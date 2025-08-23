Фото-экскурсия Ваш гид расскажет, почему Санторини называют самым фотогеничным островом Греции, и поделится историями о жизни в местных деревнях. Вы узнаете, где искать самые необычные виды и нетуристические локации, почему греческие дома такие белые, и как остров стал меккой для художников, блогеров и кинематографистов. Также гид объяснит, как изменился стиль жизни местных жителей за последние годы, что такое «пезулес» и почему на Санторини так мало деревьев, а ещё какие блюда стоит попробовать в каждой локации. Вас ожидает:

Улочки Фиростефани — венец Фиры: узкие проулочки, вымощенные вулканическим камнем, яркая архитектура, бугенвиллия — безлюдные и стильные снимки.

Имеровигли: на высоте полета чаек — лучший балкон над кальдерой Деревня венецианцев и фотосессий с бесконечными бассейнами на высоте 300 метров над морем.

Ия-экспресс — самые лучшие снимки без траты времени на поиски и маневры. Ни один синий купол не останется потерянным.

Пиргос и Кафе Пенелопы: колоритная крепость, атмосферные закоулки, волшебные сувенирные лавочки с работами местных мастеров, знаменитое кафе Пенелопы с домашним лимонадом и греческими закусками — «мезе». Место, которое набирает популярность у фотографов и блогеров.

Виноградники Санторини (без дегустации вин, только вид). Съёмка среди виноградных лоз, виды на знаменитые террасы «пезулес».

Знаменитый черный пляж Периволос: модные бары, контраст чёрного песка и прозрачной воды, стильные lifestyle-фото. Маршрут и время адаптируются под ваши интересы и темп. Поможем с лучшими ракурсами, остановимся в кафе, таверне или даже винодельне по вашему выбору, подскажем скрытые фотолокации, чтобы ваши снимки были уникальными! Фокус на радости для глаз, но мы будем более чем рады найти время перекусить или основательно пообедать по-гречески! Важная информация:.

Знаменитый черный пляж Периволос: модные бары, контраст чёрного песка и прозрачной воды, стильные lifestyle-фото. Маршрут и время адаптируются под ваши интересы и темп. Поможем с лучшими ракурсами, остановимся в кафе, таверне или даже винодельне по вашему выбору, подскажем скрытые фотолокации, чтобы ваши снимки были уникальными! Фокус на радости для глаз, но мы будем более чем рады найти время перекусить или основательно пообедать по-гречески! Важная информация:.

• Знаменитый черный пляж Периволос: модные бары, контраст чёрного песка и прозрачной воды, стильные lifestyle-фото. Маршрут и время адаптируются под ваши интересы и темп. Поможем с лучшими ракурсами, остановимся в кафе, таверне или даже винодельне по вашему выбору, подскажем скрытые фотолокации, чтобы ваши снимки были уникальными! Фокус на радости для глаз, но мы будем более чем рады найти время перекусить или основательно пообедать по-гречески! Важная информация: