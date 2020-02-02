11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Ощутить многоконфессиональность Батуми

Статус беспошлинного порта два века назад привлёк в Батуми иностранцев, отсюда в городе немало религиозных построек. Я покажу вам сооружения разных конфессий и расскажу их «биографии». Вы рассмотрите необычную армянскую церковь Суб Пркич и поймёте, почему её построили в неклассическом стиле. Полюбуетесь интерьерами синагоги и готического кафедрального собора Пресвятой Богородицы. Побываете в действующей мечети Ахмед Паши Орта Джаме и узнаете о её связи с историей Аджарии. Проникнетесь трагической судьбой собора Александра Невского, фундамент которого заложили при императорской семье. Мы обсудим, как повлияло на нравы горожан переплетение культур и что они сами думают об этом.

Прикоснуться к истории города и узнать его жителей

Площади Батуми — Пьяцца, Театральная и площадь Европы — обязательно войдут в наш маршрут. На первой из них вы «попадёте» в солнечную Италию, не покидая пределов Грузии! Я объясню, почему Пьяццу построили в таком стиле, и проведу вас к Театральной площади, где вас ждёт ещё одно маленькое напоминание об этой стране — фонтан Нептун. Вы выясните, чем он отличается от своего итальянского собрата, и сделаете красочные фотографии. На площади Европы, разглядывая статую Медеи, услышите легенду о дочери царя Ээта и увидите башню с астрономическими часами. У камня-креста «хичкар» я открою вам одну из самых грустных страниц в судьбе Аджарии, а на Батумском бульваре вы рассмотрите башню грузинского алфавита, парк чудес и маяк. Я поделюсь с вами воспоминаниями Мандельштама, Есенина, Паустовского и Бабеля о городе, а после мы перенесёмся в настоящее — поговорим о привычках и обычаях жителей Батуми и продегустируем грузинские вина и чачу в ресторане.