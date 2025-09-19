Пешеходная экскурсия по Салоникам — второму по величине городу Греции, с дипломированным гидом.
За время прогулки вы узнаете, как город развивался в течение 2000 лет, прочувствуете его уникальную атмосферу, увидите старинные площади, величественные памятники, храмы разных религий, живописный порт и набережную, которая очаровывает своей красотой. Эта экскурсия идеальна для тех, кто хочет познакомиться с Салониками за 2 часа.
Описание экскурсииЯ расскажу вам историю города с момента образования до наших дней. Вы узнаете, какие народы жили в Салониках на протяжении 2000 лет и какие интересные события здесь происходили. Прикоснётесь к нашим традициям, ритуалам и культурным особенностям. Конечно, увидите знаковые достопримечательности города и узнаете интересные исторические факты о:
- Площади Аристотеля — центральной площади Салоников;
- Римском форуме и комплексе императора Галерия — свидетельствах античного прошлого;
- Византийских храмах, таких как церковь Святой Софии, и Белой башне — символах города;
- Историческом порте и набережной, где оживает дух современности;
- Мечетях, рынках и синагогах — свидетельствах многоконфессионального наследия города;
- Храме Святого Дмитрия и памятнике Александру Македонскому.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Билеты в музеи и археологические места
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Аристотелю на площади Аристотеля
Завершение: Площадь Аристотеля
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Art
19 сен 2025
Все очень круто! Всем советую
О
Олександр
28 июл 2025
O
Oleksandr
28 июл 2025
Отличный гид!
Профессионально, увлекательно, ёмко, с ощутимым знанием и воодушевлением провел обзорную экскурсию за 2 коротких часа!
Спасибо Илиас!
Рекомендую!
А
Анна
10 июл 2025
Е
Елена
1 июл 2025
Экскурсия была интересной. Советуем гида.
Р
Роман
15 мая 2025
Очень понравился гид - Илья! За относительно короткое время удалось увидеть и узнать много всего о Салониках! Мы с супругой не подозревали до этого, насколько этот город насыщен историей и
Т
Татьяна
9 апр 2025
Все понравилось. Спасибо
L
Ludmila
28 мар 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия.
Л
Люмила
28 мар 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия.
