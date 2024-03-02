Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 7 экскурсий в категории «История и культура» в Батуми, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Краски Батуми
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Краски Батуми
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
65 за экскурсию
Мачахельское ущелье - там, где останавливается время
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Мачахельское ущелье - там, где останавливается время
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
188 за экскурсию
Батуми глазами местных жителей
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Батуми глазами местных жителей
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00
65 за экскурсию
Путешествие в сказочную Имерети - Кутаиси (с посещением пещер)
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сказочную Имерети - Кутаиси (с посещением пещер)
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от 253 за экскурсию
Все уголки Аджарского края
Индивидуальная
8.5 часов
Все уголки Аджарского края
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
208 за экскурсию
8 чудо света Мартвили
Индивидуальная
10 часов
8 чудо света Мартвили
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
185 за экскурсию
Экскурсия по горной Аджарии
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по горной Аджарии
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
189 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    2 марта 2024
    Мачахельское ущелье - там, где останавливается время
    Это была ЛУЧШАЯ экскурсия, которую невозможно забыть!! Наши гид и водитель отличные профессионалы, держали настроение группы постоянно на подъеме. Было очень
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    интересно и насыщенно. Забрали нас прямо с отеля и мы поехали смотреть красоту!! По пути нам гид рассказывала так много информации, о которой мы нигде не читали и не слышали, мы даже не заметили, как прошел день. А вечернее шоу сразило наповал, какие же грузины открытые и гостеприимные люди. Танцы и песни нам запомнятся надолго) Далее был мастер класс танцев в национальных костюмах, уххх… чудеса! у всех девушек загорелись глаза! На обратном пути мы все вместе пели и танцевали!! Очень классная поездка получилась!

  • С
    Светлана
    1 марта 2024
    Краски Батуми
    Батуми оказался истинным сокровищем на Черноморском побережье. Экскурсия в этот город принесла нам массу восторженных эмоций. Архитектура, местные церкви и
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    мечеть, уютные улочки – все это создает неповторимую атмосферу, которая заставляет влюбиться в этот уникальный уголок Грузии с первого взгляда. Летом снова приедем! Ждите! Мы с вами!

  • Л
    Лидия
    15 февраля 2024
    Краски Батуми
    Прекрасно проведенное время. Легко, красиво, интересно. Не разу не посмотрели на часы))) Хотите не испортить себе день- тогда вам к этой команде! Рекомендуем.
  • Н
    Надежда
    14 января 2024
    Краски Батуми
    Огромное спасибо гиду за интересную экскурсию, прекрасный рассказ и просто за увлекательную беседу. От всей души рекомендуем! Мы с подругой остались очень довольны.
  • Н
    Наталья
    17 ноября 2023
    Мачахельское ущелье - там, где останавливается время
    Очень довольна экскурсий. Гид и водитель нереально хорошие люди! Всем рекомендую покупать экскурсию, там в конце просто невероятное шоу и эмоции.
  • Л
    Леонид
    10 ноября 2023
    Мачахельское ущелье - там, где останавливается время
    Замечательная экскурсия! Классное погружение в горную Аджарию, домашняя кухня, прекрасное выступление артистов, мастер класс для женщин, вино, чача без ограничений, замечательный гид и душевные люди. Всем рекомендую!
  • А
    Алиса
    26 июня 2023
    Батуми глазами местных жителей
    Природа Грузии - это восторг! Горы, море, каньоны, заповедники, ботанические сады! Потрясающая страна для туризма! Архитектура. Вкусная национальная еда, приветливые и гостеприимные местные жители! ТЕПЕРЬ ЭТО ЛЮБОВЬ!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «История и культура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Краски Батуми
  2. Мачахельское ущелье - там, где останавливается время
  3. Батуми глазами местных жителей
  4. Путешествие в сказочную Имерети - Кутаиси (с посещением пещер)
  5. Все уголки Аджарского края
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "История и культура" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 65 до 253. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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