Откройте для себя тайны древней столицы Македонии! Посетите усыпальницу Филиппа II, отца Александра Великого, полюбуйтесь уникальными артефактами, золотыми реликвиями и фресками, сохранившимися сквозь века, погрузитесь в историю великого царства и почувствуйте атмосферу античности в ходе экскурсии по Вергине.

Описание экскурсии Здесь, среди зеленых холмов, скрываются величественные царские гробницы, включая усыпальницу Филиппа II, отца Александра Великого. Уникальные артефакты, золотые реликвии и фрески, пережившие тысячелетия, откроют вам тайны античной Македонии. Во время экскурсии вы узнаете, как жили македонские цари, какие загадки хранят древние погребальные комплексы и почему Вергина считается колыбелью династии Аргеадов. Наш маршрут сочетает историю, археологию и атмосферу древности, позволяя вам почувствовать себя настоящими исследователями прошлого. Вы увидите: Царские гробницы — усыпальницы династии Аргеадов с уникальными артефактами: золотыми украшениями, оружием и доспехами. Вы узнаете о погребальных традициях македонских царей; Археологический музей. Современные технологии и редкие экспонаты помогут глубже понять культуру и быт древних македонцев; Дворец Филиппа II и античный театр — архитектурные шедевры эпохи, отражающие величие Македонского царства. Важная информация: Экскурсия проходит в Вергине. Трансфер согласовывается с гидом.

Где начинаем и завершаем? Начало: Вергина, Греция 59031 Завершение: Археологический музей, на выезде из посёлка Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 3 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Важная информация Экскурсия проходит в Вергине. Трансфер согласовывается с гидом