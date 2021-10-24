Ваш идеальный день на Родосе!

Насыщенная автомобильная экскурсия по всем знаковым местам острова

5
5 отзывов
На Родосе есть всё, что так любят путешественники: море, горы, древние города, уютные деревни, крепости и старинные церкви.

За один день вы побываете в трех климатических поясах, подниметесь на лучшие смотровые площадки, посетите местные поселения и полюбуетесь живописными бухтами.

А я расскажу о прошлом и настоящем этого сказочного места.
Ваш идеальный день на Родосе!
Ваш идеальный день на Родосе!
Ваш идеальный день на Родосе!
Ваш идеальный день на Родосе!
Ваш идеальный день на Родосе!
Ваш идеальный день на Родосе!
Ваш идеальный день на Родосе!

Что вас ожидает

Знакомство с Родосом

Вы увидите все «визитные карточки» острова. В программе экскурсии:

  • Город Линдос — вы узнаете, с какой целью много веков назад построили этот город-государство, и оцените первый по значимости Акрополь в стране. А также полюбуетесь бухтой Апостола Павла, расположенной у его подножия.
  • Мыс Прасониси — живописное место, где соединяются Средиземное и Эгейское моря.
  • Древние церкви — вы увидите и по желанию посетите самые значимые религиозные сооружения острова. Среди них: церкви Святого Пантелеймона, Богородицы Цамбики, Святого Нектария и Святого Николая Фундукли.
  • Деревня Эмбона — старинная винодельческая деревня. Я расскажу, почему здесь издревле выращивают виноград и в чем особенности местного вина.
  • Крепость Монолитос — средневековая крепость в центральной части острова, когда-то защищавшая Родос от вторжений иноземцев и пиратов. Мы посмотрим, что осталось от нее в наши дни и полюбуемся панорамой соседних островов.
  • Дача Муссолини — живописный двухэтажный особняк в окружении скал, пихт и сосен. Вы узнаете его историю и насладитесь волшебными окружающими пейзажами.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Алена
Алена
Дорогие друзья! Меня зовут Алена, я живу на Родосе более 11 лет. Люблю его всем сердцем и не перестаю восхищаться его красотой. У меня высшее туристическое образование, работаю гидом с 2011 года. Экскурсии веду в легкой и непринужденной форме, с качественным, доступным и увлекательным материалом, который подходит как взрослым, так и детям. Моя задача — сделать все возможное, чтобы в моей компании вам было на острове комфортно, уютно, вкусно и интересно.
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5 реальных отзывов от туристов

И
24 окт 2021
Все очень понравилось, спасибо Алене!
Г
14 окт 2021
Это действительно был идеальный день на Родосе! Алена стала для нас путеводной звездой. Подстраивала экскурсию под нас, под наши желания и возможности.
E
1 окт 2021
Экскурсия прошла идеально! Алена изменила маршрут по нашим пожеланиям и рассказала много интересных вещей. Однозначно рекомендую!
Алексей
29 сен 2021
Солнечный человечек - наш гид Алёна - превратила наш день на Родосе в действительно незабываемое, в самом положительном и приятном смысле этого слова, событие. Интересный рассказ сопровождал нас всю дорогу. Мифы и легенды острова, интересные исторические события, красивые виды, горный серпантин, слияние двух с разным характером морей… Думаю многих не оставит безучастными и настоящая деревенская натуральная кухня в сочетании с хорошими винами, дегустацию которых вам позволено проводить по всем маркам, а их очень не мало и это только в одном дегустационном зале, а их в деревне минимум пять. Посещение святых мест позволит оценить одновременно: ненавязчивость, красоту и аскетизм местных православных церквей. Чудодейственные иконы и паломнические традиционные маршруты. Всё вышеперечисленное и уверен ещё очень и очень многое - это Родос.
О
18 сен 2021
Были на обзорной экскурсии по Родос с Алексеем, все очень понравилось.

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