. Осмотрите чудотворную икону святой Тсамбики. Посетите колоритный город Линдос, где на ослике подниметесь на древнейший греческий Акрополь. Вас ждут ещё несколько секретных мест.

Настоящая греческая кухня

Мы не ходим в рестораны для туристов. Я отвезу вас в высокогорную деревню в семейную таверну. Там обедают только местные! Вы попробуете домашнюю еду: традиционную греческую баранину на углях и блюда, о которых знают только жители острова. Мы заедем в гости к местным фермерам и виноделам. Продегустируем масло, мёд, виноградные напитки и сыры в семье священника.

Невероятная природа Родоса

Вам откроются захватывающие виды острова: виноградные и оливковые рощи, горные панорамы и морские пейзажи. Мы поднимемся на смотровую площадку средневековой крепости Монолитос. Искупаемся в двух морях на пляже «Поцелуй двух морей» и отдохнём в живописной бухте Энтони Квин.

Организационные детали