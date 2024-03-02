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Индивидуальная
4 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€65 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€188 за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00
€65 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от €253 за экскурсию
Индивидуальная
8.5 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€208 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€185 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€189 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина2 марта 2024Это была ЛУЧШАЯ экскурсия, которую невозможно забыть!! Наши гид и водитель отличные профессионалы, держали настроение группы постоянно на подъеме. Было очень
- ССветлана1 марта 2024Батуми оказался истинным сокровищем на Черноморском побережье. Экскурсия в этот город принесла нам массу восторженных эмоций. Архитектура, местные церкви и
- ЛЛидия15 февраля 2024Прекрасно проведенное время. Легко, красиво, интересно. Не разу не посмотрели на часы))) Хотите не испортить себе день- тогда вам к этой команде! Рекомендуем.
- ННадежда14 января 2024Огромное спасибо гиду за интересную экскурсию, прекрасный рассказ и просто за увлекательную беседу. От всей души рекомендуем! Мы с подругой остались очень довольны.
- ННаталья17 ноября 2023Очень довольна экскурсий. Гид и водитель нереально хорошие люди! Всем рекомендую покупать экскурсию, там в конце просто невероятное шоу и эмоции.
- ЛЛеонид10 ноября 2023Замечательная экскурсия! Классное погружение в горную Аджарию, домашняя кухня, прекрасное выступление артистов, мастер класс для женщин, вино, чача без ограничений, замечательный гид и душевные люди. Всем рекомендую!
- ААлиса26 июня 2023Природа Грузии - это восторг! Горы, море, каньоны, заповедники, ботанические сады! Потрясающая страна для туризма! Архитектура. Вкусная национальная еда, приветливые и гостеприимные местные жители! ТЕПЕРЬ ЭТО ЛЮБОВЬ!
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «История и культура»
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