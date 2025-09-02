читать дальше

даже если они нелестные — именно благодаря обратной связи мы можем становиться лучше.



Позвольте дать немного контекста для тех, кто будет читать ваш отзыв. Экскурсия была согласована как автомобильная программа именно на 4 часа, с включённым пляжем, что вы выбрали сами (вместо более длительной и насыщенной 5-часовой программы). К сожалению, в пик туристического сезона Санторини может быть переполнен, особенно в июле, когда температура превышает +40°C, и мы стараемся адаптироваться к ситуации, чтобы минимизировать ваш дискомфорт. При всем желании за 4 часа на автобусе не посетить больше мест, чем черный пляж и город Ия.



В день тура ваш лайнер прибыл в порт в 8:00, и мы запланировали старт программы на 10:00 — с учётом типичного времени выхода гостей с корабля. Мы всегда заранее отправляем всем своим клиентам подробные инструкции, как избежать больших очередей на фуникулёр, и рекомендуем выходить одними из первых. Однако сообщение от вас о том, что вы всё ещё в очереди, мы получили уже после официального времени начала тура (в 10:09). Несмотря на это, мы направили туда гида, чтобы ускорить встречу, и экскурсия началась около 11:00.



Из-за перегруженности Ии с утра (по информации других водителей, туда приехало более 300 автобусов), гид и водитель приняли решение сначала отправиться на пляж, чтобы потом избежать столпотворения в Ие, а также чтобы вам не терять много времени в ожидании в пробках. Мы не обговаривали с вами конкретную последовательность точек — наш приоритет всегда в комфорте гостей и адаптации к текущей обстановке на острове.



Мы также учли ваше замечание об оплате. Несмотря на то, что автобус был полностью в вашем распоряжении в течение 5,5 часов — на 1,5 часа дольше, чем было оплачено — мы самостоятельно инициировали возврат 80 евро в знак доброй воли.

Нам искренне жаль, что ваш визит совпал с несколькими сложными факторами: сильная жара, прибытие трех круизных лайнеров одновременно, огромные очереди, перегруженность острова. Это всё отразилось на восприятии экскурсии, и, к сожалению, наложило отпечаток на общую атмосферу.

Мы дорожим нашей репутацией и с гордостью принимаем гостей из круизов каждый день, о чём свидетельствуют десятки благодарных отзывов. Нам бы очень хотелось, чтобы и ваш опыт стал положительным. Мы всегда готовы к диалогу и нацелены на то, чтобы каждая экскурсия оставляла только приятные воспоминания.