Мои заказы

Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников

Исследуйте Пиерию, край, где часто бывал Александр Македонский. Узнайте о жизни греков, их традициях и кухне. Побывайте на самой высокой горе Греции
Приглашаем вас исследовать Пиерию - удивительный и плодородный край Северной Греции. Это место, где часто бывал Александр Македонский и приносил жертвы 12 олимпийским богам. Вы увидите самую высокую гору страны
читать дальшеуменьшить

и услышите множество интересных фактов о местной жизни. Узнайте, что едят и пьют греки, как они любят отдыхать и какие традиции соблюдают.

Экскурсия включает посещение монастыря Святого Дионисия Олимпийского, расположенного на высоте 900 метров, прогулку по Литохоро, известному как греческая Швейцария, и сказочному ущелью Энипея.

В Старом Пантелеймоне вы насладитесь панорамным видом на средневековый замок и Термаический залив, а также сможете отведать блюда местной кухни в традиционной таверне. Транспорт включен в стоимость экскурсии, еда и напитки оплачиваются дополнительно

5
15 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏔 Увидеть величественную гору Олимп
  • 🏛 Посетить древний монастырь Святого Дионисия
  • 🌄 Прогуляться по живописному ущелью Энипея
  • 🏘 Исследовать уютные улицы Старого Пантелеймона
  • 🍽 Попробовать блюда местной кухни в традиционной таверне
  • ☕ Насладиться кофе с панорамным видом на Термаический залив

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа расцветает, а виды на гору Олимп и окрестности особенно живописны. Приятная погода позволяет наслаждаться прогулками и экскурсиями на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников

Что можно увидеть

  • Гора Олимп
  • Монастырь Святого Дионисия Олимпийского
  • Ущелье Энипея
  • Старый Пантелеймон
  • Средневековый замок
  • Термаический залив

Описание экскурсии

Древний монастырь, ущелье и виды на Олимп

Мы прикоснемся к православной Элладе и заглянем в монастырь Святого Дионисия Олимпийского, живописно расположенный на высоте 900 метров. Побываем в греческой Швейцарии — так местные называют городок Литохоро у подножия Олимпа. Рассмотрим старинные каменные дома и понаблюдаем за расслабленной греческой жизнью. А еще я проведу вас по сказочному ущелью Энипея — островку нетронутой природы.

Деревня Старый Пантелеймон

Одна из самых красивых горных деревень Греции — Старый Пантелеймон. Мы прогуляемся по ее уютным улицам и выпьем чашечку кофе «эллинико» с панорамным видом на средневековый замок и Термаический залив. А для желающих отведать блюда местной кухни — вас ждет обед в традиционной таверне.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Транспорт включен в стоимость.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Салониках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 103 туристов
Всем калимера или калиспера! Меня зовут Юлия, уже много лет я живу в Северной Греции и показываю путешественникам ее красоты. С радостью поделюсь рассказами о любимой стране: ее традициях, культуре и особенностях современной жизни.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
Н
Мы с Юлией посетили Олимп и окрестности Салоники и остались в восхищении. Она настоящий профессионал и невероятно увлечённый рассказчик. А истории о мифах и реальных событиях, связанных с горой Олимп,
читать дальшеуменьшить

были по-настоящему увлекательными и запоминающимися Благодаря ее глубоким знаниям и вниманию к деталям, восхождение стало не просто походом, а настоящим путешествием в историю и культуру. Так же, войдя в наше положение, доставила нас домой в другой город. Мы очень почерпнули многое нового для себя. Обязательно вернемся еще раз на Олимп и непременно к Юле. Спасибо за интересную экскурсию!

Мы с Юлией посетили Олимп и окрестности Салоники и остались в восхищении. Она настоящий профессионал и
Мы с Юлией посетили Олимп и окрестности Салоники и остались в восхищении. Она настоящий профессионал и
Мы с Юлией посетили Олимп и окрестности Салоники и остались в восхищении. Она настоящий профессионал и
Мы с Юлией посетили Олимп и окрестности Салоники и остались в восхищении. Она настоящий профессионал и
Мы с Юлией посетили Олимп и окрестности Салоники и остались в восхищении. Она настоящий профессионал и
Мы с Юлией посетили Олимп и окрестности Салоники и остались в восхищении. Она настоящий профессионал и
Мы с Юлией посетили Олимп и окрестности Салоники и остались в восхищении. Она настоящий профессионал и
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Отличная экскурсия, узнали много интересных фактов и увидели Олимп!
Гид Юлия очень приятная в общении, подробно рассказала про тему экскурсии и в целом про Грецию, отдельная благодарность, что смогла провести трип в нужную нам дату, рекомендую 👍🏻
Отличная экскурсия, узнали много интересных фактов и увидели Олимп!
Отличная экскурсия, узнали много интересных фактов и увидели Олимп!
Отличная экскурсия, узнали много интересных фактов и увидели Олимп!
Отличная экскурсия, узнали много интересных фактов и увидели Олимп!
Отличная экскурсия, узнали много интересных фактов и увидели Олимп!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем.
Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем.
Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем.
Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем.
Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем.
Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем.
Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем.
Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Содержательная и интересная экскурсия. Внимательный и аккуратный водитель. Великолепные виды Олимпа и окрестностей! Замечательная таверна! Очень рекомендуем!
Содержательная и интересная экскурсия. Внимательный и аккуратный водитель. Великолепные виды Олимпа и окрестностей! Замечательная таверна! Очень
Содержательная и интересная экскурсия. Внимательный и аккуратный водитель. Великолепные виды Олимпа и окрестностей! Замечательная таверна! Очень
Вам был полезен этот отзыв?
И
Очень понравилось!!! Рекомендую.
Очень понравилось!!! Рекомендую.
Очень понравилось!!! Рекомендую.
Очень понравилось!!! Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
На эту экскурсию мы решились совершенно спонтанно, и к счастью Юлия согласилась ее провести, несмотря на то, что туристический сезон уже закончился. Окрестности Олимпа в начале ноября невероятно красивы, а
читать дальшеуменьшить

Юлия - прекрасный гид, у которого есть миллион историй, запасной план на непредвиденные случаи (на винодельню мы не смогли попасть, так как хозяин собирал оливки, но вместо этого увидели другие интересные места), да и просто она интересный начитанный собеседник, с которым можно поговорить о чем угодно

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Салоников

Похожие экскурсии на «Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников»

Добро пожаловать в Салоники
Пешая
2.5 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Салоники
Откройте для себя Салоники через историю и современность. Прогулка по памятникам и встреча с культурой города ждут вас
Начало: У вашего отеля в центре города или на площади Арис...
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:30
от €100 за всё до 3 чел.
Вергина: погрузиться в мир Древней Македонии
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Вергина: погрузиться в мир Древней Македонии
В часе езды от Салоников находится Вергина - место археологических открытий. Вы увидите гробницу отца Александра Великого, дворец и античный театр
Начало: В Вергине
Завтра в 13:00
14 авг в 09:00
от €215 за всё до 5 чел.
Метеора: путешествие к восьмому чуду света
На машине
11 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Метеора: путешествие к восьмому чуду света
Фессалийская долина и её монастыри на вершинах скал ждут вас! Погрузитесь в мифы Древней Греции и насладитесь захватывающими видами
Начало: По договорённости
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €485 за всё до 3 чел.
В гости к Зевсу. Гора Олимп
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к Зевсу. Гора Олимп
Путешествие к легендарной горе Олимп, месту обитания древнегреческих богов, подарит незабываемые эмоции и погружение в мифы
13 авг в 08:30
14 авг в 08:30
от €326 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Салониках. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Салониках
от €319 за экскурсию