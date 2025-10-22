Мы проедем по панорамным точкам Родоса — с видами на Эгейское море, скалы, деревни и бухты. Я расскажу, почему остров называют самым зелёным в Греции, поделюсь историями от неолита до 20 века. Вы увидите наследие рыцарей-госпитальеров и итальянской оккупации. Прогуляетесь по Линдосу, заглянете в горные посёлки и попробуете местные продукты.
Описание экскурсии
- Бухта Энтони Куинна — живописный залив с изумрудной водой и пышной растительностью, названный в честь актёра, купившего здесь землю
- Гончарная мастерская — знакомство с традициями родосской керамики, возможность увидеть процесс и купить изделия ручной работы
- Обзорная площадка у Акрополя Линдоса — панорама белого города и Эгейского моря
- Прогулка по Линдосу — 1,5 часа свободного времени: старинные улочки, таверны, пляж и, по желанию, подъём на Акрополь
- Посёлок Элеуса — горная деревня с архитектурой времён итальянской оккупации начала 20 века
- Церковь Святого Николая Фундукли (15 век) — византийский храм с фресками и видом на горы
- Дача Муссолини — вилла на горе Профитис Илиас с отличным обзором на Эгейское море, построенная в 1936 году
- Деревня виноделов — дегустация родосских вин, мёда и оливкового масла, затем обед в местной таверне (по желанию)
- Смотровая площадка на острова Эгейского моря — пейзаж с архипелагом, горизонт и простор
- Крепость Кастелло — крупнейшее укрепление рыцарей-госпитальеров, одна из самых хорошо сохранившихся крепостей острова
Примерный тайминг
9:00 — выезд
9:30 — бухта Энтони Куинна
10:00 — гончарная мастерская
10:40 — Линдос
12:30 — Элеуса
12:50 — церковь Святого Николая Фундукли
13:15 — дача Муссолини
14:30 — дегустация (входит в стоимость экскурсии)
15:00 — обед (по желанию)
15:50 — вид на острова Эгейского моря
16:20 — крепость Кастелло
17:00 — завершение экскурсии
Организационные детали
- Поездка проходит на легковом автомобиле (до 4 путешественников). Если путешественников 5 и более, поедем на минивэне
- Дополнительные расходы (по желанию): вход в Акрополь Линдоса — €20, обед в таверне — по меню
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Яков — ваш гид в Родосе
Провёл экскурсии для 112 туристов
Рад приветствовать вас, уважаемые гости Греции. Меня зовут Яков. В туризме я работаю уже более 20 лет. По моему мнению, Родос — это самый красивый и богатый с исторической точки зрения остров во всем Средиземноморье. С радостью покажу вам его заповедные места, поделюсь местными легендами и поверьями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вера
22 окт 2025
Мы прилетели всего на два дня, и взяли экскурсию в последнию минуту))) Экскурсия длилась около 8 часов, мы были на персональном автомобиле, и нам очень повезло, так как нас было
M
Mарина
6 окт 2025
Хотим сердечно поблагодорить Якова за отличную экскурсию по острову. Всё было на высоте и не забываемо, так же как и незабываеы виды с высоты гор.
Экскурсия проводится в доступном для любого возраста темпе комфортно и познавательно. Рекомендуем.
Э
Элена
30 сен 2025
Очень хороший гид Яков!
Приятно было прослушать и увидеть все эти великолепные места на острове. Времени было достаточно и все в мини группе успевали и сфотографироваться и погулять, и услышать интересные
И
Игорь
26 сен 2025
Прекрасная экскурсия. Интересно, насыщенно, увлекательно. Яков прекрасный рассказчик и его любовь к Родосу заразительна!
Артур
25 сен 2025
Спасибо Яков. Настоящий профессионал своего дела. Очень рекомендую.
Мария
11 сен 2025
Це була неймовірна екскурсія. Цікава та позитивна. Це круто коли враховуються всі вподобання туристів. Дякую ☺️
М
Моисеева
30 июл 2025
Поездка очень интересная, понравилась! Рекомендуем!
Н
Никита
18 июл 2025
Были вдвоем с женой. Выбрали экскурсию спонтанно за день до приезда на Родос. Нас забрали на машине утром прямо из порта и в конце экскурсии привезли в аэропорт ко времени
Юля
7 июл 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Якову за удивительное путешествие по Родосу! Это было настоящее приключение, полное ярких впечатлений и время пролетело совершенно незаметно.
Особенно запомнилась крепость Кастелло — впечатляющее место
