36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Родос богат памятниками истории, древностями и впечатляющими природными уголками. И за время этой экскурсии вы познакомитесь со всем, что есть в арсенале острова, благословлённого богом солнца. Вы отправитесь к местной «Голгофе» и заглянете в рыцарские крепости, побродите по лабиринту древних улиц, увидите «поцелуй двух морей» и прекрасные пейзажи Родоса, чтобы погрузиться в его невероятную историю с античности и до наших дней.

Описание экскурсии

Древние святыни и история острова

Вы очутитесь в месте, где когда-то ступали первые поселенцы Родоса, — на величественном холме Филеримос. За то время, пока остров обитаем, холм перекочёвывал из рук в руки множество раз. Им владели финикийцы и мекенцы, легенду о противостоянии которых вы услышите, рыцари и турки, итальянцы и монахи-капуцины, и все они оставили свой след в истории Родоса. Чтобы подойти к огромному кресту на Филеримосе, вам придётся пройти «Путь Христа на Голгофу» — аллею, украшенную барельефами с сюжетами из Библии. Вы полюбуетесь потрясающим видом со смотровой площадки у креста, узнаете историю всего Филеримоса и одного его жителя по прозвищу «друг пустыни» и увидите большое количество павлинов, кормящихся с рук путешественников.

Следы рыцарских орденов и старый Линдос

Остров долгое время принадлежал рыцарям, поэтому вы обязательно заглянете в древние крепости. Сначала посетите Критинию, где сохранились башни и крепкие стены XIV века, построенные орденом из Иерусалима. А после подниметесь в замок Монолитос, который выглядит совсем неприступным. Эта крепость — великолепная смотровая площадка с лучшими видами Родоса. Также мы обязательно отправимся на мыс Крана, чтобы погулять по античному Линдосу. Я расскажу легенды о том, как возник самый старый храм Афины в Греции и как персы хотели завоевать Линдос, а потом вы побродите по городу, где сохранилась древняя планировка — он похож на огромный лабиринт.

Удивительная природа Родоса

На самом юге острова вы понаблюдаете завораживающее явление: на тонком песчаном перешейке воды двух морей вот уже много веков стремятся слиться в единый поток (и иногда сливаются! Возможно, вам повезёт это увидеть). С одной стороны — бурлящее Эгейское море, с другой — штиль Средиземного, и это на живописном маленьком полуострове, поросшем зеленью. Купаться здесь мы не будем, но помочить ножки вы сможете в родниковой воде Семи источников, бьющих из-под корней платанов. Для Родоса это настоящее чудо природы, ведь пресная вода на греческих островах в дефиците. Вы насладитесь прохладой источников, а потом — пройдёте по закрытому тоннелю, по дну которого течёт родниковая вода, чтобы выйти из него немного другим человеком. Я покажу самые красивые бухты Родоса с таких панорамных точек, в какие путешественников никто не возит.

Организационные детали