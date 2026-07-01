11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Родос — известное место паломничества множества христиан со всего мира. На острове около двухсот монастырей, церквей и часовен. Про одни из них много пишут в путеводителях и рекламных проспектах, другие малоизвестны не только туристам, но и местным жителям. Вы познакомитесь с христианскими святынями, посетите удалённые от мирской жизни монастыри и церкви, погрузитесь в многовековую историю православия и увидите красоты центральной части острова.

Описание экскурсии

Почитаемые святые Родоса

Экскурсию мы начнём с одной из дюжины пещерных часовен Родоса. Вы увидите, с какими любовью и почтением местные жители заботятся о таких местах, а я расскажу о святых покровителях нашего острова. А после — я отвезу вас в монастырь малоизвестного в России, но горячо почитаемого в Греции Святого Нектария. Здесь вы увидите уникальный платан, который местные жители любовно называют древом жизни. Монастырь, построенный на рубеже 14-15 веков, также славится своим источником, который течет у подножия холма. По поверьям его вода благословенна и обладает целебными свойствами.

Святыни горы Пророка Ильи

На второй по величине на Родосе горе Пророка Ильи, в Фундукли, вы посетите четырехнефную византийскую церковь Святого Николая и осмотрите ее великолепные фрески. Церковь была основана в 15 веке и действует по сей день. На самой вершине горы, склоны которой покрыты соснами и кипарисами, редкими видами кустарников и растений, вы осмотрите церковь Пророка Ильи. В центральной части острова мы заедем в женский монастырь Богородицы Ипсини, где можно приложиться к мощам Святого Мелетия, или же посетим мужской монастырь в Фари, история которого начинается в 12 веке. Посетим церковь святого Пантелеймона с мощами этого святого и церковь богородицы Цамбики с чудотворной иконой, помогающей женщинам обрести счастье материнства. По желанию можно будет посетить церковь Святого Николая 13 века в Трианде и её ровесницу — церковь богородицы Католики с уникальными фресками. У каждого из этих мест своя история, о которой я с удовольствием вам расскажу.

Организационные детали