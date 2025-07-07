Откройте для себя тайны древней столицы Македонии! Посетите усыпальницу Филиппа II, отца Александра Великого, полюбуйтесь уникальными артефактами, золотыми реликвиями и фресками, сохранившимися сквозь века, погрузитесь в историю великого царства и почувствуйте атмосферу античности в ходе экскурсии по Вергине.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииЗдесь, среди зеленых холмов, скрываются величественные царские гробницы, включая усыпальницу Филиппа II, отца Александра Великого. Уникальные артефакты, золотые реликвии и фрески, пережившие тысячелетия, откроют вам тайны античной Македонии. Во время экскурсии вы узнаете, как жили македонские цари, какие загадки хранят древние погребальные комплексы и почему Вергина считается колыбелью династии Аргеадов. Наш маршрут сочетает историю, археологию и атмосферу древности, позволяя вам почувствовать себя настоящими исследователями прошлого. Вы увидите: Царские гробницы — усыпальницы династии Аргеадов с уникальными артефактами: золотыми украшениями, оружием и доспехами. Вы узнаете о погребальных традициях македонских царей; Археологический музей. Современные технологии и редкие экспонаты помогут глубже понять культуру и быт древних македонцев; Дворец Филиппа II и античный театр — архитектурные шедевры эпохи, отражающие величие Македонского царства. Важная информация: Экскурсия проходит в Вергине. Трансфер согласовывается с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царские гробницы
- Археологический музей
- Дворец Филиппа II
- Античный театр
Что включено
- Услуги лицензированного гида.
Что не входит в цену
- Трансфер
- Входные билеты в археологическую зону
- Расходы личного характера.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вергина, Греция 59031
Завершение: Археологический музей, на выезде из посёлка
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
7 июл 2025
Прекрасная экскурсия! И замечательный экскурсовод. Держал внимание 4 детей практически до конца 3-х часовой экскурсии.
Было интересно и взрослым. Всю историю древней Греции уложил в логичный, хронологичны и последовательный рассказ. Как на машине времени полетали! рекомендую 100%
