Дорога из Батуми безумно живописная. Первая остановка один из каньонов, выбор за вами!

Каньон Мартвили - живописное место! (Понедельник выходной. Часы работы 10:00-17:00)

Стены каньона словно сложены специально из камней умелыми мастерами и возвышаются над рекой и образуют каменный свод на огромной высоте. Благодаря крайне влажному климату со скал свисают огромные лианы, а стены покрыты многовековыми мхами. Здесь можно будет в хорошую погоду взять на прокат лодки для того чтобы очутиться в царстве нетронутой природы.

Или посещение Каньон Окаце. Каньон Окаце находится в Имерети (запад Грузии) и тянется на протяжении 16-ти км всего несколько лет назад это место оборудовали для массовых посещений туристов. До этого из-за труднодоступности о каньоне мало кто знал, в том числе и местные жители.

Это завораживающее место! Вы пройдете над пропастью по рукотворной тропинке, надежно прикрепленной к скале, и ощутите себя парящими над ущельем орлами. Учитывая то, что этот узкий мост находится на высоте до 140-ка метров над пропастью каньона, не у всех путешественников может быть уверенная и твердая походка. Зачастую этот поход по мосту сопровождается выбросом адреналина из-за страха высоты. А еще насладитесь удивительными водопадами Кинчха и услышите увлекательные истории об Имеретинском крае.

Следующая остановка – Дендрологический парк Шекветили. Крупномасштабная реконструкция завораживает красотой своего ландшафта, впервые открыта для посещения в 2020 году. Уникальный парк, сразу стал еще одной любимой региональной достопримечательностью, как среди жителей Грузии, так и ее гостей. На территории дендропарка собрана уникальная коллекция растений со всего мира, которые служат местом обитания стай редких и исчезающих видов птиц. Территория дендропарка разделена на две зоны: гигантские деревья и птицы с лемурами.

В общем, вам здесь понравится, а мест для фотоконтента просто немерено.