Очарование Санторини

Пройти по самому живописному маршруту острова и насладиться его пейзажами
Приглашаем на обзорную экскурсию по бело-голубому острову! Вы посетите его столицу Фиру, тихий пригород Фиростефани и деревню на скале Имеровигли. Раскроете особенности кикладской архитектуры и местного сельского хозяйства.

Узнаете, почему на Санторини так много домов-пещер и по какой причине его называют «затерянной Атлантидой».
4.5
12 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Фира — оживлённая столица острова. Вы заглянете в знаменитые церкви с голубыми куполами и погуляете по аутентичным узким улочкам.

Фиростефани — живописный пригород Фиры. Виды здесь ещё красивее, а народу меньше. Вы проникнетесь местной умиротворяющей атмосферой.

Имеровигли — деревня на вершине скалы. Вы пройдёте по её самым красивым улочкам и насладитесь фантастическими видами на кальдеру. Всё это без толп туристов.

Организационные детали

  • Маршрут (около 4 км) включает много ступеней и извилистых улочек. Не подходит для маленьких детей, пожилых и людей с ограниченной подвижностью
  • Не забудьте взять с собой удобную обувь, воду, головные уборы и крем от солнца
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Санторини
Провела экскурсии для 962 туристов
Долой скучные маршруты и толпы туристов! Опытные гиды нашей команды — настоящие профессионалы, живущие в Греции уже многие годы и любящие её всем сердцем. Они покажут вам аутентичную Грецию —
от тайных уголков до всемирно известных мест, от древних улочек до впечатляющих легенд! Каждый маршрут мы можем корректировать с учётом ваших интересов, предлагая эксклюзивные впечатления, доступные только избранным! Комфорт и внимание к деталям — наш приоритет: от частных трансферов до уютных пикников в уединённых местах. Путешествуя с нами, вы получаете не просто экскурсию, а незабываемое путешествие, где каждый момент — это ваше личное открытие.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
1
3
1
2
1
1
И
Ирина
2 сен 2025
Спасибо туристической компании "Иван Сусанин" и гиду Сергею за грамотно организованную экскурсию по острову Санторини. За 4 часа без спешки мы успели посмотреть все запланированные объекты. Особая благодарность гиду за
красивые локаций для фотографий — это особенно важно среди толп туристов, стремящихся сделать кадры с голубыми куполами в Ие, а также за возможность продегустировать местное вино и отведать самую вкусную брускетту с изумительным видом на кальдеру! Отдельная признательность за комфортный трансфер на отличном автомобиле и заботу водителя, который предоставил воду в жаркий день. Экскурсия оставила только положительные впечатления и желание вернуться снова!

А
Александр
1 сен 2025
Доброе утро! Очень хотелось детально с гидом разобраться в истории Санторини, послушать интересные, наполненные фактами рассказы о истории, важных вехах, так скажем глубоко и познавательно капнуть в глубь. Но, к
сожалению, может конец сезона, может дефицит грамотных гидов в команде, но как итог, мне достался гид Ольга, у которой к сожалению нет профильного образования, совсем скудные познания об истории острова и различных фактах. Возможно для поверхностного ознакомления Ольга будет просто идеальна как гид, не перегрузит вас информацией, факты будут без не нужных обывателю дат), а иногда и вовсе выдуманные (как например история с тлей уничтожившей виноградники Европы в 19 веке), но спасибо Ольге за эту отсылку, я самостоятельно изучил этот вопрос и он оказался очень интересным. Что касается в целом маршрута, то честно, мы просто шли вдоль всего города по простым улочкам, ни чего особенного гид не показала, да и все это вы сами сможете посмотреть безвозмездно. Мы шли спокойным темпом, ступенек и перепадов много, суммарно 100 этажей, мы пошли в 8 утра до жары, поэтому было очень комфортно и управились за 1,5 часа (я имею хорошую физ подготовку), но со слов Ольги часто люди пожилого возраста не способны одолеть этот маршрут, так что оценивайте свои силы и гуляйте без гида в своем темпе, а информацию лучше и больше вы почерпнете в открытых источниках. Всем удачи, ярких впечатлений и талантливых гидов!

Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Александр, благодарим вас за подробный отзыв и обратную связь! Нам искренне жаль, что экскурсия не в полной мере соответствовала вашим
ожиданиям.
Прежде всего один важный момент: вы забронировали тур накануне вечером, а так как на Санторини очень ограниченное количество русскоязычных гидов, самые востребованные специалисты бронируются заранее.
Также стоит отметить, что для действительно глубокого погружения в историю и археологию для экскурсии необходим именно лицензированный гид-историк. К сожалению, на Санторини нет русскоязычных лицензированных гидов — мы всегда предупреждаем об этом, если клиент заранее сообщает, что ему нужен именно такой формат.
Ольга, с которой вы гуляли, делает акцент на лёгкой подаче и прогулочной форме экскурсии, показывает самые красивые улочки и дает общее представление об острове — без перегрузки фактами и датами, что многим путешественникам как раз комфортно. Но, конечно, мы понимаем, что ваши ожидания были другими.
Спасибо за то, что поделились впечатлениями: это поможет будущим гостям точнее формулировать пожелания, а нам — лучше подбирать формат экскурсий. Если в следующий раз вы захотите именно академическую экскурсию с акцентом на историю и археологию, мы с радостью подскажем альтернативы, например англоязычного лицензированного гида с профессиональным переводом.
Желаем вам новых ярких путешествий и всегда будем рады видеть вас снова!

М
Марина
29 авг 2025
Были на экскурсии втроём с мужем и 16-летней дочерью. Экскурсия нам очень понравилась. Гид Сергей рассказал и показал нам много всего интересного, а также дал полезные советы, что ещё посмотреть
в Санторини. Три часа пролетели незаметно. Сергей отлично знает материал и преподносит его лёгким и понятным языком, с удовольствием отвечает на вопросы. По окончанию экскурсии около 20.00 часов удалось ещё полюбоваться чудесным закатом в Фире. Всем рекомендую 👍

Анна
Анна
27 авг 2025
С нами работал гид Владимир. Огромная признательность и благодарность. Мы успели максимум возможного за короткий срок. Отдельное спасибо, что подвинули начало экскурсии из-за поздней высадки с круизного лайнера.
Алена
Алена
15 авг 2025
Спасибо Марии за прекрасную экскурсию по центру Санторини. Было очень приятно, что Мария отвечала на все мои вопросы, много всего подсказала по острову, в целом.
С
Софья
26 июл 2025
Замечательная экскурсия, даже можно сказать- великолепное путешествие. У организаторов все продумано до мелочей, чётко и пунктуально. На связи были всегда. Отдельное спасибо экскурсоводу-Елене, очень добродушная и очаровательная женщина. Были с дочкой подростком, обычно мало интересны рассказы, здесь как раз наоборот, увлекательная и дозированная подача информации о замечательном острове. Санторини - великолепен. Удачи команде. Спасибо большое!
А
Александра
24 июл 2025
Все очень понравилось, Гиду Сергею отдельно спасибо за экскурсию
Нигяр
Нигяр
16 июл 2025
Очень разочарованы!

Экскурсия оказалась полной тратой времени и денег. Мы были с круиза, и нас лишь вскользь предупредили, что может быть очередь на фуникулёр. В реальности это заняло более 1 часа
20 минут, из-за чего мы опоздали на экскурсию на целый час. Вместо понимания — нам сразу сообщили, что мы «уже потеряли час» тура.

Далее нас сразу повели на пляж, что крайне удивило — логично было бы оставить это на конец. После пляжа сил и желания на что-либо уже не оставалось. Затем нас отвезли в Ию и дали всего час времени, без какой-либо ориентации или объяснений — куда идти, что смотреть. Учитывая, что Ия — это одна из главных достопримечательностей острова, это выглядело просто издевательством.

Экскурсовод практически ничего не рассказывала, сопровождала нас молча и говорила по-русски очень плохо. Более того, потребовала дополнительно 80 евро якобы за «лишний час», хотя именно они не рассчитали время с учётом круизов и фуникулёра.

В итоге, из обещанных 5 часов экскурсии — час на пляже, час в Ие, ничего не узнали, ничего не посмотрели, просто потратили время.

Совет для круизных туристов: договоритесь на экскурсию минимум через 1,5–2 часа после предполагаемого схода с лайнера, иначе рискуете попасть в ту же ловушку.

Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Дорогая Нигяр,

Прежде всего, мы искренне сожалеем, что ваш опыт на Санторини не оправдал ожиданий. Нам всегда важно слышать честные отзывы,
даже если они нелестные — именно благодаря обратной связи мы можем становиться лучше.

Позвольте дать немного контекста для тех, кто будет читать ваш отзыв. Экскурсия была согласована как автомобильная программа именно на 4 часа, с включённым пляжем, что вы выбрали сами (вместо более длительной и насыщенной 5-часовой программы). К сожалению, в пик туристического сезона Санторини может быть переполнен, особенно в июле, когда температура превышает +40°C, и мы стараемся адаптироваться к ситуации, чтобы минимизировать ваш дискомфорт. При всем желании за 4 часа на автобусе не посетить больше мест, чем черный пляж и город Ия.

В день тура ваш лайнер прибыл в порт в 8:00, и мы запланировали старт программы на 10:00 — с учётом типичного времени выхода гостей с корабля. Мы всегда заранее отправляем всем своим клиентам подробные инструкции, как избежать больших очередей на фуникулёр, и рекомендуем выходить одними из первых. Однако сообщение от вас о том, что вы всё ещё в очереди, мы получили уже после официального времени начала тура (в 10:09). Несмотря на это, мы направили туда гида, чтобы ускорить встречу, и экскурсия началась около 11:00.

Из-за перегруженности Ии с утра (по информации других водителей, туда приехало более 300 автобусов), гид и водитель приняли решение сначала отправиться на пляж, чтобы потом избежать столпотворения в Ие, а также чтобы вам не терять много времени в ожидании в пробках. Мы не обговаривали с вами конкретную последовательность точек — наш приоритет всегда в комфорте гостей и адаптации к текущей обстановке на острове.

Мы также учли ваше замечание об оплате. Несмотря на то, что автобус был полностью в вашем распоряжении в течение 5,5 часов — на 1,5 часа дольше, чем было оплачено — мы самостоятельно инициировали возврат 80 евро в знак доброй воли.
Нам искренне жаль, что ваш визит совпал с несколькими сложными факторами: сильная жара, прибытие трех круизных лайнеров одновременно, огромные очереди, перегруженность острова. Это всё отразилось на восприятии экскурсии, и, к сожалению, наложило отпечаток на общую атмосферу.
Мы дорожим нашей репутацией и с гордостью принимаем гостей из круизов каждый день, о чём свидетельствуют десятки благодарных отзывов. Нам бы очень хотелось, чтобы и ваш опыт стал положительным. Мы всегда готовы к диалогу и нацелены на то, чтобы каждая экскурсия оставляла только приятные воспоминания.

Татьяна
Татьяна
16 июн 2025
Автомобильно-пешеходная экскурсия- отличный выбор для Санторини. Остров очень красивый и необычный, но гористый. Экскурсовод Евгения показала нам места, которые мы бы никогда не увидели, путешествуя самостоятельно или если бы брали большую экскурсию с корабля. Мы получили удовольствие от экскурсии
Елена
Елена
7 июн 2025
Очень красиво, колоритно! И очень жарко!
А
Антон
7 июн 2025
Спасибо Сергею за интересную экскурсию! Организовано всё было превосходно, возникшие в день экскурсии неувязки были оперативно решены. Большое спасибо!
Я
Яна
4 июн 2025
Спасибо огромное Анастасии за интереснейшую и комфортную экскурсию! Все прошло отлично, узнали все, что нас интересовало от истории до экономики и демографии острова. Миконос это любовь 🥰
