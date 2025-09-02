Приглашаем на обзорную экскурсию по бело-голубому острову! Вы посетите его столицу Фиру, тихий пригород Фиростефани и деревню на скале Имеровигли. Раскроете особенности кикладской архитектуры и местного сельского хозяйства.
Узнаете, почему на Санторини так много домов-пещер и по какой причине его называют «затерянной Атлантидой».
Узнаете, почему на Санторини так много домов-пещер и по какой причине его называют «затерянной Атлантидой».
Описание экскурсии
Фира — оживлённая столица острова. Вы заглянете в знаменитые церкви с голубыми куполами и погуляете по аутентичным узким улочкам.
Фиростефани — живописный пригород Фиры. Виды здесь ещё красивее, а народу меньше. Вы проникнетесь местной умиротворяющей атмосферой.
Имеровигли — деревня на вершине скалы. Вы пройдёте по её самым красивым улочкам и насладитесь фантастическими видами на кальдеру. Всё это без толп туристов.
Организационные детали
- Маршрут (около 4 км) включает много ступеней и извилистых улочек. Не подходит для маленьких детей, пожилых и людей с ограниченной подвижностью
- Не забудьте взять с собой удобную обувь, воду, головные уборы и крем от солнца
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санторини
Провела экскурсии для 962 туристов
Долой скучные маршруты и толпы туристов! Опытные гиды нашей команды — настоящие профессионалы, живущие в Греции уже многие годы и любящие её всем сердцем. Они покажут вам аутентичную Грецию —Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
2 сен 2025
Спасибо туристической компании "Иван Сусанин" и гиду Сергею за грамотно организованную экскурсию по острову Санторини. За 4 часа без спешки мы успели посмотреть все запланированные объекты. Особая благодарность гиду за
А
Александр
1 сен 2025
Доброе утро! Очень хотелось детально с гидом разобраться в истории Санторини, послушать интересные, наполненные фактами рассказы о истории, важных вехах, так скажем глубоко и познавательно капнуть в глубь. Но, к
Юлия
Ответ организатора:
Александр, благодарим вас за подробный отзыв и обратную связь! Нам искренне жаль, что экскурсия не в полной мере соответствовала вашим
М
Марина
29 авг 2025
Были на экскурсии втроём с мужем и 16-летней дочерью. Экскурсия нам очень понравилась. Гид Сергей рассказал и показал нам много всего интересного, а также дал полезные советы, что ещё посмотреть
Анна
27 авг 2025
С нами работал гид Владимир. Огромная признательность и благодарность. Мы успели максимум возможного за короткий срок. Отдельное спасибо, что подвинули начало экскурсии из-за поздней высадки с круизного лайнера.
Алена
15 авг 2025
Спасибо Марии за прекрасную экскурсию по центру Санторини. Было очень приятно, что Мария отвечала на все мои вопросы, много всего подсказала по острову, в целом.
С
Софья
26 июл 2025
Замечательная экскурсия, даже можно сказать- великолепное путешествие. У организаторов все продумано до мелочей, чётко и пунктуально. На связи были всегда. Отдельное спасибо экскурсоводу-Елене, очень добродушная и очаровательная женщина. Были с дочкой подростком, обычно мало интересны рассказы, здесь как раз наоборот, увлекательная и дозированная подача информации о замечательном острове. Санторини - великолепен. Удачи команде. Спасибо большое!
А
Александра
24 июл 2025
Все очень понравилось, Гиду Сергею отдельно спасибо за экскурсию
Нигяр
16 июл 2025
Очень разочарованы!
Экскурсия оказалась полной тратой времени и денег. Мы были с круиза, и нас лишь вскользь предупредили, что может быть очередь на фуникулёр. В реальности это заняло более 1 часа
Экскурсия оказалась полной тратой времени и денег. Мы были с круиза, и нас лишь вскользь предупредили, что может быть очередь на фуникулёр. В реальности это заняло более 1 часа
Юлия
Ответ организатора:
Дорогая Нигяр,
Прежде всего, мы искренне сожалеем, что ваш опыт на Санторини не оправдал ожиданий. Нам всегда важно слышать честные отзывы,
Прежде всего, мы искренне сожалеем, что ваш опыт на Санторини не оправдал ожиданий. Нам всегда важно слышать честные отзывы,
Татьяна
16 июн 2025
Автомобильно-пешеходная экскурсия- отличный выбор для Санторини. Остров очень красивый и необычный, но гористый. Экскурсовод Евгения показала нам места, которые мы бы никогда не увидели, путешествуя самостоятельно или если бы брали большую экскурсию с корабля. Мы получили удовольствие от экскурсии
Елена
7 июн 2025
Очень красиво, колоритно! И очень жарко!
А
Антон
7 июн 2025
Спасибо Сергею за интересную экскурсию! Организовано всё было превосходно, возникшие в день экскурсии неувязки были оперативно решены. Большое спасибо!
Я
Яна
4 июн 2025
Спасибо огромное Анастасии за интереснейшую и комфортную экскурсию! Все прошло отлично, узнали все, что нас интересовало от истории до экономики и демографии острова. Миконос это любовь 🥰
Входит в следующие категории Санторини
Похожие экскурсии из Санторини
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Санторини
Погулять по лабиринтам улиц острова, полюбоваться белоснежными домиками и Эгейским морем
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€540 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Санторини: яркие фотолокации, старые улочки и семейные истории
Увидеть остров глазами местного жителя
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от €450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая Санторини: полное впечатление за 4 часа
Полюбоваться белыми домиками, насладиться панорамой острова и почувствовать дух греческой деревни
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€510 за всё до 4 чел.