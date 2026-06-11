7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание фото-прогулки
Волшебная Долина бабочек
В глубине острова перед вами откроются красивейшие виды сказочной Долины бабочек. На здешних склонах растут многочисленные платаны и ликвидамбары, которые своим запахом притягивают и удерживают тысячи бабочек! Мы спустимся в центр ущелья, где находится основное место обитания прекрасных насекомых — лесное озеро, заросшее белыми лилиями и окруженное древними стираксами. Кроме того, в ущелье вы посетите церквушку, построенную русским офицером, где хранится икона Успения Божьей матери. В церковном дворике, откуда открывается изумительный вид на ущелье, я расскажу вам мифы о царе Эгее и возникновении Долины бабочек.
Познакомиться с обитателями страусиной фермы
Нашей следующей остановкой станет ферма, где вы встретите не только страусов, но и верблюдов, лам, оленей и козочек, великолепных павлинов и других пернатых. Здесь дети и взрослые узнают любопытные факты о животных, смогут накормить страусов обедом и даже прокатиться на верблюде.
Пикник среди горных пейзажей Родоса
Перед путешествием мы заранее подготовим корзинку со свежим апельсиновым соком, хрустящими булочками, ароматным кофе, разнообразными средиземноморскими закусками и вкусным деревенским хлебом. На пикник остановимся недалеко от деревушки в окружении горных панорам, святых источников и оливковых деревьев. После обеда вы полюбуетесь цветами газании и покормите рыбок у водоема, а затем увидите древнейший платан Родоса, в дупле которого когда-то находилась первая келья святого мученика Нектария.
Дегустация среди горных пейзажей Родоса
Ну какое может быть знакомство с Грецией без дегустации местного вина и узо? Мы остановимся в окружении виноградников семейства Триандафилу и попробуем не только вино, но и масло, оливки, мед. Также здесь вы сможете выбрать натуральную косметику для волос и лица на основе масла и меда.
7 Источников Родоса
Последнюю остановку мы сделаем в заповеднике, где загадаем желание в каменном тоннеле, сделаем фото у водопада и покормим уток и павлинов у источников. Ну а самые маленькие участники смогут посетить музей игрушек.
Кому подойдет экскурсия
Эта поездка идеально подойдет семьям с детьми — интересно будет и маленьким, и взрослым путешественникам.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят: все закуски для пикника, 20 обработанных фотографий.
- Дополнительно оплачиваются: входные билеты в Долину бабочек и на страусиную ферму, а также прогулка на верблюде (по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мы узнали много интересного и получили огромное удовольствие.
Светлана нашла индивидуальный подход к каждому участнику.
Программа была хорошо продумана: мы успели многое посмотреть, узнать много нового и получить массу положительных впечатлений.
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию!
Все подано со вкусом и элегантностью.
Выбор объектов для посещения подходит как для взрослых так и для детей.
Музей игрушек один из тех что нас приятно удивил.
Советую. Не пожалеете
Мы увидели музей игрушек, где даже взрослый почувствует себя ребёнком! Долина бабочек, где в окружении порхающих созданий мы двигались вниз по ступенькам среди водопадов)) Страусиная ферма,