Город Линдос с Акрополем и винная столица Эмбона, дача Муссолини и деревня Сиана, живописные морские бухты и древние монастыри. Вас также ждёт посещение оленьей фермы и дегустации — сыра, вина, оливкового масла. Одним словом, всё, чем богат и славен Родос.
Описание экскурсии
Тайминг экскурсии указан приблизительно. Переезды между локациями занимают от 10 до 30 минут. Остановки — от 15 до 30 минут, зависит от интереса группы.
9:00 — выезжаем из вашего отеля
9:30 — бухта Энтони Куинна — узнаете, почему она стала культовым местом
9:50 — посещение гончарной мастерской с рассказом о традиционном ремесле на острове
10:40 — город Линдос и бухта апостола Павла. Жемчужина Родоса с древним Акрополем и бухтой в форме сердца. Вас ждут:
- Смотровая площадка
- Купание в бухте апостола Павла (по желанию)
- Посещение Акрополя
12:40 — Прасонисси, место встречи Эгейского и Средиземного морей. Выясним, можно ли встать между ними
13:40 — замок Монолитос 14 века. Поговорим о том, как выглядела оборона острова в Средние века. Подъём к крепости (по желанию) — до 30 мин.
14:20 — деревня Сиана. Побеседуем о здешней кухне и религиозных традициях. Дегустация мёда и оливкового масла включены в стоимость
15:00 — Эмбона, винная столица острова. Дегустация вин и обед из местных продуктов — около 1 часа
16:30 — дача Муссолини и гора Пророка Ильи. Вы узнаете, зачем итальянский диктатор построил себе резиденцию на Родосе
17:00 — церковь Николая Чудотворца 15 века. Посмотрим на старинные фрески и выясним, чем храм важен для местных
17:25 — итальянская деревня Кампо Чиаро (Элеуса). Расскажу, как итальянцы пытались построить идеальный посёлок и что из этого вышло
17:50 — ферма с оленями. Выясним, какие животные живут на Родосе и как они связаны с природной символикой острова
18:10 — монастырь Святого Нектария и «живое дерево». Вы узнаете, почему это место считается целебным и какие легенды окружают дерево
18:35 — Семь источников. Тенистое место с природными ключами
Около 19:00 — возвращение в отель
Вы узнаете:
- Как родился Родос из морской пены, кто такой Гелиос и где стоял Колосс
- Кто правил островом: от античных греков до византийцев, рыцарей, турков и итальянцев
- Как жили рыцари, зачем Муссолини построил дачу, и какие мифы окружают бухту Святого Павла
- Чем живут родосцы сегодня: от виноделия до фермерства, какие у них праздники и что происходит зимой
- Как остров сохраняет свою идентичность — через храмы, традиции, архитектуру и еду
Организационные детали
Едем на комфортабельном авто Volkswagen Polo, Volkswagen Transporter, Nissan Evalia или Peugeot Traveller (зависит от количества участников). По запросу предоставлю детские кресла.
Дополнительные расходы
- Билет в Акрополь Линдоса — €20 за чел., дети — бесплатно
- Обед — от €15–20 за чел.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€80
|Дети до 12 лет
|€40
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Все качества Гида присутствуют:
1.Пунктуальность
2.Мудрость
3.Отзывчивость
4.Эрудированность
5. Чувство юмора
6.Дипломатичность
7.Доброта
8. Четкое планирование маршрута.
9. Глубокие и щедрые знания.
Благодарю Вас,Ираклий за познавательно-увлекательное путешествие! Рекомендую)
10баллов из 10!
Интересно, информационно и безопасно!
Спасибо.
Это был насыщенный и увлекательный
день. Ираклий — настоящий профессионал, очень интересно рассказывает, чувствуется любовь к своему делу и глубокие знания
Понимающий,внимательный человек, профессионал в своем деле!
Очень живописный и насыщенный получился день. Спасибо! Highly recommended.