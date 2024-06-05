1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Душа старого города» - погружение в историю Батуми
Откройте для себя уникальный Батуми: исторические памятники и секреты старинных улиц в индивидуальной прогулке
Начало: Согласовывается в переписке
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€75 за всё до 2 чел.
скидка
14%
Мини-группа
3.5 часа
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс в Батуми
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить хинкали и хачапури в уютной винодельне Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
51€44 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Путеводитель по Батумскому ботаническому саду: экскурсия в мир растений
Исследуйте уникальные растения и живописные уголки Батумского ботанического сада в компании опытного гида
Начало: На Зеленом мысе, у входа в Ботанический сад
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Мастер-класс: Грузинские блюда своими руками в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской кухни! Научитесь готовить хачапури и хинкали, наслаждаясь процессом и узнавая секреты от шеф-повара в Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
10 июня в 12:00
42€40 за человека
скидка
25%
Квест
3 часа
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»: история и загадки
Погрузитесь в атмосферу Старого Батуми, отгадывая загадки и узнавая уникальные истории города через интерактивный квест
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20€15 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дачный Батуми: путешествие по историческим усадьбам
Откройте для себя роскошь и тайны старинных дач Батуми, погрузитесь в атмосферу прошлого в уникальной экскурсии
Начало: Возле канатной дороги Арго
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Понять характер города через его историю и архитектуру
Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €60 за всё до 10 чел.
Групповая
4 часа
Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
Эта мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям подходит для всех уровней водителей. Проедем по шести живописным локациям, включая монастыри и водопады
Начало: Село Авгия, Батуми
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за человека
Индивидуальная
6 часов
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Погрузитесь в аутентичную Грузию: пасека в Чайсубани, парк Мтирала и обед в грузинском доме. Узнайте секреты пчеловодства и попробуйте настоящий мед
Начало: В селе Чайсубани
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от €39 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мифы, знаки и символы Батуми: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Батуми через его мифы, знаки и символы. Узнайте, что вдохновляло местных художников и архитекторов
Начало: У отеля Шератон
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
€47 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Популярное предложение
Ювелирный мастер-класс в Батуми: путь к созданию вашего уникального украшения
Подарите себе незабываемый опыт в Батуми, создавая серебряное кольцо или кулон под руководством опытного мастера
Начало: В Батуми
13 июня в 18:00
30 июня в 15:00
€55 за человека
Индивидуальная
4 часа
Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми
Полакомиться мандаринами, полюбоваться морем и пройти по извилистым старым улочкам
Начало: На окраине Батуми у начала улицы Дидгори
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от €125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уличное искусство Батуми: погружение в мир стрит-арта
Приглашаем на экскурсию по стрит-арту Батуми, где городские стены рассказывают уникальные истории через граффити и паблик-арт
Начало: на нижней станции канатной дороги Арго
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€45 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми - незабываемое приключение
Приглашаем на экскурсию в Каньон Мартвили после заката - погрузитесь в мир света и цвета, где природа играет с технологиями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€138 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Грузинский стиль и мода: от традиционного до современного в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской моды, где история и современность переплетаются в уникальные стили и тенденции
Начало: На площади Европы
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €60 за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Найди, если сможешь! Уникальная квест-экскурсия по Батуми
Вас ждет захватывающее путешествие по Батуми, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории. Готовы к приключениям?
Начало: В районе парка «6 мая»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€23 за человека
Мини-группа
10 часов
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
$39 за человека
Мини-группа
7.5 часов
Горная Аджария, Мачахела и Махунцети
Начало: Проспект Ш. Руставели № 1. у входа драмтеатра
Расписание: по вторникам, четвергам и воскресеньям в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$28 за человека
Индивидуальная
6 часов
Сладкая экскурсия и Мтиральский лес
Начало: Chaisubani
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$39 за человека
Индивидуальная
7 часов
Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии»
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека
Индивидуальная
8 часов
Прогулка по окрестностям Батуми
Начало: Забираю от места Вашего проживания
22 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от $120 за всё до 3 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Иммерсивная экскурсия по Батуми
Весёлая аудиопрогулка по городу с играми, песнями и интерактивными заданиями
Начало: на площади Европы
€11 за человека
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€188 за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Тур-пикник «По дороге к Мачахела»
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека
Индивидуальная
6 часов
Водопады. Мост. Вино
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека
Индивидуальная
2 часа
Батуми: свадебные традиции и истории любви
Узнать о свадебных обычаях региона - от древних ритуалов до современных церемоний
Начало: На улице Меликишвили
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
€47 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Горный посёлок Бахмаро: день в природной идиллии
Добраться с комфортом до климатического курорта, насладиться свежим воздухом и живописными пейзажами
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие на Ингурскую ГЭС и Дворец князей Дадиани
Начало: Забираю от места Вашего проживания
22 июня в 07:00
26 июня в 07:00
от $200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Каньон Окаце, водопады Кинчха и Горячие серные источники за один день
Начало: Забираю от места Вашего проживания
2 авг в 07:00
4 авг в 07:00
от $170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в волшебный Кеда
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$245 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Врата Рая - поход к водопаду с элементами экстрима
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день в 09.30
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$90 за человека
Индивидуальная
7 часов
Три парка за один день
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$246 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Крепость Петра и Ботанический сад
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История грузинского застолья: культурное погружение в Батуми
Познайте дух грузинского застолья, его традиции и ритуалы, ставшие частью нематериального наследия ЮНЕСКО
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
Проплыть с ветерком по Чёрному морю, насладиться видами и послушать истории гида
Начало: У яхт-клуба Батуми
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Вокруг Батуми: мототур в мини-группе
Открыть нетуристическую Грузию за рулём мотоцикла
Начало: На улице Чавчавадзе
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$100 за человека
Индивидуальная
2 часа
Батуми: легенды Старого города
Начало: Пл. Европы, у памятника Медее
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$60 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Аджария - то что следует исследовать
Начало: Площадь Пьяцца
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$190 за человека
Индивидуальная
2 часа
Один день в Национальном парке Мачахела
Начало: Батуми, Гонио, Кобулети
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $40 за человека
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от €253 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€165 за экскурсию
Индивидуальная
8.5 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€208 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€185 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€189 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилина5 июня 2024Свежий взгляд на город, знакомство с историей и колоритом. Здорово, что в итоге можно больше узнать по материалам от экскурсовода, которые отсылают на вашу почту.
- ВВасилина5 июня 2024Интересный вариант времяпрепровождения! (= Рассчитывайте свое время с запасом, чтобы не пришлось, сломя голову, бежать куда-то с самого мастер-класса. И лучше сразу иметь при себе какую-то идею, чтобы было больше времени на сам процесс сотворения изделия.
- ЕЕлена26 мая 2024Искала возможность погулять в национальном парке Мтирала недалеко от Батуми и нашла эту экскурсию. Прекрасно провела время - узнала очень
- ММария25 мая 2024В апреле 2024 ездили на экскурсию в Аджарию с гидом Гиорги. Природа очень красивая: горы, несколько разных водопадов! Обед был у
- ААртем24 мая 2024Это не просто экскурсия, а целый день интересной беседы, которая начнется с Петром в национальном заповеднике, продолжится за столом в
- MMaliya23 мая 2024Экскурсия сногсшибательная! Море адреналина и кайфа. Я впервые на подобного рода атракционе и на моторе также. Не ожидала от себя
- MMaliya23 мая 2024Экскурсия необычная, очень познавательная и сладко интересная. 😊 Как только я впервые увидела Петра, это был взгляд мудреца- отшельника, который смотрит
- ДДарья22 мая 2024Это была захватывающая экскурсия, Галина - прекрасный гид, она много и очень интересно рассказала о старых дачах, об истории владельцев
- ДДмитрий22 мая 2024Огромное спасибо Баграту за прекрасную экскурсию. Получили невероятное удовольствие от прогулки по старому Батуми. Рекомендую всем, кто хочет узнать историю города!
- ЕЕлена20 мая 2024Отлично организованная экскурсия, потрясающе красивые места, вкусная еда, классное представление, сюрприз! Отлично провела день! Спасибо огромное Давиду за экскурсию, всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Необычные»
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