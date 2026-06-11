7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пикник в горах и прогулка по заповедникам Родоса

Долина бабочек, страусиная ферма, семейный пикник и фотосессия в колоритной деревушке
Приглашаю вас в путешествие по необычным заповедникам и природным уголкам острова Родос, которое придется по душе детям и их родителям. Вы спуститесь в ущелье, где у цветущего озера обитают тысячи бабочек. Познакомитесь на ферме с павлинами, верблюдами, страусами и сможете угостить их лакомством. А после мы устроим пикник среди родосских гор с ароматным кофе и средиземноморскими закусками!
5
21 отзыв
Пикник в горах и прогулка по заповедникам Родоса
Пикник в горах и прогулка по заповедникам Родоса
Пикник в горах и прогулка по заповедникам Родоса

Описание фото-прогулки

Волшебная Долина бабочек

В глубине острова перед вами откроются красивейшие виды сказочной Долины бабочек. На здешних склонах растут многочисленные платаны и ликвидамбары, которые своим запахом притягивают и удерживают тысячи бабочек! Мы спустимся в центр ущелья, где находится основное место обитания прекрасных насекомых — лесное озеро, заросшее белыми лилиями и окруженное древними стираксами. Кроме того, в ущелье вы посетите церквушку, построенную русским офицером, где хранится икона Успения Божьей матери. В церковном дворике, откуда открывается изумительный вид на ущелье, я расскажу вам мифы о царе Эгее и возникновении Долины бабочек.

Познакомиться с обитателями страусиной фермы

Нашей следующей остановкой станет ферма, где вы встретите не только страусов, но и верблюдов, лам, оленей и козочек, великолепных павлинов и других пернатых. Здесь дети и взрослые узнают любопытные факты о животных, смогут накормить страусов обедом и даже прокатиться на верблюде.

Пикник среди горных пейзажей Родоса

Перед путешествием мы заранее подготовим корзинку со свежим апельсиновым соком, хрустящими булочками, ароматным кофе, разнообразными средиземноморскими закусками и вкусным деревенским хлебом. На пикник остановимся недалеко от деревушки в окружении горных панорам, святых источников и оливковых деревьев. После обеда вы полюбуетесь цветами газании и покормите рыбок у водоема, а затем увидите древнейший платан Родоса, в дупле которого когда-то находилась первая келья святого мученика Нектария.

Дегустация среди горных пейзажей Родоса

Ну какое может быть знакомство с Грецией без дегустации местного вина и узо? Мы остановимся в окружении виноградников семейства Триандафилу и попробуем не только вино, но и масло, оливки, мед. Также здесь вы сможете выбрать натуральную косметику для волос и лица на основе масла и меда.

7 Источников Родоса

Последнюю остановку мы сделаем в заповеднике, где загадаем желание в каменном тоннеле, сделаем фото у водопада и покормим уток и павлинов у источников. Ну а самые маленькие участники смогут посетить музей игрушек.

Кому подойдет экскурсия

Эта поездка идеально подойдет семьям с детьми — интересно будет и маленьким, и взрослым путешественникам.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят: все закуски для пикника, 20 обработанных фотографий.
  • Дополнительно оплачиваются: входные билеты в Долину бабочек и на страусиную ферму, а также прогулка на верблюде (по желанию).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 5 часов 50 минут
Провела экскурсии для 580 туристов
Привет! Мне 44 года. Живу в Греции 23 года и более 10 лет работаю в туризме. Люблю Грецию и хочу, чтобы каждый гость влюбился в этот магический уголок земли! Изучаю историю, традиции и, конечно же, гастрономические особенности страны. Люблю делиться с моими гостями интересными фактами о быте, привычках и характере современных эллинов. Быть гидом – это постоянное саморазвитие, это образ жизни!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
2
3
2
1
и
Большое спасибо за экскурсию!

Мы узнали много интересного и получили огромное удовольствие.

Светлана нашла индивидуальный подход к каждому участнику.

Программа была хорошо продумана: мы успели многое посмотреть, узнать много нового и получить массу положительных впечатлений.

Спасибо за прекрасно организованную экскурсию!
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А
Все было замечательно. Светлане спасибо, дети были в восторге!
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О
Прекрасная экскурсия для тех, кто хочет насладится природой Родоса. Светлана замечательно рассказывает не только об истории Родоса,но и укладе жизни. Нам как любителям неспешных прогулок все очень понравилось и "вишенка на торте" пикник в очень красивом месте, который тоже обеспечила Светлана. Было здрово попробовать местные продукты и вино Рицина. Сын был в восторге от кормления страусов. Рекомендуем! 😊
Прекрасная экскурсия для тех, кто хочет насладится природой Родоса. Светлана замечательно рассказывает не только об истории
Прекрасная экскурсия для тех, кто хочет насладится природой Родоса. Светлана замечательно рассказывает не только об истории
Прекрасная экскурсия для тех, кто хочет насладится природой Родоса. Светлана замечательно рассказывает не только об истории
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R
Спасибо Светлане за чудесную прогулку.
Все подано со вкусом и элегантностью.
Выбор объектов для посещения подходит как для взрослых так и для детей.
Музей игрушек один из тех что нас приятно удивил.
Советую. Не пожалеете
Спасибо Светлане за чудесную прогулку.
Спасибо Светлане за чудесную прогулку.
Спасибо Светлане за чудесную прогулку.
Спасибо Светлане за чудесную прогулку.
Спасибо Светлане за чудесную прогулку.
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Ольга
Экскурсия с гидом Светланой нам очень понравилась. Мы попросили изменить программу и Светлана сделала все под наши предпочтения. Несмотря на сильнуб жару мы посетили все что хотели. Были в заповеднике
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бабочек, винодельне, мастерской керамики ручной работы, прошлись в тунеле где святые источники. Было очень приятно охладиться там в такую жаркую погоду. Увидели старый город, также сверху посмотрели древний город Линдос и акрополь. Из за погоды не смогли там прогуляться, но это уже в другой раз, если будем там в более прохладное время года. Светлана прекрасный собеседник, отлично знающий историю, было интересно нам всем и сыну и маме. И в конце экскурсии Светлана по нашей просьбе отвезла нас в рыбный ресторанчик прям на берегу моря. С прекрасным видом и сервисом. Я очень рекомендую Светлану как гида и ее экскурсии!

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М
Какая замечательная экскурсия со Светланой)))
Мы увидели музей игрушек, где даже взрослый почувствует себя ребёнком! Долина бабочек, где в окружении порхающих созданий мы двигались вниз по ступенькам среди водопадов)) Страусиная ферма,
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где мы кормили почти ручных животных, сплошное удовольствие для наших детей!!! Потом заехали на виннотеку, где смогли продегустировать и оценить местное вино! Потом был незабываемый пикник возле фонтана, построенного итальянцами! В нем плавают рыбки и наш гид Светлана захватила хлеб, чтобы наши дети смогли их покормить! Пикник заслуживает отдельной похвалы, здесь и местные деликатесы, и вино))) И комамбер для любителей! Все подавалось на скатерти, что создало дополнительный колорит! И в конце экскурсии мы приехали на Семь источников, где в полной темноте и одиночестве прошли через тунель в холодной воде по щиколотку! Загадали желания, избавились от семи грехов (те, у кого они имелись) и омолодились! Восторг, эмоции через край! А главное, все счастливы, и взрослые, и дети! Спасибо нашему гиду Светлане))) за профессионализм и душевность!

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