В часе езды от Салоников находится Вергина - место археологических открытий. Вы увидите гробницу отца Александра Великого, дворец и античный театр
Вергина, расположенная в часе езды от Салоников, является местом важных археологических открытий.
Здесь вы сможете рассмотреть гробницу Филиппа II, отца Александра Великого, а также посетить дворец и античный театр.
Экскурсия включает посещение читать дальше
нового здания музея, где представлены редкие экспонаты и интерактивные элементы. Вы узнаете о влиянии македонских царей на историю и культуру Древнего мира. Погружение в историю и уникальные артефакты ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Вы посетите место, где были захоронены цари и члены их семей из династии Аргеадов, включая Филиппа II, отца Александра Македонского. Гробницы богато украшены и представляют собой выдающиеся образцы архитектуры и искусства 4-3 веков до н. э. Вы увидите великолепно сохранившиеся артефакты, включая золотые украшения, оружие, доспехи. А также познакомитесь с царскими погребальными обрядами того времени.
Археологический музей
В новом здании музея вы погрузитесь в историю Древнего мира и узнаете больше о культуре и обычаях древних цивилизаций. Здесь представлены редкие экспонаты, которые помогут почувствовать атмосферу далёких эпох. Экспозиция музея включает интерактивные и мультимедийные элементы.
Дворец Филиппа II и античный театр
Дворец в Эгесе (на месте современной Вергины) возвели в классическом греческом стиле. Сооружение отражало мощь и богатство македонского царя, а также важность самого города. Вы познакомитесь с одним из самых значимых археологических объектов Македонии и его изысканной архитектурой. Также мы исследуем руины античного театра, где проводились культурные и религиозные мероприятия.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер из Салоников до Вергины и обратно. Поездка проходит на автомобиле Fiat Panda
Вы также можете добраться самостоятельно на общественном транспорте или такси, в этом случае я сделаю скидку на экскурсию
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илиас — ваш гид в Салониках
Профессиональный гид, имеющий многолетний опыт работы, как с группами, так и с индивидуалами. Я грек, люблю свою страну и знаю много мест, которые вас заинтересуют. Всегда стараюсь индивидуально подобрать подход к подаче информации. Спрашивайте, не стесняйтесь, я всегда рад новым знакомствам!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгений
12 июля 2024
Очень довольны что посетили данную экскурсию. Не знали что в окрестностях Салоник есть такое интересное место как Вергина - раскопки дворца Филиппа 2, погребальный курган превращенный в музей, с полностью читать дальше
сохранившейся могилой царя и отличный современный музей, построенный рядом. Все это открылось довольно недавно, видимо поэтому пока еще не известно в России. Для любителей истории и древности - однозначно обязательно к посещению. Гиду большое спасибо!