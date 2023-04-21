Погулять по исторической части города и раскрыть его яркую историю в компании увлечённого гида
Приглашаем вместе исследовать Старый Батуми! Чего только в нём ни происходило: важные для страны события, киносъёмки, значимые встречи в жизни известных личностей. Обо всём этом мы поговорим на экскурсии. После нашей встречи вы поймёте, что заставляло людей в разные времена приезжать в Батуми. Наполнять его смыслами, энергией и плодами своего труда.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Батуми сквозь века
Мы погуляем по улицам исторической части Батуми и вспомним их старые имена: Тифлисская, Дондуков-Корсаковская, Аджарская, Петербургская, Католическая, Приморская и Смекаловская. Вы увидите знаковые места города: маяк, Кафедральный собор, православную церковь, мечеть и турецкий квартал. А также узнаете:
- Почему столько народов пыталось закрепиться в Батуми и Аджарии
- Как целой династии пришлось изменить вероисповедание, чтобы остаться в этом благодатном крае
- Какие тайны скрывают дом Ротшильдов, дом-корабль и дом с «человеческим» лицом
- В каких произведениях искусства упоминается Батуми
- Какие знаменитые писатели, художники и политические деятели его посещали
При подготовке к экскурсии мы опирались на первоисточники: старые газеты и журналы, архивные документы, карты, воспоминания очевидцев, записки путешественников, исторические анекдоты. Обещаем, что будет интересно!
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Pavel — ваша команда гидов в Батуми
Здравствуйте! Я Павел, гид по прекрасной Аджарии. Впервые увидел эти волшебные места в 2014 году и был абсолютно очарован горами, морем, местной кухней, вином, людьми. Сейчас я показываю Батуми путешественникам с дружной командой увлечённых гидов. Наши экскурсии запоминаются гостям и никогда не бывают скучными. Приглашаем вас в этом убедиться!
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