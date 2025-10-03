Отправимся с Родоса на Халки — остров без суеты и спешки. Пройдём по тихим улочкам, искупаемся в бирюзовой бухте, пообедаем в таверне у самого моря и, если захотите, поднимемся на вершину острова. Впереди — день в ритме Эгейского моря и живописной греческой провинции.

Описание водной прогулки

Вы отправитесь на скоростном катере с Родоса к острову Халки — небольшому и очень колоритному. Всего 35 минут в пути, и вы окажетесь в Нимборьё, уютной столице острова, где живёт чуть больше 300 человек.

В программе:

неспешная прогулка по улочкам и набережной Нимборьё

визит в главную церковь острова — храм Николая Угодника

по желанию — посещение традиционного греческого дома-музея

короткий пеший переход к живописной бухте с кристально чистой водой

купание, снорклинг и отдых на частном пляже — лежаки и зонтики уже будут ждать вас

возможность заняться дайвингом (по предварительной записи, с инструктором)

обед в семейной таверне прямо у моря: свежайшие морепродукты и гостеприимство, о котором здесь ходят легенды

по желанию — подъём к часовне Архангела Михаила с панорамными видами

немного свободного времени, чтобы заглянуть в лавочки и сделать фото на память

Программа не жёстко привязана ко времени — вы можете распределить день по-своему: задержаться на пляже, побродить по улочкам или просто сидеть у воды. В сопровождении гида вы будете только частично — остров предлагает идеальные условия для самостоятельного отдыха.

Организационные детали

В стоимость входит:

— трансфер отель — порт — отель

— скоростной катер Родос — Халки — Родос

— посещение церкви Николая Угодника

— лежаки и зонтики на пляже в бухте

— экскурсионная программа

Дополнительные услуги:

— посещение традиционного дома-музея — €3 + транспортные расходы

— поездка к часовне Архангела Михаила — €5

— дайвинг

— обед в таверне

Трансферы включены в стоимость для районов:

— Kremaşti, Ialyssos, Ixia, Rhodes Town, Kalithea, Faliraki, Afandou, Kolymbia

Трансферы за дополнительную плату по запросу для районов:

— Stegna, Haraki, Kalathos, Lindos, Lardos, Kiotari, Gennadi, Lahania, Theologos (цена зависит от количества человек и района)