Пройдём по тихим улочкам, искупаемся в бирюзовой бухте, пообедаем в таверне у самого моря и, если захотите, поднимемся на вершину острова. Впереди — день в ритме Эгейского моря и живописной греческой провинции.
Описание водной прогулки
Вы отправитесь на скоростном катере с Родоса к острову Халки — небольшому и очень колоритному. Всего 35 минут в пути, и вы окажетесь в Нимборьё, уютной столице острова, где живёт чуть больше 300 человек.
В программе:
- неспешная прогулка по улочкам и набережной Нимборьё
- визит в главную церковь острова — храм Николая Угодника
- по желанию — посещение традиционного греческого дома-музея
- короткий пеший переход к живописной бухте с кристально чистой водой
- купание, снорклинг и отдых на частном пляже — лежаки и зонтики уже будут ждать вас
- возможность заняться дайвингом (по предварительной записи, с инструктором)
- обед в семейной таверне прямо у моря: свежайшие морепродукты и гостеприимство, о котором здесь ходят легенды
- по желанию — подъём к часовне Архангела Михаила с панорамными видами
- немного свободного времени, чтобы заглянуть в лавочки и сделать фото на память
Программа не жёстко привязана ко времени — вы можете распределить день по-своему: задержаться на пляже, побродить по улочкам или просто сидеть у воды. В сопровождении гида вы будете только частично — остров предлагает идеальные условия для самостоятельного отдыха.
Организационные детали
В стоимость входит:
— трансфер отель — порт — отель
— скоростной катер Родос — Халки — Родос
— посещение церкви Николая Угодника
— лежаки и зонтики на пляже в бухте
— экскурсионная программа
Дополнительные услуги:
— посещение традиционного дома-музея — €3 + транспортные расходы
— поездка к часовне Архангела Михаила — €5
— дайвинг
— обед в таверне
Трансферы включены в стоимость для районов:
— Kremaşti, Ialyssos, Ixia, Rhodes Town, Kalithea, Faliraki, Afandou, Kolymbia
Трансферы за дополнительную плату по запросу для районов:
— Stegna, Haraki, Kalathos, Lindos, Lardos, Kiotari, Gennadi, Lahania, Theologos (цена зависит от количества человек и района)
в пятницу в 09:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€80
Архитектура,богатый подводный мир,чистейшее Эгейское море и бесподобная кухня из морепродуктов.
Елена на высшем уровне знает историю Греции. Обязательно буду рекомендовать её своим знакомым.