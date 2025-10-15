Полюбоваться белыми домиками, насладиться панорамой острова и почувствовать дух греческой деревни
Это лёгкая экскурсия по Санторини для тех, кто хочет увидеть главные достопримечательности острова за короткое время.
За 4 часа вы посетите живописный город, подниметесь на смотровые площадки, прогуляетесь по традиционной деревне и насладитесь лучшими видами — без спешки и суеты. Мы раскроем вам секреты острова и легко подстроим программу под ваши интересы.
5
3 отзыва
Описание экскурсии
Город Ия — визитная карточка Санторини, которую мечтают увидеть миллионы. Белоснежные домики, синие купола, панорамы кальдеры и Эгейское море — всё, за что любят остров. Это фотогеничное место, где вас ждут те самые виды и эмоции, ради которых едут на Санторини.
Имеровигли — одно из лучших мест, чтобы рассмотреть Санторини с высоты. Отсюда открываются виды на вулкан, отвесные скалы кальдеры и бескрайние горизонты. Окружающее спокойствие и панорамы позволят вам прочувствовать красоту острова вдали от туристических толп.
Мегалохори — возможность увидеть аутентичную сторону Санторини. Узкие улочки, виноградники, старинные особняки и тихая, деревенская атмосфера. Здесь можно остановиться на кофе или бокал вина — и просто насладиться неспешной жизнью острова.
На экскурсии вы услышите:
какие тайны скрывает остров
почему белые домики с синими куполами стали символом Санторини
как здесь выращивают овощи и виноград почти без дождей
как архитектура помогает переживать зной и землетрясения
чем живут местные
и многое-многое другое
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Seat Leon, Peugeot 3008, Mercedes Vito или аналогичном
Переезды между локациями короткие (до 30 минут)
Программа подойдёт взрослым и детям от 5 лет
Экскурсия включает участки с легкими подъёмами и спусками
По запросу мы готовы скорректировать маршрут
Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санторини
Провела экскурсии для 965 туристов
Долой скучные маршруты и толпы туристов! Опытные гиды нашей команды — настоящие профессионалы, живущие в Греции уже многие годы и любящие её всем сердцем. Они покажут вам аутентичную Грецию — читать дальше
от тайных уголков до всемирно известных мест, от древних улочек до впечатляющих легенд! Каждый маршрут мы можем корректировать с учётом ваших интересов, предлагая эксклюзивные впечатления, доступные только избранным! Комфорт и внимание к деталям — наш приоритет: от частных трансферов до уютных пикников в уединённых местах. Путешествуя с нами, вы получаете не просто экскурсию, а незабываемое путешествие, где каждый момент — это ваше личное открытие.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
НАТАЛЬЯ
15 окт 2025
Большое спасибо нашему гиду Владимиру. За 4 часа мы напитались духом острова санторини. Посетили много мест, Владимир великолепно знает хорошие локации для красивых фото, советует интересные места для посещений. Доверьтесь Владимиру и ваш отдых станет незабываемым.
I
Iryna
4 сен 2025
Успели посмотреть "главное". Спасибо нашему гиду: маршрут гибкий, в соответствии с нашими предпочтениями.
И
Игорь
6 авг 2025
Остров не большой мы посмотрели все важные объекты. После всей экскурсии мы поехали в музей вина и дегустировали четыре их вкусных вин