Мои заказы

Откройте для себя Салоники

Пешеходная экскурсия по Салоникам — второму по величине городу Греции, с дипломированным гидом.

За время прогулки вы узнаете, как город развивался в течение 2000 лет, прочувствуете его уникальную атмосферу, увидите старинные площади, величественные памятники, храмы разных религий, живописный порт и набережную, которая очаровывает своей красотой. Эта экскурсия идеальна для тех, кто хочет познакомиться с Салониками за 2 часа.
5
9 отзывов
Откройте для себя Салоники
Откройте для себя Салоники
Откройте для себя Салоники

Описание экскурсии

Я расскажу вам историю города с момента образования до наших дней. Вы узнаете, какие народы жили в Салониках на протяжении 2000 лет и какие интересные события здесь происходили. Прикоснётесь к нашим традициям, ритуалам и культурным особенностям. Конечно, увидите знаковые достопримечательности города и узнаете интересные исторические факты о:
  • Площади Аристотеля — центральной площади Салоников;
  • Римском форуме и комплексе императора Галерия — свидетельствах античного прошлого;
  • Византийских храмах, таких как церковь Святой Софии, и Белой башне — символах города;
  • Историческом порте и набережной, где оживает дух современности;
  • Мечетях, рынках и синагогах — свидетельствах многоконфессионального наследия города;
  • Храме Святого Дмитрия и памятнике Александру Македонскому.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Аристотеля
  • Римский форум
  • Комплекс императора Галерия
  • Византийские храмы, в частности церковь Святой Софии
  • Белая башня
  • Исторический порт
  • Набережная
  • Мечети
  • Синагоги
  • Рынок
  • Храм Святого Дмитрия
  • Памятник Александру Македонскому
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Билеты в музеи и археологические места
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Аристотелю на площади Аристотеля
Завершение: Площадь Аристотеля
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
A
Art
19 сен 2025
Все очень круто! Всем советую
О
Олександр
28 июл 2025
O
Oleksandr
28 июл 2025
Отличный гид!
Профессионально, увлекательно, ёмко, с ощутимым знанием и воодушевлением провел обзорную экскурсию за 2 коротких часа!
Спасибо Илиас!
Рекомендую!
А
Анна
10 июл 2025
Е
Елена
1 июл 2025
Экскурсия была интересной. Советуем гида.
Р
Роман
15 мая 2025
Очень понравился гид - Илья! За относительно короткое время удалось увидеть и узнать много всего о Салониках! Мы с супругой не подозревали до этого, насколько этот город насыщен историей и
читать дальше

достопримечательностями!
Гид показал и рассказал о том, что было начиная от Александра Македонского до прошлого 2024 года, когда в Салониках было метро запущено! Причем новейшее, беспилотное. А сколько там остатков цивилизации под землей на глубинах от 0.5 до 20 метров! Все это можно увидеть! Храмы, остатки Римских дворцов и дорог! Наследие от Турков!
Конечно за 2.5 часа узнать все об этом Великом городе нереально, но начало положено!

Т
Татьяна
9 апр 2025
Все понравилось. Спасибо
L
Ludmila
28 мар 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия.
Л
Люмила
28 мар 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия.

Похожие экскурсии из Салоников

Знакомьтесь, Салоники
Пешая
2 часа
-
45%
26 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Салоники
Узнайте историю Салоник, пройдя по его улицам и площадям. Откройте для себя богатое наследие, от римских форумов до византийских храмов и памятников
Начало: В центре города
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€94€170 за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Салоники
Пешая
2.5 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Салоники
Откройте для себя Салоники через историю и современность. Прогулка по памятникам и встреча с культурой города ждут вас
Начало: У вашего отеля в центре города или на площади Арис...
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
€100 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Салоникам
Пешая
2.5 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Салоникам: история, святыни, гастрономия
Прогулка по Салоникам с осмотром крепостных стен, монастыря Влатадон, Белой башни и других достопримечательностей. Индивидуальный маршрут по вашим интересам
Начало: Начало набережной у порта
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€155 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Салониках. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Салониках