Что вас ожидает

Древний монастырь, ущелье и виды на Олимп

Мы прикоснемся к православной Элладе и заглянем в монастырь Святого Дионисия Олимпийского, живописно расположенный на высоте 900 метров. Побываем в греческой Швейцарии — так местные называют городок Литохоро у подножия Олимпа. Рассмотрим старинные каменные дома и понаблюдаем за расслабленной греческой жизнью. А еще я проведу вас по сказочному ущелью Энипея — островку нетронутой природы.

Деревня Старый Пантелеймон и домашняя винодельня

Одна из самых известных горных деревень Греции — Старый Пантелеймон. Мы прогуляемся по ее уютным улицам и выпьем чашечку кофе «эллинико» с панорамным видом на Термический залив. Завершим экскурсию и знакомство с регионом Пиерия на аутентичной винодельне, где вы сможете продегустировать вкуснейшие местные вина и оценить блюда греческих домохозяек, приготовленные из экологически чистых продуктов.

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