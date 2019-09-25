11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Почитаемые святые Родоса

Экскурсию мы начнем с церкви Святого Пантелеймона в Старом Городе, где находятся мощи чудотворца и церкви Святого Фанурия 13 века. Вы узнаете об их значении в христианском мире и о том, с какими просьбами и молитвами к ним принято обращаться. Следующей остановкой будет церковь Богородицы Цамбики. Я расскажу вам историю об удивительном появлении этой иконы на Родосе и ее чудотворном даре. В монастыре Парамитьян поговорим о его основателе и настоятеле — русском батюшке Серафиме весьма почтенного возраста. А после — я отвезу вас в монастырь малоизвестного в России, но горячо почитаемого в Греции Святого Нектария. Монастырь, построенный на рубеже 14-15 веков, славится своим источником, который течет у подножия холма. По поверьям его вода благословенна и обладает целебными свойствами.

Святыни горы Пророка Ильи

На второй по величине на Родосе горе Пророка Ильи, в Фундукли, вы посетите четырехнефную византийскую церковь Святого Николая и осмотрите ее великолепные фрески. Церковь была основана в 15 веке и действует по сей день. На самой вершине горы, склоны которой покрыты соснами и кипарисами, редкими видами кустарников и растений, вы осмотрите церковь Пророка Ильи. Возвращаясь по западному побережью, мы заедем в действующий женский монастырь Панданаса. По желанию можно будет посетить церковь Святого Николая 13 века в Трианде и ее ровесницу — церковь богородицы Католики с уникальными фресками. У каждого из этих мест своя история, о которой я с удовольствием вам расскажу.