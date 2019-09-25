11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с христианскими святынями и открыть красивые уголки острова

Svetlana
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Svetlana – экскурсионное агентство
Родос — известное место паломничества множества христиан со всего мира.

На острове около двухсот монастырей, церквей и часовен.

Про одни из них много пишут в путеводителях и рекламных проспектах, другие малоизвестны не только туристам, но и местным жителям.

Вы познакомитесь с христианскими святынями, посетите удалённые от мирской жизни монастыри и церкви, погрузитесь в многовековую историю православия и увидите красоты центральной части острова.
152 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
4.73
Православное наследие Родоса
Православное наследие Родоса

Что вас ожидает

Почитаемые святые Родоса
Экскурсию мы начнем с церкви Святого Пантелеймона в Старом Городе, где находятся мощи чудотворца и церкви Святого Фанурия 13 века. Вы узнаете об их значении в христианском мире и о том, с какими просьбами и молитвами к ним принято обращаться. Следующей остановкой будет церковь Богородицы Цамбики. Я расскажу вам историю об удивительном появлении этой иконы на Родосе и ее чудотворном даре. В монастыре Парамитьян поговорим о его основателе и настоятеле — русском батюшке Серафиме весьма почтенного возраста. А после — я отвезу вас в монастырь малоизвестного в России, но горячо почитаемого в Греции Святого Нектария. Монастырь, построенный на рубеже 14-15 веков, славится своим источником, который течет у подножия холма. По поверьям его вода благословенна и обладает целебными свойствами.

Святыни горы Пророка Ильи
На второй по величине на Родосе горе Пророка Ильи, в Фундукли, вы посетите четырехнефную византийскую церковь Святого Николая и осмотрите ее великолепные фрески. Церковь была основана в 15 веке и действует по сей день. На самой вершине горы, склоны которой покрыты соснами и кипарисами, редкими видами кустарников и растений, вы осмотрите церковь Пророка Ильи. Возвращаясь по западному побережью, мы заедем в действующий женский монастырь Панданаса. По желанию можно будет посетить церковь Святого Николая 13 века в Трианде и ее ровесницу — церковь богородицы Католики с уникальными фресками. У каждого из этих мест своя история, о которой я с удовольствием вам расскажу.

Организационные детали

Аренда машины и бензин в стоимость тура не входит. Гид арендует машину по заказу и сам находится за рулем. Путешественник оплачивает аренду и бензин по факту.

Православное наследие Родоса
Православное наследие Родоса
Православное наследие Родоса
Православное наследие Родоса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Svetlana
Svetlana
Я Светлана, и мне 40 лет, 18 из них живу на Родосе. Уже 9 лет я работаю гидом в туристических компаниях. Я или гид из моей команды познакомим вас с историей острова и греческой культурой, покажем самые интересные места.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 сентября 2019
24 сентября 2019 года я и мой коллега были на экскурсии по православным местам острова Родос с прекрасным экскурсоводом Светланой. Экскурсия была так профессионально спланирована (с учётом всех наших пожеланий), что семь часов пролетели незаметно. Этот день навсегда останется в наших сердцах. Светлана показала нам духовную жизнь острова с удивительно бережным отношением к православной вере. Спасибо ей огромное за высокий профессионализм и душевное отношение! Бог даст ещё увидимся! Здоровья Вам и всех благ!
25 сентября 2019
Практически первое разочарование от трипстера. Это не экскурсия, а поездка по самым ближайшим церквам (радиус не больше 20 км, 40 уже далеко!!!) местной жительницей, не имеющей аккредитации, а потому больше всего переживающей о встрече с аккредитованными гидами. Таких денег точно не стоит. С тем же успехом и в три раза дешевле можно было объездить эти места на такси.
21 августа 2019
Наше путешествие было замечательным и запомнится надолго. Очень рада, что обратилась к Светлане за подобным туром. В ее лице мы нашли доброго друга и помощника во всех вопросах пребывания на Родосе. Благодарны за то, что увидели Родос в самом прекрасном и возвышенном образе и смогли посетить святые места, которые так дороги каждому правосланому сердцу. Мы все (дети и родители) надеемся на дальнейшее общение и планируем снова приехать и совершить другие паломнические туры уже на соседних островах с помощью Светланы.
9 августа 2019
Путешествовали со Светланой 7 августа 2019. Ездили семьей из трёх человек:Мама, папа и дочка 11 лет.Нам очень понравилось.Светлана замечательный рассказчик, прекрасный гид, позитивный и очень интересный человек! Благодаря Светлане мы побывали в совсем «не туристических» православных местах, о которых даже не слышали! Нам рассказали множество интересных фактов и показали такие святые места и реликвии, что аж мурашки по телу.... Всем советуем Светлану!!!! Не пожалеете!!! Такого гида, знатока православия и человека влюблённого в свой остров, свою профессию и любящую всех людей нужно ещё поискать!
Дай Бог Вам,Светлана, здоровья и долгих счастливых дней жизни!
21 июля 2019
После экскурсии сохраняется чувство чистоты , сердечного и душевного спокойствия. Потрясающее содержание, работа гида выше всяких похвал. Семь часов пролетели, как один миг!огромное Спасибо!
9 июля 2019
Рекомендую гостям острова Родос индивидуальную экскурсию Православное наследие Родоса с экскурсоводом Светланой. Мы с друзьями вчетвером были на такой экскурсии 8 июля, очень довольны. Продолжительность экскурсии 7 часов, но время пролетело незаметно. Мы узнали и об истории о.Родос и о возникновении на нем православия, посетили очаровательные церквушки и часовенки, насладились красивейшими видами гор и морского побережья. Экскурсия прошла очень ненавязчиво, с учетом наших пожеланий. Огромное спасибо Светлане! Единственный минус - маленькая машинка, о чем нас заранее не предупредили. Но впечатления это не испортило. В будущем постараемся обговаривать этот вопрос призаказе экскурсии. Всем хорошего отдыха!
5 июля 2019
Огромное спасибо Светлане за чудесную и душевную поездку в исключительно дружеской и по домашнему теплой атмосфере!
Рекомендуем всем живущим православием!
Семья из Омска
9 сентября 2018
Я долго искала, правосланых туров даже групповых рактичеки нет на Родосе. Понравилось что я сама составила маршрут и мы посмотрели практическии весь остров с уклоном на православие.
Дажене верится что на Родосе столько древнейших, красивейших церквей.
И сэкскурсоводом очень повезло. Грамотно, доступно и в интересной форме! Спасибо, Светлана за чудесный тур! Будем всем вас рекомендовать))
18 августа 2018
Перед полетом на остров Родос я гуляла по просторам интернета и зашла на сайт Tripster, где совершенно случайно наткнулась на экскурсовода Светлану. Эта прекрасная женщина смогла открыть для всей моей семьи интересную страну Грецию, узнать ее и полюбить!!! Светлана не просто гид, она человек, знающий историю ее любимого острова Родоса, который умело может ее преподнести, не только взрослым, но и детям!!! Чуткая, отзывчивая, ответственная, умная и интересная! Эта замечательная экскурсия запомнится нам на долгие годы!!! Светлана очень доброжелательная, приятная женщина, классный экскурсовод))) А в конце поездки она угостила нас вареньем из кумквата, которое она сама сварила))))) Спасибо, ВАМ, Светлана, за Ваш труд, за Вашу доброжелательность и профессионализм!!! Семья их Санкт-Петербурга.
30 июля 2018
Светлана прекрасный рассказчик и экскурсовод, нам безумно понравилось, спасибо большое.
Ещё 1 отзыв

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