За один день вы увидите самые значимые и интересные места, пропитанные историей острова. Город Линдос с Акрополем и винная столица Эмбона, дача Муссолини и деревня Сиана, живописные морские бухты и древние монастыри. Вас также ждёт посещение оленьей фермы и дегустации — сыра, вина, оливкового масла. Одним словом, всё, чем богат и славен Родос.

Ваш гид в Родосе

Ираклий Ваш гид в Родосе

Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Тайминг экскурсии указан приблизительно. Переезды между локациями занимают от 10 до 30 минут. Остановки — от 15 до 30 минут, зависит от интереса группы.

9:00 — выезжаем из вашего отеля

9:30 — бухта Энтони Куинна — узнаете, почему она стала культовым местом

9:50 — посещение гончарной мастерской с рассказом о традиционном ремесле на острове

10:40 — город Линдос и бухта апостола Павла. Жемчужина Родоса с древним Акрополем и бухтой в форме сердца. Вас ждут:

Смотровая площадка

Купание в бухте апостола Павла (по желанию)

Посещение Акрополя

12:40 — Прасонисси, место встречи Эгейского и Средиземного морей. Выясним, можно ли встать между ними

13:40 — замок Монолитос 14 века. Поговорим о том, как выглядела оборона острова в Средние века. Подъём к крепости (по желанию) — до 30 мин.

14:20 — деревня Сиана. Побеседуем о здешней кухне и религиозных традициях. Дегустация мёда и оливкового масла включены в стоимость

15:00 — Эмбона, винная столица острова. Дегустация вин и обед из местных продуктов — около 1 часа

16:30 — дача Муссолини и гора Пророка Ильи. Вы узнаете, зачем итальянский диктатор построил себе резиденцию на Родосе

17:00 — церковь Николая Чудотворца 15 века. Посмотрим на старинные фрески и выясним, чем храм важен для местных

17:25 — итальянская деревня Кампо Чиаро (Элеуса). Расскажу, как итальянцы пытались построить идеальный посёлок и что из этого вышло

17:50 — ферма с оленями. Выясним, какие животные живут на Родосе и как они связаны с природной символикой острова

18:10 — монастырь Святого Нектария и «живое дерево». Вы узнаете, почему это место считается целебным и какие легенды окружают дерево

18:35 — Семь источников. Тенистое место с природными ключами

Около 19:00 — возвращение в отель

Вы узнаете:

Как родился Родос из морской пены, кто такой Гелиос и где стоял Колосс

Кто правил островом: от античных греков до византийцев, рыцарей, турков и итальянцев

Как жили рыцари, зачем Муссолини построил дачу, и какие мифы окружают бухту Святого Павла

Чем живут родосцы сегодня: от виноделия до фермерства, какие у них праздники и что происходит зимой

Как остров сохраняет свою идентичность — через храмы, традиции, архитектуру и еду

Организационные детали

Едем на комфортабельном авто Volkswagen Polo, Volkswagen Transporter, Nissan Evalia или Peugeot Traveller (зависит от количества участников). По запросу предоставлю детские кресла.

Дополнительные расходы