Что вас ждет

Мы посетим лучшие пляжи острова Родос, самую романтичную бухту — Энтони Куин и гончарную мастерскую, где вы увидите как бесформенный кусок глины превращается в красивое изделие. Увидим семь источников, которые по преданию освятил апостол Павел. Есть легенда, что если пройти через тоннель, в который стекают воды из этих источников, то женщины молодеют, а мужчинам прощаются грехи.

Церковь Святого Нектария с источником свежайшей воды, за которой приезжают местные жители со всех концов острова, настолько она вкусна и чиста. Заброшенный итальянский поселок Элеуса, со следами итальянского владычества. Дачу Муссолини, которая находится в горах Родоса, и вы сами почувствуете лечебные качества воздуха на себе. И даже в наше время многие с проблемами дыхания приезжают туда на лечение.

Поселок Эмбона, где вы продегустируете местные продукты и вина абсолютно бесплатно. Остановимся у подножья горы Атавирос, со сногсшибательным видом на острова Эгейского моря. Посетим с вами «врата ада» или ущелье Алфимена, потрясающей красоты каньон, и вы услышите легенду, связанную с этим местом.

Можем посетить «неупиваемую чашу», часовню Богоматери, согласно поверьям местных жителей, молитва в этой часовне поможет вам или вашим близким избавиться от зависимостей. Поселок Сиана, где мы посетим церковь Святого Пантелеймона, которой более 1000 лет, а также можем приложиться к мощам Святого Пантелеймона.

Крепость Монолит, одна из 24 сторожевых башен, которые были построены в средневековье рыцарям-госпитальерами. Увидим Озерный пляж, поцелуй двух морей, обзорную площадку с видом на акрополь города Линдос, церковь «Цамбика». Можем посетить крепость Критиния, которая лучше всех крепостей сохранилась до наших времен. Филеримос, старый и новый город Родос.

Во время экскурсий у нас будет обед, согласно вашим предпочтениям: свежайшая рыба или местное мясо. Рыбу в таверне на берегу моря, а мясо в таверне в горах.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

транспорт,

дегустация местных продуктов.

Туристы оплачивают самостоятельно: