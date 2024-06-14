Зоологические приключения на Родосе для детей и взрослых (на вашем автомобиле)
Долина бабочек, Музей пчёл, страусиная ферма, музей геологии и аквариум Родоса
Вместе мы отправимся исследовать природу острова.
Увидим тысячи бабочек и тружениц-пчёл, аметистовые жеоды и алмазы в породе, метеориты и окаменевшие деревья, пообщаемся с лемурами, страусами и другими забавными животными. Вернёмся из поездки с массой интересных фотографий и фейерверком впечатлений.
Вы увидите экспонаты, связанные с пчеловодством, начиная с эпохи камня. Я расскажу про историю этого направления на Родосе, ульи и их конструкции, орудия труда и оборудование пчеловода, продукты пчелиного производства. Понаблюдаем за маленькими полосатыми труженицами и попробуем свежий мёд.
Долина бабочек
Это редчайший в Европе заповедник и неповторимое зрелище — красивое ущелье, речушка, небольшие водопады, лиственный лес и … тысячи бабочек. Вы самостоятельно погуляете по долине и насладитесь её уникальной атмосферой.
Музей геологии и палеонтологии
Вас ждут минералы, окаменевшие деревья, шишки, скелеты морских ежей, бивни мамонтов и многое другое. Про палеонтологические окаменелости и геологические чудеса расскажет хозяин музея, а я буду переводить для вас его увлекательные истории. Здесь же можно купить кристаллы и украшения из них, а также из полудрагоценных камней.
Страусиная ферма
Помимо страусов, вы увидите лемуров, коз, енотов, лам, верблюдов, дикобразов, кабанов и других животных. Подробнее про них я расскажу по пути в машине, чтобы на самой ферме у вас было больше времени рассмотреть всех обитателей и пообщаться с ними.
Исторический аквариум Родоса
Этому аквариуму научно-исследовательской станции флоры и фауны Восточного Средиземноморья почти 100 лет. Комплекс состоит из нескольких подразделений, сам аквариум выполнен в виде подземного грота. Здесь вы познакомитесь с обитателями Эгейского и Средиземного морей. Также у вас будет возможность потрогать морских звезд и моллюска, благодаря которому в древние времена получали ценную пурпурную краску.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
Экскурсию можно провести для большего количества участников, цену уточняйте в переписке с гидом
Дополнительные расходы:
Вход в Долину бабочек — 6 евро/чел.
Билеты в Музей пчёл — 3 евро/чел.
Вход на страусиную ферму — 17 евро/взрослый
Билеты в музей геологии и палеонтологии — 10 евро/чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
