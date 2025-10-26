Мои заказы

Обзорное путешествие по всему Родосу

С дегустациями вин и сыров, купанием в бухтах и посещением оленьей фермы
За один день вы увидите самые значимые и интересные места, пропитанные историей острова.

Город Линдос с Акрополем и винная столица Эмбона, дача Муссолини и деревня Сиана, живописные морские бухты и древние монастыри. Вас также ждёт посещение оленьей фермы и дегустации — сыра, вина, оливкового масла. Одним словом, всё, чем богат и славен Родос.
5
29 отзывов
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Тайминг экскурсии указан приблизительно. Переезды между локациями занимают от 10 до 30 минут. Остановки — от 15 до 30 минут, зависит от интереса группы.

9:00 — выезжаем из вашего отеля
9:30 — бухта Энтони Куинна — узнаете, почему она стала культовым местом
9:50 — посещение гончарной мастерской с рассказом о традиционном ремесле на острове
10:40 — город Линдос и бухта апостола Павла. Жемчужина Родоса с древним Акрополем и бухтой в форме сердца. Вас ждут:

  • Смотровая площадка
  • Купание в бухте апостола Павла (по желанию)
  • Посещение Акрополя

12:40 — Прасонисси, место встречи Эгейского и Средиземного морей. Выясним, можно ли встать между ними

13:40 — замок Монолитос 14 века. Поговорим о том, как выглядела оборона острова в Средние века. Подъём к крепости (по желанию) — до 30 мин.

14:20 — деревня Сиана. Побеседуем о здешней кухне и религиозных традициях. Дегустация мёда и оливкового масла включены в стоимость

15:00 — Эмбона, винная столица острова. Дегустация вин и обед из местных продуктов — около 1 часа

16:30 — дача Муссолини и гора Пророка Ильи. Вы узнаете, зачем итальянский диктатор построил себе резиденцию на Родосе

17:00 — церковь Николая Чудотворца 15 века. Посмотрим на старинные фрески и выясним, чем храм важен для местных

17:25 — итальянская деревня Кампо Чиаро (Элеуса). Расскажу, как итальянцы пытались построить идеальный посёлок и что из этого вышло

17:50 — ферма с оленями. Выясним, какие животные живут на Родосе и как они связаны с природной символикой острова

18:10 — монастырь Святого Нектария и «живое дерево». Вы узнаете, почему это место считается целебным и какие легенды окружают дерево

18:35 — Семь источников. Тенистое место с природными ключами

Около 19:00 — возвращение в отель

Вы узнаете:

  • Как родился Родос из морской пены, кто такой Гелиос и где стоял Колосс
  • Кто правил островом: от античных греков до византийцев, рыцарей, турков и итальянцев
  • Как жили рыцари, зачем Муссолини построил дачу, и какие мифы окружают бухту Святого Павла
  • Чем живут родосцы сегодня: от виноделия до фермерства, какие у них праздники и что происходит зимой
  • Как остров сохраняет свою идентичность — через храмы, традиции, архитектуру и еду

Организационные детали

Едем на комфортабельном авто Volkswagen Polo, Volkswagen Transporter, Nissan Evalia или Peugeot Traveller (зависит от количества участников). По запросу предоставлю детские кресла.

Дополнительные расходы

  • Билет в Акрополь Линдоса — €20 за чел., дети — бесплатно
  • Обед — от €15–20 за чел.

ежедневно в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€80
Дети до 12 лет€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ираклий
Ираклий — ваш гид в Родосе
Провёл экскурсии для 124 туристов
Меня зовут Ираклий, с 2015 года провожу экскурсии по острову Родос. Впервые попав на остров, был очарован его природными красотами, мягким климатом, богатым историческим наследием и мифологией. О Родосе можно говорить бесконечно, но лучше самим посетить остров и получить заряд отличного настроения!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Обзорное путешествие по всему Родосу (Adel)Обзорное путешествие по всему Родосу (Adel)Обзорное путешествие по всему Родосу (Adel)Обзорное путешествие по всему Родосу (Adel)Обзорное путешествие по всему Родосу (Алексей)Обзорное путешествие по всему Родосу (Алексей)Обзорное путешествие по всему Родосу (Алексей)Обзорное путешествие по всему Родосу (Алексей)Обзорное путешествие по всему Родосу (Алексей)Обзорное путешествие по всему Родосу (Алексей)Обзорное путешествие по всему Родосу (Алексей)Обзорное путешествие по всему Родосу (Алексей)Обзорное путешествие по всему Родосу (Aleksandra)Обзорное путешествие по всему Родосу (Aleksandra)Обзорное путешествие по всему Родосу (Aleksandra)Обзорное путешествие по всему Родосу (Aleksandra)Обзорное путешествие по всему Родосу (Aleksandra)Обзорное путешествие по всему Родосу (Aleksandra)Обзорное путешествие по всему Родосу (Лела)Обзорное путешествие по всему Родосу (Лела)Обзорное путешествие по всему Родосу (Лела)Обзорное путешествие по всему Родосу (Лела)Обзорное путешествие по всему Родосу (Лела)Обзорное путешествие по всему Родосу (Лела)Обзорное путешествие по всему Родосу (Лела)Обзорное путешествие по всему Родосу (Евгения)Обзорное путешествие по всему Родосу (Евгения)Обзорное путешествие по всему Родосу (Евгения)Обзорное путешествие по всему Родосу (Евгения)Обзорное путешествие по всему Родосу (Евгения)
Adel
Adel
26 окт 2025
Очень понравилась экскурсия вокруг острова! Лучший способ познакомиться с островом за один день) Удалось увидеть и живописные пляжи побережья и горы и уютные деревушки и исторические места. Древний Линдос с
читать дальше

его Акрополем, смотровые площадки, живописная бухта Святого Павла, попробовали местное вино, мёд и оливковое масло) Путешествовать на машине комфортно и безопасно. В некоторых местах открываются просто фантастические панорамы Эгейского моря. Ираклий очень приятный, внимательный и профессиональный человек. Показал самые красивые и интересные места острова, рассказал массу любопытных фактов с душой и чувством любви к Родосу. Было ощущение, что путешествую не с экскурсоводом, а с другом, который знает каждый уголок острова. Благодаря ему удалось увидеть Родос с разных сторон и туристическую, и настоящую, греческую. 😍

Очень понравилась экскурсия вокруг острова! Лучший способ познакомиться с островом за один день) Удалось увидеть иОчень понравилась экскурсия вокруг острова! Лучший способ познакомиться с островом за один день) Удалось увидеть иОчень понравилась экскурсия вокруг острова! Лучший способ познакомиться с островом за один день) Удалось увидеть иОчень понравилась экскурсия вокруг острова! Лучший способ познакомиться с островом за один день) Удалось увидеть и
А
Алёна
19 окт 2025
Если ищете образованного гида с хорошими знаниями Родоса, то Ираклий один из таких. Мы прокатились с ним от столицы до поцелуя морей, послушали легенды и историю Родоса, посетили дачу Муссолини, классную таверну, Линдос, семь источников и вернулись в целостности и сохранности. Водитель он тоже очень аккуратный. Рекомендуем.
Юлия
Юлия
16 окт 2025
Экскурсия на удивление очень содержательная слушается легко на одном дыхании. Маршрут продуман до мельчайших деталей. Очень удобно и легко ходить. Ираклий замечательный гид очень интересный рассказчик. Очень интересно подан материал,
читать дальше

начиная с мифов древней Греции до сегодняшних дней. Ираклий сумел влюбить нас в Родус и конечно же, благодаря ему, мы еще сюда вернемся. Уверена, что мы еще встретимся на других маршрутах. Рекомендуем этого гида ибо слушая его оживает история острова, день пролетел незаметно. Спасибо за наш чудесный отпуск.

Е
Елена
7 окт 2025
Шикарнейшее путешествие с профессионалом,любящим свою работу!
Все качества Гида присутствуют:
1.Пунктуальность
2.Мудрость
3.Отзывчивость
4.Эрудированность
5. Чувство юмора
6.Дипломатичность
7.Доброта
8. Четкое планирование маршрута.
9. Глубокие и щедрые знания.
Благодарю Вас,Ираклий за познавательно-увлекательное путешествие! Рекомендую)
10баллов из 10!
Maya
Maya
2 окт 2025
Спасибо Ираклию за позновательную экскурсию, за теплую атмосферу в группе. Очень организованный, с хорошим чуаством юмора и уважительным отношением. Обязательно вернемся и продолжим изучение этого великолепного острова 😊
Xenia
Xenia
25 сен 2025
👍
И
Инна
19 сен 2025
Рекомендую всем, экскурсоводу Ираклию особая благодарность.
Интересно, информационно и безопасно!
Спасибо.
T
Tetiana
18 сен 2025
Экскурсия "Родос за один день" с гидом Ираклием — просто супер!
Это был насыщенный и увлекательный
день. Ираклий — настоящий профессионал, очень интересно рассказывает, чувствуется любовь к своему делу и глубокие знания
читать дальше

истории Родос.
Всё было организовано чётко, с заботой о туристах. Посетили главные достопримечательности, но без спешки, было время насладиться атмосферой. Отдельное спасибо за тёплую атмосферу и чувство, что ты в хорошей компании. Рекомендуем от души!

А
Алексей
18 сен 2025
Интересно и красиво.
Интересно и красиво.Интересно и красиво.Интересно и красиво.Интересно и красиво.Интересно и красиво.Интересно и красиво.Интересно и красиво.Интересно и красиво.
A
Aleksandra
17 сен 2025
Огромное спасибо Ираклию за содержательный и интересный рассказ!
Понимающий,внимательный человек, профессионал в своем деле!
Огромное спасибо Ираклию за содержательный и интересный рассказ!Огромное спасибо Ираклию за содержательный и интересный рассказ!Огромное спасибо Ираклию за содержательный и интересный рассказ!Огромное спасибо Ираклию за содержательный и интересный рассказ!Огромное спасибо Ираклию за содержательный и интересный рассказ!Огромное спасибо Ираклию за содержательный и интересный рассказ!
С
Светлана
14 сен 2025
После экскурсии с Ираклием захотелось вернуться на Родос. Отличный гид и очень внимательный человек. Рекомендую.
Ольга
Ольга
12 сен 2025
Только вернулись с экскурсии. Всем рекомендую, особенно кто в Родосе первый раз. Много интересного (локации, фото стопы, природа, история). Ираклий очень образованный, интересный человек. Программа разнообразна, может меняться под интересы туриста. Мы с мужем в полном восторге. Всем рекомендую Ираклия для ваших поездок
Лела
Лела
7 сен 2025
Отличная обзорная экскурсия, идеальная, чтобы сориентироваться на острове в первые дни и увидеть основные значимые места. Ираклий прекрасный гид, знает много интересных фактов. Оптимально составлен график посещения разных мест, было даже время искупаться на «поцелуе двух морей». Комфортабельный автомобиль.
Очень живописный и насыщенный получился день. Спасибо! Highly recommended.
Очень живописный и насыщенный получился день. Спасибо! Highly recommended.
Отличная обзорная экскурсия, идеальная, чтобы сориентироваться на острове в первые дни и увидеть основные значимые места.Отличная обзорная экскурсия, идеальная, чтобы сориентироваться на острове в первые дни и увидеть основные значимые места.Отличная обзорная экскурсия, идеальная, чтобы сориентироваться на острове в первые дни и увидеть основные значимые места.Отличная обзорная экскурсия, идеальная, чтобы сориентироваться на острове в первые дни и увидеть основные значимые места.Отличная обзорная экскурсия, идеальная, чтобы сориентироваться на острове в первые дни и увидеть основные значимые места.Отличная обзорная экскурсия, идеальная, чтобы сориентироваться на острове в первые дни и увидеть основные значимые места.Отличная обзорная экскурсия, идеальная, чтобы сориентироваться на острове в первые дни и увидеть основные значимые места.
Евгения
Евгения
6 сен 2025
Очень понравилось. Многое узнали нового. .
Очень понравилось. Многое узнали нового. .Очень понравилось. Многое узнали нового. .Очень понравилось. Многое узнали нового. .Очень понравилось. Многое узнали нового. .Очень понравилось. Многое узнали нового. .
В
Вероника
4 сен 2025
Ираклий отличный организатор и грамотный экскурсовод. Все пожелания были учтены, все самые красивые локации посещены. Машина новая, комфортная. Рекомендую.

