Все экскурсии в Санторини
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Санторини – доступно 4 экскурсии на 2021 год, 21 ⭐ отзыв, цены от €50. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Санторини почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Греции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
6ч
€321
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
4ч
€270
за 1-16 чел.
Север Санторини
Изучить самые живописные уголки острова и увидеть закат в деревне Ия
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
€396
за 1-12 чел.
Калимэра, Санторини!
Влюбиться в остров Посейдона на большой обзорной экскурсии
Индивидуальный трансфер
1ч
€50
за 1-4 чел.
Трансфер «Аэропорт или морской порт — Санторини»
Комфортабельный транспорт, профессиональные водители и качественный сервис
Последние отзывы «Экскурсии Санторини»
- ЕЕфим21 сентября 2021Незабываемый день в Санторини с Марией. Конечно, остров очень красив, но показать его так полноценно с интересными рассказами, понимая что нужно каждому туристу и при этом супер деликатно, это- безусловно, заслуга Марии. Спасибо огромное тысячу раз!
- Отзыв на: Север СанториниММитя19 августа 2021Хотим выразить огромную благодарность Алексису и Марии. услуги были предоставлены на высшем уровне. Всю экскурсию мы провели в комфорте и заботе. Поездка на Санторини была бы не такой замечательной если бы нас не сопровождали работники этого агенства. Они предупреждали все наши желания. Гид Мария знает историю каждого уголка на этом сказочном острове. В салоне автомобиля комфортно и просторно. Ещё раз большое спасибо нашему гиду и водителю за прекрасно проведенную экскурсию. С уважением Митя(www.taximitya.com)
- ЕЕлена9 августа 2021Были на экскурсии с Марией. Замечательные воспоминания. Проехали, прошли по самым интересным местам острова. Продегустировали уникальные санторинские вина. Большое спасибо Марии за помощь с фото. Получились великолепные снимки!
- ММарианна14 июля 2021Мария очень внимательна и отлично владеет знаниями по маршруту. Спасибо!
- ООксана20 августа 2019Трансфер был хороший. Доехали быстро и с комфортом. Спасибо
- Отзыв на: Север СанториниRRoza13 мая 2019Экскурсию проводил Сергей. Очень приятный молодой человек. Побывала на вершине горы пророка Ильи, продегустировала вкуснейшее «вулканическое» вино из погреба Venetsanos, прогулялась по Фиростефани и Имеровигли и встретила прекрасный закат в деревушке Ия. Сергей помог мне заселиться в отель в Ие и заказать столик в ресторане с видом на закат. Спасибо ему!