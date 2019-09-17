2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. По серпантинам Родоса навстречу закату

Вдохновиться панорамами острова, оценить родосское вино и проводить день у Эгейского моря

Алеся
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Алеся – ваш гид
Отправляемся в насыщенное авто-путешествию по серпантинам Родоса от восточного к западному побережью! Приготовьтесь восхищаться лесными и горными пейзажами, вдыхать ароматы хвои, дегустировать местные вина и открывать впечатляющие факты родосской истории.

А в финале затаив дыхание понаблюдаем, как солнце медленно погружается в Эгейское море.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
По серпантинам Родоса навстречу закату
По серпантинам Родоса навстречу закату

Что вас ожидает

История острова с итальянским акцентом
Наш маршрут охватит все уголки Родоса, сохранившие следы эпохи итальянского владения. Вы увидите созданный итальянцами водопровод в природном парке Семь источников, пройдете на ощупь по темному тоннелю, осмотрите заброшенный военный городок Кампочиаро (ныне Элеуса), отель Элафос в стиле альпийских шале — Виллу де Векки, известную как дача Муссолини. По пути я помогу вам разобраться в переплетении эпох Родоса и расскажу самые интересные факты из его истории: какие имена носил остров, как был создан Колосс Родосский, откуда пришли рыцари, построившие здесь крепостные стены и замки, и многое другое.

Дегустация вина в Эмбоне
У подножия горы Атавирос мы отыщем деревушку Эмбона — центр виноделия Родоса. Многие поколения местных семей выращивают здесь виноград и производят ароматное родосское вино, которое вы непременно продегустируете и, при желании, сможете купить.

Краски родосской природы
Каждый виток дороги-серпантина будет открывать перед вами новые природные красоты острова. Мы навестим единственное пресноводное озеро Родоса, постараемся обхватить самое старое дерево, наберем воды из святого источника, насладимся калейдоскопом горных и лесных пейзажей, оценим панораму острова с одной из самых высоких обзорных точек. А еще одним роскошным дополнением станет заходящее в воды Эгейского моря солнце и родосский закат, который раскрасит окружающие виды новыми оттенками.

Кроме того, я поделюсь практическими советами: какие пляжи стоит посетить, какие национальные блюда попробовать, где вкусно перекусить, где купить натуральный мед и масло и прочее (в зависимости от ваших интересов).

Организационные детали

  • Экскурсия начинается на восточном побережье от Родоса до Фалираки по договоренности, завершается в той же точке.
  • Путешествовать будем на маленьком, уютном автомобиле.
  • В стоимость экскурсии входят: бесплатный Wi-Fi на протяжении всего путешествия, дегустация вина и бокал греческой рецины на закате.
  • Желающим набрать воды из источника советую захватить с собой тару.
По серпантинам Родоса навстречу закату
По серпантинам Родоса навстречу закату
По серпантинам Родоса навстречу закату
По серпантинам Родоса навстречу закату
По серпантинам Родоса навстречу закату
По серпантинам Родоса навстречу закату
По серпантинам Родоса навстречу закату
По серпантинам Родоса навстречу закату
По серпантинам Родоса навстречу закату
По серпантинам Родоса навстречу закату
По серпантинам Родоса навстречу закату

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алеся
Алеся
Меня зовут Алеся, мне 29 лет. Три года назад я приехала на Родос, влюбилась в него с первого взгляда и уже не смогла уехать :) С тех пор я с интересом изучаю этот остров и готова поделиться своими инсайдерскими наблюдениями и открытиями! Моя главная цель - сделать как минимум один день вашего отпуска полезным и незабываемым!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 сентября 2019
Ездили на закат Эгейского моря. Это было 10 баллов. На берегу маленькое кофе, где можно выпить кофе или коктейль, и ждать закат. Алеся интересный рассказчик... Хорошо знает историю.
6 августа 2019
Все отлично. Рекомендую. Может только про семь ключей добавить интересных историй.

Алеся проводит ещё 1 экскурсию

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