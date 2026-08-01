Мои заказы

Экскурсии в Санторини

Найдено 7 экскурсий в Санторини на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Великолепный Санторини
На машине
5 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Великолепный Санторини
Погулять по лабиринтам улиц острова, полюбоваться белоснежными домиками и Эгейским морем
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €590 за всё до 2 чел.
Открывая Санторини: полное впечатление за 4 часа
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая Санторини: полное впечатление за 4 часа
Полюбоваться белыми домиками, насладиться панорамой острова и почувствовать дух греческой деревни
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €540 за всё до 4 чел.
Санторини: яркие фотолокации, старые улочки и семейные истории
На машине
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Санторини: яркие фотолокации, старые улочки и семейные истории
Увидеть остров глазами местного жителя
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €530 за всё до 4 чел.
Очарование Санторини
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Очарование Санторини
Пройти по самому живописному маршруту острова и насладиться его пейзажами
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €255 за всё до 5 чел.
Выгодный трансфер на Санторини
На машине
30 минут
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер на Санторини
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:00
от €30 за всё до 3 чел.
По столице Санторини и в Музей доисторической Теры - с археологом
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
По столице Санторини и в Музей доисторической Теры - с археологом
Совершить путешествие в эпоху Минотавра и прогуляться по уютной Фире
2 сен в 08:30
3 сен в 08:30
от €250 за всё до 3 чел.
Санторини и древний Акротири - колыбель цивилизации Минотавра
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Санторини и древний Акротири - колыбель цивилизации Минотавра
Оказаться в городе, который исчез за одну ночь под пеплом вулкана
Начало: В Акротири
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Д
Открывая Санторини: полное впечатление за 4 часа
Были на индивидуальной экскурсии с Оксаной! Нам очень понравилось. У нас было ограничено время, так Оксана нам провела потрясающую экукурсию
читать дальшеуменьшить

по острову, с посещением самых интересных мест острова, с рассказом, с историей, на комфортном авто. Завела нас в магазины сувениров, где нам сделали скидку от нее. Показала нам самые фотогиеничные места, сделала прекрасные фото на память! Впечатления остались только самые положительные и запоминающиеся!

Были на индивидуальной экскурсии с Оксаной! Нам очень понравилось. У нас было ограничено время, так Оксана
Были на индивидуальной экскурсии с Оксаной! Нам очень понравилось. У нас было ограничено время, так Оксана
Были на индивидуальной экскурсии с Оксаной! Нам очень понравилось. У нас было ограничено время, так Оксана
Были на индивидуальной экскурсии с Оксаной! Нам очень понравилось. У нас было ограничено время, так Оксана+10
Были на индивидуальной экскурсии с Оксаной! Нам очень понравилось. У нас было ограничено время, так Оксана
Были на индивидуальной экскурсии с Оксаной! Нам очень понравилось. У нас было ограничено время, так Оксана
Были на индивидуальной экскурсии с Оксаной! Нам очень понравилось. У нас было ограничено время, так Оксана
Были на индивидуальной экскурсии с Оксаной! Нам очень понравилось. У нас было ограничено время, так Оксана
Были на индивидуальной экскурсии с Оксаной! Нам очень понравилось. У нас было ограничено время, так Оксана
Были на индивидуальной экскурсии с Оксаной! Нам очень понравилось. У нас было ограничено время, так Оксана
Были на индивидуальной экскурсии с Оксаной! Нам очень понравилось. У нас было ограничено время, так Оксана
Были на индивидуальной экскурсии с Оксаной! Нам очень понравилось. У нас было ограничено время, так Оксана
Были на индивидуальной экскурсии с Оксаной! Нам очень понравилось. У нас было ограничено время, так Оксана
Были на индивидуальной экскурсии с Оксаной! Нам очень понравилось. У нас было ограничено время, так Оксана
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Великолепный Санторини
были на Санторини в мае месяце в рамках круиза. До сих пор в восторге, что выбрали именно индивидуальный тур, нас
читать дальшеуменьшить

сопровождал потрясающий Артур, показал все красивые места Санторини и влюбил нас в них. Фотографировал и рассказывал быт и обычаи как островитян, так и в принципе греков.

были на Санторини в мае месяце в рамках круиза. До сих пор в восторге, что выбрали
были на Санторини в мае месяце в рамках круиза. До сих пор в восторге, что выбрали
были на Санторини в мае месяце в рамках круиза. До сих пор в восторге, что выбрали
были на Санторини в мае месяце в рамках круиза. До сих пор в восторге, что выбрали+2
были на Санторини в мае месяце в рамках круиза. До сих пор в восторге, что выбрали
были на Санторини в мае месяце в рамках круиза. До сих пор в восторге, что выбрали
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Великолепный Санторини
Огромное спасибо нашему гиду Оксане! Оксана показала нам самые интересные места острова,рассказала об истории острова, культуре и интересных фактах! Особая
читать дальшеуменьшить

благородность за бережное отношение к ребенку! Заехали к осликам,чтобы дочка покаталась,теперь воспоминания на всю жизнь))) Побывали в винном музее,очень было интересно! 5 часов пролетели за мгновенье!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Очарование Санторини
Все прошло отлично. Санторини очень понравился. Гид Сергей - молодец!
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий
Великолепный Санторини
все прошло хорошо! много успели посмотреть! рекомендую!
все прошло хорошо! много успели посмотреть! рекомендую!
все прошло хорошо! много успели посмотреть! рекомендую!
все прошло хорошо! много успели посмотреть! рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очарование Санторини
Отлично организованная экскурсия! Интересно, познавательно, увлекательно — всё на уровне. Гид молодец, маршрут продуман. Осталась очень довольна, рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Бурганова
Великолепный Санторини
Огромное спасибо Владимиру за прекрасную экскурсию. Владимир показал нам самые красивые и необычные места на острове,по нашей просьбе скорректировал маршрут. Увлеченный и эрудированный человек. Рекомендую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Открывая Санторини: полное впечатление за 4 часа
Все прошло прекрасно. 🫰
Вам был полезен этот отзыв?
П
Выгодный трансфер на Санторини
Все прошло отлично! Нас встретили с табличкой, вышли быстро из порта, пока не было пробок, привезли без проблем. Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Выгодный трансфер на Санторини
Спасибо за отличную поездку. Водитель ездил аккуратно, машина была чистая и водитель приехал вовремя.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 47 отзывов в Санторини

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Санторини

Самые популярные экскурсии в Санторини
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Великолепный Санторини;
  2. Открывая Санторини: полное впечатление за 4 часа;
  3. Санторини: яркие фотолокации, старые улочки и семейные истории;
  4. Очарование Санторини;
  5. Выгодный трансфер на Санторини.
Сколько стоит экскурсия по Санторини в августе 2026
Сейчас в Санторини можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 30 до 590. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Санторини (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2026 год, 47 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь