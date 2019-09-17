7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Греция
  2. Экскурсии

  3. Пикник в горах и прогулка по заповедникам Родоса

Долина бабочек, страусиная ферма, семейный пикник и фотосессия в колоритной деревушке

Светлана
Задать вопрос
Светлана – ваш гид
Приглашаю вас в путешествие по необычным заповедникам и природным уголкам острова Родос, которое придется по душе детям и их родителям.

Вы спуститесь в ущелье, где у цветущего озера обитают тысячи бабочек.

Познакомитесь на ферме с павлинами, верблюдами, страусами и сможете угостить их лакомством.

А после мы устроим пикник среди родосских гор с ароматным кофе и средиземноморскими закусками!
230 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии7 отзывов
4.71
Пикник в горах и прогулка по заповедникам Родоса
Пикник в горах и прогулка по заповедникам Родоса

Что вас ожидает

Волшебная Долина бабочек
В глубине острова перед вами откроются красивейшие виды сказочной Долины бабочек. На здешних склонах растут многочисленные платаны и ликвидамбары, которые своим запахом притягивают и удерживают тысячи бабочек! Мы спустимся в центр ущелья, где находится основное место обитания прекрасных насекомых — лесное озеро, заросшее белыми лилиями и окруженное древними стираксами. Кроме того, в ущелье вы посетите церквушку, построенную русским офицером, где хранится икона Успения Божьей матери. В церковном дворике, откуда открывается изумительный вид на ущелье, я расскажу вам мифы о царе Эгее и возникновении Долины бабочек.

Познакомиться с обитателями страусиной фермы
Нашей следующей остановкой станет ферма, где вы встретите не только страусов, но и верблюдов, лам, оленей и козочек, великолепных павлинов и других пернатых. Здесь дети и взрослые узнают любопытные факты о животных, смогут накормить страусов обедом и даже прокатиться на верблюде. После мы отправимся в соседнюю деревушку, которая знаменита благодаря колоритным разноцветным домикам: именно здесь мы сделаем остановку для небольшой фотосессии.

Пикник среди горных пейзажей Родоса
Перед путешествием мы заранее подготовим корзинку со свежим апельсиновым соком, хрустящими булочками, ароматным кофе, разнообразными средиземноморскими закусками и вкусным деревенским хлебом. На пикник остановимся недалеко от деревушки в окружении горных панорам, святых источников и оливковых деревьев. После обеда вы полюбуетесь цветами газании и покормите рыбок у водоема, а затем увидите древнейший платан Родоса, в дупле которого когда-то находилась первая келья святого мученика Нектария.

Кому подойдет экскурсия

Эта поездка идеально подойдет семьям с детьми — интересно будет и маленьким, и взрослым путешественникам.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят: все закуски для пикника, 20 обработанных фотографий.
  • Дополнительно оплачиваются: входные билеты в Долину бабочек и на страусиную ферму, а также прогулка на верблюде (по желанию).
Пикник в горах и прогулка по заповедникам Родоса
Пикник в горах и прогулка по заповедникам Родоса
Пикник в горах и прогулка по заповедникам Родоса
Пикник в горах и прогулка по заповедникам Родоса
Пикник в горах и прогулка по заповедникам Родоса
Пикник в горах и прогулка по заповедникам Родоса
Пикник в горах и прогулка по заповедникам Родоса
Пикник в горах и прогулка по заповедникам Родоса
Пикник в горах и прогулка по заповедникам Родоса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Светлана
Светлана
Привет! Мне 44 года. Живу в Греции 23 года и более 10 лет работаю в туризме. Люблю Грецию и хочу, чтобы каждый гость влюбился в этот магический уголок земли! Изучаю историю, традиции и, конечно же, гастрономические особенности страны. Люблю делиться с моими гостями интересными фактами о быте, привычках и характере современных эллинов. Быть гидом – это постоянное саморазвитие, это образ жизни!
Напишите мне

7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 сентября 2019
Замечательная экскурсия для семей с детьми по времени и содержанию. Светлана подстроилась под ребенка и скорректировала маршрут так, чтобы не было длительных переездов, что было важно, а также ответила на все наши вопросы.
22 августа 2019
Прекрасно провели время со Светланой! Много рассказала об острове,людях. Нашла подход к ребенку, заинтересовала. Очень вкусный пикник!отдельное спасибо за хумус!
22 июля 2019
Ездили семьёй из 3х человек. Узнали много интересных фактов об острове Родос. Светлана очень позитивный и добрый человек,всегда было о чем поговорить. В большом восторге от страусиной фермы и долины бабочек. Очень интересный маршрут. Рекомендую эту экскурсию
4 июля 2019
Были с ребёнком 3,5 лет и Светлана максимально адаптировала экскурсию под нас, что бы избежать долгих переездов. Рассказ ее был интересен и сейчас дочь все время повторяет разные факты из услышанного.
Дополнительно мы заехали в чудесное место «7 источников» и спустились к водопаду,
И, конечно, чудесный пикник с последующим кормлением рыбок 😍

Спасибо, нам очень понравилось! 🌷
Ждём фото!
16 октября 2018
Бабочек мы не застали, так как был уже несезон. Зато прогулялись по заповеднику семи источников, посетили живописную деревушку Линдос, родосский акрополь и сам родос! Светлана все 6 часов очень влекательно и интересно рассказывала. Такое чувство что она знает об этом острове всё, и даже больше. На любой вопрос она могла ответить. За один день нам удалось узнать и историю, и посмотреть все основные красоты и достопримечательности. очень понравилось! Рекомендую)
Наталья
29 июня 2018
Узнали много интересного об острове Родосего и его особенностях и о том сколько ещё всего интересного. Спасибо Светлане за ее гибкость и умение подстроиться под все наши пожелания, чтобы всем участникам экскурсии было комфортно и интересно. Стоит посмотреть другую не пляжную часть острова в заповедниках.
29 марта 2018
Здравствуйте! Хотим поблагодарить гида Светлану за чудесный день на Родосе. Были не впервые и программа была ею составлена интересно, познавательно. Было красиво, весело, вкусно!!!Были рады !!!Рекомендуем!!!

Светлана проводит ещё 4 экскурсии

Морская рыбалка и барбекю на острове РодосМорская рыбалка и барбекю на острове РодосМорская рыбалка и барбекю на острове Родос
85 за человека
4.5 часов
Отправиться за уловом в воды Средиземноморья и приготовить из него аппетитный обед
За 4,5 часа вы успеете побывать азартным рыболовом, искупаться в кристальных водах Средиземного моря, полюбоваться умиротворяющими морскими пейзажами и отведать барбекю из свежевыловленной рыбы. Рыбалка на катере разбавит ваши пляжные будни и зарядит массой восторженных впечатлений!
Линдос — центр РодосаЛиндос — центр РодосаЛиндос — центр Родоса
170 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Автопрогулка по городу с элементами квеста: Акрополь, гончарная мастерская и маслобойня
Линдос очарователен и живописен, и в ходе небольшого автомобильного путешествия вы познакомитесь с ним получше: увидите не только самый центр города и его главную архитектурную ценность — Акрополь Афины, но и побываете в гончарной мастерской, заглянете на маслобойню и узнаете историю Линдоса, разгадывая загадки квеста.
Чудеса Богородицы и жизнь грековЧудеса Богородицы и жизнь грековЧудеса Богородицы и жизнь греков
170 за экскурсию
4 часа
1 отзыв
Посетить храм покровительницы острова и традиционный родосский дом
На экскурсии вас ждут два разных, но удивительных визита! Сначала вы отправитесь на вершину горы — в монастырь Богородицы Цамбики, которая стала покровительницей Родоса. К этой святой со всего света едут женщины, мечтающие о детях, а также у чудотворной иконы просят счастья и семейного благополучия. Потом вы отправитесь в деревушку, встречающую гостей своей размеренной жизнью. Заглянете в традиционный дом, где узнаете, как жили греки в средневековье и как им живется в Европе. А кроме того, насладитесь греческим кофе со сладостями и попробуете местное оливковое масло.
Родос — столица рыцарейРодос — столица рыцарейРодос — столица рыцарей
160 за экскурсию
3 часа
18 отзывов
Открыть для себя историю и легенды острова и увидеть его главные достопримечательности
Родос подарит вам море впечатлений, переместит в таинственное средневековье и эпоху далекой античности, которая причудливо переплетается с современностью. Вы увидите главные архитектурные памятники старины, услышите местные легенды, в которые верили древние греки, и, оказавшись на самой высокой смотровой площадке острова, почувствуете, каково это — отправиться в настоящее путешествие во времени.

Выбирайте и другие экскурсии на Родосе

История и архитектураМармарисРодосская крепостьВсеНа корабликеНеобычные маршрутыЯхтаСо скидкойПешкомДля детейОстров СимиОбзорныеЛиндосВ другой городНа автобусеРыбалкаИндивидуальныеГрупповыеКвестыЗа городомМорскиеКолосс РодосскийНа автомобиле