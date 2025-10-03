Мои заказы

Из Родоса - на остров Халки

Устроить себе полноценный отдых: живописные виды, вкусная еда, прогулки по улочкам и купание
Отправимся с Родоса на Халки — остров без суеты и спешки.

Пройдём по тихим улочкам, искупаемся в бирюзовой бухте, пообедаем в таверне у самого моря и, если захотите, поднимемся на вершину острова. Впереди — день в ритме Эгейского моря и живописной греческой провинции.
2 отзыва
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 09:00

Описание водной прогулки

Вы отправитесь на скоростном катере с Родоса к острову Халки — небольшому и очень колоритному. Всего 35 минут в пути, и вы окажетесь в Нимборьё, уютной столице острова, где живёт чуть больше 300 человек.

В программе:

  • неспешная прогулка по улочкам и набережной Нимборьё
  • визит в главную церковь острова — храм Николая Угодника
  • по желанию — посещение традиционного греческого дома-музея
  • короткий пеший переход к живописной бухте с кристально чистой водой
  • купание, снорклинг и отдых на частном пляже — лежаки и зонтики уже будут ждать вас
  • возможность заняться дайвингом (по предварительной записи, с инструктором)
  • обед в семейной таверне прямо у моря: свежайшие морепродукты и гостеприимство, о котором здесь ходят легенды
  • по желанию — подъём к часовне Архангела Михаила с панорамными видами
  • немного свободного времени, чтобы заглянуть в лавочки и сделать фото на память

Программа не жёстко привязана ко времени — вы можете распределить день по-своему: задержаться на пляже, побродить по улочкам или просто сидеть у воды. В сопровождении гида вы будете только частично — остров предлагает идеальные условия для самостоятельного отдыха.

Организационные детали

В стоимость входит:

— трансфер отель — порт — отель
— скоростной катер Родос — Халки — Родос
— посещение церкви Николая Угодника
— лежаки и зонтики на пляже в бухте
— экскурсионная программа

Дополнительные услуги:

— посещение традиционного дома-музея — €3 + транспортные расходы
— поездка к часовне Архангела Михаила — €5
— дайвинг
— обед в таверне

Трансферы включены в стоимость для районов:
— Kremaşti, Ialyssos, Ixia, Rhodes Town, Kalithea, Faliraki, Afandou, Kolymbia

Трансферы за дополнительную плату по запросу для районов:
— Stegna, Haraki, Kalathos, Lindos, Lardos, Kiotari, Gennadi, Lahania, Theologos (цена зависит от количества человек и района)

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€80
Ирина
Ирина — Организатор в Родосе
На Родосе и туристическом рынке уже более 15 лет. Официально как компания работаем с 2018 года. Предлагаем следующие услуги: трансферы, бронирования отелей, апартаментов, вилл, индивидуальные и групповые экскурсии, морские круизы, яхт-туры и аренда яхт, организация свадеб, крестин, торжеств.
Отзывы и рейтинг

Наталья
Наталья
3 окт 2025
Большое спасибо, Елене,за отличную экскурсию. Остров Халки -это незабываемое впечатление.
Архитектура,богатый подводный мир,чистейшее Эгейское море и бесподобная кухня из морепродуктов.
Елена на высшем уровне знает историю Греции. Обязательно буду рекомендовать её своим знакомым.
P
Pavel
12 сен 2025
Лудший гид, красивейе ничего быть не может, советую всем кто едит на Родос

