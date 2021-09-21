Экскурсии Санторини

Все экскурсии в Санторини

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Санторини – доступно 4 экскурсии на 2021 год, 21 ⭐ отзыв, цены от €50. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Санторини почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Греции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Обзорная экскурсия по острову Санторини
321
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по острову Санторини
Север Санторини
Индивидуальная экскурсия
4.4
5
270
за 1-16 чел.
Север Санторини
Изучить самые живописные уголки острова и увидеть закат в деревне Ия
Калимэра, Санторини!
Индивидуальная экскурсия
4.9
14
5ч 30м
396
за 1-12 чел.
Калимэра, Санторини!
Влюбиться в остров Посейдона на большой обзорной экскурсии
Трансфер «Аэропорт или морской порт — Санторини»
Индивидуальный трансфер
4
2
50
за 1-4 чел.
Трансфер «Аэропорт или морской порт — Санторини»
Комфортабельный транспорт, профессиональные водители и качественный сервис

Последние отзывы «Экскурсии Санторини»

  • Отзыв на: Калимэра, Санторини!
    Е
    Ефим
    21 сентября 2021
    5
    Незабываемый день в Санторини с Марией. Конечно, остров очень красив, но показать его так полноценно с интересными рассказами, понимая что нужно каждому туристу и при этом супер деликатно, это- безусловно, заслуга Марии. Спасибо огромное тысячу раз!
  • Отзыв на: Север Санторини
    М
    Митя
    19 августа 2021
    5
    Хотим выразить огромную благодарность Алексису и Марии. услуги были предоставлены на высшем уровне. Всю экскурсию мы провели в комфорте и заботе. Поездка на Санторини была бы не такой замечательной если бы нас не сопровождали работники этого агенства. Они предупреждали все наши желания. Гид Мария знает историю каждого уголка на этом сказочном острове. В салоне автомобиля комфортно и просторно. Ещё раз большое спасибо нашему гиду и водителю за прекрасно проведенную экскурсию. С уважением Митя(www.taximitya.com)
  • Отзыв на: Калимэра, Санторини!
    Е
    Елена
    9 августа 2021
    5
    Были на экскурсии с Марией. Замечательные воспоминания. Проехали, прошли по самым интересным местам острова. Продегустировали уникальные санторинские вина. Большое спасибо Марии за помощь с фото. Получились великолепные снимки!
  • Отзыв на: Калимэра, Санторини!
    М
    Марианна
    14 июля 2021
    5
    Мария очень внимательна и отлично владеет знаниями по маршруту. Спасибо!
  • Отзыв на: Трансфер «Аэропорт или морской порт — Санторини»
    О
    Оксана
    20 августа 2019
    5
    Трансфер был хороший. Доехали быстро и с комфортом. Спасибо
  • Отзыв на: Север Санторини
    R
    Roza
    13 мая 2019
    5
    Экскурсию проводил Сергей. Очень приятный молодой человек. Побывала на вершине горы пророка Ильи, продегустировала вкуснейшее «вулканическое» вино из погреба Venetsanos, прогулялась по Фиростефани и Имеровигли и встретила прекрасный закат в деревушке Ия. Сергей помог мне заселиться в отель в Ие и заказать столик в ресторане с видом на закат. Спасибо ему!
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