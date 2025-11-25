Представьте, что у Батуми есть своё вещество. Сложное, многослойное, живое. «Батумиум» — прогулка по сути города: от его прошлого до ритмов сегодняшнего дня.
Древнегреческая крепость, три века османского владычества, годы в составе Российской империи, СССР и наконец независимой Грузии — каждый период оставил свои атомы в уникальной молекуле столицы Аджарии.
Описание экскурсииКакую картинку вы представляете, когда слышите слово «Батуми»? Для многих это небоскрёбы и пальмы на морском побережье. Но Батуми куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд — это город с богатой историей, который хранит в себе гораздо больше смыслов, чем просто место для отдыха. Вы увидите:
- Место, откуда начиналось развитие города.
- Вокзал, который уже совсем не вокзал.
- Соборы, которые меняли свою конфессию в ходе истории.
- Особняк, который восхищает своей загадочной атмосферой.
— И многое другое, что даёт ответ на вопрос, почему именно здесь возник и получил развитие замечательный город Батуми. А ещё узнаете:
- Какую роль в развитии города сыграли Рокфеллеры и Ротшильды?
- Какой след оставили в истории Батуми Древняя Греция и Древний Рим?
- Как сказались на внешнем виде города здешний климат и даже фауна? Если вы оказались в нашем замечательном городе, то обязательно посетите экскурсию «Батумиум», чтобы узнать поближе столицу Аджарии и лучше понимать её. Важная информация: Экскурсия пешая, общее расстояние около 3 километров.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Важа Пшавела, 38
Завершение: Озеро Нуригель
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешая
- Общее расстояние около 3 километров
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
