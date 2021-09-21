Отзыв на: Калимэра, Санторини! Е Ефим 5 Незабываемый день в Санторини с Марией. Конечно, остров очень красив, но показать его так полноценно с интересными рассказами, понимая что нужно каждому туристу и при этом супер деликатно, это- безусловно, заслуга Марии. Спасибо огромное тысячу раз!

Отзыв на: Север Санторини М Митя 5 Хотим выразить огромную благодарность Алексису и Марии. услуги были предоставлены на высшем уровне. Всю экскурсию мы провели в комфорте и заботе. Поездка на Санторини была бы не такой замечательной если бы нас не сопровождали работники этого агенства. Они предупреждали все наши желания. Гид Мария знает историю каждого уголка на этом сказочном острове. В салоне автомобиля комфортно и просторно. Ещё раз большое спасибо нашему гиду и водителю за прекрасно проведенную экскурсию. С уважением Митя(www.taximitya.com)

Отзыв на: Калимэра, Санторини! Е Елена 5 Были на экскурсии с Марией. Замечательные воспоминания. Проехали, прошли по самым интересным местам острова. Продегустировали уникальные санторинские вина. Большое спасибо Марии за помощь с фото. Получились великолепные снимки!

Отзыв на: Калимэра, Санторини! М Марианна 5 Мария очень внимательна и отлично владеет знаниями по маршруту. Спасибо!

Отзыв на: Трансфер «Аэропорт или морской порт — Санторини» О Оксана 5 Трансфер был хороший. Доехали быстро и с комфортом. Спасибо