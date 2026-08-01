Индивидуальная
до 2 чел.
Великолепный Санторини
Погулять по лабиринтам улиц острова, полюбоваться белоснежными домиками и Эгейским морем
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €590 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая Санторини: полное впечатление за 4 часа
Полюбоваться белыми домиками, насладиться панорамой острова и почувствовать дух греческой деревни
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €540 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Санторини: яркие фотолокации, старые улочки и семейные истории
Увидеть остров глазами местного жителя
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €530 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Очарование Санторини
Пройти по самому живописному маршруту острова и насладиться его пейзажами
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €255 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер на Санторини
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:00
от €30 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По столице Санторини и в Музей доисторической Теры - с археологом
Совершить путешествие в эпоху Минотавра и прогуляться по уютной Фире
2 сен в 08:30
3 сен в 08:30
от €250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Санторини и древний Акротири - колыбель цивилизации Минотавра
Оказаться в городе, который исчез за одну ночь под пеплом вулкана
Начало: В Акротири
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Д
Были на индивидуальной экскурсии с Оксаной! Нам очень понравилось. У нас было ограничено время, так Оксана нам провела потрясающую экукурсию
+10
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были на Санторини в мае месяце в рамках круиза. До сих пор в восторге, что выбрали именно индивидуальный тур, нас
+2
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Л
Огромное спасибо нашему гиду Оксане! Оксана показала нам самые интересные места острова,рассказала об истории острова, культуре и интересных фактах! Особая
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А
Все прошло отлично. Санторини очень понравился. Гид Сергей - молодец!
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все прошло хорошо! много успели посмотреть! рекомендую!
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Е
Отлично организованная экскурсия! Интересно, познавательно, увлекательно — всё на уровне. Гид молодец, маршрут продуман. Осталась очень довольна, рекомендую!
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Огромное спасибо Владимиру за прекрасную экскурсию. Владимир показал нам самые красивые и необычные места на острове,по нашей просьбе скорректировал маршрут. Увлеченный и эрудированный человек. Рекомендую!!!
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Е
Все прошло прекрасно. 🫰
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П
Все прошло отлично! Нас встретили с табличкой, вышли быстро из порта, пока не было пробок, привезли без проблем. Спасибо большое!
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Т
Спасибо за отличную поездку. Водитель ездил аккуратно, машина была чистая и водитель приехал вовремя.
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Всего 47 отзывов в Санторини
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Ответы на вопросы от путешественников по Санторини
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Сколько стоит экскурсия по Санторини в августе 2026
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