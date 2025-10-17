Мы погрузимся в атмосферу Санторини и будем ловить красивые колоритные кадры. Покажем вам настоящий остров вне открыток — улочки, сохранившиеся почти без изменений, старинные колодцы, расписные ворота и виноградные лозы, оплетающие крыши домов. Наш местный гид Иоаннис поделится детскими воспоминаниями: как его бабушка сушила помидоры на крыше, а дед собирал виноград.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

за 1–3 человек или €120 за человека, если вас больше

от €450 за 1–3 человек или €120 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

9:00 — встреча у вашего отеля, в порту или центре Фиры по договорённости

9:15 — Фиростефани: прогулка по улочкам, яркая архитектура, бугенвиллия и стильные снимки

9:45 — Имеровигли: лучший балкон над кальдерой и кадры на высоте 300 метров над морем

10:30 — переезд в Ию по живописному хребту острова к знаменитому городку на западе

11:15 — Ия-экспресс: идеальные ракурсы без толп, фотопрогулка по самым востребованным точкам — ни один синий купол не останется без внимания

12:15 — Пиргос и кафе Пенелопы: колоритная крепость, атмосферные закоулки, волшебные сувенирные лавочки с работами местных мастеров и знаменитое кафе с домашним лимонадом и греческими закусками

13:00 — виноградники Санторини: фотопауза среди террасных виноградников и виды на знаменитые террасы пезулес

13:30 — пляж Периволос: контраст чёрного песка и бирюзовой воды, модные бары, стильные lifestyle-фото

15:00 — обратный трансфер в отель, порт или Фиру

В поездке вы узнаете:

Почему греческие дома такие белые

Как остров стал меккой для художников, кинематографистов и блогеров

Как изменился стиль жизни местных за последние годы

Что такое пезулес и почему на Санторини так мало деревьев

Какие блюда стоит попробовать в каждой локации

Почему Санторини называют самым фотогеничным островом Греции

Где искать самые необычные виды и нетуристические локации

Организационные детали

Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter или Vito. Есть детские кресла — пожалуйста, укажите возраст детей при бронировании

Экскурсию мы проведём вдвоём: Иоаннис — местный гид-водитель, выросший на острове, и Мария — русскоязычный гид

Возможные допрасходы: