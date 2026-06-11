7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас в путешествие по необычным заповедникам и природным уголкам острова Родос, которое придется по душе детям и их родителям. Вы спуститесь в ущелье, где у цветущего озера обитают тысячи бабочек. Познакомитесь на ферме с павлинами, верблюдами, страусами и сможете угостить их лакомством. А после мы устроим пикник среди родосских гор с ароматным кофе и средиземноморскими закусками!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Волшебная Долина бабочек

В глубине острова перед вами откроются красивейшие виды сказочной Долины бабочек. На здешних склонах растут многочисленные платаны и ликвидамбары, которые своим запахом притягивают и удерживают тысячи бабочек! Мы спустимся в центр ущелья, где находится основное место обитания прекрасных насекомых — лесное озеро, заросшее белыми лилиями и окруженное древними стираксами. Кроме того, в ущелье вы посетите церквушку, построенную русским офицером, где хранится икона Успения Божьей матери. В церковном дворике, откуда открывается изумительный вид на ущелье, я расскажу вам мифы о царе Эгее и возникновении Долины бабочек.

Познакомиться с обитателями страусиной фермы

Нашей следующей остановкой станет ферма, где вы встретите не только страусов, но и верблюдов, лам, оленей и козочек, великолепных павлинов и других пернатых. Здесь дети и взрослые узнают любопытные факты о животных, смогут накормить страусов обедом и даже прокатиться на верблюде.

Пикник среди горных пейзажей Родоса

Перед путешествием мы заранее подготовим корзинку со свежим апельсиновым соком, хрустящими булочками, ароматным кофе, разнообразными средиземноморскими закусками и вкусным деревенским хлебом. На пикник остановимся недалеко от деревушки в окружении горных панорам, святых источников и оливковых деревьев. После обеда вы полюбуетесь цветами газании и покормите рыбок у водоема, а затем увидите древнейший платан Родоса, в дупле которого когда-то находилась первая келья святого мученика Нектария.

Дегустация среди горных пейзажей Родоса

Ну какое может быть знакомство с Грецией без дегустации местного вина и узо? Мы остановимся в окружении виноградников семейства Триандафилу и попробуем не только вино, но и масло, оливки, мед. Также здесь вы сможете выбрать натуральную косметику для волос и лица на основе масла и меда.

7 Источников Родоса

Последнюю остановку мы сделаем в заповеднике, где загадаем желание в каменном тоннеле, сделаем фото у водопада и покормим уток и павлинов у источников. Ну а самые маленькие участники смогут посетить музей игрушек.

Кому подойдет экскурсия

Эта поездка идеально подойдет семьям с детьми — интересно будет и маленьким, и взрослым путешественникам.

Организационные детали