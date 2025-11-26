Акротири называют погибшей Атлантидой.
Этот древний город поражает многоэтажными домами 3500–летней давности с системой водоснабжения, канализацией, фресками и царившим здесь матриархатом. Тут всё словно замерло накануне извержения вулкана. На экскурсии вы сможете заглянуть в этот удивительный момент прошлого, застывший во времени.
Описание экскурсии
- Вы увидите древний город, погребённый под пеплом вулкана Санторини: улицу Тельхинов, особняки, склады, мастерские и общественные здания.
- Взглянете на дома, построенные более 3500 лет назад, и раскроете секреты сейсмоустойчивости их архитектуры.
- Услышите об эпохе Минотавра и минойской цивилизации, а также матриархате, царившем на Эгейских островах.
- Подсмотрите в замочную скважину двери, ведущей в прошлое на 4000 лет назад, и станете свидетелями того, как горожане жили и торговали, во что верили и какие у них были обычаи.
- Рассмотрите подлинные фрески, на которых до сих пор читаются живые образы — словно их только написали.
- Узнаете, как и почему жители Акротири успели покинуть город до рокового извержения.
- И наконец, попробуете выяснить, мог ли Санторини быть легендарной Атлантидой Платона — или же следы исчезнувшего материка стоит искать совсем в другом месте.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в археологический парк — €20 за взрослого, бесплатно участники до 18 лет.
- До Акротири можно добраться из Фиры на автобусе за €2 в одну сторону или на такси примерно за €40 в одну сторону.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Акротири
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Афина — ваш гид в Санторини
Провела экскурсии для 449 туристов
Дорогие путешественники, моё имя — Афина. Как лицензированный гид на Родосе со степенью по археологии успешно провожу туры в течение последних 15 лет.
