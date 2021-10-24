Солнечный человечек - наш гид Алёна - превратила наш день на Родосе в действительно незабываемое, в самом положительном и приятном смысле этого слова, событие. Интересный рассказ сопровождал нас всю дорогу. Мифы и легенды острова, интересные исторические события, красивые виды, горный серпантин, слияние двух с разным характером морей… Думаю многих не оставит безучастными и настоящая деревенская натуральная кухня в сочетании с хорошими винами, дегустацию которых вам позволено проводить по всем маркам, а их очень не мало и это только в одном дегустационном зале, а их в деревне минимум пять. Посещение святых мест позволит оценить одновременно: ненавязчивость, красоту и аскетизм местных православных церквей. Чудодейственные иконы и паломнические традиционные маршруты. Всё вышеперечисленное и уверен ещё очень и очень многое - это Родос.