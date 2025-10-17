Санторини: яркие фотолокации, старые улочки и семейные истории
Увидеть остров глазами местного жителя
Мы погрузимся в атмосферу Санторини и будем ловить красивые колоритные кадры.
Покажем вам настоящий остров вне открыток — улочки, сохранившиеся почти без изменений, старинные колодцы, расписные ворота и виноградные лозы, оплетающие крыши домов.
Наш местный гид Иоаннис поделится детскими воспоминаниями: как его бабушка сушила помидоры на крыше, а дед собирал виноград.
Описание экскурсии
9:00 — встреча у вашего отеля, в порту или центре Фиры по договорённости
9:15 — Фиростефани: прогулка по улочкам, яркая архитектура, бугенвиллия и стильные снимки
9:45 — Имеровигли: лучший балкон над кальдерой и кадры на высоте 300 метров над морем
10:30 — переезд в Ию по живописному хребту острова к знаменитому городку на западе
11:15 — Ия-экспресс: идеальные ракурсы без толп, фотопрогулка по самым востребованным точкам — ни один синий купол не останется без внимания
12:15 — Пиргос и кафе Пенелопы: колоритная крепость, атмосферные закоулки, волшебные сувенирные лавочки с работами местных мастеров и знаменитое кафе с домашним лимонадом и греческими закусками
13:00 — виноградники Санторини: фотопауза среди террасных виноградников и виды на знаменитые террасы пезулес
13:30 — пляж Периволос: контраст чёрного песка и бирюзовой воды, модные бары, стильные lifestyle-фото
15:00 — обратный трансфер в отель, порт или Фиру
В поездке вы узнаете:
Почему греческие дома такие белые
Как остров стал меккой для художников, кинематографистов и блогеров
Как изменился стиль жизни местных за последние годы
Что такое пезулес и почему на Санторини так мало деревьев
Какие блюда стоит попробовать в каждой локации
Почему Санторини называют самым фотогеничным островом Греции
Где искать самые необычные виды и нетуристические локации
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter или Vito. Есть детские кресла — пожалуйста, укажите возраст детей при бронировании
Экскурсию мы проведём вдвоём: Иоаннис — местный гид-водитель, выросший на острове, и Мария — русскоязычный гид
Возможные допрасходы:
Кофе, мороженое, сладости — от €5 за чел.
Мезе (набор закусок) или обед — €20–30 за чел.
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
€120
Большие семьи (группы)
€85
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Иоаннис — ваша команда гидов в Санторини
Провели экскурсии для 51 туриста
Меня зовут Иоаннис. Я гид по Санторини. Родился и вырос на острове, где каждый уголок связан с детскими воспоминаниями: сбор винограда с семьёй, аромат вяленых томатов, игры на скалах кальдеры. читать дальше
С 2018 года организовываю и провожу индивидуальные и семейные экскурсии на комфортном авто с кондиционером и прохладной водой. Показываю не только известные места, но и настоящую душу Санторини — уютные деревни, скрытые пляжи, локальные традиции.
Я и моя команда всегда вежливы и гостеприимны с гостями из любой страны, независимо от того, кто вы и откуда. Для интернациональных семей доступен и трёхъязычный гид: русский, английский, греческий. Это удобно и для смешанных групп друзей — вы будете чувствовать себя как дома!
Отзывы и рейтинг
P
Pavel
17 окт 2025
Our tour with Maria was excellent! It was not rushed, she gave us a lot of interesting facts about the history and geology of the island, and the showed us читать дальше
the colorite of the life on the island. Maria took us off the main tourist pass and showed the true beauty of the island. The vine testing was great! She also was very thoughtful answering our questions and gave us many helpful suggestions. If you want a tour in Santorini, do it with Maria, and you will not have any regrets!
И
Ирина
15 окт 2025
Замечательная экскурсия. Мария прекрасный, знающий и опытный гид. Экскурсия была проведена идеально в обход других туристов. Что не мало важно, так как возможность сделать прекрасные снимки без толпы туристов -это сказка! Рассказы Марии очень информативные и увлекательные. Рекомендуем!
Наталья
11 окт 2025
Спасибо Марии за великолепную экскурсию! Получили массу удовольствия и прекрасные фото на память!!!
N
Natalie
9 окт 2025
Спасибо большое ‼️
М
Мария
13 сен 2025
Мы провели замечательную экскурсию с гидом Марией на Санторини! Программа была прекрасно составлена: мы посетили красивые и интересные места, при этом удалось избежать толпы туристов, что сделало поездку особенно комфортной. читать дальше
Мария рассказывала об истории и особенностях острова увлекательно и познавательно — время пролетело незаметно. Благодаря её знаниям и вниманию к деталям мы увидели Санторини с новой стороны. Экскурсия оставила только самые яркие впечатления, и мы с удовольствием рекомендуем Марию всем, кто хочет познакомиться с островом по-настоящему.
Людмила
8 сен 2025
Прекрасная экскурсия! Мария отличный гид! Проехали остров вдоль и поперёк, вкусно поели, попробовали настоящую греческую еду из фермерский продуктов. Искупались в море, чего даже и не планировали. Водитель и гид относились к нам читать дальше
очень дружелюбно, учитывала все наши пожелания, старались оградить от толпы, задержек, не позволяли уставать. 6 часов пролетели незаметно, и что удивительно, я не рухнул без сил после экскурсии, а была вполне бодра, что удивительно, учтитывая количество часов экскурсии и активностей! Рекомендую всем!!!
Наталья
28 авг 2025
Спасибо за потрясающие впечатления 👍🌸🤗
Лариса
31 июл 2025
Спасибо большое организатору и отдельное спасибо Марие,нашему экскурсоводу. Прекрасная организация,мы посетили много локаций (самим бы никогда не осилить),интересные рассказы и внимательное отношение. Завершили наш вечер закатом в видовом ресторане (Мария читать дальше
любезно забронировала его для нас)!Санторини прекрасен,осталось хорошее послевкусие! Мало русскоязычных экскурсоводов в Греции! И это подарок встретить Марию!Приятно,что на следующий день мы договорились и нам любезно помогли с трансфером до аэропорта (очень недорого),водитель - большой шутник,узнал,что мы из России,включил Калинку - малинку!! Однозначно рекомендую эту компанию и Марию в частности!!
Д
Дмитрий
23 июл 2025
Экскурсия превзошла все ожидания! Нас встретили прямо у парома в 12:30 — хотя в описании указано другое время, всё подстроили под наш график, что было очень приятно. И в конце читать дальше
дня также привезли обратно — забота чувствовалась с самого начала.
Наш гид Мария — просто потрясающая! Очень легко, живо и интересно рассказывала про Санторини. Ни одной скучной минуты — всё по делу, но с душой.
За 6 часов мы успели объехать весь остров. Показали все топовые места, но при этом избегали толп туристов — Мария вела нас по тихим, спрятанным улочкам, которые мы бы точно не нашли сами. Это был настоящий секретный Санторини.
Поездка была максимально комфортной — уютный микроавтобус, продуманный маршрут, нигде не спешили, но и времени зря не теряли.
Очень рекомендуем эту экскурсию всем, кто впервые на Санторини или хочет за один день увидеть и прочувствовать весь остров. Это была одна из лучших экскурсий в нашей жизни!
S
Saida
17 июл 2025
Прекрасная экскурсия по Санторини — лучше, чем мы могли себе представить!
Это был идеальный день на острове! Всё было организовано безупречно — от начала и до конца. Организатор Иоаннис превзошёл все читать дальше
наши ожидания: он сделал даже больше, чем обещал. Мы чувствовали заботу и внимание к каждому моменту поездки.
Наш гид Мария — просто восхитительная! Очень тёплая, внимательная, с отличным чувством юмора и глубокими знаниями о Санторини. С ней было легко, интересно и по-настоящему комфортно.
Отдельно хочется отметить транспорт: новая, чистая и очень удобная машина сделала передвижение по острову настоящим удовольствием. Всё было продумано до мелочей, включая маршрут, остановки, рекомендации — мы узнали массу полезной и захватывающей информации.
Искренне благодарим Марию и Иоанниса за этот волшебный день! Рекомендуем от всей души.