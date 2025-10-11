Мои заказы

Древняя Пелла: родина Александра Македонского (из Салоников)

Путешествие в Пеллу откроет перед вами древний мир Македонии, где вы узнаете о жизни Александра Великого и увидите уникальные мозаики
Экскурсия в Пеллу предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Македонии.

Гости увидят великолепные мозаики и архитектурные памятники, посетят Археологический музей и узнают о достижениях македонских царей.

В ходе прогулки по древним улицам
Пеллы, участники узнают о жизни и деятельности Филиппа II и Александра Великого, а также о повседневной жизни жителей того времени. Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое, которое оставит незабываемые впечатления

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные мозаики
  • 📜 История Македонии
  • 🏺 Археологический музей
  • 👑 Жизнь Александра Великого
  • 🌍 Влияние на мировую историю
Древняя Пелла: родина Александра Македонского (из Салоников)© Илиас
Древняя Пелла: родина Александра Македонского (из Салоников)© Илиас
Древняя Пелла: родина Александра Македонского (из Салоников)© Илиас

Что можно увидеть

  • Археологический музей
  • Древние мозаики

Описание экскурсии

Пройдём по древним уголкам античного города, посетим Археологический музей и поговорим:

  • О происхождении Пеллы и её значении как столицы Македонии
  • Жизни и деятельности македонских царей, в том числе Филиппа II и Александра Великого
  • Выдающихся мозаиках, которые украшали дома и дворцы, и их художественном смысле
  • Повседневности современных жителей, их религии, искусстве, ремёслах и торговле
  • Археологических раскопках и реставрации
  • Влиянии Пеллы и Македонии на развитие европейской и мировой истории

Организационные детали

Дополнительные расходы — входные билеты в музей и места раскопок (с 1 апреля 2025 года): взрослые — €20; дети до 18 лет, граждане ЕС до 25 лет и инвалиды — бесплатно.

Илиас
Илиас — ваш гид в Салониках
Провёл экскурсии для 236 туристов
Профессиональный гид с многолетним опытом работы как с группами, так и с индивидуальными путешественниками. Я грек, люблю свою страну и знаю много мест, которые вас заинтересуют. Всегда стараюсь индивидуально подобрать подход к подаче информации. Спрашивайте, не стесняйтесь, я всегда рад новым знакомствам!

5
1
4
3
2
1
Т
Татьяна
11 окт 2025
Всем тем, кто интересуется древними раскопками, в частности связанных с местом рождения Александра Македонского, рекомендую эту экскурсию. Илиас настолько увлеченно и интересно рассказывает, что время проведённое в древней Пелле, пролетит
незаметно для вас. Это большой древний город, который хранит в себе и великолепную мозаику, и общественные бани, и широкие улицы, и торговые ряды. Также имеется интересный музей с настоящими артефактами. Для лучшего понимания истории Древней Греции необходим профессиональный гид такой как Илиас. Благодарю за экскурсию!

