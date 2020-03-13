36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с поразительными местами острова на большой автомобильной экскурсии

Svetlana
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Svetlana – экскурсионное агентство
Родос богат памятниками истории, древностями и впечатляющими природными уголками.

И за время этой экскурсии вы познакомитесь со всем, что есть в арсенале острова, благословлённого богом солнца.

Вы отправитесь к местной «Голгофе» и заглянете в рыцарские крепости, побродите по лабиринту древних улиц, увидите «поцелуй двух морей» и прекрасные пейзажи Родоса, чтобы погрузиться в его невероятную историю с античности и до наших дней.
€152
137 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии36 отзывов
4.97
Калейдоскоп красот Родоса
Калейдоскоп красот Родоса

Что вас ожидает

Древние святыни и история острова
Вы очутитесь в месте, где когда-то ступали первые поселенцы Родоса, — на величественном холме Филеримос. За то время, пока остров обитаем, холм перекочёвывал из рук в руки множество раз. Им владели финикийцы и мекенцы, легенду о противостоянии которых вы услышите, рыцари и турки, итальянцы и монахи-капуцины, и все они оставили свой след в истории Родоса. Чтобы подойти к огромному кресту на Филеримосе, вам придётся пройти «Путь Христа на Голгофу» — аллею, украшенную барельефами с сюжетами из Библии. Вы полюбуетесь потрясающим видом со смотровой площадки у креста, узнаете историю всего Филеримоса и одного его жителя по прозвищу «друг пустыни» и, возможно, увидите павлинов. А следом мы отправимся в горную деревушку Сиана, где находится церковь Святого Пантелеймона. И там поговорим о христианстве на Родосе, а продолжим эту тему в церкви Богородицы Цамбики.

Следы рыцарских орденов и старый Линдос
Остров долгое время принадлежал рыцарям, поэтому вы обязательно заглянете в древние крепости. Сначала посетите Критинию, где сохранились башни и крепкие стены XIV века, построенные орденом из Иерусалима. А после подниметесь в замок Монолитос, который выглядит совсем неприступным. Эта крепость — великолепная смотровая площадка с лучшими видами Родоса. Также мы обязательно отправимся на мыс Крана, чтобы погулять по античному Линдосу. Я расскажу легенды о том, как возник самый старый храм Афины в Греции и как персы хотели завоевать Линдос, а потом вы побродите по городу, где сохранилась древняя планировка — он похож на огромный лабиринт.

Удивительная природа Родоса
На самом юге острова вы понаблюдаете завораживающее явление: на тонком песчаном перешейке воды двух морей вот уже много веков стремятся слиться в единый поток (и иногда сливаются! Возможно, вам повезёт это увидеть). С одной стороны — бурлящее Эгейское море, с другой — штиль Средиземного, и это на живописном маленьком полуострове, поросшем зеленью. Купаться здесь мы не будем, но помочить ножки вы сможете в родниковой воде Семи источников, бьющих из-под корней платанов. Для Родоса это настоящее чудо природы, ведь пресная вода на греческих островах в дефиците. Вы насладитесь прохладой источников, а потом — пройдёте по закрытому тоннелю, по дну которого течёт родниковая вода, чтобы выйти из него немного другим человеком.

Организационные детали

  • Аренда машины и бензин в стоимость тура не входит. Гид арендует машину по заказу и сам находится за рулем. Путешественник оплачивает аренду и бензин по факту.
  • Экскурсия предполагает наличие свободного времени на объектах, которое может быть больше или меньше, в зависимости от того, что вы хотите успеть.
  • Перерыв на обед не предусмотрен. Вы можете взять еду с собой, перекусить во время прогулки по Линдосу или пожертвовать чем-то из программы экскурсии, чтобы пообедать в какой-нибудь таверне. Совместить всю программу экскурсии и полноценный обед мы не сможем, так как греки очень медленно готовят.
  • При желании по предварительной договорённости я смогу попросить гида-грека провести для вас экскурсии в зоне на Филеримосе или на Акрополе в Линдосе. Стоимость такой экскурсии составит 100 евро, также нужно будет оплатить вход на эти объекты.
Калейдоскоп красот Родоса
Калейдоскоп красот Родоса
Калейдоскоп красот Родоса
Калейдоскоп красот Родоса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Svetlana
Svetlana
Я Светлана, и мне 40 лет, 18 из них живу на Родосе. Уже 9 лет я работаю гидом в туристических компаниях. Я или гид из моей команды познакомим вас с историей острова и греческой культурой, покажем самые интересные места.
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36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Выше всех похвал! Так держать!
3 ноября 2019
Светлана провела для нас незабываемую экскурсию, учла все наши пожелания и сделала этот день на Родосе праздником. Каждому из нашей группы что-то понравилось больше, что-то меньше, но все мы единогласно ставим оценку 5+. Как же хочется вернуться и снова проехать по этому маршруту!
9 октября 2019
Экскурсия "Калейдоскоп красот Родоса" проходит по самым интересным и знаковым местам острова. Светлана - опытный гид, прекрасно знающий историю, культуру и традиции Родоса и Греции. Содержательный и приятный в общении человек. Рекомендуем всем!
4 октября 2019
Поездка была замечательной! Узнала много нового об острове и его жителях, посетила с гидом самые интересные места. Большое спасибо! На мой взгляд, некоторые достопримечательности Родоса не обязательны к посещению, например семь источников-просто ресторан, расположенный в красивом месте ))) Рекомендую экскурсию.
22 сентября 2019
На мой взгляд - это самый роскошный вариант экскурсии. Даже для тех, кто на Родосе не первый раз. Очень насыщенный, но не утомительный. Особенно хочется поблагодарить нашего гида - Светлану!
18 сентября 2019
Замечательно проведенный день с прекрасным гидом! Маршрут составлен грамотно. Светлана очень много и интересно рассказала об истории острова и его достопримечательностях. Замечательный гид и прекрасный человек! Всем рекомендую только этого гида!
18 сентября 2019
Замечательная экскурсия! Неожиданно для себя открыли насколько живописна природа Родоса и его богатая событиями история. Гид Светлана грамотно построила маршрут, дала полноценную информацию об острове, очень приятна в общении. Рекомендуем.
16 сентября 2019
Мы провели замечательный день со Светланой. Очень интересно и познавательно объехали практически весь остров. Темп, объем и время на каждом Объекте выбирали сами ( это намного комфортнее чем в групповых экскурсиях. Очень довольны своим выбором тура и экскурсоводом.
15 сентября 2019
Превосходная экскурсия. Мы получили массу впечатлений. Светлана как экскурсовод превзошла все наши ожидания (лучшая на нашей практике). Дай Бог ей всех благ и хороших туристов
9 сентября 2019
Мы благодарны Светлане за прекрасную обзорную экскурсию по Родосу! Мы ездили с двумя маленькими детьми, и несмотря на то, что маршрут был составлен так, чтобы малыши не устали, мы увидели основные достопримечательности, узнали интереснейшую историю острова, насладились красотами побережья Родоса.
Светлана, отдельное спасибо за терпение!
Ещё 26 отзывов

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Познавательное знакомство с историей и традициями острова
Сложно вообразить, сколько всего умещается на небольшом клочке земли — острове Родос. Два маршрута, способных раскрыть все грани его красот, к вашим услугам! Вы узнаете историю острова от античности до Средневековья и наших дней, побываете в православных храмах и на Акрополе (даже не одном!). Узнаете, что осталось на Родосе от «стоянок» рыцарских орденов, искупаетесь в воде цвета аквамарина и попробуете настоящее родосское вино. Волшебный остров и его сюрпризы навсегда оставят след в вашем сердце.

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