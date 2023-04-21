Приглашаем вместе исследовать Старый Батуми! Чего только в нём ни происходило: важные для страны события, киносъёмки, значимые встречи в жизни известных личностей. Обо всём этом мы поговорим на экскурсии. После нашей встречи вы поймёте, что заставляло людей в разные времена приезжать в Батуми. Наполнять его смыслами, энергией и плодами своего труда.

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Описание

Что вас ожидает

Батуми сквозь века

Мы погуляем по улицам исторической части Батуми и вспомним их старые имена: Тифлисская, Дондуков-Корсаковская, Аджарская, Петербургская, Католическая, Приморская и Смекаловская. Вы увидите знаковые места города: маяк, Кафедральный собор, православную церковь, мечеть и турецкий квартал. А также узнаете:

Почему столько народов пыталось закрепиться в Батуми и Аджарии

Как целой династии пришлось изменить вероисповедание, чтобы остаться в этом благодатном крае

Какие тайны скрывают дом Ротшильдов, дом-корабль и дом с «человеческим» лицом

В каких произведениях искусства упоминается Батуми

Какие знаменитые писатели, художники и политические деятели его посещали

При подготовке к экскурсии мы опирались на первоисточники: старые газеты и журналы, архивные документы, карты, воспоминания очевидцев, записки путешественников, исторические анекдоты. Обещаем, что будет интересно!

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.