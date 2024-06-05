Необычные экскурсии по Батуми

Найдено 52 экскурсии в категории «Необычные» в Батуми, цены от €11, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душа старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
204 отзыва
Экскурсия «Душа старого города» - погружение в историю Батуми
Откройте для себя уникальный Батуми: исторические памятники и секреты старинных улиц в индивидуальной прогулке
Начало: Согласовывается в переписке
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75 за всё до 2 чел.
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
🚗 На машине
скидка
14%
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс в Батуми
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить хинкали и хачапури в уютной винодельне Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
5144 за человека
Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Путеводитель по Батумскому ботаническому саду: экскурсия в мир растений
Исследуйте уникальные растения и живописные уголки Батумского ботанического сада в компании опытного гида
Начало: На Зеленом мысе, у входа в Ботанический сад
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
70 за всё до 5 чел.
Грузинские блюда своими руками
🚗 На машине
скидка
5%
Групповая
2 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Мастер-класс: Грузинские блюда своими руками в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской кухни! Научитесь готовить хачапури и хинкали, наслаждаясь процессом и узнавая секреты от шеф-повара в Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
10 июня в 12:00
4240 за человека
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
🚶 Пешая
скидка
25%
Квест
3 часа
9 отзывов
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»: история и загадки
Погрузитесь в атмосферу Старого Батуми, отгадывая загадки и узнавая уникальные истории города через интерактивный квест
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2015 за всё до 4 чел.
Дачный Батуми: истории приморских усадеб
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Дачный Батуми: путешествие по историческим усадьбам
Откройте для себя роскошь и тайны старинных дач Батуми, погрузитесь в атмосферу прошлого в уникальной экскурсии
Начало: Возле канатной дороги Арго
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 150 за всё до 10 чел.
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Понять характер города через его историю и архитектуру
Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 60 за всё до 10 чел.
Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
Групповая
4 часа
3 отзыва
Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
Эта мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям подходит для всех уровней водителей. Проедем по шести живописным локациям, включая монастыри и водопады
Начало: Село Авгия, Батуми
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за человека
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Погрузитесь в аутентичную Грузию: пасека в Чайсубани, парк Мтирала и обед в грузинском доме. Узнайте секреты пчеловодства и попробуйте настоящий мед
Начало: В селе Чайсубани
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 39 за всё до 10 чел.
Мифы, знаки и символы Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мифы, знаки и символы Батуми: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Батуми через его мифы, знаки и символы. Узнайте, что вдохновляло местных художников и архитекторов
Начало: У отеля Шератон
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
47 за всё до 6 чел.
Ювелирный мастер-класс в Батуми
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Популярное предложение
Ювелирный мастер-класс в Батуми: путь к созданию вашего уникального украшения
Подарите себе незабываемый опыт в Батуми, создавая серебряное кольцо или кулон под руководством опытного мастера
Начало: В Батуми
13 июня в 18:00
30 июня в 15:00
55 за человека
Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми
Полакомиться мандаринами, полюбоваться морем и пройти по извилистым старым улочкам
Начало: На окраине Батуми у начала улицы Дидгори
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
70 за всё до 5 чел.
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Индивидуальная
3.5 часа
11 отзывов
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 125 за всё до 5 чел.
Стрит-арт в Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Уличное искусство Батуми: погружение в мир стрит-арта
Приглашаем на экскурсию по стрит-арту Батуми, где городские стены рассказывают уникальные истории через граффити и паблик-арт
Начало: на нижней станции канатной дороги Арго
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
45 за всё до 4 чел.
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми - незабываемое приключение
Приглашаем на экскурсию в Каньон Мартвили после заката - погрузитесь в мир света и цвета, где природа играет с технологиями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
138 за всё до 7 чел.
Грузинский стиль и мода: от чохи до мировых подиумов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Грузинский стиль и мода: от традиционного до современного в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской моды, где история и современность переплетаются в уникальные стили и тенденции
Начало: На площади Европы
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 60 за всё до 10 чел.
Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Найди, если сможешь! Уникальная квест-экскурсия по Батуми
Вас ждет захватывающее путешествие по Батуми, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории. Готовы к приключениям?
Начало: В районе парка «6 мая»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
23 за человека
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
74 отзыва
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Начало: Батуми
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
$39 за человека
Горная Аджария, Мачахела и Махунцети
🚌 На автобусе
Мини-группа
7.5 часов
3 отзыва
Горная Аджария, Мачахела и Махунцети
Начало: Проспект Ш. Руставели № 1. у входа драмтеатра
Расписание: по вторникам, четвергам и воскресеньям в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$28 за человека
Сладкая экскурсия и Мтиральский лес
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Сладкая экскурсия и Мтиральский лес
Начало: Chaisubani
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$39 за человека
Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии»
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии»
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека
Прогулка по окрестностям Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Прогулка по окрестностям Батуми
Начало: Забираю от места Вашего проживания
22 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от $120 за всё до 3 чел.
Иммерсивная экскурсия по Батуми
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
12 отзывов
Иммерсивная экскурсия по Батуми
Весёлая аудиопрогулка по городу с играми, песнями и интерактивными заданиями
Начало: на площади Европы
11 за человека
Мачахельское ущелье - там, где останавливается время
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Мачахельское ущелье - там, где останавливается время
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
188 за экскурсию
Тур-пикник «По дороге к Мачахела»
Индивидуальная
5 часов
Тур-пикник «По дороге к Мачахела»
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека
Водопады. Мост. Вино
Индивидуальная
6 часов
Водопады. Мост. Вино
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека
Батуми: свадебные традиции и истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Батуми: свадебные традиции и истории любви
Узнать о свадебных обычаях региона - от древних ритуалов до современных церемоний
Начало: На улице Меликишвили
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
47 за всё до 5 чел.
Горный посёлок Бахмаро: день в природной идиллии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Горный посёлок Бахмаро: день в природной идиллии
Добраться с комфортом до климатического курорта, насладиться свежим воздухом и живописными пейзажами
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
140 за всё до 4 чел.
Путешествие на Ингурскую ГЭС и Дворец князей Дадиани
Индивидуальная
12 часов
Путешествие на Ингурскую ГЭС и Дворец князей Дадиани
Начало: Забираю от места Вашего проживания
22 июня в 07:00
26 июня в 07:00
от $200 за всё до 3 чел.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и Горячие серные источники за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Каньон Окаце, водопады Кинчха и Горячие серные источники за один день
Начало: Забираю от места Вашего проживания
2 авг в 07:00
4 авг в 07:00
от $170 за всё до 3 чел.
Путешествие в волшебный Кеда
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в волшебный Кеда
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$245 за всё до 5 чел.
Врата Рая - поход к водопаду с элементами экстрима
Индивидуальная
6 часов
Врата Рая - поход к водопаду с элементами экстрима
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день в 09.30
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$90 за человека
Три парка за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Три парка за один день
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$246 за всё до 5 чел.
Крепость Петра и Ботанический сад
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Крепость Петра и Ботанический сад
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 5 чел.
История грузинского застолья: от духанов до крафтовых баров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
История грузинского застолья: культурное погружение в Батуми
Познайте дух грузинского застолья, его традиции и ритуалы, ставшие частью нематериального наследия ЮНЕСКО
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
70 за всё до 5 чел.
Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
Проплыть с ветерком по Чёрному морю, насладиться видами и послушать истории гида
Начало: У яхт-клуба Батуми
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Вокруг Батуми: мототур в мини-группе
🏍 На мотоцикле
Мини-группа
2.5 часа
Вокруг Батуми: мототур в мини-группе
Открыть нетуристическую Грузию за рулём мотоцикла
Начало: На улице Чавчавадзе
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$100 за человека
Батуми: легенды Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Батуми: легенды Старого города
Начало: Пл. Европы, у памятника Медее
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$60 за всё до 4 чел.
Аджария - то что следует исследовать
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
Аджария - то что следует исследовать
Начало: Площадь Пьяцца
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$190 за человека
Один день в Национальном парке Мачахела
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Один день в Национальном парке Мачахела
Начало: Батуми, Гонио, Кобулети
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $40 за человека
Путешествие в сказочную Имерети - Кутаиси (с посещением пещер)
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сказочную Имерети - Кутаиси (с посещением пещер)
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от 253 за экскурсию
Экскурсия в грузинские тропики - «Мтирала» (Плачущая Гора)
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в грузинские тропики - «Мтирала» (Плачущая Гора)
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
165 за экскурсию
Все уголки Аджарского края
Индивидуальная
8.5 часов
Все уголки Аджарского края
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
208 за экскурсию
8 чудо света Мартвили
Индивидуальная
10 часов
8 чудо света Мартвили
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
185 за экскурсию
Экскурсия по горной Аджарии
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по горной Аджарии
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
189 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василина
    5 июня 2024
    Стрит-арт в Батуми
    Свежий взгляд на город, знакомство с историей и колоритом. Здорово, что в итоге можно больше узнать по материалам от экскурсовода, которые отсылают на вашу почту.
  • В
    Василина
    5 июня 2024
    Ювелирный мастер-класс в Батуми
    Интересный вариант времяпрепровождения! (= Рассчитывайте свое время с запасом, чтобы не пришлось, сломя голову, бежать куда-то с самого мастер-класса. И лучше сразу иметь при себе какую-то идею, чтобы было больше времени на сам процесс сотворения изделия.
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Сладкая экскурсия и Мтиральский лес
    Искала возможность погулять в национальном парке Мтирала недалеко от Батуми и нашла эту экскурсию. Прекрасно провела время - узнала очень
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    много о жизни пчёл, о тонкостях работы пчеловодов, о разных подходах в работе с пчёлами. Пётр рассказал о своем отношении к природе и её представителям, показал свой сад и разные виды ульев, организовал дегустацию мёда и прогулку по парку. Как здорово, что есть такие люди, которые не потребительски, а бережно относятся к природе, с уважением и благодарностью! Его идеи нашли у меня отклик. Рекомендую посетить эту экскурсию! И обязательно воспользуйтесь трансфером и обедом в семье соседа Хасана. Великолепный фруктовый сад, очень вкусная еда, гостеприимство - всё это прекрасное дополнение к экскурсии!

  • М
    Мария
    25 мая 2024
    Горная Аджария, Мачахела и Махунцети
    В апреле 2024 ездили на экскурсию в Аджарию с гидом Гиорги. Природа очень красивая: горы, несколько разных водопадов! Обед был у
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    местных жителей с зажигательными танцами, песнями и дегустацией вина. Т. к. были в не сезон, группа была небольшая и экскурсия была на комфортабельном мини-автобусе. Гид много рассказывал про религию и древние традиции Грузии и региона Аджарии, если вы такое любите, то точно будете довольны ☺️

  • А
    Артем
    24 мая 2024
    Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
    Это не просто экскурсия, а целый день интересной беседы, которая начнется с Петром в национальном заповеднике, продолжится за столом в
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    семье Хасана, а закончится только у вашего места проживания. Удивительный день, который желаешь, чтобы не кончался. И увез я с собой не только правильный мед и домашние вина, но и целый багаж новых знаний и жизненного опыта. А еще Петр просил в отзыве стих. Так вот: Сколько крыш всё никак не дождутся Наших объятий под флисовым пледом? Сколько дождей еще не пролились По нашим прижатым друг к другу губам? Не захотят решать математики, Назовут эту задачу бредом. Нам не космический шаттл в небо – Просто взглядами встретиться летом И направить в одну Вселенную Под названием «ты мне – шантарам».

    Это не просто экскурсия, а целый день интересной беседы, которая начнется с Петром в национальном заповеднике
  • M
    Maliya
    23 мая 2024
    Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
    Экскурсия сногсшибательная! Море адреналина и кайфа. Я впервые на подобного рода атракционе и на моторе также. Не ожидала от себя
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    такой смелости)) Понравилось все!! Пару раз, правда на крутых поворотах прилягла вместе с мотором))) но без малейших травм. Инструктор Александр очень терпеливый, подбадривал всегда. Советую всем. 👌 И сердечно благодарю Batumimoto за суперинтересную и насыщенную экскурсию! 🏍

    Экскурсия сногсшибательная! Море адреналина и кайфа. Я впервые на подобного рода атракционе и на моторе также
  • M
    Maliya
    23 мая 2024
    Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
    Экскурсия необычная, очень познавательная и сладко интересная. 😊 Как только я впервые увидела Петра, это был взгляд мудреца- отшельника, который смотрит
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    в самую глубь тебя. Это было первое впечатление. Такими глубокими знаниями своего дела, любви и уважения к пчелам, окружающей природе, ответственности, упорству можно только искренне восхищаться! Мой мир перевернулся от услышанной информации. Такого, действительно, вам никто не расскажет, не покажет. Прогулка по заповеднику Мтирала, это отдельная история. Красивенный водопад и прозрачное озеро с ледяной водой. Маленькие зверюшки на пути. Самым смешным был птенец дрозда. Он стоял на тропе оцепеневший, совершенно не подвижный с раскрытыми глазками и никак на нас не реагировал. Пётр бережно перенёс его на травку под дерево, где героичного птенца можно будет легко найти его семье. Путь был не из легких, порою, даже очень. Но это того стоило! Море позитива, впечатлений и благодати я получила от этой экскурсии. Да, и еще. . обед в грузинской семье был поистину восхитителен! Всем советую. Благодарю от души, Пётр!!

  • Д
    Дарья
    22 мая 2024
    Дачный Батуми: истории приморских усадеб
    Это была захватывающая экскурсия, Галина - прекрасный гид, она много и очень интересно рассказала о старых дачах, об истории владельцев
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    и хитросплетениях их судеб. Очень понравилось, что Галина захватила с собой фотографии и изображения того, как выглядели дачи раньше. Я очень рада, что побывала на этой экскурсии!:)

  • Д
    Дмитрий
    22 мая 2024
    Душа старого города
    Огромное спасибо Баграту за прекрасную экскурсию. Получили невероятное удовольствие от прогулки по старому Батуми. Рекомендую всем, кто хочет узнать историю города!
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
    Отлично организованная экскурсия, потрясающе красивые места, вкусная еда, классное представление, сюрприз! Отлично провела день! Спасибо огромное Давиду за экскурсию, всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Душа старого города
  2. Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
  3. Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
  4. Грузинские блюда своими руками
  5. Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Необычные" можно забронировать 52 экскурсии от 11 до 2 500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 387 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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