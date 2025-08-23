Погружаемся в атмосферу Санторини и ловим самые красивые кадры! Покажем не только культовые виды, но и скрытые уголки, где нет толп туристов — все на русском языке, с заботой и вдохновением. Забронируй свой индивидуальный фото-тур по Санторини сейчас!
Описание фото-прогулки
Фото-экскурсия Ваш гид расскажет, почему Санторини называют самым фотогеничным островом Греции, и поделится историями о жизни в местных деревнях. Вы узнаете, где искать самые необычные виды и нетуристические локации, почему греческие дома такие белые, и как остров стал меккой для художников, блогеров и кинематографистов. Также гид объяснит, как изменился стиль жизни местных жителей за последние годы, что такое «пезулес» и почему на Санторини так мало деревьев, а ещё какие блюда стоит попробовать в каждой локации. Вас ожидает:
- Улочки Фиростефани — венец Фиры: узкие проулочки, вымощенные вулканическим камнем, яркая архитектура, бугенвиллия — безлюдные и стильные снимки.
- Имеровигли: на высоте полета чаек — лучший балкон над кальдерой Деревня венецианцев и фотосессий с бесконечными бассейнами на высоте 300 метров над морем.
- Ия-экспресс — самые лучшие снимки без траты времени на поиски и маневры. Ни один синий купол не останется потерянным.
- Пиргос и Кафе Пенелопы: колоритная крепость, атмосферные закоулки, волшебные сувенирные лавочки с работами местных мастеров, знаменитое кафе Пенелопы с домашним лимонадом и греческими закусками — «мезе». Место, которое набирает популярность у фотографов и блогеров.
- Виноградники Санторини (без дегустации вин, только вид). Съёмка среди виноградных лоз, виды на знаменитые террасы «пезулес».
Знаменитый черный пляж Периволос: модные бары, контраст чёрного песка и прозрачной воды, стильные lifestyle-фото. Маршрут и время адаптируются под ваши интересы и темп. Поможем с лучшими ракурсами, остановимся в кафе, таверне или даже винодельне по вашему выбору, подскажем скрытые фотолокации, чтобы ваши снимки были уникальными! Фокус на радости для глаз, но мы будем более чем рады найти время перекусить или основательно пообедать по-гречески! Важная информация:.
- Маршрут и время адаптируются под ваши интересы и темп.
- Экскурсия может быть менее интересна тем, кто ищет исключительно исторический или музейный формат, а также тем, кто предпочитает активный спорт или долгие походы по пересечённой местности.
Каждый день с 9:00 по 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фиростефани
- Имеровигли
- Ия
- Пиргос
- Виноградники Санторини
- Чёрный пляж
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Трансфер (англоязычный водитель)
- Прохладная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед и напитки
- Дегустация вина
Место начала и завершения?
Фира
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 9:00 по 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Георгий
23 авг 2025
Начало экскурсии прошло отлично — вовремя забрали из отеля на комфортной машине, гид Мария сразу поделилась полезными советами по отдыху. Первая остановка — Фиростефани: 15 минут прогулки и фото у
