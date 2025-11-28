Приватное морское путешествие по Санторини на катамаране BALI 41 ft. Купание на Красном и Белом пляжах, горячие источники вулкана и ужин с вином на борту.
Описание водной прогулкиПриватный круиз на катамаране — лучший способ открыть Санторини с моря. Ваше путешествие начинается из порта Влихада. Первая остановка — Красный пляж, где можно искупаться и понырять с маской. Далее маршрут проходит мимо Белого пляжа и скал Меса Пигадиа, мимо Индийской скалы и старинного маяка у кальдеры. Финальная точка — вулкан и горячие источники: здесь вы сможете окунуться в естественный термальный спа (⚠️ учтите, что светлые купальники могут окраситься, а купание не рекомендуется при чувствительной коже или сердечно-сосудистых проблемах). На борту вас ждёт греческий ужин-барбекю с мезе, свежими продуктами и безлимитными напитками: вино Санторини, пиво, узо, соки и вода. В подарок каждому гостю — бутылка вина. По запросу можно организовать дегустацию местных вин. Доступны два варианта: дневной круиз (10:30–15:30) и закатный круиз (15:30 – после заката). Трансфер из/в отель включён. Важная информация: Возьмите купальник, полотенце и солнцезащитный крем. Светлые купальники могут окраситься в горячих источниках. Вегетарианское меню доступно по запросу. ⚠️ Горячие источники не рекомендуются для гостей с чувствительной кожей, астмой, беременных женщин и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красный пляж
- Белый пляж
- Меса Пигадиа
- Индийская скала
- Венетский маяк
- Вулкан и горячие источники
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Услуги капитана и экипажа
- Трансфер из/в отель
- Ужин-барбекю и напитки (вино, пиво, узо, соки, вода)
- Снаряжение для сноркелинга
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дегустация вин (по желанию, за доплату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Порт Влихада
Завершение: Порт Влихада (Трансфер в ваш отель включён)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Возьмите купальник, полотенце и солнцезащитный крем
- Светлые купальники могут окраситься в горячих источниках
- Вегетарианское меню доступно по запросу
- ⚠️ Горячие источники не рекомендуются для гостей с чувствительной кожей, астмой, беременных женщин и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
