Откройте для себя древнюю столицу Македонии – Пеллу, где родился Александр Великий! Погрузитесь в эпоху царей и завоевателей, гуляя по улицам, сохранившим следы величия античного мира. Вы увидите уникальные мозаики, дворцы и артефакты, раскрывающие секреты македонской державы.
Когда-то здесь вершилась судьба античного мира, а сегодня это археологическая жемчужина, позволяющая заглянуть в прошлое.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииВы прогуляетесь по улицам, вымощенным древними плитами, увидите руины царского дворца и роскошные виллы с мозаичными полами, которые поражают своей детализацией и искусностью исполнения. Мы посетим Археологический музей Пеллы, где хранятся уникальные находки: драгоценности, скульптуры, керамика и личные вещи македонских аристократов. Во время экскурсии вы узнаете, как жила македонская элита, какие традиции царили при дворе, и почему именно здесь родился человек, изменивший ход мировой истории – Александр Великий. Эта экскурсия – уникальная возможность пройтись по следам древних македонян, почувствовать дыхание истории и взглянуть на мир глазами великих завоевателей.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Археологический музей Пеллы
- Руины древнего города
- Величественная Агора - центральная площадь
Что включено
- Услуги лицензированного гида.
Что не входит в цену
- Трансфер
- Входные билеты в археологическую зону
- Расходы личного характера.
Место начала и завершения?
Пелла, 58005, Центральная Греция
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
