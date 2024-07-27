Погрузитесь в очарование Санторини! Вас ждут живописные улочки и голубые крыши белых домов, панорамные смотровые площадки и потрясающие виды на вулкан и море. Мы расскажем о культуре и истории острова, местном виноделии и греческой мифологии. И объясним, как уживаются традиции и современные технологии.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Ия — город с белоснежными домиками и голубыми куполами. Вы прогуляетесь по узким улочкам и подниметесь на смотровые площадки с потрясающими видами на Эгейское море.
Имеровигли, известный как Балкон Эгейского моря. Здесь традиционная архитектура сочетается с захватывающими пейзажами.
Эмборион — живописная деревня со средневековой крепостью Кастели. На её мощёных улочках можно почувствовать дух прошлого и увидеть традиционные дома и церкви.
Пиргос — сердце старинного Санторини. Город с лабиринтом улочек, ведущих к величественному замку, сохранил аутентичную атмосферу.
На экскурсии мы расскажем:
- Как извержение вулкана сформировало нынешний облик острова и повлияло на его архитектуру
- Как современные технологии отражаются на сохранении культурного наследия Санторини
- Какие уникальные сорта винограда растут на вулканической почве
- Какое место Санторини занимает в греческой мифологии
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Seat, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter. Есть детские кресла и бустеры
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали и цены уточняйте в переписке
- По вашему желанию программу можно скорректировать и посетить пляж с чёрным песком, винодельню (с дегустацией — €20 за чел.) или столицу острова
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андреас — ваша команда гидов в Санторини
Дорогие друзья, давайте знакомиться! Мы — ваш надёжный проводник по Греции, команда профессионалов с 15-летним опытом в организации незабываемых путешествий. Мы предлагаем эксклюзивные экскурсии, аренду яхт и полное сопровождение вашегоЗадать вопрос