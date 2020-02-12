3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Красивое и содержательное путешествие, которое останется в сердце и на идеальных фото

Никос
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Никос – ваш гид
Вы полюбуетесь монастырями на вершинах стройных скал и проникнетесь духовной силой Метеор.

Вы фотолюбители, профессионалы или просто мечтаете увидеть это невероятное место — в любом случае я покажу лучшие ракурсы и нетуристические смотровые, расскажу об истории этого чуда.

А по пути поговорим о древней Греции, о ее мифах и жизни.
350 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии3 отзыва
5
За закатом в Метеоры!
За закатом в Метеоры!

Что вас ожидает

Греция с греком
Дорога из Салоников до Метеорских скал займет три часа, но не покажется вам скучной: я наполню весь путь рассказами о далеком прошлом и мифологии страны, о наших традициях и обычаях. Вы узнаете, как жили древние греки и как живут современные; разберетесь в географии страны, взглянете на гору Олимп и проедете по исторической Фессалийской долине.

Волшебное время в волшебном месте
На узких отвесных скалах, которые достигают 600 метров, стоят монастыри, построенные в Средних веках. Дух захватывает и от видов, и от осознания труда монахов-отшельников! Свои впечатления вы отразите на фотографиях. Вас ждут смотровые точки с самыми выгодными ракурсами, о которых не пишут путеводители, — мы проедем по траектории солнца, не теряя драгоценных минут. Конечно, я также пофотографирую вас на фоне Метеор.

Кроме того, мы посетим одну из уцелевших обителей, монастырь Святого Стефана. Я расскажу о хрониках и тайнах Метеор, о духовности страны; поделюсь опытом общения с монахами Афона.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Салониках. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: вход в монастырь (3€, детям до 12 лет бесплатно) и обед/ужин.
  • За дополнительную плату я могу забрать вас из любого региона северной Греции (уточняйте в переписке).
  • При заказе экскурсии на 1 октября – 1 апреля действует скидка 10%.
За закатом в Метеоры!
За закатом в Метеоры!
За закатом в Метеоры!
За закатом в Метеоры!
За закатом в Метеоры!
За закатом в Метеоры!
За закатом в Метеоры!
За закатом в Метеоры!
За закатом в Метеоры!
За закатом в Метеоры!
За закатом в Метеоры!
За закатом в Метеоры!
За закатом в Метеоры!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Никос
Никос
Здравствуйте, несколько слов о себе. Меня зовут Никос, родился в греческой семье на берегах реки Куры, в Тбилиси. По окончании средней школы переехал на учёбу в Киев, в который был влюблён ещё с детства, в этом была вина хорошей игры футболистов киевского «Динамо») Печать в советском паспорте — «грек», имена брата и сестры (Одиссей и Электра) и песни Демиса Руссоса всегда мне напоминали о далёкой сказочной стране. И вот более двадцати лет я на земле своих предков, на земле, где жили Геродот и Фукидид, Сократ и Платон, Перикл и Александр. Греция — это не только горы и моря, не только мифы и легенды, не только оливки и вино. Греция — это музыка, которую можно слушать, Греция — картина, которую можно видеть, история, к которой можно прикоснуться. Давайте вместе слушать, смотреть и чувствовать то, чем гордимся мы, Греки!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 февраля 2020
Нам очень повезло, что экскурсию для нас организовал и провел именно Никос Леонов. Мы за один день полюбили Грецию благодаря захватывающим рассказам Никоса не только о Салониках, но и об этой замечательной стране - древней и современной, о ее истории и мифах, связанных с Богами и Героями. Нам были интересны рассказы о том, как в Метеорах появились первые отшельники, как возникали монастыри и с какими трудностями сталкивались. Знания Никоса - безграничны, речь - безупречна! А виды в Метеорах!!! Эти скалы действительно парят в воздухе, соединяя небо и землю, они прекрасны днем и волшебны во время заката. Мы очень много успели посмотреть, потому что Никосу в Метеорах знакомы каждая тропинка, каждый камушек, каждая скальная пещера и каждый поворот дороги, с которых открываются захватывающие виды. Он не только увлекающий рассказчик, но и прекрасный фотограф, его снимки высокопрофессиональны. Нам повезло - у нас теперь есть его фотоработы. Повезет и Вам, если поедете на эту экскурсию с Никосом, не пожалеете!
6 января 2020
Хочу выразить огромную благодарность от себя и моих друзей нашему гиду Никосу! Нам очень понравилась экскурсия. Мы слушали гида, затаив дыхание. Мы узнали много интересного, нового, того, чего не прочитаешь в учебниках. О том, как переплелись история и мифы древней Греции. О традициях и гастрономических особенностях. Всегда хочется окунуться в историю и культуру той страны, в которой путешествуешь. И Никос прекрасно с этим справился! Рекомендуем от всего сердца. Ваше путешествие будет незабываемым!
2 октября 2019
Замечательная поездка с настоящим профессионалом! Никос - знаток истории, мифологии и современной Греции. К тому же искрометно остроумен! Благодаря нашему гиду экскурсия получилась очень душевной, комфортной, несмотря на расстояние, которое пришлось преодолеть. А закат в Метеорах - это что-то инопланетное, неземное! Спасибо Никосу и за шикарные фотографии, которыми он щедро поделился. Рекомендуем всем!!! Это незабываемо! Ирина и Наталья, 1 октября 2019

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