Дружеская прогулка с экспертом, который ответит на любой вопрос об истории и жизни в Греции. Вы почувствуете себя желанным гостем, а не случайным туристом.
Культурные достопримечательности
Вы увидите визитные карточки Родоса. Побываете в знаменитом тоннеле на Семи источниках и узнаете рецепт молодости. Осмотрите чудотворную икону святой Тсамбики. Посетите колоритный город Линдос, где на ослике подниметесь на древнейший греческий Акрополь. Вас ждут ещё несколько секретных мест.
Настоящая греческая кухня
Мы не ходим в рестораны для туристов. Я отвезу вас в высокогорную деревню в семейную таверну. Там обедают только местные! Вы попробуете домашнюю еду: традиционную греческую баранину на углях и блюда, о которых знают только жители острова. Мы заедем в гости к местным фермерам и виноделам. Продегустируем масло, мёд, виноградные напитки и сыры в семье священника.
Невероятная природа Родоса
Вам откроются захватывающие виды острова: виноградные и оливковые рощи, горные панорамы и морские пейзажи. Мы поднимемся на смотровую площадку средневековой крепости Монолитос. Искупаемся в двух морях на пляже «Поцелуй двух морей» и отдохнём в живописной бухте Энтони Квин.
Организационные детали
Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях или мини-басах (7–8 чел.)
Дегустации входят в стоимость экскурсии, отдельно по желанию оплачиваются: входные билеты на Акрополь (€24 с чел.), ослики на Акрополь (€10 с чел. в одну сторону), обед в таверне (€20-25)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 401 туриста
Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Иван, гид на Родосе! Если вы хотите открыть для себя этот неповторимый остров, познакомиться с его историей, культурой, традициями и даже, возможно, стать участником читать дальшеуменьшить
уникального события, вам необходим не просто профессиональный гид, а такой человек, который давно живет на Родосе, любит его, хорошо знает изнутри, и для кого никакие аспекты здешней жизни не являются секретом. Я с радостью познакомлю вас с Родосом, поделюсь знаниями о нем.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
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3
1
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Н
Наталия
Экскурсия полный восторг,не смотря на ограничение нашего времени(мы были в круизе),Иван показал нам очень много достопримечательностей острова, он просто сказочный, Иван очень легко и не принуждено даёт информацию, о той или иной локации,с любовью рассказывает о родосе,так что очень, очень хочется вернуться ещё раз,а какие потрясающие покупки мы сделали благодаря Ивану,просто нету слов, спасибо огромное.
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Nona
провели замечательный день с гидом Иваном на Родосе. С компанией 5 человек разного возраста и физического состояния Иван справился с элегантностью, каждому уделив внимание и индивидуальный подход Даже те, кто раньше читать дальшеуменьшить
бывали на Родосе, согласились. что такого мы бы сами никогда не увидели и не попробовали - объехали почти весь остров, увидели природные чудеса, познакомились с местной едой. попробовали в настоящей таверне только что выловленную рыбу божественного вкуса, надегустировались местным вином и захватили с собой на корабль. Очень рекомендую!!!
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Н
Наталья
о. Родос посетили первый раз, остались в большом восторге!Благодарим за организованную экскурсию Ивана! Маршрут составлен очень удобно, мы действительно увидели весь Родос за 1 день, слушали организатора с большим удовольствием!
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А
Алла
Обалденная экскурсия!! За 10 часов мы объездили практически весь остров!!! Где-то 350 км. Интересный рассказ нашего гида Ивана(ему особенная благодарность за интересную информацию о жизни людей на Кипре,об интересных местах.. читать дальшеуменьшить
За терпение!!Особенно впечатлило купание в 2-х морях!!! А парк бабочек? Потрясающе!!! Шикарный обед в горах! Рекомендую всем,кто впервые посещает Родос! Хочу отметить и гида второй машины Ираклия(нас было 10 человек на двух машинах). Благодарим вас,Иван и Ираклий за прекрасно проведенное время!!!
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Юра
Всем привет! впечатления потрясающие! очень хороший гид! с юмором и очень переживал за нас что бы все успеть посмотреть и доставить вовремя на корабль! показал очень красивые места!
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Елена
В ноябре 2022 года были на обзорной экскурсии по Родосу с Иваном. Хотелось бы поблагодарить его за прекрасный рассказ о Родосе! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков Родоса, о которых не всегда напишут в путеводителях.