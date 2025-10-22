читать дальше

только двое, это была, как индивидуальная экскурсия💙. Наш гид-(Яков ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ), нам показал осторов Родос так, что мы в него влюбились с первого взгляда!!! 😍 Очень классно составлен маршрут, грамотная подача материала как исторически так и для души(дегустация вин, обед в традиционной таверне (национальная еда Родоса). Яков прекрасный историк, экскурсовод, и прекрасный собеседник, с хорошим чувством юмора, который оставил несгладимый след в наших сердцах💙. К сожалению мы не успели посмотреть весь остров, но мы однозначено вернемся и еще ни раз и конечно же возьмем другие экскурсии у Якова, чтоб узнать еще больше об этом прекрасном острове! ❤️❤️ Спасибо большое за такие впечатления и эмоции!! One Love!