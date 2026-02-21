3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы полюбуетесь монастырями на вершинах стройных скал и проникнетесь духовной силой Метеор. Вы фотолюбители, профессионалы или просто мечтаете увидеть это невероятное место — в любом случае я покажу лучшие ракурсы и нетуристические смотровые, расскажу об истории этого чуда. А по пути поговорим о древней Греции, о ее мифах и жизни.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Греция с греком

Дорога из Салоников до Метеорских скал займет три часа, но не покажется вам скучной: я наполню весь путь рассказами о далеком прошлом и мифологии страны, о наших традициях и обычаях. Вы узнаете, как жили древние греки и как живут современные; разберетесь в географии страны, взглянете на гору Олимп и проедете по исторической Фессалийской долине.

Волшебное время в волшебном месте

На узких отвесных скалах, которые достигают 600 метров, стоят монастыри, построенные в Средних веках. Дух захватывает и от видов, и от осознания труда монахов-отшельников! Свои впечатления вы отразите на фотографиях. Вас ждут смотровые точки с самыми выгодными ракурсами, о которых не пишут путеводители, — мы проедем по траектории солнца, не теряя драгоценных минут. Конечно, я также пофотографирую вас на фоне Метеор.

Кроме того, мы посетим одну из уцелевших обителей, монастырь Святого Стефана. Я расскажу о хрониках и тайнах Метеор, о духовности страны; поделюсь опытом общения с монахами Афона.

Организационные детали