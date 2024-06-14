Мои заказы

Зоологические приключения на Родосе для детей и взрослых (на вашем автомобиле)

Долина бабочек, Музей пчёл, страусиная ферма, музей геологии и аквариум Родоса
Вместе мы отправимся исследовать природу острова.

Увидим тысячи бабочек и тружениц-пчёл, аметистовые жеоды и алмазы в породе, метеориты и окаменевшие деревья, пообщаемся с лемурами, страусами и другими забавными животными. Вернёмся из поездки с массой интересных фотографий и фейерверком впечатлений.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Музей пчёл

Вы увидите экспонаты, связанные с пчеловодством, начиная с эпохи камня. Я расскажу про историю этого направления на Родосе, ульи и их конструкции, орудия труда и оборудование пчеловода, продукты пчелиного производства. Понаблюдаем за маленькими полосатыми труженицами и попробуем свежий мёд.

Долина бабочек

Это редчайший в Европе заповедник и неповторимое зрелище — красивое ущелье, речушка, небольшие водопады, лиственный лес и … тысячи бабочек. Вы самостоятельно погуляете по долине и насладитесь её уникальной атмосферой.

Музей геологии и палеонтологии

Вас ждут минералы, окаменевшие деревья, шишки, скелеты морских ежей, бивни мамонтов и многое другое. Про палеонтологические окаменелости и геологические чудеса расскажет хозяин музея, а я буду переводить для вас его увлекательные истории. Здесь же можно купить кристаллы и украшения из них, а также из полудрагоценных камней.

Страусиная ферма

Помимо страусов, вы увидите лемуров, коз, енотов, лам, верблюдов, дикобразов, кабанов и других животных. Подробнее про них я расскажу по пути в машине, чтобы на самой ферме у вас было больше времени рассмотреть всех обитателей и пообщаться с ними.

Исторический аквариум Родоса

Этому аквариуму научно-исследовательской станции флоры и фауны Восточного Средиземноморья почти 100 лет. Комплекс состоит из нескольких подразделений, сам аквариум выполнен в виде подземного грота. Здесь вы познакомитесь с обитателями Эгейского и Средиземного морей. Также у вас будет возможность потрогать морских звезд и моллюска, благодаря которому в древние времена получали ценную пурпурную краску.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
  • Экскурсию можно провести для большего количества участников, цену уточняйте в переписке с гидом

Дополнительные расходы:

  • Вход в Долину бабочек — 6 евро/чел.
  • Билеты в Музей пчёл — 3 евро/чел.
  • Вход на страусиную ферму — 17 евро/взрослый
  • Билеты в музей геологии и палеонтологии — 10 евро/чел.
  • Вход в аквариум 6 — евро/чел.

Афина
Афина — ваш гид в Родосе
Провела экскурсии для 449 туристов
Дорогие путешественники, моё имя — Афина. Как лицензированный гид на Родосе со степенью по археологии успешно провожу туры в течение последних 15 лет. В моих экскурсиях корректное информационное наполнение и
читать дальше

оптимальная логистика сочетаются с лёгкостью и доступностью рассказа. Каждый из моих туров построен в хронологической и/или тематической последовательности, что позволяет всем гостям получить максимально полное представление о событиях, исторических памятниках, природных объектах и нематериальном культурном наследии Греции и острова Родос. Буду рада провести для вас экскурсии на Родосе и показать все интересные достопримечательности.

Ю
Юлия
14 июн 2024
Путешествие было отличным, детки остались в полном восторге! Всем рекомендую Афину от всей души!!
