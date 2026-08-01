читать дальше уменьшить по острову, с посещением самых интересных мест острова, с рассказом, с историей, на комфортном авто. Завела нас в магазины сувениров, где нам сделали скидку от нее. Показала нам самые фотогиеничные места, сделала прекрасные фото на память! Впечатления остались только самые положительные и запоминающиеся!

Были на индивидуальной экскурсии с Оксаной! Нам очень понравилось. У нас было ограничено время, так Оксана нам провела потрясающую экукурсию