Водопады
Насыщенная экскурсия для ценителей красивой природы и необычных памятников архитектуры.
Со мной вы увидите самый большой водопад Аджарии, Восьмое чудо света, услышите удивительные легенды и пообедаете в фешенебельном шато.
Со мной вы увидите самый большой водопад Аджарии, Восьмое чудо света, услышите удивительные легенды и пообедаете в фешенебельном шато.
Ближайшие даты:
10
июн
июн
11
июн
июн
12
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Что вас ожидает:
- Водопады Махунцети и Мериси
- Мост царицы Тамары XII века
- Удивительные горные пейзажи с высоты птичьего полета
- Фешенебельный шато
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В программе:
- Cамый большой в Аджарии водопад Махунцети;
- Восьмое чудо света – арочный мост царицы Тамары;
- Горячий кофе/чай на высоте 560 м. с видом на Мерисское ущелье;
- Жемчужина Аджарии – водопад Мериси;
- Преодоление 260 ступеней (для самых сильных);
- Вкусный обед в фешенебельном Chateau с бокалом эксклюзивного вина;
- Легенды и истории удивительной Аджарии.
Важно знать:
- Не забудьте удобную обувь (кроссовки) и хорошее настроение;
- Cтоимость указана за 1 человека в группе из 3-4 человек.
Ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Вкусный обед с бокалом вина
- Место начала и завершения?
- Ваше место пребывания в Батуми
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Не забудьте удобную обувь (кроссовки) и хорошее настроение
- Cтоимость указана за 1 человека в группе из 3-4 человек
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании