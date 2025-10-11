Экскурсия в Пеллу предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Македонии.
Гости увидят великолепные мозаики и архитектурные памятники, посетят Археологический музей и узнают о достижениях македонских царей.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные мозаики
- 📜 История Македонии
- 🏺 Археологический музей
- 👑 Жизнь Александра Великого
- 🌍 Влияние на мировую историю
Что можно увидеть
- Археологический музей
- Древние мозаики
Описание экскурсии
Пройдём по древним уголкам античного города, посетим Археологический музей и поговорим:
- О происхождении Пеллы и её значении как столицы Македонии
- Жизни и деятельности македонских царей, в том числе Филиппа II и Александра Великого
- Выдающихся мозаиках, которые украшали дома и дворцы, и их художественном смысле
- Повседневности современных жителей, их религии, искусстве, ремёслах и торговле
- Археологических раскопках и реставрации
- Влиянии Пеллы и Македонии на развитие европейской и мировой истории
Организационные детали
Дополнительные расходы — входные билеты в музей и места раскопок (с 1 апреля 2025 года): взрослые — €20; дети до 18 лет, граждане ЕС до 25 лет и инвалиды — бесплатно.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Илиас — ваш гид в Салониках
Провёл экскурсии для 236 туристов
Профессиональный гид с многолетним опытом работы как с группами, так и с индивидуальными путешественниками. Я грек, люблю свою страну и знаю много мест, которые вас заинтересуют. Всегда стараюсь индивидуально подобрать подход к подаче информации. Спрашивайте, не стесняйтесь, я всегда рад новым знакомствам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
11 окт 2025
Всем тем, кто интересуется древними раскопками, в частности связанных с местом рождения Александра Македонского, рекомендую эту экскурсию. Илиас настолько увлеченно и интересно рассказывает, что время проведённое в древней Пелле, пролетит
