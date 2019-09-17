2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История острова с итальянским акцентом

Наш маршрут охватит все уголки Родоса, сохранившие следы эпохи итальянского владения. Вы увидите созданный итальянцами водопровод в природном парке Семь источников, пройдете на ощупь по темному тоннелю, осмотрите заброшенный военный городок Кампочиаро (ныне Элеуса), отель Элафос в стиле альпийских шале — Виллу де Векки, известную как дача Муссолини. По пути я помогу вам разобраться в переплетении эпох Родоса и расскажу самые интересные факты из его истории: какие имена носил остров, как был создан Колосс Родосский, откуда пришли рыцари, построившие здесь крепостные стены и замки, и многое другое.

Дегустация вина в Эмбоне

У подножия горы Атавирос мы отыщем деревушку Эмбона — центр виноделия Родоса. Многие поколения местных семей выращивают здесь виноград и производят ароматное родосское вино, которое вы непременно продегустируете и, при желании, сможете купить.

Краски родосской природы

Каждый виток дороги-серпантина будет открывать перед вами новые природные красоты острова. Мы навестим единственное пресноводное озеро Родоса, постараемся обхватить самое старое дерево, наберем воды из святого источника, насладимся калейдоскопом горных и лесных пейзажей, оценим панораму острова с одной из самых высоких обзорных точек. А еще одним роскошным дополнением станет заходящее в воды Эгейского моря солнце и родосский закат, который раскрасит окружающие виды новыми оттенками.

Кроме того, я поделюсь практическими советами: какие пляжи стоит посетить, какие национальные блюда попробовать, где вкусно перекусить, где купить натуральный мед и масло и прочее (в зависимости от ваших интересов).