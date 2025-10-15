Мои заказы

Открывая Санторини: полное впечатление за 4 часа

Полюбоваться белыми домиками, насладиться панорамой острова и почувствовать дух греческой деревни
Это лёгкая экскурсия по Санторини для тех, кто хочет увидеть главные достопримечательности острова за короткое время.

За 4 часа вы посетите живописный город, подниметесь на смотровые площадки, прогуляетесь по традиционной деревне и насладитесь лучшими видами — без спешки и суеты. Мы раскроем вам секреты острова и легко подстроим программу под ваши интересы.
5
3 отзыва
Описание экскурсии

Город Ия — визитная карточка Санторини, которую мечтают увидеть миллионы. Белоснежные домики, синие купола, панорамы кальдеры и Эгейское море — всё, за что любят остров. Это фотогеничное место, где вас ждут те самые виды и эмоции, ради которых едут на Санторини.

Имеровигли — одно из лучших мест, чтобы рассмотреть Санторини с высоты. Отсюда открываются виды на вулкан, отвесные скалы кальдеры и бескрайние горизонты. Окружающее спокойствие и панорамы позволят вам прочувствовать красоту острова вдали от туристических толп.

Мегалохори — возможность увидеть аутентичную сторону Санторини. Узкие улочки, виноградники, старинные особняки и тихая, деревенская атмосфера. Здесь можно остановиться на кофе или бокал вина — и просто насладиться неспешной жизнью острова.

На экскурсии вы услышите:

  • какие тайны скрывает остров
  • почему белые домики с синими куполами стали символом Санторини
  • как здесь выращивают овощи и виноград почти без дождей
  • как архитектура помогает переживать зной и землетрясения
  • чем живут местные
  • и многое-многое другое

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Seat Leon, Peugeot 3008, Mercedes Vito или аналогичном
  • Переезды между локациями короткие (до 30 минут)
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 5 лет
  • Экскурсия включает участки с легкими подъёмами и спусками
  • По запросу мы готовы скорректировать маршрут
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Юлия
Юлия — Организатор в Санторини
Провела экскурсии для 965 туристов
Долой скучные маршруты и толпы туристов! Опытные гиды нашей команды — настоящие профессионалы, живущие в Греции уже многие годы и любящие её всем сердцем. Они покажут вам аутентичную Грецию —
читать дальше

от тайных уголков до всемирно известных мест, от древних улочек до впечатляющих легенд! Каждый маршрут мы можем корректировать с учётом ваших интересов, предлагая эксклюзивные впечатления, доступные только избранным! Комфорт и внимание к деталям — наш приоритет: от частных трансферов до уютных пикников в уединённых местах. Путешествуя с нами, вы получаете не просто экскурсию, а незабываемое путешествие, где каждый момент — это ваше личное открытие.

НАТАЛЬЯ
15 окт 2025
Большое спасибо нашему гиду Владимиру. За 4 часа мы напитались духом острова санторини. Посетили много мест, Владимир великолепно знает хорошие локации для красивых фото, советует интересные места для посещений. Доверьтесь Владимиру и ваш отдых станет незабываемым.
4 сен 2025
Успели посмотреть "главное". Спасибо нашему гиду: маршрут гибкий, в соответствии с нашими предпочтениями.
6 авг 2025
Остров не большой мы посмотрели все важные объекты. После всей экскурсии мы поехали в музей вина и дегустировали четыре их вкусных вин

