Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников

Колоритные местные селения, древний монастырь, ущелье и винодельня на авто-пешеходной экскурсии

Приглашаю вместе исследовать Пиерию — удивительный и плодородный край! Это кусочек Северной Греции, где часто бывал Александр Македонский и приносил жертвы 12 олимпийским богам.

Вы увидите самую высокую гору страны и услышите множество интересных фактов о местной жизни.

Я расскажу, что едят и пьют греки, как они любят отдыхать и какие традиции соблюдают.
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников

Что вас ожидает

Древний монастырь, ущелье и виды на Олимп

Мы прикоснемся к православной Элладе и заглянем в монастырь Святого Дионисия Олимпийского, живописно расположенный на высоте 900 метров. Побываем в греческой Швейцарии — так местные называют городок Литохоро у подножия Олимпа. Рассмотрим старинные каменные дома и понаблюдаем за расслабленной греческой жизнью. А еще я проведу вас по сказочному ущелью Энипея — островку нетронутой природы.

Деревня Старый Пантелеймон и домашняя винодельня

Одна из самых известных горных деревень Греции — Старый Пантелеймон. Мы прогуляемся по ее уютным улицам и выпьем чашечку кофе «эллинико» с панорамным видом на Термический залив. Завершим экскурсию и знакомство с регионом Пиерия на аутентичной винодельне, где вы сможете продегустировать вкуснейшие местные вина и оценить блюда греческих домохозяек, приготовленные из экологически чистых продуктов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Транспорт включен в стоимость.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Юлия
Юлия
Всем калимера или калиспера! Меня зовут Юлия, уже много лет я живу в Северной Греции и показываю путешественникам ее красоты. С радостью поделюсь рассказами о любимой стране: ее традициях, культуре и особенностях современной жизни.
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