Что вас ожидает

Культурные достопримечательности

Мы проедем по главным исторически и культурно значимым объектам Родоса. Вы побываете в знаменитом тоннеле на Семи источниках и узнаете рецепт молодости. Увидите чудотворную икону святой Тсамбики, потрясающие свойства которой много раз доказаны на практике. Посетите колоритный город Линдос, где на ослике подниметесь на древнейший греческий Акрополь. А если захотите, можем заглянуть в гончарную мастерскую, чтобы увидеть процесс изготовления греческой керамики и купить необычные сувениры.

Знакомство с местной кухней

Посетив церковь святого Пантелеймона, вы сможете продегустировать вкуснейшее домашнее оливковое масло, мёд, вино и другие продукты, а так же узнать, как эти деликатесы выращиваются здесь семьёй местного священника. А затем на склоне самой высокой горы Атавирос нас будет ждать отличный обед в настоящей семейной таверне. Здесь можно попробовать традиционную греческую баранину, приготовленную на углях, и много других блюд местной кухни, о которых вы даже не слышали! А после обеда мы посетим дегустацию местных родосских вин, которые изготавливают три семьи на маленьких семейных винодельнях.

Невероятная природа Родоса

Вам откроются красивейшие виды острова: виноградные и оливковые рощи, горные панорамы и морские пейзажи. Мы поднимемся на смотровую площадку средневековой крепости Монолитос. Искупаемся в двух морях на пляже «Поцелуй двух морей» и проверим, в каком из них вода теплее. После плотного обеда вас ждут не менее интересные места: дача Муссолини в кипарисовой роще, церковь святого Николая с древними фресками, огромный платан желаний, святые источники с самой вкусной водой на Родосе, а также живописная бухта Энтони Квин.

Организационные детали