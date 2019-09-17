7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Волшебная Долина бабочек

В глубине острова перед вами откроются красивейшие виды сказочной Долины бабочек. На здешних склонах растут многочисленные платаны и ликвидамбары, которые своим запахом притягивают и удерживают тысячи бабочек! Мы спустимся в центр ущелья, где находится основное место обитания прекрасных насекомых — лесное озеро, заросшее белыми лилиями и окруженное древними стираксами. Кроме того, в ущелье вы посетите церквушку, построенную русским офицером, где хранится икона Успения Божьей матери. В церковном дворике, откуда открывается изумительный вид на ущелье, я расскажу вам мифы о царе Эгее и возникновении Долины бабочек.

Познакомиться с обитателями страусиной фермы

Нашей следующей остановкой станет ферма, где вы встретите не только страусов, но и верблюдов, лам, оленей и козочек, великолепных павлинов и других пернатых. Здесь дети и взрослые узнают любопытные факты о животных, смогут накормить страусов обедом и даже прокатиться на верблюде. После мы отправимся в соседнюю деревушку, которая знаменита благодаря колоритным разноцветным домикам: именно здесь мы сделаем остановку для небольшой фотосессии.

Пикник среди горных пейзажей Родоса

Перед путешествием мы заранее подготовим корзинку со свежим апельсиновым соком, хрустящими булочками, ароматным кофе, разнообразными средиземноморскими закусками и вкусным деревенским хлебом. На пикник остановимся недалеко от деревушки в окружении горных панорам, святых источников и оливковых деревьев. После обеда вы полюбуетесь цветами газании и покормите рыбок у водоема, а затем увидите древнейший платан Родоса, в дупле которого когда-то находилась первая келья святого мученика Нектария.

Кому подойдет экскурсия

Эта поездка идеально подойдет семьям с детьми — интересно будет и маленьким, и взрослым путешественникам.