Приглашаем вас исследовать Пиерию - удивительный и плодородный край Северной Греции. Это место, где часто бывал Александр Македонский и приносил жертвы 12 олимпийским богам. Вы увидите самую высокую гору страны

и услышите множество интересных фактов о местной жизни. Узнайте, что едят и пьют греки, как они любят отдыхать и какие традиции соблюдают. Экскурсия включает посещение монастыря Святого Дионисия Олимпийского, расположенного на высоте 900 метров, прогулку по Литохоро, известному как греческая Швейцария, и сказочному ущелью Энипея. В Старом Пантелеймоне вы насладитесь панорамным видом на средневековый замок и Термаический залив, а также сможете отведать блюда местной кухни в традиционной таверне. Транспорт включен в стоимость экскурсии, еда и напитки оплачиваются дополнительно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа расцветает, а виды на гору Олимп и окрестности особенно живописны. Приятная погода позволяет наслаждаться прогулками и экскурсиями на свежем воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.