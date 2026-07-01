11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Православное наследие Родоса

Познакомиться с христианскими святынями и открыть красивые уголки острова
Родос — известное место паломничества множества христиан со всего мира. На острове около двухсот монастырей, церквей и часовен.

Про одни из них много пишут в путеводителях и рекламных проспектах, другие малоизвестны не только туристам, но и местным жителям.

Вы познакомитесь с христианскими святынями, посетите удалённые от мирской жизни монастыри и церкви, погрузитесь в многовековую историю православия и увидите красоты центральной части острова.
4.9
35 отзывов
Православное наследие Родоса
Православное наследие Родоса
Православное наследие Родоса

Описание экскурсии

Почитаемые святые Родоса

Экскурсию мы начнём с одной из дюжины пещерных часовен Родоса. Вы увидите, с какими любовью и почтением местные жители заботятся о таких местах, а я расскажу о святых покровителях нашего острова. А после — я отвезу вас в монастырь малоизвестного в России, но горячо почитаемого в Греции Святого Нектария. Здесь вы увидите уникальный платан, который местные жители любовно называют древом жизни. Монастырь, построенный на рубеже 14-15 веков, также славится своим источником, который течет у подножия холма. По поверьям его вода благословенна и обладает целебными свойствами.

Святыни горы Пророка Ильи

На второй по величине на Родосе горе Пророка Ильи, в Фундукли, вы посетите четырехнефную византийскую церковь Святого Николая и осмотрите ее великолепные фрески. Церковь была основана в 15 веке и действует по сей день. На самой вершине горы, склоны которой покрыты соснами и кипарисами, редкими видами кустарников и растений, вы осмотрите церковь Пророка Ильи. В центральной части острова мы заедем в женский монастырь Богородицы Ипсини, где можно приложиться к мощам Святого Мелетия, или же посетим мужской монастырь в Фари, история которого начинается в 12 веке. Посетим церковь святого Пантелеймона с мощами этого святого и церковь богородицы Цамбики с чудотворной иконой, помогающей женщинам обрести счастье материнства. По желанию можно будет посетить церковь Святого Николая 13 века в Трианде и её ровесницу — церковь богородицы Католики с уникальными фресками. У каждого из этих мест своя история, о которой я с удовольствием вам расскажу.

Организационные детали

  • Бронирование экскурсии возможно минимум за 2 дня до нужной вам даты
  • Транспортные расходы (аренда небольшой машины и бензин) в стоимость включены. В пик сезона цена может вырасти на 10-30 евро. Детали уточняйте в личных сообщениях
  • Возможно проведение экскурсии на вашем авто. Стоимость составит 130 евро
  • Программа гибкая: вы можете выбрать любые святыни, и я составлю удобный маршрут по вашим интересам

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1426 туристов
Я Светлана, и мне 40 лет, 18 из них живу на Родосе. Уже 9 лет я работаю гидом в туристических компаниях. Я познакомлю вас с историей острова и греческой культурой, покажу самые интересные места.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
2
1
1
Ю
Наше знакомство с островом Родос стало по-настоящему особенным благодаря Светлане. С первых минут было видно, насколько она любит этот удивительный остров и с каким теплом рассказывает о его истории, традициях
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и самых красивых местах.
Экскурсия прошла легко, душевно и очень интересно. Время пролетело совершенно незаметно! Отдельным приятным моментом стало знакомство с очаровательной собакой Светланы — Lummi, которая добавила путешествию еще больше уюта и хорошего настроения.
Спасибо Светлане за прекрасный день, яркие впечатления и возможность увидеть настоящую красоту Родоса. От всей души рекомендуем этого замечательного гида всем, кто хочет не просто посмотреть остров, а почувствовать его атмосферу!

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Ольга
Вчера были на экскурсии и остались в восторге! Светлана провезла нас по всем самым интересным православным святыням Родоса, рассказала истории храмов, почитаемых здесь святых и самого острова. Маршрут подстраивала так,
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чтобы не попасть в толпу туристов, а в храме Св. Пантелеимона договорилась с батюшкой о молебне с выносом святых мощей Целителя! Вообще очень приятно и трогательно отношение верующих греков к братьям православным.
Маршрут проходил по живописнейшим местам и на смотровых площадках Светлана также делала остановки. Также параллельно знакомила нас с местной флорой - насколько же Греция богата ею!
Верующим к посещению данная экскурсия обязательна:)

Вчера были на экскурсии и остались в восторге! Светлана провезла нас по всем самым интересным православным
Вчера были на экскурсии и остались в восторге! Светлана провезла нас по всем самым интересным православным
Вчера были на экскурсии и остались в восторге! Светлана провезла нас по всем самым интересным православным
Вчера были на экскурсии и остались в восторге! Светлана провезла нас по всем самым интересным православным
Вчера были на экскурсии и остались в восторге! Светлана провезла нас по всем самым интересным православным
Вчера были на экскурсии и остались в восторге! Светлана провезла нас по всем самым интересным православным
Вчера были на экскурсии и остались в восторге! Светлана провезла нас по всем самым интересным православным
Вчера были на экскурсии и остались в восторге! Светлана провезла нас по всем самым интересным православным+1
Вчера были на экскурсии и остались в восторге! Светлана провезла нас по всем самым интересным православным
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Мария
Хотим выразить искреннюю благодарность нашему гиду Светлане за вдохновляющую и глубоко содержательную экскурсию по христианским святыням острова Родос.

В течение поездки мы посетили несколько удивительных мест, наполненных благодатью и тишиной:
•Монастырь Пресвятой
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Богородицы Цамбика, где с молитвой приложились к чудотворной иконе — заступнице семей и покровительнице бездетных супругов;
•Монастырь святителя Нектария Эгинского, где испили воды из святого источника, помолились, почувствовали живое присутствие духовного покоя;
•Часовню святителя Николая, тихую и уединённую, где особенно остро чувствуется покров святого угодника;
•Церковь святого великомученика Пантелеимона, покровителя болящих — место силы и надежды, украшенное с любовью и благоговением;
•Храм Архангела Михаила, один из древнейших на острове, где с трепетом прикоснулись к святыне и вознесли молитвы за мир и защиту.
• на закате увидели бухту апостола Павла в Линдосе

Светлана не просто сопровождала нас как гид — она делилась знаниями с глубокой любовью, вниманием и уважением к каждому участнику группы. Её рассказы были точны, проникновенны. Всё звучало живо, доступно и глубоко по содержанию.

По пути мы также имели возможность почувствовать щедрость земли Родоса — вкусили зрелый инжир и виноград прямо с дерева, вдохнули аромат плодородных садов и тишины, что только усилило молитвенное настроение и ощущение благословенного путешествия.

Ребёнок остался под большим впечатлением, слушал внимательно, задавал вопросы. А для нас, взрослых, поездка стала не просто экскурсией, а настоящим паломничеством — с молитвой, покоем и тихой радостью в сердце.

От всей семьи — глубокая благодарность Светлане за душевную чуткость, высокий профессионализм и бережное отношение к святыням.

Храни Вас Господь!

Хотим выразить искреннюю благодарность нашему гиду Светлане за вдохновляющую и глубоко содержательную экскурсию по христианским святыням
Хотим выразить искреннюю благодарность нашему гиду Светлане за вдохновляющую и глубоко содержательную экскурсию по христианским святыням
Хотим выразить искреннюю благодарность нашему гиду Светлане за вдохновляющую и глубоко содержательную экскурсию по христианским святыням
Хотим выразить искреннюю благодарность нашему гиду Светлане за вдохновляющую и глубоко содержательную экскурсию по христианским святыням
Хотим выразить искреннюю благодарность нашему гиду Светлане за вдохновляющую и глубоко содержательную экскурсию по христианским святыням
Хотим выразить искреннюю благодарность нашему гиду Светлане за вдохновляющую и глубоко содержательную экскурсию по христианским святыням
Хотим выразить искреннюю благодарность нашему гиду Светлане за вдохновляющую и глубоко содержательную экскурсию по христианским святыням
Хотим выразить искреннюю благодарность нашему гиду Светлане за вдохновляющую и глубоко содержательную экскурсию по христианским святыням+2
Хотим выразить искреннюю благодарность нашему гиду Светлане за вдохновляющую и глубоко содержательную экскурсию по христианским святыням
Хотим выразить искреннюю благодарность нашему гиду Светлане за вдохновляющую и глубоко содержательную экскурсию по христианским святыням
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Хотим выразить искреннюю благодарность нашему гиду Светлане за вдохновляющую и глубоко содержательную экскурсию по христианским святыням острова Родос.

В течение поездки
читать дальшеуменьшить

мы посетили несколько удивительных мест, наполненных благодатью и тишиной:
•Монастырь Пресвятой Богородицы Цамбика, где с молитвой приложились к чудотворной иконе — заступнице семей и покровительнице бездетных супругов;
•Монастырь святителя Нектария Эгинского, где испили воды из святого источника, помолились, почувствовали живое присутствие духовного покоя;
•Часовню святителя Николая, тихую и уединённую, где особенно остро чувствуется покров святого угодника;
•Церковь святого великомученика Пантелеимона, покровителя болящих — место силы и надежды, украшенное с любовью и благоговением;
•Храм Архангела Михаила, один из древнейших на острове, где с трепетом прикоснулись к святыне и вознесли молитвы за мир и защиту.
• на закате увидели бухту апостола Павла в Линдосе

Светлана не просто сопровождала нас как гид — она делилась знаниями с глубокой любовью, вниманием и уважением к каждому участнику группы. Её рассказы были точны, проникновенны. Всё звучало живо, доступно и глубоко по содержанию.

По пути мы также имели возможность почувствовать щедрость земли Родоса — вкусили зрелый инжир и виноград прямо с дерева, вдохнули аромат плодородных садов и тишины, что только усилило молитвенное настроение и ощущение благословенного путешествия.

Ребёнок остался под большим впечатлением, слушал внимательно, задавал вопросы. А для нас, взрослых, поездка стала не просто экскурсией, а настоящим паломничеством — с молитвой, покоем и тихой радостью в сердце.

От всей семьи — глубокая благодарность Светлане за душевную чуткость, высокий профессионализм и бережное отношение к святыням.

Храни Вас Господь!

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l
Экскурсия произвела неизгладимое впечатление,узнали много нового и интересного.
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Елена
Давно не получала такого удовольствия от экскурсии! Светлана не только увлекательно и легко подаёт исторический материал, но и выбирает интереснейшие достопримечательности! Я увидела удивительные сокровища православной культуры, при этом маршрут был выбран так, что мы проезжали мимо красивейших уголков природы острова. Кроме того, Светлана - просто приятный и эрудированный собеседник.
Давно не получала такого удовольствия от экскурсии! Светлана не только увлекательно и легко подаёт исторический материал,
Давно не получала такого удовольствия от экскурсии! Светлана не только увлекательно и легко подаёт исторический материал,
Давно не получала такого удовольствия от экскурсии! Светлана не только увлекательно и легко подаёт исторический материал,
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А
Путешествовали со Светланой 7 августа 2019. Ездили семьей из трёх человек:Мама, папа и дочка 11 лет. Нам очень понравилось. Светлана замечательный рассказчик, прекрасный гид, позитивный и очень интересный человек! Благодаря
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Светлане мы побывали в совсем «не туристических» православных местах, о которых даже не слышали! Нам рассказали множество интересных фактов и показали такие святые места и реликвии, что аж мурашки по телу…. Всем советуем Светлану!!!! Не пожалеете!!! Такого гида, знатока православия и человека влюблённого в свой остров, свою профессию и любящую всех людей нужно ещё поискать!
Дай Бог Вам,Светлана, здоровья и долгих счастливых дней жизни!

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