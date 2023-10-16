8 чудо света Мартвили

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автобусная и пешеходная.
8 чудо света Мартвили
8 чудо света Мартвили
8 чудо света Мартвили
8 чудо света Мартвили
8 чудо света Мартвили
8 чудо света Мартвили

Что вас ожидает:

  • Дендрологический парк Шекветили
  • Каньон Окаце
  • Каньон Мартвили
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Вас ждет насыщенное путешествие по двум грузинским регионам — Имерети и Самегрело! Нашей главной целью станут их природные красоты: горы, реки, пещеры и водопады. По пути гид расскажет вам множество интересных фактов о стране, ее истории, традициях, кухне и менталитете. Поможем вам раскрыть местный колорит и душу грузинского народа.

Программа

Дорога из Батуми безумно живописная. Первая остановка один из каньонов, выбор за вами!

Каньон Мартвили - живописное место! (Понедельник выходной. Часы работы 10:00-17:00)

Стены каньона словно сложены специально из камней умелыми мастерами и возвышаются над рекой и образуют каменный свод на огромной высоте. Благодаря крайне влажному климату со скал свисают огромные лианы, а стены покрыты многовековыми мхами. Здесь можно будет в хорошую погоду взять на прокат лодки для того чтобы очутиться в царстве нетронутой природы.

Или посещение Каньон Окаце. Каньон Окаце находится в Имерети (запад Грузии) и тянется на протяжении 16-ти км всего несколько лет назад это место оборудовали для массовых посещений туристов. До этого из-за труднодоступности о каньоне мало кто знал, в том числе и местные жители.

Это завораживающее место! Вы пройдете над пропастью по рукотворной тропинке, надежно прикрепленной к скале, и ощутите себя парящими над ущельем орлами. Учитывая то, что этот узкий мост находится на высоте до 140-ка метров над пропастью каньона, не у всех путешественников может быть уверенная и твердая походка. Зачастую этот поход по мосту сопровождается выбросом адреналина из-за страха высоты. А еще насладитесь удивительными водопадами Кинчха и услышите увлекательные истории об Имеретинском крае.

Следующая остановка – Дендрологический парк Шекветили. Крупномасштабная реконструкция завораживает красотой своего ландшафта, впервые открыта для посещения в 2020 году. Уникальный парк, сразу стал еще одной любимой региональной достопримечательностью, как среди жителей Грузии, так и ее гостей. На территории дендропарка собрана уникальная коллекция растений со всего мира, которые служат местом обитания стай редких и исчезающих видов птиц. Территория дендропарка разделена на две зоны: гигантские деревья и птицы с лемурами.

В общем, вам здесь понравится, а мест для фотоконтента просто немерено.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Входной билет на каньон - 10$ Катание на лодках в Мартвили 10$ (на всех) Обед по дороге от 20$
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Батуми

Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
На весь день

Похожие туры из Батуми

Водопады. Мост. Вино
Индивидуальная
6 часов
Водопады. Мост. Вино
Ваше место пребывания в Батуми
Завтра
17 окт
18 окт
19 окт
$75 за человека
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Батуми
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ