Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя древнюю столицу Македонии – Пеллу, где родился Александр Великий! Погрузитесь в эпоху царей и завоевателей, гуляя по улицам, сохранившим следы величия античного мира. Вы увидите уникальные мозаики, дворцы и артефакты, раскрывающие секреты македонской державы.



Когда-то здесь вершилась судьба античного мира, а сегодня это археологическая жемчужина, позволяющая заглянуть в прошлое.

Описание экскурсии Вы прогуляетесь по улицам, вымощенным древними плитами, увидите руины царского дворца и роскошные виллы с мозаичными полами, которые поражают своей детализацией и искусностью исполнения. Мы посетим Археологический музей Пеллы, где хранятся уникальные находки: драгоценности, скульптуры, керамика и личные вещи македонских аристократов. Во время экскурсии вы узнаете, как жила македонская элита, какие традиции царили при дворе, и почему именно здесь родился человек, изменивший ход мировой истории – Александр Великий. Эта экскурсия – уникальная возможность пройтись по следам древних македонян, почувствовать дыхание истории и взглянуть на мир глазами великих завоевателей.

