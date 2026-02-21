3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Красивое и содержательное путешествие, которое останется в сердце и на идеальных фото
Вы полюбуетесь монастырями на вершинах стройных скал и проникнетесь духовной силой Метеор.
Вы фотолюбители, профессионалы или просто мечтаете увидеть это невероятное место — в любом случае я покажу лучшие ракурсы и нетуристические смотровые, расскажу об истории этого чуда. А по пути поговорим о древней Греции, о ее мифах и жизни.
Дорога из Салоников до Метеорских скал займет три часа, но не покажется вам скучной: я наполню весь путь рассказами о далеком прошлом и мифологии страны, о наших традициях и обычаях. Вы узнаете, как жили древние греки и как живут современные; разберетесь в географии страны, взглянете на гору Олимп и проедете по исторической Фессалийской долине.
Волшебное время в волшебном месте
На узких отвесных скалах, которые достигают 600 метров, стоят монастыри, построенные в Средних веках. Дух захватывает и от видов, и от осознания труда монахов-отшельников! Свои впечатления вы отразите на фотографиях. Вас ждут смотровые точки с самыми выгодными ракурсами, о которых не пишут путеводители, — мы проедем по траектории солнца, не теряя драгоценных минут. Конечно, я также пофотографирую вас на фоне Метеор.
Кроме того, мы посетим одну из уцелевших обителей, монастырь Святого Стефана. Я расскажу о хрониках и тайнах Метеор, о духовности страны; поделюсь опытом общения с монахами Афона.
Организационные детали
Экскурсия начинается в Салониках. Транспортные расходы включены в стоимость. За дополнительную плату я могу забрать вас из любого региона северной Греции (уточняйте в переписке).
Дополнительные расходы: вход в монастырь (€5, детям до 12 лет бесплатно) и обед/ужин
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никос — ваш гид в Салониках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 187 туристов
Здравствуйте, несколько слов о себе. Меня зовут Никос, родился в греческой семье на берегах реки Куры, в Тбилиси. По окончании средней школы переехал на учёбу в Киев, в который был читать дальшеуменьшить
влюблён ещё с детства, в этом была вина хорошей игры футболистов киевского «Динамо». Печать в советском паспорте — «грек», имена брата и сестры (Одиссей и Электра) и песни Демиса Руссоса всегда мне напоминали о далёкой сказочной стране. И вот более 30 лет я на земле своих предков, где жили Геродот и Фукидид, Сократ и Платон, Перикл и Александр. Греция — это не только горы и моря, не только мифы и легенды, не только оливки и вино. Греция — это музыка, которую можно слушать, Греция — картина, которую можно видеть, история, к которой можно прикоснуться. Давайте вместе слушать, смотреть и чувствовать то, чем гордимся мы, греки!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вера
Были на экскурсии с Никосом семьёй из трёх человек. Всё было великолепно. В машине комфортно, дорога лёгкая, Никос замечательный рассказчик, эрудированный и очень приятный, добрый человек. О самих Метеорах можно не рассказывать, на фото все видят это великолепие. Крайне рекомендую именно частную экскурсию с Никосом. Фото делал Никос.
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И
Илона
В полном восторге от поездки! Всем рекомендую обязательно увидеть эти потрясающие виды! Так же рекомендую Никоса как гида! За эту поездку я иначе взглянула на Грецию, поняла, что точно хочу читать дальшеуменьшить
здесь побывать еще. Никос чудесный рассказчик, очень увлечен темой Греции, хорошо знает историю, может рассказать про мифы древней Греции, очень хорошо знает про все места. Помимо этого Никос еще и готов профессионально пофотографировать в этих фантастических местах! Поездка была потрясающей, виды поражают, Никос отличный гид! Спасибо!
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Татьяна
Хочу выразить благодарность нашему гиду Никосу за увлекательную и отлично организованную экскурсию! Рекомендую его всем, кто хочет не просто «послушать экскурсию», а действительно погрузиться в атмосферу места!
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Д
Дмитрий
Очень познавательная и красивая экскурсия. Никос человек увлеченный и любознательный, поэтому интересный. Кроме того он прекрасный фотограф и всегда подскажет откуда получаются лучшие снимки. Красивые фото вам гарантированы. Метеоры потрясают воображение монументальностью и величием. Быть в Греции и не посетить метеоры величайшее упущение, не допускайте этого.
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jelena
Очень насыщенный впечатлениями и новыми знаниями провели день с Николасом! Браво 👏 настолько интересно и со знанием фактов и деталей преподнес экскурсию, что день прошел, как час! Николас, профессионал с большой буквы, будем в Греции, обязательно будем брать его экскурсию! Всем рекомендуем! Мечты сбываются!
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Злата
Пожалуй самое незабываемое впечатление от поездки в Салоники. Отлично продуманный маршрут, Никос очень интересно рассказывал об истории места, мифологии, древней и современной Греции. Мы остались в полном восторге. Спасибо огромное