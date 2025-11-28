Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приватное морское путешествие по Санторини на катамаране BALI 41 ft. Купание на Красном и Белом пляжах, горячие источники вулкана и ужин с вином на борту.

Иоаннис Ваш гид в Санторини Написать вопрос Индивидуальная водная прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 5 часов 5% Скидка на заказ 1600 выгода €80 €1520 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание водной прогулки Приватный круиз на катамаране — лучший способ открыть Санторини с моря. Ваше путешествие начинается из порта Влихада. Первая остановка — Красный пляж, где можно искупаться и понырять с маской. Далее маршрут проходит мимо Белого пляжа и скал Меса Пигадиа, мимо Индийской скалы и старинного маяка у кальдеры. Финальная точка — вулкан и горячие источники: здесь вы сможете окунуться в естественный термальный спа (⚠️ учтите, что светлые купальники могут окраситься, а купание не рекомендуется при чувствительной коже или сердечно-сосудистых проблемах). На борту вас ждёт греческий ужин-барбекю с мезе, свежими продуктами и безлимитными напитками: вино Санторини, пиво, узо, соки и вода. В подарок каждому гостю — бутылка вина. По запросу можно организовать дегустацию местных вин. Доступны два варианта: дневной круиз (10:30–15:30) и закатный круиз (15:30 – после заката). Трансфер из/в отель включён. Важная информация: Возьмите купальник, полотенце и солнцезащитный крем. Светлые купальники могут окраситься в горячих источниках. Вегетарианское меню доступно по запросу. ⚠️ Горячие источники не рекомендуются для гостей с чувствительной кожей, астмой, беременных женщин и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату