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и очень душевный человек. Несмотря на то, что нас предупреждали, что на лодки с ребенком меньше 1метра не пустят, мы плавали и в пещере, и в каньоне; потому что это просто потрясающие впечатления, которые нам хотелось получить. 10 км пешком, 25 этажей вверх (по подсчетам айфона 😮) и целое море удовольствия! Домашний обед у гостеприимных хозяев, купание в ледяной горной реке, шикарные виды, пронзительный горный воздух - всё это подарила нам гостеприимная Грузия и большой профессионал своего дела - Заза. Куча интересных фактов, загадок на сообразительность, помощь во всех мелочах дороги - вот что значит повезло с гидом. Большая благодарность и… до следующей встречи!!!