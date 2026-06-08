36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Калейдоскоп красот и главных достопримечательностей Родоса
Познакомиться с поразительными местами острова на большой автомобильной экскурсии
Родос богат памятниками истории, древностями и впечатляющими природными уголками.
И за время этой экскурсии вы познакомитесь со всем, что есть в арсенале острова, благословлённого богом солнца.
Вы отправитесь к местной «Голгофе» и заглянете в рыцарские крепости, побродите по лабиринту древних улиц, увидите «поцелуй двух морей» и прекрасные пейзажи Родоса, чтобы погрузиться в его невероятную историю с античности и до наших дней.
Вы очутитесь в месте, где когда-то ступали первые поселенцы Родоса, — на величественном холме Филеримос. За то время, пока остров обитаем, холм перекочёвывал из рук в руки множество раз. Им владели финикийцы и мекенцы, легенду о противостоянии которых вы услышите, рыцари и турки, итальянцы и монахи-капуцины, и все они оставили свой след в истории Родоса. Чтобы подойти к огромному кресту на Филеримосе, вам придётся пройти «Путь Христа на Голгофу» — аллею, украшенную барельефами с сюжетами из Библии. Вы полюбуетесь потрясающим видом со смотровой площадки у креста, узнаете историю всего Филеримоса и одного его жителя по прозвищу «друг пустыни» и увидите большое количество павлинов, кормящихся с рук путешественников.
Следы рыцарских орденов и старый Линдос
Остров долгое время принадлежал рыцарям, поэтому вы обязательно заглянете в древние крепости. Сначала посетите Критинию, где сохранились башни и крепкие стены XIV века, построенные орденом из Иерусалима. А после подниметесь в замок Монолитос, который выглядит совсем неприступным. Эта крепость — великолепная смотровая площадка с лучшими видами Родоса. Также мы обязательно отправимся на мыс Крана, чтобы погулять по античному Линдосу. Я расскажу легенды о том, как возник самый старый храм Афины в Греции и как персы хотели завоевать Линдос, а потом вы побродите по городу, где сохранилась древняя планировка — он похож на огромный лабиринт.
Удивительная природа Родоса
На самом юге острова вы понаблюдаете завораживающее явление: на тонком песчаном перешейке воды двух морей вот уже много веков стремятся слиться в единый поток (и иногда сливаются! Возможно, вам повезёт это увидеть). С одной стороны — бурлящее Эгейское море, с другой — штиль Средиземного, и это на живописном маленьком полуострове, поросшем зеленью. Купаться здесь мы не будем, но помочить ножки вы сможете в родниковой воде Семи источников, бьющих из-под корней платанов. Для Родоса это настоящее чудо природы, ведь пресная вода на греческих островах в дефиците. Вы насладитесь прохладой источников, а потом — пройдёте по закрытому тоннелю, по дну которого течёт родниковая вода, чтобы выйти из него немного другим человеком. Я покажу самые красивые бухты Родоса с таких панорамных точек, в какие путешественников никто не возит.
Организационные детали
Транспортные расходы (аренда небольшой машины и бензин) в стоимость включены. В пик сезона цена может вырасти на 10-30 евро. Детали уточняйте в личных сообщениях
Возможно проведение экскурсии на вашем авто. Стоимость составит 130 евро
Программа гибкая: в маршрут можно добавить интересные именно для вас места. Например, древние церкви и монастыри, Долину бабочек, страусиную ферму и музей игрушек, джунгли Родоса с пещерами и горными ручьями или отправиться в гастрономическое путешествие с дегустацией вин, сыров, оливок, мёда и другой местной продукции. Главное не выходить за временные рамки экскурсии
Экскурсия предполагает наличие свободного времени на объектах, которое может быть больше или меньше, в зависимости от того, что вы хотите успеть
При желании по предварительной договорённости я смогу попросить гида-грека провести для вас экскурсии в зоне на Филеримосе или на Акрополе в Линдосе. Стоимость такой экскурсии составит 100 евро, также нужно будет оплатить вход на эти объекты. Я расскажу вам историю и на что следует обратить внимание, но с вами не пойду
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1426 туристов
Я Светлана, и мне 40 лет, 18 из них живу на Родосе. Уже 9 лет я работаю гидом в туристических компаниях. Я познакомлю вас с историей острова и греческой культурой, покажу самые интересные места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 138 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Olga
прекрасный день с яркими впечатлениями от захватывающих дух локаций, знакомств с интересными, доброжелательными людьми, дегустации местных блюд, лакомств.
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Д
Дарья
Огромное спасибо Светлане! 🌻Замечательная экскурсия, 8:30 часов пролетели как один час. Отменный гид, чувствует своего клиента! Впечатлений вагон и маленькая тележка! 😍😍😍 Следующий раз без сомнений сразу свяжемся с Светланой 💃🏽❤️💃🏽❤️💃🏽❤️
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Е
Екатерина
Нам очень понравилась экскурсия со Светланой. Увидели даже больше чем планировали. Маршрут был выбран под наши желания, плюс дополнительные интересные локации. Рекомендуем 😊
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К
Куликова
Спасибо Светлане за прекрасную экскурсию и интересный рассказ про остров Родос! Благодаря экскурсии узнали про Родос много нового и удивительного, неожиданно разный и всегда красивый остров! Рекомендуем экскурсию всем, кто хочет посмотреть красивые места и получить яркие впечатления.
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Е
Ева
Светлана провела потрясающую экскурсию по острову Очень эрудированный и замечательный гид Полностью подстроила экскурсию под наши интересы и пожелания Мы очень благодарны Светлане за прекрасную экскурсию
Светлана
Ответ организатора:
спасибо)) будьте уверенны что я получила не меньшее удовольствие от вашей компании. Буду рада встретиться еще, даже просто, без новых заказов.
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Л
Лариса
Родос приятно впечатлил. И еще больше положительных впечатлений осталось от экскурсии со Светланой! 9 часов пролетели незаметно. Светлана учла все наши пожелания, составила удобный маршрут, показала захватывающие виды, доступно рассказала историю острова и во время доставила в аэропорт. Без экскурсии впечатления об острове были бы не полные.
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