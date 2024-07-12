Вергина: погрузиться в мир Древней Македонии

В часе езды от Салоников находится Вергина - место археологических открытий. Вы увидите гробницу отца Александра Великого, дворец и античный театр
Вергина, расположенная в часе езды от Салоников, является местом важных археологических открытий.

Здесь вы сможете рассмотреть гробницу Филиппа II, отца Александра Великого, а также посетить дворец и античный театр.

Экскурсия включает посещение
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нового здания музея, где представлены редкие экспонаты и интерактивные элементы. Вы узнаете о влиянии македонских царей на историю и культуру Древнего мира. Погружение в историю и уникальные артефакты ждут вас на этой индивидуальной экскурсии

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 👑 Уникальные гробницы македонских царей
  2. 🏛️ Дворец Филиппа II
  3. 🎭 Античный театр
  4. 🏺 Археологический музей
  5. 📜 Погружение в историю Древней Македонии
Вергина: погрузиться в мир Древней Македонии
Вергина: погрузиться в мир Древней Македонии
Вергина: погрузиться в мир Древней Македонии
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Гробницы македонских царей
  • Дворец Филиппа II
  • Античный театр
  • Археологический музей

Описание экскурсии

Гробницы македонских царей

Вы посетите место, где были захоронены цари и члены их семей из династии Аргеадов, включая Филиппа II, отца Александра Македонского. Гробницы богато украшены и представляют собой выдающиеся образцы архитектуры и искусства 4-3 веков до н. э. Вы увидите великолепно сохранившиеся артефакты, включая золотые украшения, оружие, доспехи. А также познакомитесь с царскими погребальными обрядами того времени.

Археологический музей

В новом здании музея вы погрузитесь в историю Древнего мира и узнаете больше о культуре и обычаях древних цивилизаций. Здесь представлены редкие экспонаты, которые помогут почувствовать атмосферу далёких эпох. Экспозиция музея включает интерактивные и мультимедийные элементы.

Дворец Филиппа II и античный театр

Дворец в Эгесе (на месте современной Вергины) возвели в классическом греческом стиле. Сооружение отражало мощь и богатство македонского царя, а также важность самого города. Вы познакомитесь с одним из самых значимых археологических объектов Македонии и его изысканной архитектурой. Также мы исследуем руины античного театра, где проводились культурные и религиозные мероприятия.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из Салоников до Вергины и обратно. Поездка проходит на автомобиле Fiat Panda
  • Вы также можете добраться самостоятельно на общественном транспорте или такси, в этом случае я сделаю скидку на экскурсию
  • Трансфер из других городов — по договорённости
  • Понадобится удобная обувь и одежда по погоде

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Вергине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
12 июля 2024
Очень довольны что посетили данную экскурсию. Не знали что в окрестностях Салоник есть такое интересное место как Вергина - раскопки дворца Филиппа 2, погребальный курган превращенный в музей, с полностью
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сохранившейся могилой царя и отличный современный музей, построенный рядом. Все это открылось довольно недавно, видимо поэтому пока еще не известно в России. Для любителей истории и древности - однозначно обязательно к посещению. Гиду большое спасибо!

Очень довольны что посетили данную экскурсию. Не знали что в окрестностях Салоник есть такое интересное местоОчень довольны что посетили данную экскурсию. Не знали что в окрестностях Салоник есть такое интересное местоОчень довольны что посетили данную экскурсию. Не знали что в окрестностях Салоник есть такое интересное местоОчень довольны что посетили данную экскурсию. Не знали что в окрестностях Салоник есть такое интересное местоОчень довольны что посетили данную экскурсию. Не знали что в окрестностях Салоник есть такое интересное место

Входит в следующие категории Салоников

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