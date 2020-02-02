11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с историей, культурой и архитектурой курортной столицы Грузии

alexander
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alexander – ваш гид
Приготовьтесь открыть самые интересные стороны Батуми и погрузиться в его судьбу и быт.

Соборы и церкви, площадь в итальянском стиле, памятник грузинскому алфавиту, скульптура влюблённых «Али и Нино» и статуя Медеи — вы увидите знаковые места города, проникнетесь его историей и характером местных жителей.

Декорации Батуми и мой рассказ, полный занимательных фактов и городских легенд, влюбят вас в Аджарию и её гостеприимную столицу.
50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча центральный выход на бульвар
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Многоликий Батуми
Многоликий Батуми

Что вас ожидает

Ощутить многоконфессиональность Батуми
Статус беспошлинного порта два века назад привлёк в Батуми иностранцев, отсюда в городе немало религиозных построек. Я покажу вам сооружения разных конфессий и расскажу их «биографии». Вы рассмотрите необычную армянскую церковь Суб Пркич и поймёте, почему её построили в неклассическом стиле. Полюбуетесь интерьерами синагоги и готического кафедрального собора Пресвятой Богородицы. Побываете в действующей мечети Ахмед Паши Орта Джаме и узнаете о её связи с историей Аджарии. Проникнетесь трагической судьбой собора Александра Невского, фундамент которого заложили при императорской семье. Мы обсудим, как повлияло на нравы горожан переплетение культур и что они сами думают об этом.

Прикоснуться к истории города и узнать его жителей
Площади Батуми — Пьяцца, Театральная и площадь Европы — обязательно войдут в наш маршрут. На первой из них вы «попадёте» в солнечную Италию, не покидая пределов Грузии! Я объясню, почему Пьяццу построили в таком стиле, и проведу вас к Театральной площади, где вас ждёт ещё одно маленькое напоминание об этой стране — фонтан Нептун. Вы выясните, чем он отличается от своего итальянского собрата, и сделаете красочные фотографии. На площади Европы, разглядывая статую Медеи, услышите легенду о дочери царя Ээта и увидите башню с астрономическими часами. У камня-креста «хичкар» я открою вам одну из самых грустных страниц в судьбе Аджарии, а на Батумском бульваре вы рассмотрите башню грузинского алфавита, парк чудес и маяк. Я поделюсь с вами воспоминаниями Мандельштама, Есенина, Паустовского и Бабеля о городе, а после мы перенесёмся в настоящее — поговорим о привычках и обычаях жителей Батуми и продегустируем грузинские вина и чачу в ресторане.

Организационные детали

  • Дегустация входит в стоимость экскурсии.
  • Экскурсия автомобильно-пешеходная, рекомендую одеться по погоде и выбрать удобную обувь.
  • После экскурсии я оставлю вас на Батумском бульваре или отвезу обратно в отель.
Многоликий Батуми
Многоликий Батуми
Многоликий Батуми
Многоликий Батуми
Многоликий Батуми
Многоликий Батуми

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура центральный выход на бульвар.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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alexander
alexander
Я родился и вырос в Батуми. Люблю наш замечательный город. Сделаю все, что бы ваше пребывание в Грузии стало незабываемым!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 февраля 2020
Мне не хотелось бы шаблонными фразами писать отзыв, я напишу то, что изменилось после экскурсии.
- Батуми перестал быть чужим городом. Уже самостоятельно гуляя мы узнавали многие места, по-другому ощущали людей вокруг и атмосферу самого города. Ответы на многие вопросы, которые появлялись во время путешествия (а мы за две недели объехали почти всю Грузию (Боржоми, Ахалцихе, горную Аджарию по южной дороге, через Хуло, Батуми, Поти, Кутаиси, Бакуриани, Мцхета, Тбилиси) пришли сами собой.
- стала ближе и понятнее история замечательной и гостеприимной страны, ее людей
- еще сильнее стало желание возвращаться сюда вновь и вновь
Александр совсем не похож на бубнящего под нос заученный текст экскурсовода и делает очень много, чтобы за те несколько часов (вы их не заметите) дать вам ощущение, что в этом городе вам почти все близко и знакомо.
Отдельное спасибо за организованную морскую прогулку на яхте под управлением не менее интересного капитана (мастера парусного спорта, между прочим - это было очень заметно, при волнении на море не было дискомфорта, он явно чувствовал себя в своей стихии).
А еще Александр взял нас на экскурсию в день заявки, в выходной, поскольку у нас был только один день - за что ему отдельное большое спасибо! До новых встреч! Ваши Тульские Пряники))
2 января 2020
Экскурсией были очень впечатлины!!! Огромное спасибо Александру за столь объемный и захватывающий обзор прекрасного города Батуми! Были так увлечены,что даже забыли о фото и видеосъёмке! СПАСИБО!!!
26 сентября 2019
Огромное спасибо Александру за чудесное знакомство с городом Батуми!!!
Нам очень понравилась наша экскурсия!!
29 августа 2019
Очень интересная экскурсия, за короткое время Александру удалось большую информацию донести нам. Большая благодарность Александру за интереснейшую информацию о красивом городе Батуми от Одессы.
17 августа 2019
Александр - отличный экскурсовод. Знает город, рассказывает очень интересно, нескучно. У нас была компания из 8 человек от 13 до 52 лет. Понравилось всем участникам прогулки.
Маршрут экскурсии был спланирован наилучшим образом - пока было не очень жарко прогулялись по набережной Батуми, затем пошли вглубь города. В конце экскурсии была дегустация грузинского вина :) Александр терпеливо выдержал, пока мы все распробовали и купили. Порекомендовал где поесть, какие сувениры купить, что еще посмотреть. Заслуга Александра, что Батуми нам представился действительно многоликим и интересным, а не просто городом-курортом.
Спасибо и успехов Вам, Александр!
14 августа 2019
Экскурсия очень понравилась! Гид замечательный, приятный голос, знает ответ на любые задаваемые вопросы, с чувством юмора. Рекомендую!
5 июля 2019
Экскурсия - отличная возможность начать знакомство с Батуми. Александр любит свой город и умеет о нем рассказывать. Было интересно, познавательно и приятно. Часть экскурсии проходит пешком, часть - на машине. Это удобно. Спасибо! Рекомендуем.
24 июня 2019
Александр -превосходный гид, профессионал, приятный в общении человек. Экскурсия была интересна и взрослым, и молодому поколению, ничего лишнего, полезной информации было достаточно, все на позитиве, непринужденно. Первая часть экскурсии была автомобильной, по старой части города передвигались пешком. Дегустировали вино, прекрасное. Все очень понравилось! Рекомендую!
15 июня 2019
Спасибо Александру за замечательную экскурсию! Мы были с шестилетним ребёнком, который пытался капризничать, но Александр настроился на его волну и экскурсия состоялась, причём в полном объеме) Интересно, познавательно, грамотно организовано.
16 мая 2019
Это лучшее, что вы можете сделать по приезду в Батуми. Спасибо Александру за веселую и ни разу не занудную экскурсию. Увлекательно! После нее смотрела на город абсолютно другими глазами. Понравилось даже сыну-подростку, который обычно более получаса не выдерживает экскурсионный формат.
Еще раз спасибо, круто!
Ещё 1 отзыв

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