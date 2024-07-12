Вергина, расположенная в часе езды от Салоников, является местом важных археологических открытий.Здесь вы сможете рассмотреть гробницу Филиппа II, отца Александра Великого, а также посетить дворец и античный театр.Экскурсия включает посещение

нового здания музея, где представлены редкие экспонаты и интерактивные элементы. Вы узнаете о влиянии македонских царей на историю и культуру Древнего мира. Погружение в историю и уникальные артефакты ждут вас на этой индивидуальной экскурсии

Описание экскурсии

Гробницы македонских царей

Вы посетите место, где были захоронены цари и члены их семей из династии Аргеадов, включая Филиппа II, отца Александра Македонского. Гробницы богато украшены и представляют собой выдающиеся образцы архитектуры и искусства 4-3 веков до н. э. Вы увидите великолепно сохранившиеся артефакты, включая золотые украшения, оружие, доспехи. А также познакомитесь с царскими погребальными обрядами того времени.

Археологический музей

В новом здании музея вы погрузитесь в историю Древнего мира и узнаете больше о культуре и обычаях древних цивилизаций. Здесь представлены редкие экспонаты, которые помогут почувствовать атмосферу далёких эпох. Экспозиция музея включает интерактивные и мультимедийные элементы.

Дворец Филиппа II и античный театр

Дворец в Эгесе (на месте современной Вергины) возвели в классическом греческом стиле. Сооружение отражало мощь и богатство македонского царя, а также важность самого города. Вы познакомитесь с одним из самых значимых археологических объектов Македонии и его изысканной архитектурой. Также мы исследуем руины античного театра, где проводились культурные и религиозные мероприятия.

Организационные детали