Родос глазами местного жителя

Во время экскурсии мы посетим лучшие пляжи острова Родос, самую романтичную бухту острова Энтони Куин

Индивидуальная
Во время экскурсии мы посетим лучшие пляжи острова Родос, самую романтичную бухту острова Энтони Куин.

Гончарную мастерскую, где вы увидите как бесформенный кусок глины превращается в красивое изделие, полюбуетесь на экспонаты в выставочном зале.

Посетим крепость Критиния, которая лучше других сохранилась до наших времен, Филеримос, старый и новый Родос.
Родос глазами местного жителя
Родос глазами местного жителя
Родос глазами местного жителя
Родос глазами местного жителя
Родос глазами местного жителя
Родос глазами местного жителя

Что вас ожидает 🤩

  • Бухта Энтони Куин
  • Гончарная мастерская
  • Церковь Святого Нектария
  • Заброшенный итальянский поселок Элеуса
  • Дачу Муссолини
  • Поселок Эмбона
  • Гора Атавирос
  • Ущелье Алфимена
  • Часовня Богоматери
  • Церковь Святого Пантелеймона
  • Крепость Монолит
  • Акрополь Линдоса

Что вас ждет

Мы посетим лучшие пляжи острова Родос, самую романтичную бухту — Энтони Куин и гончарную мастерскую, где вы увидите как бесформенный кусок глины превращается в красивое изделие. Увидим семь источников, которые по преданию освятил апостол Павел. Есть легенда, что если пройти через тоннель, в который стекают воды из этих источников, то женщины молодеют, а мужчинам прощаются грехи.
Церковь Святого Нектария с источником свежайшей воды, за которой приезжают местные жители со всех концов острова, настолько она вкусна и чиста. Заброшенный итальянский поселок Элеуса, со следами итальянского владычества. Дачу Муссолини, которая находится в горах Родоса, и вы сами почувствуете лечебные качества воздуха на себе. И даже в наше время многие с проблемами дыхания приезжают туда на лечение.
Поселок Эмбона, где вы продегустируете местные продукты и вина абсолютно бесплатно. Остановимся у подножья горы Атавирос, со сногсшибательным видом на острова Эгейского моря. Посетим с вами «врата ада» или ущелье Алфимена, потрясающей красоты каньон, и вы услышите легенду, связанную с этим местом.
Можем посетить «неупиваемую чашу», часовню Богоматери, согласно поверьям местных жителей, молитва в этой часовне поможет вам или вашим близким избавиться от зависимостей. Поселок Сиана, где мы посетим церковь Святого Пантелеймона, которой более 1000 лет, а также можем приложиться к мощам Святого Пантелеймона.
Крепость Монолит, одна из 24 сторожевых башен, которые были построены в средневековье рыцарям-госпитальерами. Увидим Озерный пляж, поцелуй двух морей, обзорную площадку с видом на акрополь города Линдос, церковь «Цамбика». Можем посетить крепость Критиния, которая лучше всех крепостей сохранилась до наших времен. Филеримос, старый и новый город Родос.
Во время экскурсий у нас будет обед, согласно вашим предпочтениям: свежайшая рыба или местное мясо. Рыбу в таверне на берегу моря, а мясо в таверне в горах.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • транспорт,
  • дегустация местных продуктов.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Дегустация местных продуктов
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Отель размещения гостя
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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