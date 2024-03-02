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интересно и насыщенно. Забрали нас прямо с отеля и мы поехали смотреть красоту!! По пути нам гид рассказывала так много информации, о которой мы нигде не читали и не слышали, мы даже не заметили, как прошел день. А вечернее шоу сразило наповал, какие же грузины открытые и гостеприимные люди. Танцы и песни нам запомнятся надолго) Далее был мастер класс танцев в национальных костюмах, уххх… чудеса! у всех девушек загорелись глаза! На обратном пути мы все вместе пели и танцевали!! Очень классная поездка получилась!