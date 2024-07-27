Погрузитесь в очарование Санторини! Вас ждут живописные улочки и голубые крыши белых домов, панорамные смотровые площадки и потрясающие виды на вулкан и море. Мы расскажем о культуре и истории острова, местном виноделии и греческой мифологии. И объясним, как уживаются традиции и современные технологии.

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Санторини

Андреас Ваш представитель в Санторини

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Ия — город с белоснежными домиками и голубыми куполами. Вы прогуляетесь по узким улочкам и подниметесь на смотровые площадки с потрясающими видами на Эгейское море.

Имеровигли, известный как Балкон Эгейского моря. Здесь традиционная архитектура сочетается с захватывающими пейзажами.

Эмборион — живописная деревня со средневековой крепостью Кастели. На её мощёных улочках можно почувствовать дух прошлого и увидеть традиционные дома и церкви.

Пиргос — сердце старинного Санторини. Город с лабиринтом улочек, ведущих к величественному замку, сохранил аутентичную атмосферу.

На экскурсии мы расскажем:

Как извержение вулкана сформировало нынешний облик острова и повлияло на его архитектуру

Как современные технологии отражаются на сохранении культурного наследия Санторини

Какие уникальные сорта винограда растут на вулканической почве

Какое место Санторини занимает в греческой мифологии

Организационные детали