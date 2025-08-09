Приглашаем вас исследовать Пиерию - удивительный и плодородный край Северной Греции. Это место, где часто бывал Александр Македонский и приносил жертвы 12 олимпийским богам. Вы увидите самую высокую гору страны
6 причин купить эту экскурсию
- 🏔 Увидеть величественную гору Олимп
- 🏛 Посетить древний монастырь Святого Дионисия
- 🌄 Прогуляться по живописному ущелью Энипея
- 🏘 Исследовать уютные улицы Старого Пантелеймона
- 🍽 Попробовать блюда местной кухни в традиционной таверне
- ☕ Насладиться кофе с панорамным видом на Термаический залив
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа расцветает, а виды на гору Олимп и окрестности особенно живописны. Приятная погода позволяет наслаждаться прогулками и экскурсиями на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Гора Олимп
- Монастырь Святого Дионисия Олимпийского
- Ущелье Энипея
- Старый Пантелеймон
- Средневековый замок
- Термаический залив
Описание экскурсии
Древний монастырь, ущелье и виды на Олимп
Мы прикоснемся к православной Элладе и заглянем в монастырь Святого Дионисия Олимпийского, живописно расположенный на высоте 900 метров. Побываем в греческой Швейцарии — так местные называют городок Литохоро у подножия Олимпа. Рассмотрим старинные каменные дома и понаблюдаем за расслабленной греческой жизнью. А еще я проведу вас по сказочному ущелью Энипея — островку нетронутой природы.
Деревня Старый Пантелеймон
Одна из самых красивых горных деревень Греции — Старый Пантелеймон. Мы прогуляемся по ее уютным улицам и выпьем чашечку кофе «эллинико» с панорамным видом на средневековый замок и Термаический залив. А для желающих отведать блюда местной кухни — вас ждет обед в традиционной таверне.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Транспорт включен в стоимость.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Салониках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 103 туристов
Всем калимера или калиспера! Меня зовут Юлия, уже много лет я живу в Северной Греции и показываю путешественникам ее красоты. С радостью поделюсь рассказами о любимой стране: ее традициях, культуре и особенностях современной жизни.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Мы с Юлией посетили Олимп и окрестности Салоники и остались в восхищении. Она настоящий профессионал и невероятно увлечённый рассказчик. А истории о мифах и реальных событиях, связанных с горой Олимп,
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Ю
Отличная экскурсия, узнали много интересных фактов и увидели Олимп!
Гид Юлия очень приятная в общении, подробно рассказала про тему экскурсии и в целом про Грецию, отдельная благодарность, что смогла провести трип в нужную нам дату, рекомендую 👍🏻
Гид Юлия очень приятная в общении, подробно рассказала про тему экскурсии и в целом про Грецию, отдельная благодарность, что смогла провести трип в нужную нам дату, рекомендую 👍🏻
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Д
Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем.
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С
Содержательная и интересная экскурсия. Внимательный и аккуратный водитель. Великолепные виды Олимпа и окрестностей! Замечательная таверна! Очень рекомендуем!
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И
Очень понравилось!!! Рекомендую.
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Е
На эту экскурсию мы решились совершенно спонтанно, и к счастью Юлия согласилась ее провести, несмотря на то, что туристический сезон уже закончился. Окрестности Олимпа в начале ноября невероятно красивы, а
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