Водопады. Мост. Вино

Водопады

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Насыщенная экскурсия для ценителей красивой природы и необычных памятников архитектуры.

Со мной вы увидите самый большой водопад Аджарии, Восьмое чудо света, услышите удивительные легенды и пообедаете в фешенебельном шато.
Водопады. Мост. Вино
Водопады. Мост. Вино
Водопады. Мост. Вино
Водопады. Мост. Вино
Водопады. Мост. Вино
Ближайшие даты:
10
июн
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июн
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июн
13
июн
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июн
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Что вас ожидает:

  • Водопады Махунцети и Мериси
  • Мост царицы Тамары XII века
  • Удивительные горные пейзажи с высоты птичьего полета
  • Фешенебельный шато
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В программе:

  • Cамый большой в Аджарии водопад Махунцети;
  • Восьмое чудо света – арочный мост царицы Тамары;
  • Горячий кофе/чай на высоте 560 м. с видом на Мерисское ущелье;
  • Жемчужина Аджарии – водопад Мериси;
  • Преодоление 260 ступеней (для самых сильных);
  • Вкусный обед в фешенебельном Chateau с бокалом эксклюзивного вина;
  • Легенды и истории удивительной Аджарии.

Важно знать:

  • Не забудьте удобную обувь (кроссовки) и хорошее настроение;
  • Cтоимость указана за 1 человека в группе из 3-4 человек.

Ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Вкусный обед с бокалом вина
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Не забудьте удобную обувь (кроссовки) и хорошее настроение
  • Cтоимость указана за 1 человека в группе из 3-4 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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